Ergonomik Stantlı 34" 21:9 UltraWide™ FHD (2560 x 1080) Monitör

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

*1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™.

*1 ms MBR işlemi sırasında titreme meydana gelebilir.