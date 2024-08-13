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LG NOVA Display, 1GHz işlemci ve 5MP kameralı akıllı telefon
LG NOVA Display, 1GHz işlemci ve 5MP kameralı akıllı telefon
Tüm Özellikler
TEMEL NITELIKLER
-
Telefon Tipi
Bar
-
Ekran
TFT LCD 4.3”, Capacitive Touch
-
Batarya
1700 mAh
-
RF Bant
HSDPA 7.2 Mbps 900/2100
-
Boyut: L x W x D (mm)
127.5 x 69 x 8.7
-
Standart Pille Birlikte Ağırlık(g)
121
VERI
-
WLAN
Wifi 802.11b,g,n + Wi-Fi Direct
-
USB
v2.0
-
DLNA
Var (LG Smart Share)
-
PC Senkronizasyonu
Var (LG PC Suite)
GELIŞMIŞ ÖZELLIKLER
-
FM Radyo
Var
-
Dahili Kamera
Var
-
Kamera Çözünürlüğü (MP)
5
-
Dahili Hafıza
4GB'a kadar
-
Harici Hafıza
MicroSD 32GB'ye kadar
-
A-GPS Navigasyon
Var
-
MP3
Var
-
Bluetooth
Var, v3.0
-
Doküman Görüntüleyici
Var
-
İvmeölçer
Var
MESAJLAŞMA
-
Var
-
Anında Mesajlaşma
Var
-
Threaded SMS
Var
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