Her gün yaptığım en önemli şey, ekibimi doğru olanı yaparak müşterilerimizi memnun etme yolunda tutkulu hale getirmeye çalışmaktır. Müşterilerimizin sesi bizim için inanılmaz derecede önem taşır ve müşterilerimizin yaşamlarını iyileştirmek için hangi ürün ve hizmetleri yaratmamız gerektiğine dair fikir edinmede bir öğrenme kaynağı, adeta bir can simidi görevi görür. Geri bildirimlerinizi dinleyerek operasyonlarımızda gerekli değişimleri üstleniyoruz.

Ne de olsa, eylemler sözlerden daha fazlasını anlatır.

Sizlerin ve diğer müşterilerimizin aldığımız geri bildirimlerden yararlanmaya devam etmesini sağlamak için, yorumlarınızı dinleyerek buna uygun hareket edeceğimi, ekibimi doğru olanı yapmaya yönlendireceğimi ve gerekirse operasyonumuzda değişikliklere gideceğimi garanti ederim.

Lütfen aşağıdaki formu kullanarak yorumlarınızı bana iletin. Mümkün olan en kısa sürede sizinle iletişim kurmaya çalışacağız.

Dürüst geri bildiriminiz ve LG Electronics’i tercih etmeye devam ettiğiniz için tekrar teşekkür ederiz.

Başkan ve CEO

LG Electronics Türkiye