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34" Class 21:9 UltraWide® IPS Kavisli Tasarim Gaming LED Monitor 34UC79

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

34" Class 21:9 UltraWide® IPS Kavisli Tasarim Gaming LED Monitor 34UC79

34UC79G-B

34" Class 21:9 UltraWide® IPS Kavisli Tasarim Gaming LED Monitor 34UC79

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    34"

  • Panel Tipi

    IPS 144Hz

  • Görüntü Oranı

    21:09

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • Parlaklık(cd/m2)

    250(Tipik), 200(Min)

  • Kontrast Oranı (Orijinal)

    1000:1(tipik)

  • Tepki Süresi(GTG)

    5ms(Yüksek),1ms with Motion Blur Reduction

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178 / 178 (CR≥10)

  • Pixel Aralığı

    0.312 mm x 0.312 mm

  • Renk Skalası

    NTSC 72%

  • Ayak

    "L" tipi stand

  • Ayaklık Açısı

    5º ~ 20º

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • HDMI(2EA)

    Var

  • Display Port

    Var

  • Audo Line Çıkışı

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

  • USB Up-stream

    (USB3.0 1ea)

ÖZELLIKLER

  • Ekranı 4 Ayrı Bölme Özelliği

    Var

  • Smart Energy Saving

    Var

  • SIX Axis Control

    Var

  • Color Calibrated

    Var

  • Okuma Modu

    Var

  • OnScreen Control (OSC)

    Var

  • Black Stabilizer

    Var

  • DAS Mode

    Var

  • Game Mode

    Var

  • Picture Mode

    Var

  • Response Time Control

    Var

  • Flicker Safe

    Var

  • 1ms Motion Blur Reduction

    Var

  • Freesync

    Var  (DP 50~144Hz)

  • My Display Preset (in OSC)

    Var

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    Adaptor / 100~240V

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    830.5 x449.5 x279.7　

  • Set (Ayaksız)

    830.5x370.3x75.5

  • Kutu

    988x212x523

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    8.6kg

  • Set (Ayaksız)

    6.4kg

  • Kutu

    11.8kg

SES

  • Hoparlör

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları