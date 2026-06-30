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WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
*Görüntü veya videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
Çamaşır İnovasyonu Kulesi
Yer tasarruflu
Küçük alanlara mükemmel bir şekilde uyar
Kolay erişilebilir kontrol paneli
Eğilip bükülmeye veya basamak kullanmaya gerek yok
Kumaş bakımı
Yük ve kumaş için yapay zeka teknolojisi
Zamandan tasarruf
1 saatte yıkayın ve kurutun
LG WashTower™
Tek üniteli bir çamaşır makinesi ve kurutucu küçük alanlara sığar
Her türlü iç mekana uygun olan WashTower™, mekanınızın daha zarif ve güzel görünmesini sağlar.
Kolay erişilebilen orta kontrol paneli ile kompakt boyut
Üst üste konmuş bir çamaşır makinesi ve kurutucu ile karşılaştırın, 45 mm daha kısadır ve orta kontrol paneli 85 mm daha yükseğe yerleştirilmiştir.
*LG’nin 24 inç üst üste yerleştirilmiş çamaşır makinesi ve kurutucu ile karşılaştırıldığında yerden tasarruf.
Alanınıza uygun WashTower™’ı seçin
Daha büyük modelimiz daha büyük kapasiteli çamaşır makineleri için tasarlanmıştır, daha küçük model ise sınırlı alanlar için mükemmeldir.
*Görüntü ve videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*Intertek tarafından Mayıs 2022’de test edildi. LG Geleneksel Pamuk programına kıyasla 2 kg yük ile pamuklu programı. (F13EJN) Pamuklu programında 5 numune takarak ve AI Sınıf 1 ile AI Sınıf 3 karşılaştırılarak ortalama kumaş hasarı test edildi.
*Sonuçlar, giysilere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Sadece Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Bakım programları için.
*Intertek tarafından test edildi. 3 farklı yük koşuluyla test edildi: kadın spor giyim (%89 polyester, %11 spandeks), 3 adet gömlek (%65 polyester, %35 pamuk) ve iki adet pijama (%73 pamuk, %27 polyester). Testler, çamaşır makinesinde Hızlı Yıkama (Quick Wash) programı, kurutma makinesinde Küçük Yük (Quick Dry) programı ve “Kurutmaya Hazırlık” seçeneği kullanılarak yapıldı.
*Sonuçlar, giysilere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Intertek tarafından Ocak 2023’te 2 kg yük ile TurboWash™ seçenekli Pamuk programı ile test edildi.
*Sonuçlar, çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Allergy care
Canlı ev tozu akarlarını azaltın
LG allergy care programının canlı ev tozu akarlarını azalttığını bilerek giysilerinizi güvenle giyin.
*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev toz akarı alerjenlerini azaltır.
*Hijyen programı ThinQ uygulaması üzerinden indirilebilir veya doğrudan uygulama içindeki Cloud Programı içindem seçilebilir.
*Intertek tarafından test edildi, Çamaşır makinesindeki hijyen programı, 3,6 kg pamuklu test yükü ile bakterileri (S. aureus, P. aeruginosa ve K. pneumoniae) azaltır.
*Videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
DUAL Inverter Heat Pump™
Enerji tasarruflu kurutma yöntemi
İkili silindirler daha hızlı kurutma ve enerji tasarrufu sağlar.
*Intertek tarafından Ocak 2021’de test edildi. LG geleneksel ısıtıcılı kurutucu ile karşılaştırıldığında 3,83 kg yük ile Pamuklu (Normal) programı. (RC90V9AV2W ile RC9066A3F karşılaştırması)
*Sonuçlar, giysilere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Otomatik temizlemeli kondenser
Kolay temizlik özellikli kondenser
Otomatik temizleme kondenseri kendi kendini temizler ve sizin için sorunsuz bakım sağlar.
*Görüntü veya videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
*Kondenserin temizliği, çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*”Otomatik temizlemeli kondenseri” çalıştırma sıklığı, çamaşırın boyutuna ve ilk nem miktarına bağlı olarak değişebilir.
Etkili bakım
LG ThinQ app™ çamaşır makinenizi sürekli olarak izler. İster günlük bakım ister başka bir işlem olsun, uygulama ile enerji kullanımını kolayca takip edebilirsiniz. Ayrıca, akıllı bildirimler alabilir ve izlemek istediğiniz yolu indirebilirsiniz.
Akıllı bağlantı
LG ThinQ™ uygulaması, çamaşır makinenize daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde kolayca bağlanmanıza olanak tanır. Tek bir düğme dokunuşuyla çamaşır makinenizi çalıştırın.
Sesli asistan ile kontrol
Çamaşır makinenize neye ihtiyacınız varsa o an söyleyin. Örneğin, “Çamaşır makinesi hangi programda?” dediğinizde AI hoparlör sizi dinler ve programı kontrol ederek sizi bilgilendirir.
*Alexa ve Google Assistant ile uyumlu akıllı ev cihazları desteği, ülkeye ve kişisel akıllı ev kurulumunuza göre değişiklik gösterebilir.
WashTower™ kurulum kılavuzu
WashTower™, mekanınıza optimum şekilde uyan tek üniteli bir settir.
Masanın ölçülerini bir mezura ile kontrol etme
Ölçüm kılavuzu
Kurulumdan önce lütfen aşağıdaki kılavuza göz atın ve aşağıdaki “+” düğmesine tıklayarak videoyu izleyin.
Çamaşır makinesi ölçüleri; genişlik 600 mm, yükseklik 1655 mm. Yan görünümde gerekli boşluk payı 10 cm, makine derinliği 66 cm, kapak açıkken derinlik 118 cm’dir. Ön görünümde üst boşluk payı 2,5 cm, her iki yandaki boşluk payı ise 2,5 cm’dir
1. Cihazın yanındaki muslukla ölçüm
2. Cihazın arkasındaki muslukla ölçüm
Komşularınızın WashTower™’ı nasıl kurduğuna göz atın
Parçalar ve kitler
Hangi parçaların dahil olduğuna bakın.
Parça ve kitlerin ayrıntılı görüntüleri
SSS
Q.
LG WashTower’da tek fiş mi var?
A.
LG WashTower'da iki fiş bulunur: biri çamaşır makinesi, diğeri kurutucu içindir. Böylece çamaşır makinesi ve kurutucu aynı anda veya ayrı olarak kullanılabilir.
Q.
Kurutucu arızalanırsa çamaşır makinesi çalışmaya devam edebilir mi?
A.
LG WashTower tek parçadır ancak iki ayrı üniteye sahiptir: bir çamaşır makinesi ve bir kurutucu ve her birinin kendine özgü bir fişi vardır. Bu nedenle, çamaşır makinesi arızalanırsa kurutucu çalışmaya devam eder ve tam tersi de geçerlidir.
Q.
LG WashTower farklı bir garanti sunuyor mu?
A.
LG WashTower tek parçadır ancak iki ayrı üniteye sahiptir: bir çamaşır makinesi ve bir kurutucu ve her birinin kendine özgü bir fişi vardır. Bu nedenle, çamaşır makinesi arızalanırsa kurutucu çalışmaya devam eder ve tam tersi de geçerlidir.
Q.
“Smart Pairing” nedir?
A.
Smart Pairing özelliği, çamaşır makinesinden kurutucuya bilgi göndererek optimum kurutma döngüsünü önerir. Başka bir deyişle, çamaşır makinesi kurutucuya uygun bir kurutma programı seçmesini söyleyebilir.
Q.
Bu bir yığın modeli mi?
A.
LG WashTower, üstünde bir kurutucu ve altında bir çamaşır makinesi bulunan tek bir ünitedir. Kontrol paneli ortada olduğundan kurutucunun paneline ulaşmak için tabureye ihtiyacınız olmaz. Üst üste koyma kiti gerekmez.
Q.
Kapılar sola değil sağa açılacak şekilde değiştirilebilir mi?
A.
Hayır, bu modelde kapı açma yönünü değiştirmek mümkün değildir.
Q.
Bu makine havalandırmalı mı yoksa havalandırmasız mı?
A.
Bu çamaşır makinesi, havalandırmasız bir türdür, böylece daha çeşitli yerlere kurabilirsiniz.
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
KAPASİTE - Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
12
KAPASİTE - Maksimum Kuru Kapasite (kg)
10
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR - Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 1655 x 660
ÖZELLİKLER (YIKAMA) - AI DD
Var
ÖZELLİKLER (YIKAMA) - TurboWash360˚
Var
ÖZELLİKLER (YIKAMA) - ezDispense
Yok
ÖZELLİKLER (YIKAMA) - Buhar
Var
ÖZELLİKLER (KURUTMA) - DUAL Inverter Isı Pompası
Var
AKILLI TEKNOLOJİ - ThinQ (Wi-Fi)
Var
Tüm Özellikler
ÖZELLİKLER (YIKAMA)
Tip
Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
6 Hareketli DD
Var
AI DD
Var
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
Tambur Kaldırıcı
Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı
Tambur Işığı
Var
Kabartmalı İç Tambur
Var
Program Sonu Sinyali
Var
ezDispense
Yok
Köpük algılama sistemi
Var
Inverter DirectDrive
Var
Tesviye Ayakları
Var
LoadSense
Var
Paslanmaz Çelik Tambur
Var
Buhar
Var
TurboWash360˚
Var
Titreşim sensörü
Var
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
Sadece Soğuk
Su Seviyesi
Otomatik
ÖZELLİKLER (KURUTMA)
Tip
Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)
6 Hareketli DD
Yok
AI DD
Yok
AI Kurutma Sensörü
Yok
Otomatik Temizleme Kondenseri
Var
Otomatik Yeniden Başlatma
Yok
Tambur Işığı
Var
Çift Kurutma
Var
DUAL Inverter Isı Pompası
Var
Çift Tüy Filtresi
Var
Kabartmalı İç Tambur
Var
Su Boşaltma Göstergesi
Yok
Program Sonu Sinyali
Var
Isı Kaynağı Tipi
Elektrikli Isı Pompası
Inverter DirectDrive
Yok
LoadSense
Var
Çift Taraflı Kapak
Yok
Kurutma Sensörü
Var
PROGRAMLAR (YIKAMA MAKİNESİ)
Pamuk
Var
Yapay Zeka Yıkama
Yok
Alerji Bakımı (yıkayıcı)
Var
Soğuk Yıkama
Yok
Renk Bakımı
Yok
Pamuk +
Yok
Koyu Yıkama
Yok
Hassaslar
Var
İndirilen Döngü
Var
Boşaltma+Döndürme
Yok
Yorgan
Yok
Kolay Bakım
Var
Eko 40-60
Var
Nazik Bakım
Yok
Hijyen
Yok
Yoğun 60
Yok
Karışık (Karışık Kumaş)
Yok
Açık Hava
Yok
Hızlı 30
Yok
Hızlı Yıkama
Var
Yenile
Yok
Durulama+Sıkma
Var
Sessiz Yıkama
Yok
Cilt Bakımı
Yok
Hız14
Yok
Spor giyim
Yok
Leke Bakımı
Yok
Steam Yenilemesi
Yok
Küvet Temizliği
Var
TurboYıkama 39
Yok
TurboYıkama 49
Yok
TurboYıkama 59
Yok
Yün (El/Yün)
Yok
PROGRAMLAR (KURUTUCU)
Pamuk
Var
Yapay Zeka Kuru
Yok
Alerji Bakımı (kurutma makinesi)
Var
Yatak Takımı Yenileme
Yok
Hacimli Öğe
Yok
Soğuk Hava
Yok
Pamuk +
Yok
Hassaslar
Var
İndirilen Döngü
Var
Şişme Ceket Yenileme
Yok
Yorgan
Yok
Kolay Bakım
Var
Kot pantolon
Yok
Karışık (Karışık Kumaş)
Var
Hızlı 30
Yok
Hızlı Kurutma
Var
Rafta Kurutma
Yok
Yenile
Var
Cilt Bakımı
Yok
Spor giyim
Yok
Buhar Tamburu Bakımı
Yok
Buhar Hijyeni
Yok
Buhar ile Yenile
Yok
Havlular
Yok
Sıcak Hava
Yok
Yün
Yok
BARKOD
Barkod
8806096758816
KAPASİTE
Maksimum Kuru Kapasite (kg)
10
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
12
KUMANDA VE EKRAN
Alarmı Erteleyici
Yok
Ekran Tipi
Tam Dokunmatik Düğmeler ve LED Ekran
Kapı Kilidi Göstergesi (Yıkama)
Var
Rakam Göstergesi
18:88
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
660
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
1180
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 1655 x 660
Ağırlık (kg)
128,0
MALZEME VE YÜZEY
Gövde Rengi (Kurutma)
Doğal Yeşil
Gövde Rengi (Yıkama)
Doğal Bej
Kapı Tipi
Siyah Renkli Temperli Cam Kapak
AKILLI TEKNOLOJİ
Bulut Döngüsü
Var
Program İndirme
Var
Enerji İzleme
Var
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
Var
Smart Diagnosis
Var
ThinQ (Wi-Fi)
Var
Küvet Temizleme Koçu (Yıkayıcı)
Var
Akıllı Eşleştirme
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
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