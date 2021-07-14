LG HVAC SANAL DENEYİMİ İLE ŞİRKETİN EN YENİ İKLİMLENDİRME ÇÖZÜMLERİNİ SUNUYOR





En Son Teknolojiyle Oluşturulan Sanal Showroom, Ziyaretçilerin LG'nin Geniş Konut ve Ticari HVAC Çözümlerini Tanımasını Sağlıyor

LG Electronics (LG), ziyaretçilerine birinci sınıf HVAC çözümlerinden oluşan kapsamlı portföyüne göz atmak ve bu portföy hakkında her şeyi öğrenme fırsatı veren yeni, etkileşimli bir çevrimiçi showroom olan LG HVAC Virtual Experience (HVAC Sanal Deneyim) platformunu piyasaya sürüyor. Müşterilerin aileleri veya çalışanları için daha iyi kararlar almasına yardımcı olan sezgisel çevrimiçi alan, şirketin en son çözümlerini çeşitli sanal ortamlarda görüntülemeyi ve daha fazla konfor, iyileştirilmiş iç hava kalitesi ve kesintisiz gibi birçok faydasını keşfetmelerini mümkün kılıyor.

LG HVAC Virtual Experience sayfasında, ziyaretçiler apartman dairesi, villa, çok amaçlı ofis, çok katlı ofis, perakende mağazaları ve otel gibi çeşitli iş ve yaşam alanı kategorileri arasından seçim yapabilirler. Müşteriler, kullanımı oldukça kolay olan arayüzde bir tıkla istedikleri her model için teknik özelliklere, ürün videolarına ve vaka çalışmaları gibi ek bilgilere ulaşabilir ve 3D deneyim alanında özgürce dolaşabilirler. Kullanımı ve gezinmesi kolay olan LG'nin yeni sanal platformu, daha sağlıklı ve daha konforlu iç mekanlar yaratmak isteyen tüketiciler, endüstri profesyonelleri ve ortaklar için harika bir araç görevi görüyor.

Dahası, sanal showroom, ziyaretçilerin sahne arkası ayrıntılarını ve teknolojilerini görmelerini sağlıyor. Ziyaretçiler ekrandaki Hava Akışı ve Borulama düğmelerine tıklayarak bir klima veya hava temizleyicide havanın nasıl hareket ettiğini ve boruların suyu ve soğutucuyu bir sistem üzerinden nasıl yönlendirdiğini keşfedebiliyor. Hatta çalışma modlarını sanal olarak değiştirebiliyor ve hava akışının bir klimadan diğerine nasıl değiştiğini gözlemleyebiliyorlar. Teknoloji ve bilimin ötesinde, showroom, çeşitli sanal iç mekanlara nasıl uyduklarını görmek için tüm ürünlerin şık tasarımlarını kontrol etmek için harika bir olanak sağlıyor.

LG HVAC Virtual Experience, ziyaretçilere şirketin farklı türdeki alanlar için en yeni, optimize edilmiş HVAC çözümlerini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlayan ve hangi ürünlerin özel ihtiyaçlarına en uygun olduğunu bulmalarına yardımcı olan ilgi çekici bir çevrimiçi kaynaktır. Showroom ayrıca, enerji tasarruflu R1 Kompresör gibi yenilikçi LG teknolojilerini ve şirketin çevre dostu R32 soğutucu akışkanı erken benimsemesini vurgulayarak, LG'nin sürdürülebilir bir gelecek sağlama taahhüdünü de gösteriyor.

LG, son derece verimli ve çevreye duyarlı HVAC ürünlerini uzun yıllardır sağlıyor ve konut ve ticari kullanım için gelişmiş, çevreye duyarlı çözümleri ile dünya çapındaki müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Şirketin en yeni iç mekan çevresel konfor teknolojilerini keşfetmek isteyen herkes, bir PC veya akıllı telefonda LG Virtual HVAC Experience'ı https://hvac-virtual-experience.lg.com/ sayfasından ziyaret edebilir.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi’nde, İklimlendirme Çözümleri İş Birimi Başkanı olarak görev alan James Lee, “LG Sanal HVAC Deneyimi, en son çözümlerimizi istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde deneyimlemeniz için ikna edici bir yol sunuyor” dedi. "Yalnızca evleri ve işyerlerini daha konforlu hale getirmekle kalmayıp aynı zamanda kullanıcılar, çevre ve gezegenimizin geleceği için daha iyi olan HVAC ürünlerini geliştirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Daha fazla bilgi için; https://hvac-virtual-experience.lg.com/