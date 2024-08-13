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24" Full HD IPS LED Monitör (24" Diagonal)

Teknik Özellikler

İncelemeler

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24" Full HD IPS LED Monitör (24" Diagonal)

24MP58VQ-W

24" Full HD IPS LED Monitör (24" Diagonal)

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Tüm Özellikler

GENEL

  • Boyut (İnç / cm)

    23,8”

  • Panel Tipi

    IPS

  • Renk Gamutu (CIE1976)

    72%

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16,7 milyon renk

  • Piksel Sıklığı (mm)

    0,2745x0,2745

  • En-Boy Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1920 x 1080

  • Parlaklık (Tipik)

    250cd/m2

  • Kontrast Oranı (Orijinal)

    1.000:1

  • (DFC)

    Mega

  • (GTG)

    5ms

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178/178

  • Yüzey İşleme

    Yansıma Önleyici, 3H

JAK GIRIŞI/ÇIKIŞI

  • D-Sub

    Evet

  • DVI-D

    Evet

  • HDMI

    Evet

  • [ Jak Konumu ]

    Arka (yatay)

  • Kulaklık Çıkışı

    Evet

GÜÇ

  • Giriş/Çıkış (Tip)

    Adaptör

  • Giriş

    100-240Vac, 50/60Hz

  • Çıkış

    19V/1.3A

  • Normalde Açık (tipik)

    26W

  • Uyku Modu (Maks)

    0,3W

  • DC Kapalı (Maks)

    0,3W

FREKANS

  • D-sub(Y-Frekans)

    30~83kHz

  • D-sub(D-Frekans)

    56~75Hz

  • DVI-D(Y-Frekans)

    30~83kHz

  • DVI-D(D-Frekans)

    56~75Hz

  • HDMI(Y-Frekans)

    30~83kHz

  • HDMI(D-Frekans)

    56~75Hz

ÇÖZÜNÜRLÜK

  • PC(USB-C)

    1920X1080

  • Dijital (DVI-D / HDMI)

    1920X1080

  • Video(HDMI)

    1080P

KONTROL DÜĞMESI

  • Düğme Sayısı (Güç Düğmesi Dahil)

    1

  • Düğme Türü

    Joystick

  • LED Rengi (Açık modu)

    Beyaz

  • LED Rengi (Güç tasarrufu modu)

    Beyaz Yanıp Sönme

  • [ Düğme Konumu ]

    Alt

OSD

  • Ülke

    İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Portekizce, Lehçe, Rusça, Yunanca, Çince, Japonca, Korece, Ukraynaca, Portekizce (Brezilya), Hintçe

ÖZELLIKLER

  • Resim Modu

    Özel, Okuyucu 1, Okuyucu 2, Fotoğraf, Sinema, Oyun, Renk Zayıflatma

  • Okuyucu Modu

    Evet (Resim Moduna dahil)

  • Orijinal Oran

    Evet

  • DDC/CI

    Evet

  • HDCP

    Evet

  • Akıllı Otomatik (Otomatik Ayar)

    Evet

  • Tuş Kilidi

    Evet

  • Tak ve Çalıştır

    Evet

  • Tepki Süresi Kontrolü

    Evet

  • Renk zayıflatma

    Evet

  • Titreşim Önleme

    EVET

  • Otomatik Bekletme

    Evet

  • Altı Eksen Kontrolü

    Evet

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Evet

  • Super Resolution Plus

    Evet

  • Ekranı 4'e bölme

    Evet

  • Ekran Üstü Kontrol (OSC)

    Evet

  • Diğer

    Siyah Dengeleyici

RENK

  • Ön

    Beyaz

  • B/Kapak

    Beyaz

  • Ayak

    Beyaz

  • Taban

    Beyaz

  • Diğer

    Beyaz

AYAK

  • Çıkarılabilir Taban

    EVET

  • Eğim (Açı)

    Evet / -2º ~ 15º

BOYUTLAR (G*D*Y)(CM)

  • Set (Ayak ile)

    550,5*186,8*419

  • Set (Ayak hariç)

    550,5*85,5*332,1

  • Kutu

    619*395*129

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayak ile)

    3,2kg

  • Set (Ayak hariç)

    2,8kg

  • Kutu

    4,3kg

DOLGU MADDESI

  • Bireysel (20ft/40ft/40ft HC)

    810/1710/1805

  • Palet (20ft/40ft/40ft HC)

    720/1600/1800

PAKETLEME

  • Ambalaj Malzemesi

    EPS

  • İstifleme Türü

    Yüzü Aşağı

  • Kutu Yazdırma Türü

    Flexo

  • Kol

    El Deliği

STANDART

  • UL(cUL)

    Evet

  • TUV-tipi

    Evet

  • FCC-B, CE

    Evet

  • ENERGY STAR®

    ENERGY STAR® Özellikli

  • Erp

    Evet

  • EPEAT

    Evet (Altın)

  • Windows

    Win10

AKSESUAR

  • Güç Kablosu

    Seçenek

  • D-Sub

    Seçenek

  • DVI-D

    Seçenek

  • HDMI

    Seçenek

  • Kablo Tutucu

    EVET

  • Ayak gövdesi

    Evet

  • Ayak tabanı

    Evet

  • CD

    Evet

  • ESG

    Evet

  • Kılavuz

    Evet

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