LG XBOOM Go XG7QBK Taşınabilir Bluetooth hoparlör, IP67, 24 Saatlik Pil Ömrü

*IP67 sınıfı, IP6X ve IPX7'nin birleşimidir. IP6X, toz geçirmezlik ve temasa karşı tam koruma anlamına gelir.

*IPX7, 30 dakikaya kadar en fazla 1 metre suya daldırma koşullarına dayalı olarak suya daldırma etkilerine karşı koruma anlamına gelir. Plaj veya havuz kullanımı için tavsiye edilmez.