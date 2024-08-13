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Full HD AMD Monitör FreeSync™ 22 İnç TN Tipi 75Hz Yenileme Hızı ve 5ms Tepki Süresi
Full HD AMD Monitör FreeSync™ 22 İnç TN Tipi 75Hz Yenileme Hızı ve 5ms Tepki Süresi
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
21.5
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
0.672916666666667
-
Renk Gamı (Tip.)
NTSC %72 (CIE1931)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
250
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
75
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim
Tüm Özellikler
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
509,6 x 395,8 x 181,9
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
509,6 x 305,7 x 38,5
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
640x365x124
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
2.8
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
2.5
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
3.8
ÖZELLIKLER
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
BILGI
-
Ürün adı
Bilgisayar Monitörü
-
Yıl
2018
BAĞLANTI
-
D-Sub
EVET(1 adet)
-
D-Sub (Hz'de Maks. Çözünürlük)
60 Hz'de 1920 x 1080
-
HDMI
EVET(1 adet)
-
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Yalnızca Ses)
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
19,7 W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
29.0W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,3 W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
STANDART
-
RoHS
EVET
AKSESUAR
-
D-Sub
Ülkeye bağlı
-
HDMI
Ülkeye bağlı
EKRAN
-
Boyut [İnç]
21.5
-
Boyut [cm]
54.6
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
0.672916666666667
-
Piksel Aralığı [mm]
0,2480 x 0,2480
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
200
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
250
-
Renk Gamı (Tip.)
NTSC %72 (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7 milyon
-
Kontrast Oranı (Min.)
25.0006944444444
-
Kontrast Oranı (Tip.)
41.6673611111111
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
75
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
YAZILIM UYGULAMASI
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
75x75
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