52 inç UltraGear evo G9, Dünyanın En Büyük 5K2K 240Hz Oyun Monitörü
*Aralık 2025 itibarıyla 5K2K oyun monitörlerinin yayınlanan teknik özelliklerine göre LG 52G930B, 52 inç 5K2K (5120×2160) ekrana sahip en büyük oyun monitörüdür.
**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Dünyanın en büyük* 52 inç
5K2K oyun monitörü
Dünyanın en büyük* 52 inç 5K2K (5120x2160, WUHD) ekranıyla geniş bir görüş alanına adım atın. 42 inç 16:9 (3840x2160) ekrana benzer dikey yüksekliğe sahip 52 inç 21:9 ultra geniş ekran, daha sürükleyici bir izleme deneyimi için %33 daha geniş bir çalışma alanı sağlayarak çeşitli oyunlarda derin etkileşim sağlar.
Oyun deneyiminizi saran
kavisli ekran
1000R kavis, ekranı doğal görüş alanınıza daha fazla getirerek açık dünya ve RPG oyunlarının daha sürükleyici gelmesine yardımcı olur. Kavisli tasarım, sahneyi görüş hattınıza daha yakın bir şekilde sararak daha derin bir oyun içinde var olma hissini destekler.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Parlak vurgular ve ayrıntılı gölgeler
VESA DisplayHDR™ 600 ile parlak sahneler daha güçlü vurgular gösterir ve karanlık alanlar daha görünür ayrıntıları korur. DCI-P3 95% (Tipik) renk gamı ile monitör, hızlı hareket eden veya görsel olarak karmaşık oyunlarda ayrıntıları ayırt etmeye yardımcı olan geniş ve doğru renkler üretir.
Oyun deneyimi için hızlı tepki
1ms (GtG) tepki süresi, ters gölgelenmeyi azaltarak daha akıcı, daha duyarlı bir oyun deneyimi için ekran geçişlerini daha net tutmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Odaklanmanızı sağlayan
akıcı hareket
NVIDIA® G-SYNC® compatible ve AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. Önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma sayesinde akıcı ve gerçeğe yakın oyun deneyimi yaşayın.
Oyun istasyonunuz için
güçlü bağlantı
LG UltraGear evo™ 52G930B, çok çeşitli uyumlu GPU'ları (grafik kartları) ve cihazları desteklemek için en son bağlantı noktası seçkisine sahiptir. 52 inç büyük ekranda 240Hz’de ultra yüksek hızlı oyun deneyimi sunan yeni DisplayPort 2.1 ile oyun deneyiminizi ve üretkenliğinizi artırın. USB Type-C; ekran çıktısı, veri aktarımı ve 90 W cihaz şarjını aynı anda destekleyerek tek bir kabloyla sorunsuz dizüstü bilgisayar desteği sunar. HDMI 2.1, konsollar ve diğer cihazlarla stabil bağlantılar sağlar.
PC ve konsol oyunları
dünyasına dalın!
LG UltraGear™ monitörler, ister hızlı aksiyonlara dalın ister geniş açık dünyaları keşfedin, hem PC hem de konsolda akıcı ve duyarlı bir oyun deneyimi sunar. HDMI 2.1 desteğiyle, klavye ve fareden joystick’e kadar esnek uyumluluk sunar; akıcı hareket, düşük gecikme ve canlı ayrıntılarla farklı tür ve platformlarda optimize edilmiş bir oyun deneyimi sağlar.
**En-boy oranı desteği konsola göre değişebilir. Optimum oyun performansı için lütfen ekran ayarlarınızı yapın.
Net 10 W x 2 stereo ses ile
kendinizi iyice kaptırın
10W x 2 stereo hoparlörler ile günlük oyun ve eğlence için sürükleyici bir ses deneyimi sağlayan net ve dengeli sesi deneyimleyin. Daha kişisel bir kurulum için odaklanmış sesinve oyun sırasında net sesli iletişimin keyfini çıkarmak üzere 4 kutuplu kulaklık üzerinden bir kulaklığı kolayca bağlayın.
LG Switch ile
daha akıllı kontrol, sorunsuz geçiş
LG Switch uygulaması, monitörünüzü oyun ve günlük yaşamınız için optimize etmeyi kolaylaştırır. Monitör ayarlarınızı zahmetsizce yönetin; görüntükalitesini ve parlaklığı ayarlayın ve bir kısayol tuşu kullanarak ayarlarınızı anında uygulayın. Uygulama, ekranı 11 düzene ayırmanıza ve video arama platformunuzu tek tıkla başlatmanıza olanak tanıyarak kurulumunuza daha da fazla konfor katar.
*LG Switch uygulamasının en son sürümünü indirmek için LG.com adresini ziyaret edin.
Oyun için şık ve modern tasarım
Dönüş, eğme ve yükseltme özelliğine sahip, tamamen ayarlanabilir tabanıyla alan tasarrufu sağlayan tasarımımızı deneyimleyin. Karmaşasız ince stant ve geniş çaplı dönüş ayarı, masa alanı kullanımını en aza indirmek ve ölü alanı etkili bir şekilde ortadan kaldırarak kurulumunuza daha şık ve zarif bir görünüm ekleyecek şekilde tasarlanmıştır.
Tüm Özellikler
BOYUT & AĞIRLIK
Ağırlık (kg)
16,8 kg
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
