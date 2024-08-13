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UltraFine 23,7 İnç 4K (3840 x 2160) Mac Uyumlu IPS Ekran 14ms Tepki Süresi
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
23.74
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
0.672916666666667
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98 (CIE1976)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
Tepki Süresi
14ms (GtG, OD'yi Desteklemez)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik
Tüm Özellikler
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
556.1 x 528.0 x 229.9(↑) 556.1 x 418.0 x 229.9(↓)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
556.1 x 328.7 x 50.3
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
673 x 536 x 309
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
7
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
5.2
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
11.1
BILGI
-
Ürün adı
UHD
-
Yıl
2019
BAĞLANTI
-
Yıldırım
EVET(Giriş 1 / Çıkış 1 adet)
-
Thunderbolt (Hz'de Maks. Çözünürlük)
60 Hz'de 3840 x 2160
-
Thunderbolt (Veri İletimi)
EVET
-
Thunderbolt (Güç Dağıtımı)
85W
-
Papatya zinciri
VAR(UHD/60Hz)
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET (Thunderbolt aracılığıyla)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
VAR(USB-C/3ea/ver3.0)
GÜÇ
-
Tip
Dahili Güç
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
140W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
200W
-
Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)
34.2W(EPA7.0)
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
1.0W
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
STANDART
-
RoHS
EVET
AKSESUAR
-
Yıldırım
EVET
-
USB-C
EVET
-
Diğerleri (Aksesuar)
Wall Mount Cover
EKRAN
-
Boyut [İnç]
23.74
-
Boyut [cm]
60.31
-
Çözünürlük
3840x2160
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
0.672916666666667
-
Piksel Aralığı [mm]
0.1369 x 0.1369
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98 (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Kontrast Oranı (Tip.)
50.0006944444444
-
Tepki Süresi
14ms (GtG, OD'yi Desteklemez)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SES
-
Konuşmacı
5G x 2
-
Zengin Bas
EVET
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
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