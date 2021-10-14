Daha Şık ve Konforlu Yaşamın Sırrı LG Ürünlerinde





Günlük hayatın temposu tüketicileri her alanda daha hızlı olmaya, pratik çözümler bulmaya itiyor. LG, üstün teknolojiye sahip ürünleriyle, tüketicilere aradıkları hızı, her zaman hayalini kurdukları konfor ve şıklıkla birlikte sunuyor. Kendilerine esneklik ve rahatlık sağlayan LG ürünleriyle zamandan tasarruf eden tüketiciler, bu ürünlerin sahip olduğu üst düzey tasarımla da yaşam alanlarını güzelleştiriyorlar.

Yaşamın yoğun temposu karşısında tüketicilerin beklentileri her zamankinden farklı bir hal aldı. Ev düzeninin gerektirdiği sorumluluklar iş ve sosyal hayatın temposu ile birleşince işler içerisinden çıkılamaz bir hal almaya başladı. Bu durum da, tüketicilerin bir ürün alırken bir çok fonksiyonu bir arada aramalarına neden olmaya başladı. Artık tüketiciler, bir ürün alırken sadece işlevine dikkat etmekle kalmıyor. O ürünün hayatlarına katacağı hız, kendilerine kazandıracağı zaman, yaşamlarına katacağı değer ve sağlayacağı duygusal tatmine de dikkat ediyorlar. LG, geniş ürün yelpazesi ve tüketicilerin beklentileri doğrultusunda şekillenen Ar-Ge çalışmalarıyla, tüketicilerin bir üründen bekleyebilecekleri her şeye yanıt veriyor.

ThinQ ile Her Yer Ev

Yapay zeka özelliği ile ev sınırlarını genişleten ve bunu bir misyon haline getiren LG, “Yapay Zeka” özellikli ve “bağlantılı” beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, TV ve ses sitemleriyle kullanıcıların hayatlarına konfor katıyor. Yapay zeka sayesinde, eşyaları sadece işlevi ile sınırlandırmayan LG, bir akıllı televizyonu kişisel asistana, bir buzdolabını ise içerisindeki ürünlere göre yemek tarifi veren bir şefe dönüştürebiliyor. LG, evle ilgili tüm işlere uzaktan erişim sağlayarak kullanıcılara diledikleri yerden cihazlarını kontrol etme rahatlığı sunan mobil uygulaması ThinQ ile tüketicilerin hayatına benzersiz bir konfor getiriyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde, ev dışında olsalar dahi cihazlarını çalıştırabiliyor, programlayabiliyor ya da çalışmalarını sonlandırabiliyorlar. Cihazların çalışmaları sona erdiğinde cep telefonlarına bildirim alabiliyorlar. Ayrıca, uygulama sayesinde gerektiği zaman servis desteğine kolaylıkla ulaşıyorlar.

Tüm İçeriklere Tek Tuşla Erişim

LG’nin ev eğlencesi ekosisteminin ayrılmaz bir bileşeni olan webOS ile kullanıcılar, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ gibi küresel online video platformu uygulamaları ve spor yayın hizmeti DAZN’nin yanı sıra BluTV, Bein Connect, TV+, Vodafone TV, Tivibu Go gibi popüler yerel uygulama seçeneklerine tek tuşla erişim sağlayabiliyorlar. webOS platformu, milyonlarca filme ve TV şovuna erişmenin en kolay yolu olarak gösteriliyor.

Estetik ve Teknoloji LG Cihazlarında Buluşuyor

LG ürünleri, ileri teknoloji eseri olmalarının yanı sıra, bulundukları mekana cazibe katacak tasarımları da bünyelerinde barındırıyor. Örneğin sanat eserinden ilham alınarak tasarlanan Galeri Tasarımı LG OLED evo, kendinden aydınlatmalı OLED piksel teknolojisini yenilikçi ve minimalist bir tarzla sunuyor. Duvara boşluksuz monte edilebilen ve kullanıcıların TV izlerken dikkatlerini dağıtabilecek her türlü detaydan arındırılmış bir tasarıma sahip ekran, aynı zamanda LG’nin şimdiye kadar ürettiği en iyi OLED TV modeli olma özelliğini taşıyor. Kutu içerisinden çıkan özel askı aparatı sayesinde duvarla mükemmel uyum sağlayan OLED evo’da bulunan Galeri Modu özelliği de kullanıcıların TV izlemedikleri anlarda birbirinden değerli sanat eserleri ve fotoğrafları göstererek ekranı bir tabloya dönüştürüyor.

Aynalı paneli ile bulunduğu ortama şıklık katan LG’nin 2021 Klima serisinin üyesi Yeni Artcool, her türlü ortamla mükemmel uyum sağlamasının yanı sıra, UVNano özelliği fanı daha temiz ve hijyenik hava sağlıyor. Iyonizer özelliği ise, zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor. Üstelik, LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebilmesiyle de dikkat çeken klimalarla kullanıcılar, evde olmadıkları sırada bile evlerini diledikleri serinliğe ya da sıcaklığa getirebiliyorlar.

LG ürünleri ile hayatlarına konfor katan tüketiciler, LG Ergo Monitörlerle iş ve oyun saatlerini de keyife dönüştürüyor. Her yöne hareket kolayca hareket ettirebilme özelliğine sahip monitörler bu sayede bilgisayar başında uzun saatler geçirenlerin vücut sağlığına zarar vermemiş oluyor.

LG’nin kullanıcılara hem konfor hem de sağlık sunan bir diğer ürünü ise LG PuriCare Hava Temizleme Cihazı… Devrim yaratan hava temizleme cihazı LG PuriCare, endüstriyel hava kirliliği, toz ve kötü kokular nedeniyle bozulan iç mekan havasını temizliyor, ferahlık ve tazelik veriyor, sağlıklı bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyor. Son derece sessiz çalışan ve ThinQ uygulamasıyla uzaktan da yönetilebilen LG PuriCare 360, benzersiz arıtma yöntemi ve olağanüstü çoklu filtre sistemi ile daha saf, daha temiz hava sağlamak için altı farklı tipte partikülü yakalıyor. Çift filtreye sahip LG PuriCare™ 360 Dual Filter astım ve alerji dostu olmasıyla da öne çıkıyor.

LG’nin tasarımının yanı sıra işleviyle de öne çıkan ürünlerinden bir diğeri de ikonik hale gelen buzdolabı LG InstaView. LG InstaView buzdolabının ön kapağında bulunan cam panel sayesinde, cihaz sahipleri, buzdolabının kapağını açmadan, sadece iki tıklama ile içerisinde yer alan ürünleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabı kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle ortaya çıkan ısı farkı ve enerji kaybının da önüne geçiliyor.

LG’nin hayatı kolaylaştıran ürünlerini incelemek için: www.lg.com/tr