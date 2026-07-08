DUALCOOL™ Fit Inverter Klima 12K Btu

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*TUV onaylı - LG inverter klimalar (US-Q242K*), LG inverter olmayan klimalara (TS-H2465DAO) göre %70'e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlar. *Başlangıç Sıcaklığı (Dış Ortam 35 ℃, İç Mekan 33 ℃), Ayar Sıcaklığı (26 ℃), Test Süresi (8 Saat).
10 Yıl Garanti
10 yıl garantiye sahip kompresör, en iyi performansını daha uzun süre sürdürecektir.
*LG kurum içi testine göre, LG DUAL Inverter klimanın ses düzeyi, 19 dBA'dan daha düşüktür. (Model - V10API)
*TUV onaylı - LG inverter klimalar (US-Q242K*), LG inverter olmayan klimalardan (TS-H2465DAO) %40'a kadar daha hızlı soğtur. *Başlangıç Sıcaklığı (Dış Mekan 35 ℃, İç Mekan 33 ℃), Ayar Sıcaklığı (26 ℃).
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
*TUV onaylı - TUV, yeni modelin 4 yıl sonra standart modele kıyasla %42 daha yüksek soğutma performansına sahip olduğunu doğrulamıştır (Test koşulu: T3 durumu, Yeni model: I23TTB 14FPI* geniş panjur, Standart model: I23TTB 18FPI panjur). *FPI (İnç Başına Kanatçık): Bir inçteki kanatçık miktarı (1 inç = 2,54 cm)
2 LED Gösterge
Güç ve defrost durumlarını gösteren LED göstergeler sayesinde cihazın çalışma durumunu kolayca takip edin
Çevre Dostu SoğutucuR32 soğutucunun geliştirilmiş enerji verimliliği ile çevre kirliliğini önleyin.
4 Enerji Tüketimi Seviyesini Kontrol Edinİster tek başınıza ister ailenizle birlikte, enerji tüketimini ihtiyaçlarınıza göre 4 farklı seviyede kontrol edin.
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
HAVA TEMİZLEME
İyonlaştırıcı
Yok
PM 1.0 Sensörü
Yok
Hava Temizleme Ekranı
Yok
HİJYEN
UV Nano
Yok
Otomatik Temizleme
Var
Otomatik Temizleme+
Var
Isı Eşanjörü Temizleme
Yok
ISITMA
Power Heating Modu
Var
DIŞ ÜNİTE
Dış Ünite Model Kodu
TC12ETK
ENERJI TASARRUFU
Enerji Göstergesi
Yok
Enerji Sınıfı
A++
Radar Sensörü
Yok
kW Manager
Yok
UYUMLULUK
Lansman Ayı (YYYY-AA)
2026-03
Ürün Türü ve Model Adı
TC12ETK
Ürün Model Kodu
TC12ETK
Üretici (İthalatçı)
LG Electronics
KURULUM
Güç Kablosu
Var
KOLAYLIK
Uyku Zamanlayıcısı+
Yok
Zorla Çalıştırma
Var
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
Derin Uyku
Yok
Fan Modu
Var
Tropikal Gece Konforlu Uyku
Var
SOĞUTMA
Power Modu
Var
AI Air
Yok
Hava Akışı Yön Kontrolü (Yukarı ve Aşağı)
Evet(6 Kademe)
Hava Akışı Yön Kontrolü (Sol ve Sağ)
Manuel
TASARIM
Color(Discharge)
Beyaz
FILTRE
Ultra Fine Dust Filtresi
Yok
Fine Dust Filtresi
Yok
GENEL
Heating Capacity Rated/Min(W)
3710 / 890
Isıtma Ses Basıncı (SH/H/M/L/SL) (dB(A))
41 / 35 / 27
Soğutma Ses Basıncı (SH/H/M/L/SL) (dB(A))
41 / 35 / 27
Product Type II
Inverter
Ürün Tipi
Duvar Tipi
Dış Ünite Ağırlığı(lb.)
N/A
Outdoor Unit Weight(kg)
23,2
Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
717x495x230
İç Ünite Ağırlığı(lb.)
N/A
Indoor Unit Weight(kg)
8,3
Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
837x308x189
HVAC Tipi
H/P
Isıtma Güç Tüketimi Nominal/Min(W)
950 / 195
Heating Capacity Max(W)
5100
Soğutma Güç Tüketimi Nominal/Min(W)
1080 / 200
Cooling Capacity Rated/Min(W)
3500 / 890
Cooling Capacity Max(W)
4040
KURUMSAL FONKSIYONLAR
Kuru Kontak
Yok
PI485 Modülü
Yok
Kablolu Uzaktan Kumanda
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
- uzatma
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