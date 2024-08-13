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AMD FreeSync™ özellikli 34” UltraWide FHD VESA DisplayHDR™ 400 IPS Monitör
34WQ500-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

AMD FreeSync™ özellikli 34” UltraWide FHD VESA DisplayHDR™ 400 IPS Monitör

34WQ500-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
34WQ500-B

AMD FreeSync™ özellikli 34” UltraWide FHD VESA DisplayHDR™ 400 IPS Monitör

front view
LG UltraWide™ Monitor.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

34" 21:9 UltraWide™ Full HD Ekran

Daha fazlasını görün, daha kolay çalışın

21:9 en boy oranına sahip UltraWide™ Full HD ekran (2560x1080) aynı anda farklı programları görüntüleyebildiği için iş ortamında idealdir.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

sRGB %99 (Tip.) ile HDR10

Muhteşem Renklerin Tadını Çıkarın

HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, sRGB %99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 (Yüksek Dinamik Aralığı) ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Parlaklık: 400 nit (Tip.), Renk Gamı: sRGB %99 (Tip.).

Daha Basit Kullanıcı Arayüzü

Ekran Üstü Kontrol

Kolaylaştırılmış kontrol

Ekran Üstü Kontrol yazılımı ile ekran ayarlarını birkaç tıkla kolayca kontrol edin. Ayrıca, Ekran Bölme özelliği ile tüm ekran alanını kolayca bölebilirsiniz.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*En yeni Ekran Üstü Kontrol uygulamasını indirmek için İndir düğmesine tıklayın.

*Kullanıcının kullandığı PC’ye bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.

Kusursuz oyun deneyimini yakalayın

Hiçbir Hareketi Kaçırmayın
1ms MBR

Zafere olağanüstü hızla ilerleyin

1 ms MBR, bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltarak oyunun daha akıcı olmasını sağlar. Tüm aksiyon esnasında dinamik ve hızlı hareket eden nesneler oyunculara rekabet avantajı sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

* 1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği parlaklığı azaltır ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™, Dinamik Hareket Senkronizasyonu, Titreşim Önleme.

*1 ms MBR çalışma sırasında titreşim meydana gelebilir.

Dahili AMD FreeSync™
AMD FreeSync™

Akıcı ve hızlı hareket

Oyuncular, AMD FreeSync™ teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilir. Ekran kırılması ve takılmayı yok denecek kadar azaltır.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

* “KAPALI” Mod (soldaki görsel) ve AMD FreeSync™ karşılaştırması.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde yanıt verebilir.

Black Stabilizer

Siyah Dengeleyici oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Gözlerinizi koruyun

Okuma Modu

Okuma Modu, renk sıcaklığını ve parlaklığı ayarlayarak monitörden belge okurken göz yorgunluğunu azaltmaya ve gözü rahatlatmaya yardımcı olur.

Titreşim Önleme

Titreşim Önleme, ekranda görünmeyen titreşimleri azaltır, böylece göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun süren çalışmalar için rahat bir ortam sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki özellik, kullanıcının kullanmakta olduğu gerçek kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Ergonomik tasarım

Kolay ve konforlu

Ergonomik Stand ile optimum konumlandırma sağlayın: Tek bir tıkla basit ekran ayarı ve kolayca ayarlanabilen yükseklik ideal bir görüntüleme deneyimi sunar.

Çeşitli açılardan monitör görüntüleri.

Tek tıkla takılan ayaklı monitör piktogramı.

Tek Tıkla Takılan Ayak

Eğimi ayarlanabilir monitör piktogramı.

Eğim

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • En Boy Oranı

    21:09

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • eğrilik

    HAYIR

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • Tepki Süresi

    5 ms (Daha Hızlı'da GtG)

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    Ultra Geniş

  • Yıl

    34WQ500-B.APD

EKRAN

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • En Boy Oranı

    21:09

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %90 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7 milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:01

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:01

  • Tepki Süresi

    5 ms (Daha Hızlı'da GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178°(R/L), 178°(U/D)

  • eğrilik

    HAYIR

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Nano IPS™ Teknolojisi

    HAYIR

  • Gelişmiş Gerçek Geniş Pol.

    HAYIR

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Donanım Kalibrasyonu

    HAYIR

  • Otomatik parlaklık

    HAYIR

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    HAYIR

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Siyah Sabitleyici

    Siyah Sabitleyici

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    HAYIR

  • Hız Aşırtma

    HAYIR

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    HAYIR

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • RGB LED Aydınlatma

    HAYIR

  • PBP

    HAYIR

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Kamera

    HAYIR

  • mikrofon

    HAYIR

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    HAYIR

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

  • LG UltraGear™ Kontrol Merkezi

    HAYIR

  • LG UltraGear™ Stüdyo

    HAYIR

BAĞLANTI

  • D-Sub

    HAYIR

  • HDMI

    VAR(1 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    HAYIR

  • DP Sürümü

    1.4

  • Yıldırım

    HAYIR

  • Thunderbolt (Veri İletimi)

    HAYIR

  • Thunderbolt (Güç Dağıtımı)

    Yok

  • USB-C

    HAYIR

  • USB-C (Veri İletimi)

    HAYIR

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    Yok

  • Papatya zinciri

    HAYIR

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    HAYIR

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    HAYIR

  • Dahili KVM

    HAYIR

  • LAN (RJ-45)

    HAYIR

  • SPDIF çıkışı (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    HAYIR

  • Ses girişi

    HAYIR

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

  • DVI-D

    HAYIR

SES

  • Bluetooth Bağlantısı

    HAYIR

  • DTS HP:X

    HAYIR

  • Maksimum Ses

    HAYIR

  • Zengin Bas

    HAYIR

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    32W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    35W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,3W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3W'tan az

AKSESUAR

  • D-Sub

    HAYIR

  • HDMI

    VAR(1 adet)

  • Yıldırım

    HAYIR

  • USB-C

    HAYIR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    HAYIR

  • USB A'dan B'ye

    HAYIR

  • Uzaktan kumanda

    HAYIR

SENSÖR(PANEL) ÜNITESI

  • Piksel aralığı

    0,312x0,310 mm

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları