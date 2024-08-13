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LG WashTower™ | 12 kg Yıkama 10 kg Kurutma Kapasitesi | Ortak Panelli | İkisi Bir Arada Çamaşır ve Kurutma Makinesi
*Görsel veya videodaki ürün görselleri yalnızca örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Çamaşır Yıkama ve Kurutma Alışkanlıklarınız için Yenilikçi Kule Tasarımı
Yer tasarrufu sağlayan
Küçük alanlara sığabilen şık tasarım
Yenilikçi Kule Tasarımı
Yer tasarrufu sağlayan
Kumaş bakımı
Kumaş ve ağırlık tanımlama için yapay zeka teknolojisi
Zaman tasarrufu
1 saatte yıkayıp kurulayın
LG WashTower™
Ortak gövdeye sahip çamaşır yıkama ve kurutma makinesi dar alanlara sığar
WashTower™ evinizin iç mimarisine uyum gösterir, alanınızın daha zarif ve şık görünmesini sağlar.
Kolay erişilebilen merkezi kontrol paneli ile kompakt tasarım
Üst üste konumlandırılmış çamaşır ve kurutma makinelerine göre 45 mm daha kısa bir boyuta sahiptir. Merkezi kontrol paneli ise 85 mm daha yükseğe konumlandırılmıştır.
|*LG'nin 24 inç çamaşır makinesi ve kurutucusuyla karşılaştırıldığında yerden tasarruf sağlar.
Alanınıza uygun WashTower™'ı seçin
Büyük yıkama ve kurutma kapasiteli modelimiz geniş alanlar için tasarlanmıştır, küçük kapasiteli modelimiz ise dar alanlar için mükemmeldir.
*Görsel ve videodaki ürün görselleri yalnızca örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*Intertek tarafından Mayıs 2022'de test edilmiştir. 2 kg yüklü pamuklu programı, LG Geleneksel Pamuklu programıyla karşılaştırıldı. (F13EJN) 5 delikli kumaş parçaları yerleştirerek ve Pamuklu programında AI Sınıf 1 ile AI Sınıf 3'ü karşılaştırarak ortalama kumaş hasarını test etti.
*Kıyafete ve ortama bağlı olarak sonuçlar farklı olabilir.
*Yalnızca Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Bakım programları için.
*Intertek tarafından test edilmiştir. Her biri 3 yük koşuluyla test edilmiştir; Kadın spor kıyafetleri (polyester %89, spandeks %11, 3 gömlek (polyester %65, pamuk %35) ve iki çift pijama (pamuk %73, polyester %27). çamaşır makinesi, kurutucuda Küçük Yük (Hızlı Kurutma) programı ve "Kuruma Hazırlama" seçeneği.
*Kıyafete ve ortama bağlı olarak sonuçlar farklı olabilir.
*Ocak 2023'te Intertek tarafından 2 kg'lık yükte TurboWash™ seçeneğiyle Pamuklu programı test edilmiştir.
*Sonuçlar ortama bağlı olarak farklı olabilir.
Alerji bakımı
Ev tozlarını azaltın
LG Alerji Bakım döngüsü ile ev akarlarından arındırılmış kıyafetlerinizi güvenle giyin.
*BAF (İngiliz Alerji Vakfı) tarafından onaylanan Alerji Bakım döngüsü, ev tozu akarlarının alerjenini azaltır.
*Hijyen programı ThinQ uygulaması aracılığıyla indirilebilir veya uygulama içindeki Cloud Cycle'dan doğrudan seçilebilir.
*Intertek tarafından test edilen çamaşır makinesindeki Hijyen programı, 3,6 kg pamuklu test yüküyle bakterileri (S. aureus, P. aeruginosa ve K. pneumoniae) azaltır.
*Videoda yer alan ürün görselleri yalnızca örnek amaçlı olup, gerçek üründen farklılık gösterebilir.
DUAL Inverter Isı Pompası™
Kurutma makinesinde enerji tasarrufu sağlamanın yolu
Çift silindirler daha hızlı kuruma ve enerji tasarrufu sağlar.
*Ocak 2021'de Intertek tarafından test edilmiştir. LG geleneksel ısıtıcılı kurutucuyla karşılaştırıldığında 3,83 kg yük ile Pamuklu(Normal) programı. (RC90V9AV2W ve RC9066A3F)
*Kıyafete ve ortama bağlı olarak sonuçlar farklı olabilir.
Otomatik temizlenen kondansör
Kolay temizlenebilir kondansör
Otomatik temizlenen kondansör kendi kendini temizleyerek sizin için sorunsuz bakım sağlar.
*Görsel veya videodaki ürün görselleri yalnızca örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
*Yoğunlaştırıcının temizliği çalışma ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
*Kendi kendini temizleyen yoğuşturucunun çalışma sıklığı çamaşırların büyüklüğüne ve başlangıç nem miktarına göre değişiklik gösterebilir.
Verimli bakım
|LG ThinQ uygulaması™ çamaşır makinenizi sürekli olarak izler. İster günlük bakım ister başka bir şey olsun, uygulama enerji kullanımını kolayca izlemenize olanak tanır. Ayrıca akıllı bildirimler alabilir ve istediğiniz programı indirebilirsiniz.
Akıllı bağlantı
|LG ThinQ™ uygulaması, çamaşır makinenizle daha önce hiç yapamayacağınız bir şekilde kolayca bağlantı kurmanıza olanak tanır. Sadece bir tuşa tıklayarak çamaşır makinenizi başlatın.
Ses destekli kontrol
|İhtiyacınız olduğunda, çamaşır makinenize tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin. “Çamaşır makinesi hangi programda?” söyleyin. Yapay zeka döngüyü kontrol edecek ve sizi bilgilendirecektir.
*Alexa ve Google Assistant ile uyumlu akıllı ev cihazları desteği, ülkeye ve bireysel akıllı ev kurulumunuza göre değişiklik gösterebilir.
WashTower™ kurulum kılavuzu
WashTower™, alanınıza en iyi şekilde uyum sağlayan tek üniteli bir üründür.
Masanın ölçülerini mezurayla kontrol etme
Ölçüm kılavuzu
Kurulumdan önce lütfen aşağıdaki kılavuzu inceleyin ve aşağıdaki “+” butonuna tıklayarak videoyu izleyin.
Çamaşır makinesi boyutu 600 mm genişlik uzunluk 1655 mm, yan görünüm boşluk payı 10 cm, çamaşır makinesi kesiti 66 cm, kesit + kapak 118 cm, ön görünüm üst boşluk payı 2,5 cm, her iki yan boşluk payı 2,5
1. Cihazın yanındaki musluk ile ölçüm yapılması
2. Cihazın arkasındaki musluk ile ölçüm yapılması
WashTower™' Kurulum Örnekleri
Parçalar ve kitler
Hangi parçaların dahil olduğunu görün.
Parça ve kitlerin ayrıntılı görüntüleri
SSS
LG WashTower'ın tek fişi var mı?
LG WashTower'ın iki fişi vardır: biri çamaşır makinesi için, diğeri kurutucu için. Böylece çamaşır makinesi ve kurutucu aynı anda veya ayrı ayrı kullanılabilir.
Kurutma makinesi arızalanırsa çamaşır makinesi hala çalışabilir mi?
LG WashTower tek gövdedir ancak iki ayrı ünitesi vardır: Çamaşır makinesi ve kurutucu ve her birinin kendi fişi vardır. Yani, çamaşır makinesi arızalanırsa kurutucu çalışmaya devam eder ve bunun tersi de geçerlidir.
LG WashTower farklı bir garanti sunuyor mu?
LG WashTower tek parçadır ancak iki ayrı ünitesi vardır: çamaşır makinesi ve kurutucu ve her birinin kendi fişi vardır. Yani, çamaşır makinesi arızalanırsa kurutucu çalışmaya devam eder ve bunun tersi de geçerlidir.
“Akıllı Eşleştirme” nedir?
Akıllı Eşleştirme özelliği, çamaşır makinesinden kurutucuya bilgi göndererek en uygun kurutma döngüsünü önerir. Başka bir deyişle, yıkayıcı, kurutucuya uyumlu bir kurutma döngüsü seçmesini söyleyebilir.
|Üst üste konumlandırılmış makine midir?
|LG WashTower, üst kısmında kurutucu ve alt kısmında yıkayıcı bulunan tek bir ünitedir. Kontrol paneli ortada olduğundan kurutucunun paneline ulaşmak için tabureye ihtiyacınız yoktur. Ara bağlantı kitine gerek yoktur.
Kapılar sola değil sağa açılacak şekilde değiştirilebilir mi?
Hayır bu modelde kapı açılma yönünün değiştirilmesi mümkün değildir.
Bu makine havalandırmalı mı yoksa havalandırmasız tipte mi?
Bu yıkayıcı havalandırmasız tipte olduğundan daha çeşitli yerlere kurabilirsiniz.
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
1180
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 1655 x 660
-
Ağırlık (kg)
128,0
-
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
660
MALZEME VE YÜZEY
-
Kapı Tipi
Siyah Renkli Temperli Cam Kapak
-
Gövde Rengi (Kurutma)
Platin Siyah
-
Gövde Rengi (Yıkama)
Platin Siyah
KAPASİTE
-
Maksimum Kuru Kapasite (kg)
10
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
12
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
Yok
-
Ekran Tipi
Tam Dokunmatik Düğmeler ve LED Ekran
-
Rakam Göstergesi
18:88
-
Kapı Kilidi Göstergesi (Yıkama)
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
Program İndirme
Var
-
Enerji İzleme
Var
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
-
Bulut Döngüsü
Var
-
Küvet Temizleme Koçu (Yıkayıcı)
Var
-
Akıllı Eşleştirme
Var
BARKOD
-
Barkod
8806084632722
ÖZELLİKLER (KURUTMA)
-
6 Hareketli DD
Yok
-
AI DD
Yok
-
AI Kurutma Sensörü
Yok
-
Otomatik Temizleme Kondenseri
Var
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Tambur Işığı
Var
-
Çift Kurutma
Var
-
DUAL Inverter Isı Pompası
Var
-
Çift Tüy Filtresi
Var
-
Kabartmalı İç Tambur
Var
-
Su Boşaltma Göstergesi
Yok
-
Program Sonu Sinyali
Var
-
Isı Kaynağı Tipi
Elektrikli Isı Pompası
-
Inverter DirectDrive
Yok
-
LoadSense
Var
-
Çift Taraflı Kapak
Yok
-
Kurutma Sensörü
Var
-
TrueSteam
Yok
-
Tip
Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)
ÖZELLİKLER (YIKAMA)
-
6 Hareketli DD
Var
-
AI DD
Var
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Tambur Kaldırıcı
Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı
-
Tambur Işığı
Var
-
Kabartmalı İç Tambur
Var
-
Program Sonu Sinyali
Var
-
ezDispense
Yok
-
Köpük algılama sistemi
Var
-
Inverter DirectDrive
Var
-
Tesviye Ayakları
Var
-
LoadSense
Var
-
Paslanmaz Çelik Tambur
Var
-
Buhar
Var
-
TurboWash360˚
Var
-
Tip
Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
-
Titreşim sensörü
Var
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
Sadece Soğuk
-
Su Seviyesi
Otomatik
PROGRAMLAR (KURUTUCU)
-
Yapay Zeka Kuru
Yok
-
Alerji Bakımı (kurutma makinesi)
Var
-
Yatak Takımı Yenileme
Yok
-
Hacimli Öğe
Yok
-
Soğuk Hava
Yok
-
Pamuk
Var
-
Pamuk +
Yok
-
Hassaslar
Var
-
İndirilen Döngü
Var
-
Şişme Ceket Yenileme
Yok
-
Yorgan
Yok
-
Kolay Bakım
Var
-
Kot pantolon
Yok
-
Karışık (Karışık Kumaş)
Var
-
Hızlı 30
Yok
-
Hızlı Kurutma
Var
-
Rafta Kurutma
Yok
-
Yenile
Var
-
Cilt Bakımı
Yok
-
Spor giyim
Yok
-
Buhar Tamburu Bakımı
Yok
-
Buhar Hijyeni
Yok
-
Buhar ile Yenile
Yok
-
Havlular
Yok
-
Sıcak Hava
Yok
-
Yün
Yok
PROGRAMLAR (YIKAMA MAKİNESİ)
-
Yapay Zeka Yıkama
Yok
-
Alerji Bakımı (yıkayıcı)
Var
-
Soğuk Yıkama
Yok
-
Renk Bakımı
Yok
-
Pamuk
Var
-
Pamuk +
Yok
-
Koyu Yıkama
Yok
-
Hassaslar
Var
-
İndirilen Döngü
Var
-
Boşaltma+Döndürme
Yok
-
Yorgan
Yok
-
Kolay Bakım
Var
-
Eko 40-60
Var
-
Nazik Bakım
Yok
-
Hijyen
Yok
-
Yoğun 60
Yok
-
Karışık (Karışık Kumaş)
Yok
-
Açık Hava
Yok
-
Hızlı 30
Yok
-
Hızlı Yıkama
Var
-
Yenile
Yok
-
Durulama+Sıkma
Var
-
Sessiz Yıkama
Yok
-
Cilt Bakımı
Yok
-
Hız14
Yok
-
Spor giyim
Yok
-
Leke Bakımı
Yok
-
Steam Yenilemesi
Yok
-
Küvet Temizliği
Var
-
TurboYıkama 39
Yok
-
TurboYıkama 49
Yok
-
TurboYıkama 59
Yok
-
Yün (El/Yün)
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
-
-
uzatma
-
-
uzatma
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