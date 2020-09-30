LG Orta Doğu ve Afrika’da HVAC Çözümleriyle Büyümeyi Sürdürüyor





LG, uzmanlık ve ortaklık üzerine yapılandırılmış entegre çözümlerle, HVAC alanında bölgedeki varlığını genişletmeyi hedefliyor.

LG Electronics üst düzey yöneticisi, şirketin Orta Doğu ve Afrika HVAC endüstrisindeki varlığını genişletme niyetini açıkladı. LG'nin Hava Çözümleri İş Birimi Başkanı, sanal olarak gerçekleştirilen konferansta, LG'nin entegrasyon, uzmanlık ve bağlılık değerlerinin yanı sıra konutlar, ofisler ve ticari ortamlar için yeni hava temizleme çözümü ürünleri portföyüne dayandırdığı ‘güvenilir ortak olma’ yönündeki marka felsefesini açıkladı.

LG’nin Air Solution İş Birimi Başkanı Dr. Lee Kam-gyu, “Çoğu insan LG'yi bir çamaşır makinesi ve buzdolabı markası olarak düşünebilir ama biz tüketicilerin görmediği birçok sektörde çözümler sunuyoruz. LG olarak, müşterilerimizin güvenini artırmak için sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Bölgede HVAC alanında güvenilir bir ortak olmak için daha iyi entegre çözümler, uzman görüşleri ve daha özel destek yoluyla bu taahhüdümüzü pekiştireceğiz” dedi.

Pandemi ve iç mekanlarda geçirilen zamanın artmasından bu yana, iç mekan hava kalitesiyle ilgili endişeler ortaya çıkmaya başladı. Pandemi nedeniyle yüksek kaliteli HVAC ve hava yönetimi çözümlerine olan ihtiyaçta bir artış gözleniyor. Bu artışla birlikte bölgedeki temiz hava kurallarını karşılamakla yetinmeyip bunları aşan LG ürünlerine olan talep de beklenmedik şekilde arttı.

LG, müşterilerine verdiği önem nedeniyle, entegrasyon, uzmanlık ve bağlılık olmak üzere üç temel değerine odaklanıyor. Bir entegratör olarak LG, müşterileri için minimum toplam sahip olma maliyetini (TCO) elde etmek için her projede daha da optimize edilmiş HVAC ve enerji yönetimi çözümleri sunacak. LG, müşterilerinin her türlü sorununa en etkili ve verimli çözümü bulmak için derin uzmanlığına ve teknolojik deneyime dayalı bilgileriyle tavsiyelerde bulunacak. Güvenilir bir iş ortağı olan LG, hizmet, bakım ve sistemin yaşam döngüsü boyunca ürünlerini yönetmeye yardımcı olmak için çözümlerinin kurulumunun ötesine geçmeyi vaat ediyor.

LG Orta Doğu ve Afrika başkanı James Lee, LG'nin Orta Doğu ve Afrika'daki deneyimini ve bağlılığını pekiştirdiğini ifade ederek “Bugüne kadar bu bölgedeki başarımızın arkasındaki temel neden, MEA pazarının gerçek ihtiyaçlarını anlama ve bunlara yanıt verme taahhüdümüzdür. Bunun ötesine geçmek, önemli ölçüde daha fazla teknoloji, daha fazla yenilik ve özellikle daha fazla müşteri hizmeti gerektirecektir” şeklinde konuştu.

Bu stratejiye uygun olarak LG, bölgede şirketin sunabileceği en iyi teknolojiyi ortaya koyacak şekilde tasarlanmış ürünler ve çözümler sunuyor. Örneğin, tavana dayalı yeni bir DUAL Vane Kaset serisi, ünitenin içerisinde olacak şekilde tasarlanmış güçlü beş aşamalı bir hava temizleme sürecine sahip. Yeni hava temizleme özelliğiyle bu gelişmiş ürün, tüm alanlar için en uygun şekilde özelleştirilmiş çeşitli hava akışı modları sunarak iç mekan hedefine temiz, filtrelenmiş hava sağlıyor. Dahası, LG’nin ticari alanlar için yenilikçi Yuvarlak Kaseti yalnızca bir alanı daha davetkar gösteren lüks bir tasarım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda esnek hava akışıyla geniş alanları da kapsıyor. Artan hava akışı ve ayrıntılı rüzgar yönü, serin esintinin geniş ve eşit bir şekilde yayılmasını mümkün kılıyor.

Lee, "HVAC çözümlerinin küresel bir toplam sağlayıcısı olarak, Orta Doğu ve Afrika'da hem insan yaşamını hem de doğayı zenginleştirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.