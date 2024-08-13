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24" Full HD IPS LED Monitör (24" Diagonal)
24" Full HD IPS LED Monitör (24" Diagonal)
Tüm Özellikler
GENEL
-
Boyut (İnç / cm)
23,8”
-
Panel Tipi
IPS
-
Renk Gamutu (CIE1976)
72%
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
16,7 milyon renk
-
Piksel Sıklığı (mm)
0,2745x0,2745
-
En-Boy Oranı
16:9
-
Çözünürlük
1920 x 1080
-
Parlaklık (Tipik)
250cd/m2
-
Kontrast Oranı (Orijinal)
1.000:1
-
(DFC)
Mega
-
(GTG)
5ms
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178/178
-
Yüzey İşleme
Yansıma Önleyici, 3H
JAK GIRIŞI/ÇIKIŞI
-
D-Sub
Evet
-
DVI-D
Evet
-
HDMI
Evet
-
[ Jak Konumu ]
Arka (yatay)
-
Kulaklık Çıkışı
Evet
GÜÇ
-
Giriş/Çıkış (Tip)
Adaptör
-
Giriş
100-240Vac, 50/60Hz
-
Çıkış
19V/1.3A
-
Normalde Açık (tipik)
26W
-
Uyku Modu (Maks)
0,3W
-
DC Kapalı (Maks)
0,3W
FREKANS
-
D-sub(Y-Frekans)
30~83kHz
-
D-sub(D-Frekans)
56~75Hz
-
DVI-D(Y-Frekans)
30~83kHz
-
DVI-D(D-Frekans)
56~75Hz
-
HDMI(Y-Frekans)
30~83kHz
-
HDMI(D-Frekans)
56~75Hz
ÇÖZÜNÜRLÜK
-
PC(USB-C)
1920X1080
-
Dijital (DVI-D / HDMI)
1920X1080
-
Video(HDMI)
1080P
KONTROL DÜĞMESI
-
Düğme Sayısı (Güç Düğmesi Dahil)
1
-
Düğme Türü
Joystick
-
LED Rengi (Açık modu)
Beyaz
-
LED Rengi (Güç tasarrufu modu)
Beyaz Yanıp Sönme
-
[ Düğme Konumu ]
Alt
OSD
-
Ülke
İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Portekizce, Lehçe, Rusça, Yunanca, Çince, Japonca, Korece, Ukraynaca, Portekizce (Brezilya), Hintçe
ÖZELLIKLER
-
Resim Modu
Özel, Okuyucu 1, Okuyucu 2, Fotoğraf, Sinema, Oyun, Renk Zayıflatma
-
Okuyucu Modu
Evet (Resim Moduna dahil)
-
Orijinal Oran
Evet
-
DDC/CI
Evet
-
HDCP
Evet
-
Akıllı Otomatik (Otomatik Ayar)
Evet
-
Tuş Kilidi
Evet
-
Tak ve Çalıştır
Evet
-
Tepki Süresi Kontrolü
Evet
-
Renk zayıflatma
Evet
-
Titreşim Önleme
EVET
-
Otomatik Bekletme
Evet
-
Altı Eksen Kontrolü
Evet
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Evet
-
Super Resolution Plus
Evet
-
Ekranı 4'e bölme
Evet
-
Ekran Üstü Kontrol (OSC)
Evet
-
Diğer
Siyah Dengeleyici
RENK
-
Ön
Beyaz
-
B/Kapak
Beyaz
-
Ayak
Beyaz
-
Taban
Beyaz
-
Diğer
Beyaz
AYAK
-
Çıkarılabilir Taban
EVET
-
Eğim (Açı)
Evet / -2º ~ 15º
BOYUTLAR (G*D*Y)(CM)
-
Set (Ayak ile)
550,5*186,8*419
-
Set (Ayak hariç)
550,5*85,5*332,1
-
Kutu
619*395*129
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayak ile)
3,2kg
-
Set (Ayak hariç)
2,8kg
-
Kutu
4,3kg
DOLGU MADDESI
-
Bireysel (20ft/40ft/40ft HC)
810/1710/1805
-
Palet (20ft/40ft/40ft HC)
720/1600/1800
PAKETLEME
-
Ambalaj Malzemesi
EPS
-
İstifleme Türü
Yüzü Aşağı
-
Kutu Yazdırma Türü
Flexo
-
Kol
El Deliği
STANDART
-
UL(cUL)
Evet
-
TUV-tipi
Evet
-
FCC-B, CE
Evet
-
ENERGY STAR®
ENERGY STAR® Özellikli
-
Erp
Evet
-
EPEAT
Evet (Altın)
-
Windows
Win10
AKSESUAR
-
Güç Kablosu
Seçenek
-
D-Sub
Seçenek
-
DVI-D
Seçenek
-
HDMI
Seçenek
-
Kablo Tutucu
EVET
-
Ayak gövdesi
Evet
-
Ayak tabanı
Evet
-
CD
Evet
-
ESG
Evet
-
Kılavuz
Evet
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