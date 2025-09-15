We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 32 inç QHD 180Hz 1 ms GtG Kavisli Oyun Monitörü
Temel Özellikler
- 32 inç QHD (2560x1440) OLED ekran
- 180Hz yenileme hızı / 1 ms (GTG)
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Kontrolü elinizde tutmanızı sağlayan netlik
32 inç QHD (2560x1440) ekranıyla monitör, gerçekçi görseller ve tutarlı görüntü kalitesi sunarak netlik ve derinlik sağlar. 16:9 en boy oranı, oyunda mekansal farkındalığı artıran dengeli, tam ekran bir görüntü sunarak sizi oyunun içine çekerken temel görsel unsurların takibini kolaylaştırır.
Canlı renklerle kendinizi savaşta gibi hissedin
Monitörümüz HDR10’u destekler ve sRGB spektrumunun %99’unu kapsar. Böylece sürükleyici bir oyun deneyimi için yüksek kaliteli renk sunumuna olanak tanıyan geniş bir renk spektrumu sağlar. Oyuncuların, oyun tasarımcılarının hedeflediği dramatik savaş alanlarını deneyimlemesine olanak tanır.
1 ms (GtG) tepki süresi
Oyun dünyasına
olağanüstü hızla dalın
Ultra hızlı 1 ms tepki süresi (GtG) ters gölgelenmeyi azaltıp hızlı tepki süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.
Daha net, daha sorunsuz ve daha hızlı
Oyuncular, AMD FreeSync™ teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilir. Ekran yırtılması ve kapanmasını yok denecek kadar azaltır.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer, oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalardan hızlı bir şekilde kurtulmasına yardımcı olur.
Nişan İmleci
Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.
Dağınıklığı önleyen şık tasarım
Altıgen aydınlatmayı ve döndürme, eğme ile yükseklik ayarlarına olanak tanıyan tamamen ayarlanabilir kaidesiyle 3 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L stant, masa alanından tasarruf sağlamak ve ölü bölgeleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Böylece kurulumunuz temiz ve verimli olur.
Ana Özellikler
EKRAN - Boyut [İnç]
31.5
EKRAN - Çözünürlük
2560 x 1440
EKRAN - Panel Tipi
VA
EKRAN - En Boy Oranı
16:9
EKRAN - Renk Gamı (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300cd/m²
EKRAN - Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
180
EKRAN - Tepki Süresi
1ms (GtG ile Daha Hızlı)
Mekanik - Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme
Tüm Özellikler
BILGI
Ürün adı
UltraGear
Yıl
Y25
EKRAN
Boyut [İnç]
31.5
Boyut [cm]
80
Çözünürlük
2560 x 1440
Panel Tipi
VA
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
0.272*0.272
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300cd/m²
Renk Gamı (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Renk Gamı (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7M
Renk Biti
8bit (6bit+FRC)
Kontrast Oranı (Min.)
2400:1
Kontrast Oranı (Tip.)
3000:1
Yüzey İşlemi
Anti-Glare
Tepki Süresi
1ms (GtG ile Daha Hızlı)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
180
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Eğrilik
1000R
ÖZELLIKLER
HDR10
EVET
HDR Etkisi
EVET
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
Okuyucu Modu
EVET
Renk Zayıflığı
EVET
AMD FreeSync™
FreeSync
Siyah Sabitleyici
EVET
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
Nişangah işareti
EVET
FPS Sayacı
EVET
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
Çift Denetleyici
EVET
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
HDMI
EVET(2 adet)
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
DP Sürümü
1.4
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Sadece Ses)
STANDART
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
UL (cUL)
EVET
CE
EVET
GÜÇ
Tip
External Power(Adapter)
DC Output
19V 2.1A
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,3 W'tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,5 W'tan az
MEKANIK
Sınırsız Tasarım
3 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
OneClick Standı
EVET
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
702.5 x 559.9 x 259.6(UP) / 702.5 x 459.9 x 259.6(DOWN)
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
702.5 x 421.2 x 110.3
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
780 x 500 x 180
Ayaklı Ağırlık [kg]
6.7
Ayaksız Ağırlık [kg]
4.4
Nakliye Ağırlığı [kg]
8.9
AKSESUAR
Güç kablosu
EVET
Adaptör
EVET
HDMI
EVET(2 adet)
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
