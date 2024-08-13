We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG XBOOM Go XG7QBK Taşınabilir Bluetooth hoparlör, IP67, 24 Saatlik Pil Ömrü
LG XBOOM Go XG7QBK Taşınabilir Bluetooth hoparlör, IP67, 24 Saatlik Pil Ömrü
LG XBOOM Go ile Güçlü Sesi Hissedin
LG'nin en yeni ses teknolojisiyle birlikte derin bas ve güçlü ses sunan LG XBOOM Go'nun olağanüstü sesini deneyimleyin.
Daha Güçlü Ses ile
Daha Fazla Eğlence
Müziğe Renk Verin
Canlı ışıkta poz veren kadın.
Ruh Halinizi Light Studio ile Senkronize Edin
Mor aydınlatmalı LG XBOOM Go XG7 zemine yerleştirilmiştir. Hoparlörün üstünde Light Studio'nun üç modu gösterilir: ortam, doğa ve parti.
Işıklandırmanızı Özelleştirin
Kendi aydınlatmanızı özelleştirmek için XBOOM uygulamasında My Pick'i kullanın.
Solda, Stilim kullanıcı arayüzü gösterilir. Sağ tarafta ise mavi aydınlatmalı LG XBOOM Go XG7 zemine yerleştirilmiştir.
Müziğin Keyfini Her Zaman,
Her Yerde Çıkarın
Açık Hava İçin İdeal
İki LG XBOOM Go XG7 sonsuz alana yerleştirilmiştir. Biri su geçirmez, diğeri toz geçirmez olduğunu gösterir.
*IP67 sınıfı, IP6X ve IPX7'nin birleşimidir. IP6X, toz geçirmezlik ve temasa karşı tam koruma anlamına gelir.
*IPX7, 30 dakikaya kadar en fazla 1 metre suya daldırma koşullarına dayalı olarak suya daldırma etkilerine karşı koruma anlamına gelir. Plaj veya havuz kullanımı için tavsiye edilmez.
*%50 ses düzeyi ile ışıklandırma olmadan 24 saatlik pil ömrü.
*Ses kaynağına ilişkin kendi değerlendirmemize dayanır. Ses, kullanıcının kullanım ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Görüntüde bir orman ve bir nehir vardır. Görüntünün alt kısmında UL, enerji yıldızı ve SGS logoları gösterilmektedir.
Geri Dönüştürülmüş Plastikten Üretilmiştir
Geri dönüştürülmüş parçaları gösteren çapraz bir hoparlör görünümü vardır.
Alt text
Çevre Dostu Kağıt Hamurundan Ambalajlar
LG XBOOM Go'nun ambalaj kutusu.
Tüm Özellikler
SATIŞ BÖLGESI
-
Satış Bölgesi
Global
MODEL BİLGİLERİ
-
Üretim Modeli Adı
XG7QBK
-
Alıcı Model Adı
XG7QBK
-
Bluetooth Arama adı
XG7Q
-
Marka Bilgileri
XBOOM Go
BOYUT(G X Y X D, MM)
-
Boyut (G x Y x D) mm
261 x 98 x 95
AĞIRLIK(KG)
-
Net Ağırlık (kg)
1,1 kg
-
Brüt Ağırlık (kg)
2.7
KARTON KUTU
-
Karton Boyutu (G x Y x D) mm
320 x 143 x 145
-
Tip
Normal tip
KANALLAR
-
Kanal Sayısı
1 kanal (2 Yönlü)
ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Çıkış Gücü
30 W (woofer) + 10 W (tweeter)
BAĞLANTI - GENEL
-
Aux girişi (3.5)
Var
-
USB C-type (Dişi)
Var
-
DC çıkışı (USB A Type)
Var
GÖRÜNTÜLEME BILGILERI
-
Ekran Tipi
LED Göstergesi
(BT, Güç açık, Pil, EQ)
EQ
-
Sound Boost
Var (Küresel varsayılan)
-
Standart
Var
-
Özel EQ (Uygulama)
Var
PIL
-
Pil Türü
Lityum-İyon
-
Pil Kapasitesi
28,86 W (7,4 V / 3900 mAh)
-
Pil Şarj süresi
5
-
Pil Ömrü
24 Saat
GÜÇ TÜKETIMI
-
Güç açık modu (Şarj durumu)
10 W
-
Bekleme modu
0,5 W
BLUETOOTH SES FORMATI
-
SBC
Var
-
AAC
Var
KOLAYLIK
-
Çok Noktalı
Var (2 adet)
-
Kablosuz parti bağlantısı (Çift mod)
Var
-
Kablosuz parti bağlantısı (Çoklu mod)
Var (10 adet)
-
Yükseltme Yöneticisi (FOTA)
Var
-
Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)
Var/Var
-
Sesli komut (Google Asistan, Siri)
Var
-
Aydınlatma
Var
-
Su / Sıçrama Koruması
Var (IP67)
-
Bluetooth
Var (5.1)
-
Pil Göstergesi
Var
-
Telefon hoparlörü
Var
-
Güvenlik Kilidi
Var
HOPARLÖR
-
Woofer Ünitesi
Track Tipi Woofer (53x93 mm) x1
-
Tweeter Ünitesi
Kubbe Tweeter (20 mm) x1
-
Pasif Radyatör
Var
-
Empedans
woofer(3 Ω)/tweeter(8Ω)
AKSESUAR(MANUEL)
-
Basit kılavuz
Var
-
Garanti Kartı
Var
AKSESUAR(DIĞERLERI)
-
USB C Type kablo
Var
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.