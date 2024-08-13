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Ultragear Oyun Monitörü FreeSync 24 İnç Full HD (1920) x (1080) Siyah
24GL650-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Ultragear Oyun Monitörü FreeSync 24 İnç Full HD (1920) x (1080) Siyah

24GL650-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
24GL650-B

Ultragear Oyun Monitörü FreeSync 24 İnç Full HD (1920) x (1080) Siyah

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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    23.5

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Pano Tipi

    TN

  • En Boy Oranı

    0.672916666666667

  • Renk Gamı (Tip.)

    NTSC %72 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik

Tüm Özellikler

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    556.8 x 558.2 x 274.4(↑) 556.8 x 448.2 x 274.4(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    556,8 x 333,8 x 41,2

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    631x523x188

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    4.9

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    3

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    6.9

ÖZELLIKLER

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi

    EVET

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    2019

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.2

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    30W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    38W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,3 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

STANDART

  • RoHS

    EVET

AKSESUAR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    23.5

  • Boyut [cm]

    59.8

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Pano Tipi

    TN

  • En Boy Oranı

    0.672916666666667

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,2715 x 0,2715

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    240

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Renk Gamı (Tip.)

    NTSC %72 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7 milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    29.1673611111111

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    41.6673611111111

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    170º(R/L), 160º(U/D)

YAZILIM UYGULAMASI

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları