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AMD FreeSync™ özellikli 34” UltraWide FHD VESA DisplayHDR™ 400 IPS Monitör
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
34" 21:9 UltraWide™ Full HD Ekran
Daha fazlasını görün, daha kolay çalışın
21:9 en boy oranına sahip UltraWide™ Full HD ekran (2560x1080) aynı anda farklı programları görüntüleyebildiği için iş ortamında idealdir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
sRGB %99 (Tip.) ile HDR10
Muhteşem Renklerin Tadını Çıkarın
HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, sRGB %99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 (Yüksek Dinamik Aralığı) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Parlaklık: 400 nit (Tip.), Renk Gamı: sRGB %99 (Tip.).
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*En yeni Ekran Üstü Kontrol uygulamasını indirmek için İndir düğmesine tıklayın.
*Kullanıcının kullandığı PC’ye bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.
Kusursuz oyun deneyimini yakalayın
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
* 1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği parlaklığı azaltır ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™, Dinamik Hareket Senkronizasyonu, Titreşim Önleme.
*1 ms MBR çalışma sırasında titreşim meydana gelebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
* “KAPALI” Mod (soldaki görsel) ve AMD FreeSync™ karşılaştırması.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde yanıt verebilir.
Black Stabilizer
Siyah Dengeleyici oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Gözlerinizi koruyun
Okuma Modu
Okuma Modu, renk sıcaklığını ve parlaklığı ayarlayarak monitörden belge okurken göz yorgunluğunu azaltmaya ve gözü rahatlatmaya yardımcı olur.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Ergonomik tasarım
Kolay ve konforlu
Ergonomik Stand ile optimum konumlandırma sağlayın: Tek bir tıkla basit ekran ayarı ve kolayca ayarlanabilen yükseklik ideal bir görüntüleme deneyimi sunar.
Çeşitli açılardan monitör görüntüleri.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Çözünürlük
2560x1080
-
En Boy Oranı
21:09
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
-
eğrilik
HAYIR
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
100
-
Tepki Süresi
5 ms (Daha Hızlı'da GtG)
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
Ultra Geniş
-
Yıl
34WQ500-B.APD
EKRAN
-
Çözünürlük
2560x1080
-
En Boy Oranı
21:09
-
Renk Gamı (Min.)
sRGB %90 (CIE1931)
-
Renk Gamı (Tip.)
sRGB %99 (CIE1931)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16,7 milyon
-
Kontrast Oranı (Min.)
700:01
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:01
-
Tepki Süresi
5 ms (Daha Hızlı'da GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
100
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178°(R/L), 178°(U/D)
-
eğrilik
HAYIR
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
Nano IPS™ Teknolojisi
HAYIR
-
Gelişmiş Gerçek Geniş Pol.
HAYIR
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Donanım Kalibrasyonu
HAYIR
-
Otomatik parlaklık
HAYIR
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
NVIDIA G-Sync™
HAYIR
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Siyah Sabitleyici
Siyah Sabitleyici
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
HAYIR
-
Hız Aşırtma
HAYIR
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
HAYIR
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
RGB LED Aydınlatma
HAYIR
-
PBP
HAYIR
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
-
Kamera
HAYIR
-
mikrofon
HAYIR
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
HAYIR
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
-
LG UltraGear™ Kontrol Merkezi
HAYIR
-
LG UltraGear™ Stüdyo
HAYIR
BAĞLANTI
-
D-Sub
HAYIR
-
HDMI
VAR(1 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
HAYIR
-
DP Sürümü
1.4
-
Yıldırım
HAYIR
-
Thunderbolt (Veri İletimi)
HAYIR
-
Thunderbolt (Güç Dağıtımı)
Yok
-
USB-C
HAYIR
-
USB-C (Veri İletimi)
HAYIR
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
Yok
-
Papatya zinciri
HAYIR
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
HAYIR
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
HAYIR
-
Dahili KVM
HAYIR
-
LAN (RJ-45)
HAYIR
-
SPDIF çıkışı (Optik Dijital Ses Çıkışı)
HAYIR
-
Ses girişi
HAYIR
-
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Yalnızca Ses)
-
DVI-D
HAYIR
SES
-
Bluetooth Bağlantısı
HAYIR
-
DTS HP:X
HAYIR
-
Maksimum Ses
HAYIR
-
Zengin Bas
HAYIR
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
32W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
35W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,3W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3W'tan az
AKSESUAR
-
D-Sub
HAYIR
-
HDMI
VAR(1 adet)
-
Yıldırım
HAYIR
-
USB-C
HAYIR
-
Ekran Bağlantı Noktası
HAYIR
-
USB A'dan B'ye
HAYIR
-
Uzaktan kumanda
HAYIR
SENSÖR(PANEL) ÜNITESI
-
Piksel aralığı
0,312x0,310 mm
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
-
uzatma
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