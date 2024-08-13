We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34" Class 21:9 UltraWide® IPS Kavisli Tasarim Gaming LED Monitor 34UC79
34" Class 21:9 UltraWide® IPS Kavisli Tasarim Gaming LED Monitor 34UC79
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Ekran Boyutu
34"
-
Panel Tipi
IPS 144Hz
-
Görüntü Oranı
21:09
-
Çözünürlük
2560x1080
-
Parlaklık(cd/m2)
250(Tipik), 200(Min)
-
Kontrast Oranı (Orijinal)
1000:1(tipik)
-
Tepki Süresi(GTG)
5ms(Yüksek),1ms with Motion Blur Reduction
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178 / 178 (CR≥10)
-
Pixel Aralığı
0.312 mm x 0.312 mm
-
Renk Skalası
NTSC 72%
-
Ayak
"L" tipi stand
-
Ayaklık Açısı
5º ~ 20º
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
HDMI(2EA)
Var
-
Display Port
Var
-
Audo Line Çıkışı
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Var
-
USB Up-stream
(USB3.0 1ea)
ÖZELLIKLER
-
Ekranı 4 Ayrı Bölme Özelliği
Var
-
Smart Energy Saving
Var
-
SIX Axis Control
Var
-
Color Calibrated
Var
-
Okuma Modu
Var
-
OnScreen Control (OSC)
Var
-
Black Stabilizer
Var
-
DAS Mode
Var
-
Game Mode
Var
-
Picture Mode
Var
-
Response Time Control
Var
-
Flicker Safe
Var
-
1ms Motion Blur Reduction
Var
-
Freesync
Var (DP 50~144Hz)
-
My Display Preset (in OSC)
Var
ENERJI
-
Voltaj, Hz.
Adaptor / 100~240V
BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)
-
Set (Ayaklı)
830.5 x449.5 x279.7
-
Set (Ayaksız)
830.5x370.3x75.5
-
Kutu
988x212x523
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayaklı)
8.6kg
-
Set (Ayaksız)
6.4kg
-
Kutu
11.8kg
SES
-
Hoparlör
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.