WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk

LG WashTower tek parçadır ancak iki ayrı üniteye sahiptir: bir çamaşır makinesi ve bir kurutucu ve her birinin kendine özgü bir fişi vardır. Bu nedenle, çamaşır makinesi arızalanırsa kurutucu çalışmaya devam eder ve tam tersi de geçerlidir.