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Ergonomik Stantlı 34" 21:9 UltraWide™ FHD (2560 x 1080) Monitör
34WQ680-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Ergonomik Stantlı 34" 21:9 UltraWide™ FHD (2560 x 1080) Monitör

34WQ680-W_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
34WQ680-W

Ergonomik Stantlı 34" 21:9 UltraWide™ FHD (2560 x 1080) Monitör

Önden görünüm
Ekran simgesi.

Ekran

34" WFHD (2560 x 1080) IPS
3 Yönlü Neredeyse Çerçevesiz Tasarım
Veri simgesi.

Veri

sRGB � (Tipik)
VESA Ekran HDR™ 400
Güç Dağıtımı simgesi.

Güç Dağıtımı

USB Type-C™
DisplayPort 1.4 ve USB 3.0
Kolaylık
Ergonomik Tasarım
LG UltraWide™ Monitor Ergo.
Monitörün ve dizüstü bilgisayarın USB Type-C kablosuyla bağlandığını gösteren görüntü.
LG IPS ekran, sRGB renk gamının �'unu içeren geniş bir renk yelpazesini destekler ve VESA Display HDR™400 desteğiyle olağanüstü renk ve parlaklık sunar.

Olağanüstü Renk Doğruluğu ve Geniş İzleme Açısı

LG IPS ekran, sRGB renk gamının �'unu içeren geniş bir renk yelpazesini destekler ve VESA Display HDR™400 desteğiyle olağanüstü renk ve parlaklık sunar.
Kompakt tasarımı, masaüstünüzde çok az yer kaplar ve kolay kurulum olanağı sağlar.
Derli Toplu Masa Düzeni

Masanızın Her Köşesinden Faydalanın

Kompakt tasarımı, masaüstünüzde çok az yer kaplar ve kolay kurulum olanağı sağlar.
Daha Kolay Kullanıcı Arayüzü sunan OnScreen Control.
OnScreen Control

Birkaç Tıklamayla Kontrol Edin

Ekranı bölerek veya sadece birkaç tıkla temel monitör seçeneklerini ayarlayarak çalışma alanını özelleştirebilirsiniz.
Birkaç Tıklamayla Kontrol Edin İNDİR
Üç taraftan ince bir çerçeveye sahip olan bu modern ekran, göz kamaştırıcı derecede hassas ve gerçeğe yakın görüntüsüyle dikkatinizin dağılmasını engellerken, MaxxAudio® özelliğine sahip 5W Stereo hoparlörler ise büyüleyici deneyiminizi tamamlar.
Waves MaxxAudio®

Büyüleyici Ses Sistemi

Üç taraftan ince bir çerçeveye sahip olan bu modern ekran, göz kamaştırıcı derecede hassas ve gerçeğe yakın görüntüsüyle dikkatinizin dağılmasını engellerken, MaxxAudio® özelliğine sahip iki 5W Stereo hoparlör ise büyüleyici deneyiminizi tamamlar.
1 ms MBR, akıcı bir oyun deneyimine yardımcı olarak bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltır. Aksiyonun ortasındaki dinamik ve hızlı tempolu nesneler, oyunculara rekabet üstünlüğü sunabilir.
Hareket Bulanıklığı Azaltma

Zafere Olağanüstü Hızla İlerleyin

1 ms MBR, akıcı bir oyun deneyimine yardımcı olarak bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltır. Aksiyonun ortasındaki dinamik ve hızlı tempolu nesneler, oyunculara rekabet üstünlüğü sunabilir.
Ürün kılavuzları ve yazılım indirin.

Kılavuz ve Yazılım İndirme

Ürünleriniz için ürün kılavuzları ve yazılım indirin.
Titreşim Önleme, ekrandaki görünmez titremeyi azaltarak göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzun süre rahat bir çalışma ortamı sağlar.

IPS Ekranı

LG IPS monitör, geniş izleme açısıyla olağanüstü renk doğruluğu sunar.

sRGB �

sRGB spektrumunun �'unu kapsadığı için, doğru renk görüntülemede mükemmel bir çözümdür.

VESA Ekran HDR™ 400

HDR400 (yüksek dinamik aralık), belirli renk ve parlaklık düzeylerini destekler.

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Nişan imleci

Okuyucu Modu

Body Copy can be up to 250 characters.

Titreşim önleme

Body Copy can be up to 250 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Ayrıntılı kurulum talimatları için LG.com Destek sayfasındaki ürün kılavuzuna bakın.
*Videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun düzgün çalışması için USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.

Büyüleyici Oyun Deneyimi

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

Göz Ayarı Özellikleriyle Gözlerinizi Koruyun

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki özellik, kullanıcının PC ortamına göre değişiklik gösterebilir.
USB Type-C.

Kolay Bağlantı

USB Type-C™ bağlantı noktası, ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (65 W'a kadar) izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar. Derli toplu bir çalışma alanı oluşturarak verimliliği ve üretkenliği artırmaya yardımcı olur.

(Görüntü yok)

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

Tüm Bağlantı Noktalarını Görüntüle

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*En yeni OnScreen Control sürümünü indirmek için İNDİR düğmesini tıklayın.
*Videodaki ürün görüntüleri ve OnScreen Control temsilidir; gerçek üründen ve asıl Onscreen Control’den farklılık gösterebilir.
*Kullanıcının kullandığı bilgisayara bağlı olarak özellikler düzgün çalışmayabilir.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
*1 ms Hareket Bulanıklığı Azaltma özelliği daha düşük parlaklığa neden olur ve bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdaki özellikler kullanılamaz: AMD FreeSync™.
*1 ms MBR işlemi sırasında titreme meydana gelebilir.
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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    34

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    21 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme/Uzatma/Geri Çekme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    Ultra Geniş

  • Yıl

    2022

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    34

  • Boyut [cm]

    86.6

  • Çözünürlük

    2560x1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    21 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,312 x 0,310

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    320

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    400

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %90 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7 milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    100

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(1 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB-C

    EVET(1 adet)

  • USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    100 Hz'de 2560 x 1080

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    65W

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

STANDART

  • RoHS

    EVET

SES

  • Konuşmacı

    7G x 2

  • Maksimum Ses

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    35W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    110W

  • Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)

    20W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,3 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme/Uzatma/Geri Çekme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    816,5 x 622,0 x 405,1

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    816,5x365,3x45,5

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    914x245x483

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    9.9

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    6

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    12.9

AKSESUAR

  • HDMI

    EVET

  • USB-C

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    DC Uzatma kablosu 1,4 m Beyaz

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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