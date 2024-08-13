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24" Class Full HD IPS Oyun Monitörü (23,8" Diagonal)
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran Boyutu
23.8"
-
Panel Tipi
IPS
-
Görüntü Oranı
16:09
-
Çözünürlük
1920x1080
-
Parlaklık(cd/m2)
250(Tipik), 200(Min)
-
Kontrast Oranı (Orjinal)
1000:1 (Tipik)
-
Pixel Aralığı(mm)
0.2745x0.2745
-
Renk Skalası
sRGB 99% üzeri
-
Tepkime Süresi (GTG)
5ms(yuksek), 1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği
-
İzleme Açısı(CR≥10)
178/178
-
Ayak
"L" tipi stand
-
Ayaklık Açısı
-2º ~ 15º
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
D-Sub
Var
-
HDMI
Var(ver1.4)
-
DisplayPort
Var (ver1.2)
-
Kulaklık Çıkışı
Var
ÖZELLIKLER
-
Ekranı 4 Ayrı Bölme Özelliği
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
-
SIX Axis Control
Var
-
Okuma Modu
Var
-
OnScreen Kontrolü (OSC)
Var
-
Black Stabilizer
Var
-
DAS Modu
Var
-
Oyun Modu
Var
-
Renk Zayıflığı Modu
Var
-
Resim Mode
Var
-
Tepkime Süresi Kontrolü
Var
-
Otomatik Bekleme
Var
-
Flicker Safe
Var
-
1ms Motion Blur Reduction
Var
-
Freesync
Var (HDMI/DP,~75Hz)
-
Crosshair
Var
ENERJI
-
Voltaj, Hz.
Adaptor / 100-240Vac, 50/60Hz
BOYUTLAR(G*D*Y, MM)
-
Set (Ayaklı)
550.5 x 204.1 x 419.9
-
Set (Ayaksız)
550.5 x 85.5 x 332.1
-
Kutu
619 x 395 x 131
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayak ile)
3.2 kg
-
Set (Ayak hariç)
2.8 kg
-
Kutu
4.5 kg
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