LG UltraGear™ 32 inç QHD 180Hz 1 ms GtG Kavisli Oyun Monitörü

Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

LG UltraGear™ 32 inç QHD 180Hz 1 ms GtG Kavisli Oyun Monitörü

32G600A-B
Temel Özellikler

  • 32 inç QHD (2560x1440) OLED ekran
  • 180Hz yenileme hızı / 1 ms (GTG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
UltraGear ürün görüntüsüyle birlikte UltraGear™ OLED GX6 Logosu.

UltraGear ürün görüntüsüyle birlikte UltraGear™ OLED GX6 Logosu.

32 inç QHD 180Hz 1 ms MBR Kavisli Oyun Monitörü

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

16:9 QHD 2560x1440, sRGB %99, 180Hz, 1000R

16:9 QHD 2560x1440, sRGB %99, 180Hz, 1000R

Büyük harflerle “Ekran” yazılmış ve sağ üst köşede LG UltraGear logosu var.

Büyük harflerle “Ekran” yazılmış ve sağ üst köşede LG UltraGear logosu var.

Kontrolü elinizde tutmanızı sağlayan netlik

32 inç QHD (2560x1440) ekranıyla monitör, gerçekçi görseller ve tutarlı görüntü kalitesi sunarak netlik ve derinlik sağlar. 16:9 en boy oranı, oyunda mekansal farkındalığı artıran dengeli, tam ekran bir görüntü sunarak sizi oyunun içine çekerken temel görsel unsurların takibini kolaylaştırır.

Oyun ekranını gösteren Ultra Gear ekranın görüntüsü.

Oyun ekranını gösteren Ultra Gear ekranın görüntüsü.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Ekran görselinde oyundaki okçu karakterinin bulunduğu monitörün yandan görünümü.

Kusursuz kavis, kesintisiz oyun

İnsan görüş alanına en uygun 1000R kavisi deneyimleyin. Daha gerçekçi ve sürükleyici bir deneyim için olağanüstü 180Hz yenileme hızıyla canlı sahneleri yeniden üretin.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Canlı renklerle kendinizi savaşta gibi hissedin

Monitörümüz HDR10’u destekler ve sRGB spektrumunun %99’unu kapsar. Böylece sürükleyici bir oyun deneyimi için yüksek kaliteli renk sunumuna olanak tanıyan geniş bir renk spektrumu sağlar. Oyuncuların, oyun tasarımcılarının hedeflediği dramatik savaş alanlarını deneyimlemesine olanak tanır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Büyük harflerle “Hız” yazılmış ve sağ üst köşede LG UltraGear logosu var.

Büyük harflerle “Hız” yazılmış ve sağ üst köşede LG UltraGear logosu var.

Son derece hızlı tepki süresine ve 180Hz yüksek yenileme hızına sahip yarış oyunu sahnesi.

Akıcı oyun hareketi

180Hz yüksek yenileme hızıyla hareket bulanıklığını en aza indirirken akıcı, gerçeğe yakın netlikte görüntü sunar. Her karede daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

1 ms (GtG) tepki süresi

Oyun dünyasına
olağanüstü hızla dalın

Ultra hızlı 1 ms tepki süresi (GtG) ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*“1 ms Tepki Süresi”ni gerçekleştirmek için “Hızlı Mod” seçeneğini işaretleyin. (Oyun Ayarı → Tepki Süresi → Hızlı Mod).

Büyük harflerle “Teknoloji” yazılmış ve sağ üst köşede LG UltraGear logosu var.

Büyük harflerle “Teknoloji” yazılmış ve sağ üst köşede LG UltraGear logosu var.

Daha net, daha sorunsuz ve daha hızlı

Oyuncular, AMD FreeSync™ teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilir. Ekran yırtılması ve kapanmasını yok denecek kadar azaltır.

Kırmızı pelerinli ve büyük bir kalkan ile kılıç tutan şövalye karakteri. Ekran ikiye bölünmüş, sol taraf bulanık. Sağ taraf net bir şekilde görülüyor ve sağ altta AMD FreeSync logosu var.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Dağınıklığı önleyen şık tasarım

Altıgen aydınlatmayı ve döndürme, eğme ile yükseklik ayarlarına olanak tanıyan tamamen ayarlanabilir kaidesiyle 3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L stant, masa alanından tasarruf sağlamak ve ölü bölgeleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Böylece kurulumunuz temiz ve verimli olur.

Dönüşü ayarlanabilir simgesi.

Döndürme

±30º

Eğimi ayarlanabilir simgesi.

Eğim

-5~18º

Yüksekliği ayarlanabilir simgesi.

Yükseklik

110mm

Çerçevesiz tasarım simgesi.

Çerçevesiz tasarım

Koyu lacivert arka plana yerleştirilmiş Ultra Gear ürünlerinin görüntüsü, soldaki ürünün arka tarafı, sağdaki ürünün ise ön tarafı gösteriliyor.

Koyu lacivert arka plana yerleştirilmiş Ultra Gear ürünlerinin görüntüsü, soldaki ürünün arka tarafı, sağdaki ürünün ise ön tarafı gösteriliyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Ana Özellikler

  • EKRAN - Boyut [İnç]

    31.5

  • EKRAN - Çözünürlük

    2560 x 1440

  • EKRAN - Panel Tipi

    VA

  • EKRAN - En Boy Oranı

    16:9

  • EKRAN - Renk Gamı (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    180

  • EKRAN - Tepki Süresi

    1ms (GtG ile Daha Hızlı)

  • Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Döndürme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y25

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Boyut [cm]

    80

  • Çözünürlük

    2560 x 1440

  • Panel Tipi

    VA

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.272*0.272

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7M

  • Renk Biti

    8bit (6bit+FRC)

  • Kontrast Oranı (Min.)

    2400:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    3000:1

  • Yüzey İşlemi

    Anti-Glare

  • Tepki Süresi

    1ms (GtG ile Daha Hızlı)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    180

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Eğrilik

    1000R

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Nişangah işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Sadece Ses)

STANDART

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

  • UL (cUL)

    EVET

  • CE

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    External Power(Adapter)

  • DC Output

    19V 2.1A

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,3 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,5 W'tan az

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    3 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    702.5 x 559.9 x 259.6(UP) / 702.5 x 459.9 x 259.6(DOWN)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    702.5 x 421.2 x 110.3

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    780 x 500 x 180

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    6.7

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4.4

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    8.9

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

