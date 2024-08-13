LG – Petrol Ofisi Yakıt Puan Kampanyası Katılım Koşulları

1- Bu kampanya 1 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında satın alınan seçili LG OLED ve QNED TV modelleri için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

2- Kampanya kapsamında OLED97M39LA modeli 35.000 TL, OLED83M39LA modeli 20.000 TL, OLED83G45LW modeli 20.000 TL, OLED83C46LA modeli 13.000 TL, OLED77M39LA modeli 15.000 TL, OLED77G45LW modeli 15.000 TL, OLED77C46LA modeli 11.000 TL, OLED65C46LA modeli 8.000 TL, OLED65B46LA modeli 8.000 TL, OLED55C46LA modeli 5.000 TL, 86QNED80T6A modeli 7.000 TL, 65QNED86T6A modeli 5.000 TL, 65QNED80T6A modeli 5.000 TL tutarında Petrol Ofisi yakıt puan hediyeli olacaktır. Tüketicilerin kampanya çerçevesinde tedarik edilecek hediye promosyon hakkından faydalanabilmeleri için kampanya tarihleri içerisinde belirtilen modelden satın almış olmaları, satın aldıkları ürünün kurulumunu LG yetkili servisine yaptırmaları ve 15 Ekim 2024 tarihine kadar www.lgkampanya.com adresindeki ilgili katılım formunu doldurmaları gerekmektedir. Hediye hakkından yararlanılabilmesi için ürün kurulumu yapılması şarttır. Satın alınan TV’nin kurulumunun gerçekleştirilmemiş olması ve online katılım formunun belirtilen tarihe kadar doldurulmaması halinde tüketici kampanyadan faydalanamaz ve kendisine ilave bir hak tanınmaz. Bir ürüne ilişkin olarak gerçekleştirilen birden fazla kurulum kaydı olması durumunda, ilk önce kurulum yaptıran tüketicinin kaydı kabul edilecek ve bu tüketici hediyeye hak kazanacaktır

3- Kampanya başvuruları kampanya yoğunluğuna göre + / - 5 iş günü içerisinde kontrol edilecek olup www.lgkampanya.com adresinden yapılan başvuruların eksiksiz ve doğru olması durumunda, başvuruyu yapan tüketicilere, başvuru tarihini takip eden 15 iş günü içerisinde, LG Türkiye tarafından SMS yolu ile kampanyadan kazandıkları hediye ile ilgili olarak bilgilendirme yapılacaktır. Kendilerine başvuru sırasında paylaştıkları cep telefonu ile bilgilendirme yapılmayan tüketicilerin başvuruları geçersiz olabilir veya LG Türkiye’ye ulaşmamış olabilir. Yapılan başvurularda kampanya kapsamında talep edilen evrakların eksiksiz ulaştırılması müşterilerin sorumluluğunda olup LG Türkiye’nin eksik evraklarla ilgili hükümlülüğü bulunmamaktadır. Başvuruyu yapmalarını takip eden 15 iş günlük sürenin içerisinde tarafına herhangi bir SMS ulaşmayan tüketiciler başvuruları ile ilgili olarak LG Müşteri Bilgi Merkezi’ni 444 6 543 (LGE) arayarak veya https://www.lg.com/tr/destek/musteri-destek/whatsapp adresinde detayları belirtilen LG Türkiye WhatsApp destek hattından sorgulama yapabilirler.

4- Kampanya başvurusu LG Türkiye tarafından onaylanan tüketicinin kampanyadan kazandığı hediye yakıt puan tüketicinin katılım formunda belirtmiş olduğu cep telefonuna Petrol Ofisi tarafından yüklenecektir. Tüketici cep telefonuna yüklenen hediye yakıt puanı 31 Aralık 2024 tarihine kadar Positive Card anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında yakıt (Benzin, Motorin,Otogaz) alımlarında parçalı veya tüm olarak harcanabilecektir. Kampanyadan faydalanmak için Petrol Ofisi mobil uygulamasına (bit.ly/42KSA8I) yakıt puan yüklemesi yapılan cep telefonu numarası ile kayıt işleminin tamamlanması gerekmektedir. Petrol Ofisi istasyonlarında ödeme sırasında tüketicinin kampanyaya kayıtlı cep telefonunu yanında bulundurması zorunludur. Tüketicinin ödeme sırasında cep telefonuna gelen doğrulama şifresini (OTP) Petrol Ofisi istasyonlarındaki market görevlisine ileterek POS üzerine girilmesi gerekmektedir. Petrol Ofisi Mobil uygulamasını indirip müşteri kaydını gerçekleştirmeyen kişiler kampanyadan faydalanamazlar. Kullanılmayan hediye yakıt puanlar 1 Ocak 2025 tarihinde silinmiş olacaktır. Kullanım süresi dolan yakıt puanlardan Petrol Ofisi sorumlu olmayacaktır. Silinen puanların TL değeri için herhangi bir iade veya ödeme yapılmayacaktır.

5- Kampanya kapsamında satın alınan asıl üründe Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan istisnalar hariç iade kabul edilmeyecektir. Asıl ürünün herhangi bir sebeple iade edilmesi ve ücretinin geri ödenmesi durumunda hediye edilen ürünün de iade edilmesi gerekmektedir. Aksi halde asıl ürünün iadesi kabul edilmeyecektir.

6- Bu kampanyaya katılmak için satın alınan ürünlerin, LG Electronics Ticaret A.Ş. tarafından temin edilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde katılımcı kampanyadan yararlanamaz.

7- Şirket faturası ile başvuran müşterilerin hak talep etmeleri için şirket imza sirkülerini tarafımıza iletmeleri gerekmektedir. İmza sirküsü iletmeyen müşterilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Şirket faturasında başvuran kişinin isminin bulunmaması halinde, şirket yetkilisinden ıslak imzalı izin/rıza formu alınması gerekmektedir.

8- Çeyizlik için seçili modellerden satın alan müşteriler kampanyaya dahil edilmeyecektir.

9- Satın alınan her bir ürün için ayrı ayrı başvuru yapılması şarttır. Tek bir başvuruda birden fazla ürün için yakıt puan hediyesi talep eden müşterilerin başvuruları değerlendirilmeyecektir.

10- Fatura sahibi ve montaj kurulum sahibi farklı kişiler olduğu taktirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Fatura sahibi isim soy isim ve montaj formu isim soyisim aynı kişi olması zorunludur. Yakıt puan hediyesi, fatura sahibi dışında bir kişiye devredilemez.

11- Bu kampanya başka bir LG kampanyası ile birleştirilemez, hediye edilen ürünler ayrıca satılamaz, devredilemez, nakde veya mala çevrilemez. LG Türkiye ve Petrol Ofisi A.Ş belirtilen kampanyanın tarih ve şartlarında değişiklik yapma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Kampanyaya katılan herkes yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.

12 – www.lgkampanya.com websitesinde bu kampanyayla ilgili form üzerinde yapılan başvuru sonrası verilen katılım kodunun katılımcı tarafından saklanması gerekmektedir. Başvuru sonunda katılım kodu ekranda çıkmadıysa başvurunuz alınmamış olabilir ve tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir.

13- Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye LG Müşteri Bilgi Merkezi’nden 444 6 543 (LGE) ulaşılabilir.