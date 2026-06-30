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WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk

WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk

W4W8BVKK2HM
Front view of WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk W4W8BVKK2HM
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
Front view of WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk W4W8BVKK2HM
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Bej-Yeşil Renk

Temel Özellikler

  • LG Objet Collection
  • Smart Pairing™
  • AI DD™
  • TurboWash™ 360
  • Dual Inverter HeatPump™
  • Auto Cleaning Condenser
Daha fazla
'Açık iç mekanda bir WashTower bulunur

*Görüntü veya videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

Çamaşır İnovasyonu Kulesi

Çamaşır Odasında Wash Tower

Yer tasarruflu

Küçük alanlara mükemmel bir şekilde uyar

Çamaşır makinesinin ortasında bulunan kontrol panelinin çalıştırılması

Kolay erişilebilir kontrol paneli

Eğilip bükülmeye veya basamak kullanmaya gerek yok

Kumaş bakımı işlev türü

Kumaş bakımı

Yük ve kumaş için yapay zeka teknolojisi

Yıkama ve kurutma 1 saat içinde yapılabilir

Zamandan tasarruf

1 saatte yıkayın ve kurutun

LG WashTower™

Tek üniteli bir çamaşır makinesi ve kurutucu küçük alanlara sığar

Her türlü iç mekana uygun olan WashTower™, mekanınızın daha zarif ve güzel görünmesini sağlar.

Kolay erişilebilen orta kontrol paneli ile kompakt boyut

Üst üste konmuş bir çamaşır makinesi ve kurutucu ile karşılaştırın, 45 mm daha kısadır ve orta kontrol paneli 85 mm daha yükseğe yerleştirilmiştir.

'Ortalama kadın boyuna göre wash tower

'Ortalama kadın boyuna göre wash tower

*LG’nin 24 inç üst üste yerleştirilmiş çamaşır makinesi ve kurutucu ile karşılaştırıldığında yerden tasarruf.

Alanınıza uygun WashTower™’ı seçin

Daha büyük modelimiz daha büyük kapasiteli çamaşır makineleri için tasarlanmıştır, daha küçük model ise sınırlı alanlar için mükemmeldir.

Akıllı Teknoloji

Akıllı Teknoloji

Orta panele dokunmak, yıkama ve kurutma gibi basit işlemlere olanak tanır

Smart Pairing™

Kurutma programı, seçilen yıkama programıyla senkronize olur

Kurutucu ayarı, seçtiğiniz yıkama programına göre otomatik olarak seçilir.

*Görüntü ve videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

Çeşitli yıkama fonksiyonlarına sahip wash tower çamaşır makinesi

AIDD™

Dahili zeka, tahmin yürütmeyi ortadan kaldırır

AIDD™ teknolojisi giysilerinizi özenle yıkamak için en uygun programı algılar.

*Intertek tarafından Mayıs 2022’de test edildi. LG Geleneksel Pamuk programına kıyasla 2 kg yük ile pamuklu programı. (F13EJN) Pamuklu programında 5 numune takarak ve AI Sınıf 1 ile AI Sınıf 3 karşılaştırılarak ortalama kumaş hasarı test edildi.

*Sonuçlar, giysilere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*Sadece Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Bakım programları için.

Zamandan tasarruf

Zamandan tasarruf

Yıkama ve kurutmayı aynı anda yaparak zamandan tasarruf sağlayan wash tower çamaşır makinesi

Yıkama ve kurutmayı aynı anda yaparak zamandan tasarruf sağlayan wash tower çamaşır makinesi

Bir saatte tam yıkama ve kurutma

Kurutucu, yıkama bitmeden önce ön ısıtmaya başlar, böylece kurutma daha kısa sürer.

*Intertek tarafından test edildi. 3 farklı yük koşuluyla test edildi: kadın spor giyim (%89 polyester, %11 spandeks), 3 adet gömlek (%65 polyester, %35 pamuk) ve iki adet pijama (%73 pamuk, %27 polyester). Testler, çamaşır makinesinde Hızlı Yıkama (Quick Wash) programı, kurutma makinesinde Küçük Yük (Quick Dry) programı ve “Kurutmaya Hazırlık” seçeneği kullanılarak yapıldı.

*Sonuçlar, giysilere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Orta panele dokunmak, yıkama ve kurutma gibi basit işlemlere olanak tanır

TurboWash™360

Çamaşırlarınızı daha kısa sürede tamamlayın

Çamaşırlarınız, kumaş korumasından ödün vermeden sadece 39 dakikada temizlenebilir.

*Intertek tarafından Ocak 2023’te 2 kg yük ile TurboWash™ seçenekli Pamuk programı ile test edildi.

*Sonuçlar, çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Web sayfalarını bölmek için grafik

Web sayfalarını bölmek için grafik

Allergy care

Canlı ev tozu akarlarını azaltın

LG allergy care programının canlı ev tozu akarlarını azalttığını bilerek giysilerinizi güvenle giyin.

'Sol - Çamaşır Makinesi ile Allergy Care, sağ - Kurutucu ile Allergy Care

*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev toz akarı alerjenlerini azaltır.
*Hijyen programı ThinQ uygulaması üzerinden indirilebilir veya doğrudan uygulama içindeki Cloud Programı içindem seçilebilir.
*Intertek tarafından test edildi, Çamaşır makinesindeki hijyen programı, 3,6 kg pamuklu test yükü ile bakterileri (S. aureus, P. aeruginosa ve K. pneumoniae) azaltır.
*Videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

DUAL Inverter Heat Pump™

Enerji tasarruflu kurutma yöntemi

İkili silindirler daha hızlı kurutma ve enerji tasarrufu sağlar.

'Dual inverter’larla %65 elektrik tasarrufu

*Intertek tarafından Ocak 2021’de test edildi. LG geleneksel ısıtıcılı kurutucu ile karşılaştırıldığında 3,83 kg yük ile Pamuklu (Normal) programı. (RC90V9AV2W ile RC9066A3F karşılaştırması)

*Sonuçlar, giysilere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Otomatik temizlemeli kondenser

Kolay temizlik özellikli kondenser

Otomatik temizleme kondenseri kendi kendini temizler ve sizin için sorunsuz bakım sağlar.

'Dual inverter’larla %65 elektrik tasarrufu

*Görüntü veya videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

*Kondenserin temizliği, çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*”Otomatik temizlemeli kondenseri” çalıştırma sıklığı, çamaşırın boyutuna ve ilk nem miktarına bağlı olarak değişebilir.

Etkili bakım

LG ThinQ app™ çamaşır makinenizi sürekli olarak izler. İster günlük bakım ister başka bir işlem olsun, uygulama ile enerji kullanımını kolayca takip edebilirsiniz. Ayrıca, akıllı bildirimler alabilir ve izlemek istediğiniz yolu indirebilirsiniz.

Akıllı bağlantı

LG ThinQ™ uygulaması, çamaşır makinenize daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde kolayca bağlanmanıza olanak tanır. Tek bir düğme dokunuşuyla çamaşır makinenizi çalıştırın.

Sesli asistan ile kontrol

Çamaşır makinenize neye ihtiyacınız varsa o an söyleyin. Örneğin, “Çamaşır makinesi hangi programda?” dediğinizde AI hoparlör sizi dinler ve programı kontrol ederek sizi bilgilendirir.

*Alexa ve Google Assistant ile uyumlu akıllı ev cihazları desteği, ülkeye ve kişisel akıllı ev kurulumunuza göre değişiklik gösterebilir.

WashTower™ kurulum kılavuzu

WashTower™, mekanınıza optimum şekilde uyan tek üniteli bir settir.

Masanın ölçülerini bir mezura ile kontrol etme

Ölçüm kılavuzu

Kurulumdan önce lütfen aşağıdaki kılavuza göz atın ve aşağıdaki “+” düğmesine tıklayarak videoyu izleyin.

Çamaşır makinesi ölçüleri; genişlik 600 mm, yükseklik 1655 mm. Yan görünümde gerekli boşluk payı 10 cm, makine derinliği 66 cm, kapak açıkken derinlik 118 cm’dir. Ön görünümde üst boşluk payı 2,5 cm, her iki yandaki boşluk payı ise 2,5 cm’dir

1. Cihazın yanındaki muslukla ölçüm

2. Cihazın arkasındaki muslukla ölçüm

Komşularınızın WashTower™’ı nasıl kurduğuna göz atın

Wash Tower’ın müşteri inceleme fotoğrafları
Wash Tower’ın müşteri inceleme fotoğrafları
Wash Tower’ın müşteri inceleme fotoğrafları
Wash Tower’ın müşteri inceleme fotoğrafları
Wash Tower’ın müşteri inceleme fotoğrafları
Wash Tower’ın müşteri inceleme fotoğrafları
Wash Tower’ın müşteri inceleme fotoğrafları
Wash Tower’ın müşteri inceleme fotoğrafları

Parçalar ve kitler

Hangi parçaların dahil olduğuna bakın.

Parça ve kitlerin ayrıntılı görüntüleri

Kullanıcı kılavuzu simgesi

Kullanıcı kılavuzu

Kullanım kılavuzu simgesi

Kullanım kılavuzu

SSS

Q.

LG WashTower’da tek fiş mi var?

A.

LG WashTower'da iki fiş bulunur: biri çamaşır makinesi, diğeri kurutucu içindir. Böylece çamaşır makinesi ve kurutucu aynı anda veya ayrı olarak kullanılabilir. 

Q.

Kurutucu arızalanırsa çamaşır makinesi çalışmaya devam edebilir mi?

A.

LG WashTower tek parçadır ancak iki ayrı üniteye sahiptir: bir çamaşır makinesi ve bir kurutucu ve her birinin kendine özgü bir fişi vardır. Bu nedenle, çamaşır makinesi arızalanırsa kurutucu çalışmaya devam eder ve tam tersi de geçerlidir. 

Q.

LG WashTower farklı bir garanti sunuyor mu?

A.

LG WashTower tek parçadır ancak iki ayrı üniteye sahiptir: bir çamaşır makinesi ve bir kurutucu ve her birinin kendine özgü bir fişi vardır. Bu nedenle, çamaşır makinesi arızalanırsa kurutucu çalışmaya devam eder ve tam tersi de geçerlidir. 

Q.

“Smart Pairing” nedir?

A.

Smart Pairing özelliği, çamaşır makinesinden kurutucuya bilgi göndererek optimum kurutma döngüsünü önerir. Başka bir deyişle, çamaşır makinesi kurutucuya uygun bir kurutma programı seçmesini söyleyebilir.

Q.

Bu bir yığın modeli mi?

A.

LG WashTower, üstünde bir kurutucu ve altında bir çamaşır makinesi bulunan tek bir ünitedir. Kontrol paneli ortada olduğundan kurutucunun paneline ulaşmak için tabureye ihtiyacınız olmaz. Üst üste koyma kiti gerekmez.

Q.

Kapılar sola değil sağa açılacak şekilde değiştirilebilir mi?

A.

Hayır, bu modelde kapı açma yönünü değiştirmek mümkün değildir.

 
Q.

Bu makine havalandırmalı mı yoksa havalandırmasız mı?

A.

Bu çamaşır makinesi, havalandırmasız bir türdür, böylece daha çeşitli yerlere kurabilirsiniz.

ÖZET

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BOYUTLAR

Boyutlar

Ana Özellikler

  • KAPASİTE - Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    12

  • KAPASİTE - Maksimum Kuru Kapasite (kg)

    10

  • BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR - Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 1655 x 660

  • ÖZELLİKLER (YIKAMA) - AI DD

    Var

  • ÖZELLİKLER (YIKAMA) - TurboWash360˚

    Var

  • ÖZELLİKLER (YIKAMA) - ezDispense

    Yok

  • ÖZELLİKLER (YIKAMA) - Buhar

    Var

  • ÖZELLİKLER (KURUTMA) - DUAL Inverter Isı Pompası

    Var

  • AKILLI TEKNOLOJİ - ThinQ (Wi-Fi)

    Var

Tüm Özellikler

ÖZELLİKLER (YIKAMA)

  • Tip

    Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

  • 6 Hareketli DD

    Var

  • AI DD

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı

  • Tambur Işığı

    Var

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • ezDispense

    Yok

  • Köpük algılama sistemi

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Tesviye Ayakları

    Var

  • LoadSense

    Var

  • Paslanmaz Çelik Tambur

    Var

  • Buhar

    Var

  • TurboWash360˚

    Var

  • Titreşim sensörü

    Var

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • Su Seviyesi

    Otomatik

ÖZELLİKLER (KURUTMA)

  • Tip

    Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)

  • 6 Hareketli DD

    Yok

  • AI DD

    Yok

  • AI Kurutma Sensörü

    Yok

  • Otomatik Temizleme Kondenseri

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Yok

  • Tambur Işığı

    Var

  • Çift Kurutma

    Var

  • DUAL Inverter Isı Pompası

    Var

  • Çift Tüy Filtresi

    Var

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Su Boşaltma Göstergesi

    Yok

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • Isı Kaynağı Tipi

    Elektrikli Isı Pompası

  • Inverter DirectDrive

    Yok

  • LoadSense

    Var

  • Çift Taraflı Kapak

    Yok

  • Kurutma Sensörü

    Var

PROGRAMLAR (YIKAMA MAKİNESİ)

  • Pamuk

    Var

  • Yapay Zeka Yıkama

    Yok

  • Alerji Bakımı (yıkayıcı)

    Var

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • Renk Bakımı

    Yok

  • Pamuk +

    Yok

  • Koyu Yıkama

    Yok

  • Hassaslar

    Var

  • İndirilen Döngü

    Var

  • Boşaltma+Döndürme

    Yok

  • Yorgan

    Yok

  • Kolay Bakım

    Var

  • Eko 40-60

    Var

  • Nazik Bakım

    Yok

  • Hijyen

    Yok

  • Yoğun 60

    Yok

  • Karışık (Karışık Kumaş)

    Yok

  • Açık Hava

    Yok

  • Hızlı 30

    Yok

  • Hızlı Yıkama

    Var

  • Yenile

    Yok

  • Durulama+Sıkma

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Yok

  • Cilt Bakımı

    Yok

  • Hız14

    Yok

  • Spor giyim

    Yok

  • Leke Bakımı

    Yok

  • Steam Yenilemesi

    Yok

  • Küvet Temizliği

    Var

  • TurboYıkama 39

    Yok

  • TurboYıkama 49

    Yok

  • TurboYıkama 59

    Yok

  • Yün (El/Yün)

    Yok

PROGRAMLAR (KURUTUCU)

  • Pamuk

    Var

  • Yapay Zeka Kuru

    Yok

  • Alerji Bakımı (kurutma makinesi)

    Var

  • Yatak Takımı Yenileme

    Yok

  • Hacimli Öğe

    Yok

  • Soğuk Hava

    Yok

  • Pamuk +

    Yok

  • Hassaslar

    Var

  • İndirilen Döngü

    Var

  • Şişme Ceket Yenileme

    Yok

  • Yorgan

    Yok

  • Kolay Bakım

    Var

  • Kot pantolon

    Yok

  • Karışık (Karışık Kumaş)

    Var

  • Hızlı 30

    Yok

  • Hızlı Kurutma

    Var

  • Rafta Kurutma

    Yok

  • Yenile

    Var

  • Cilt Bakımı

    Yok

  • Spor giyim

    Yok

  • Buhar Tamburu Bakımı

    Yok

  • Buhar Hijyeni

    Yok

  • Buhar ile Yenile

    Yok

  • Havlular

    Yok

  • Sıcak Hava

    Yok

  • Yün

    Yok

BARKOD

  • Barkod

    8806096758816

KAPASİTE

  • Maksimum Kuru Kapasite (kg)

    10

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    12

KUMANDA VE EKRAN

  • Alarmı Erteleyici

    Yok

  • Ekran Tipi

    Tam Dokunmatik Düğmeler ve LED Ekran

  • Kapı Kilidi Göstergesi (Yıkama)

    Var

  • Rakam Göstergesi

    18:88

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)

    660

  • Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)

    1180

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 1655 x 660

  • Ağırlık (kg)

    128,0

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi (Kurutma)

    Doğal Yeşil

  • Gövde Rengi (Yıkama)

    Doğal Bej

  • Kapı Tipi

    Siyah Renkli Temperli Cam Kapak

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Bulut Döngüsü

    Var

  • Program İndirme

    Var

  • Enerji İzleme

    Var

  • Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

    Var

  • Smart Diagnosis

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

  • Küvet Temizleme Koçu (Yıkayıcı)

    Var

  • Akıllı Eşleştirme

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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