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LG NOVA Display, 1GHz işlemci ve 5MP kameralı akıllı telefon

Teknik Özellikler

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LG NOVA Display, 1GHz işlemci ve 5MP kameralı akıllı telefon

P705 LG Optimus L7

LG NOVA Display, 1GHz işlemci ve 5MP kameralı akıllı telefon

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Tüm Özellikler

TEMEL NITELIKLER

  • Telefon Tipi

    Bar

  • Ekran

    TFT LCD 4.3”, Capacitive Touch

  • Batarya

    1700 mAh

  • RF Bant

    HSDPA 7.2 Mbps 900/2100

  • Boyut: L x W x D (mm)

    127.5 x 69 x 8.7

  • Standart Pille Birlikte Ağırlık(g)

    121

VERI

  • WLAN

    Wifi 802.11b,g,n + Wi-Fi Direct

  • USB

    v2.0

  • DLNA

    Var (LG Smart Share)

  • PC Senkronizasyonu

    Var (LG PC Suite)

GELIŞMIŞ ÖZELLIKLER

  • FM Radyo

    Var

  • Dahili Kamera

    Var

  • Kamera Çözünürlüğü (MP)

    5

  • Dahili Hafıza

    4GB'a kadar

  • Harici Hafıza

    MicroSD 32GB'ye kadar

  • A-GPS Navigasyon

    Var

  • MP3

    Var

  • Bluetooth

    Var, v3.0

  • Doküman Görüntüleyici

    Var

  • İvmeölçer

    Var

MESAJLAŞMA

  • E-Mail

    Var

  • Anında Mesajlaşma

    Var

  • Threaded SMS

    Var

Müşteri Yorumları