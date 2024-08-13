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AMD FreeSync™ özellikli 29" 21:9 UltraWide™ Full HD IPS Monitör
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Daha Geniş Görüntü
Bu UltraWide™ Full HD (2560x1080) ekranda daha geniş görüntü elde edin. FHD çözünürlüklü (1920x1080) ekrana göre 3 daha fazla ekran alanı genişliği sağlayan bu modelde, programlar arasında geçiş yapmadan birçok farklı görevi aynı anda gerçekleştirebilirsiniz.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*En yeni OnScreen Control sürümünü indirmek için İNDİR düğmesini tıklayın.
*Videodaki ürün görüntüleri ve OnScreen Control temsilidir; gerçek üründen ve asıl Onscreen Control’den farklılık gösterebilir.
*Kullanıcının kullandığı bilgisayara bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.
Oyun Deneyiminizi Zenginleştirin
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™.
*1 ms MBR işlemi sırasında titreme meydana gelebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*“KAPALI” mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ karşılaştırması.
-
Geleneksel
-
DAS.
Rakiplere Daha Hızlı Tepki Verin
*Standart mod, LG modelinin Dinamik Eylem Senkronizasyonu (DAS) özelliğini desteklemediğini gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
-
KAPALI
-
AÇIK
Karanlıkta İlk Siz Saldırın
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
-
KAPALI
-
AÇIK
Daha İyi Nişan Alın
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Göz Ayarı Özellikleriyle Gözlerinizi Koruyun
Okuyucu Modu
Okuyucu Modu, kağıda benzer renk sıcaklığına sahip bir ekran oluşturur ve okuma için en uygun koşulları sağlar.
Titreşim önleme
Titreşim Önleme, ekrandaki görünmez titremeyi azaltarak göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun süre rahat bir çalışma ortamı sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki özellik, kullanıcının gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Şık ve Rahat Tasarım
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
29
-
Çözünürlük
2560x1080
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
21 : 9
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
250
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
100
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
Ultra Geniş
-
Yıl
2022
EKRAN
-
Boyut [İnç]
29
-
Boyut [cm]
73
-
Çözünürlük
2560x1080
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
21 : 9
-
Piksel Aralığı [mm]
0,2626 x 0,2628
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
200
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
250
-
Renk Gamı (Min.)
sRGB %90 (CIE1931)
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16.7 milyon
-
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
100
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi
EVET
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
YAZILIM UYGULAMASI
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(1 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Yalnızca Ses)
STANDART
-
RoHS
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
21W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
22W
-
Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)
13.41W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,3 W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
688.5 x 406.6 x 223.8
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
688.5 x 313.4 x 45.3
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
822x159x413
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
4.5
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
4
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
6.8
AKSESUAR
-
HDMI
EVET
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
-
uzatma
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