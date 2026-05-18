52 inç UltraGear evo G9, Dünyanın En Büyük 5K2K 240Hz Oyun Monitörü

52 inç UltraGear evo G9, Dünyanın En Büyük 5K2K 240Hz Oyun Monitörü

52G930B-B
Front view of 52 inç UltraGear evo G9, Dünyanın En Büyük 5K2K 240Hz Oyun Monitörü 52G930B-B
'-15-degree angled side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'+15-degree angled side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with tilt adjustment  (52G930B)
Front view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with the stand down position (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with tilt adjustment (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with right swivel (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with left swivel (52G930B)
Rear view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Left-rear angled view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Rear close-up view of the stand mount on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Rear close-up view of the connectivity ports on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Close-up view of the stand base on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Temel Özellikler

  • 52 inç 5K2K (5120x2160, WUHD) ekran
  • 1000R Kavis
  • VESA DisplayHDR™ 600
  • 240Hz yenileme hızı
  • 1ms (GtG) tepki süresi
  • DP 2.1 & USB-C (PD 90 W)
Daha fazla
240Hz yenileme hızına sahip LG UltraGear evo G9 52 inç 5K2K WUHD oyun monitörü (52G930B)

*Aralık 2025 itibarıyla 5K2K oyun monitörlerinin yayınlanan teknik özelliklerine göre LG 52G930B, 52 inç 5K2K (5120×2160) ekrana sahip en büyük oyun monitörüdür.

**Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

52 inç 5K2K, 240Hz, 1 ms (GtG), HDR600, 1000R kavis, DP 2.1 & USB-C (PD 90 W) HDMI 2.1 ile LG UltraGear oyun monitörü (52G930B) özelliklerine genel bakış

Display

Dünyanın en büyük* 52 inç
5K2K oyun monitörü 

Dünyanın en büyük* 52 inç 5K2K (5120x2160, WUHD) ekranıyla geniş bir görüş alanına adım atın. 42 inç 16:9 (3840x2160) ekrana benzer dikey yüksekliğe sahip 52 inç 21:9 ultra geniş ekran, daha sürükleyici bir izleme deneyimi için %33 daha geniş bir çalışma alanı sağlayarak çeşitli oyunlarda derin etkileşim sağlar.

Bu animasyonlu monitör, ekranın 16:9 UHD 4K’dan çeşitli oyun türleri içeren 52 inç 21:9 UltraWide 5K2K büyük oyun monitörüne genişlemesini gösteriyor.

Oyun deneyiminizi saran
kavisli ekran

1000R kavis, ekranı doğal görüş alanınıza daha fazla getirerek açık dünya ve RPG oyunlarının daha sürükleyici gelmesine yardımcı olur. Kavisli tasarım, sahneyi görüş hattınıza daha yakın bir şekilde sararak daha derin bir oyun içinde var olma hissini destekler.

Daha konforlu ve sürükleyici bir izleme deneyimi için 1000R kavisli tasarımına sahip LG UltraGear oyun monitörü (52G930B)

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Görüntüleme varsayımı ekranla olan mesafeye ve kullanıcının postürüne göre değişiklik gösterebilir.

Parlak vurgular ve ayrıntılı gölgeler

VESA DisplayHDR™ 600 ile parlak sahneler daha güçlü vurgular gösterir ve karanlık alanlar daha görünür ayrıntıları korur. DCI-P3 95% (Tipik) renk gamı ile monitör, hızlı hareket eden veya görsel olarak karmaşık oyunlarda ayrıntıları ayırt etmeye yardımcı olan geniş ve doğru renkler üretir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Oyun monitörü hızı

Yüksek hızlı motosiklet yarışında akıcı hareket sağlayan 240Hz yenileme hızına sahip LG UltraGear oyun monitörü (52G930B)

240Hz yenileme hızıyla
Yüksek 240Hz yenileme hızıyla hareket bulanıklığını en aza indirirken akıcı, gerçeğe yakın netlikte görüntü sağlar. Her karede daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşayın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Oyun deneyimi için hızlı tepki

1ms (GtG) tepki süresi, ters gölgelenmeyi azaltarak daha akıcı, daha duyarlı bir oyun deneyimi için ekran geçişlerini daha net tutmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

Odaklanmanızı sağlayan
akıcı hareket

NVIDIA® G-SYNC® compatible ve AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ile yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirin. Önemli ölçüde azaltılmış ekran yırtılması ve takılma sayesinde akıcı ve gerçeğe yakın oyun deneyimi yaşayın.

Yüksek hızlı bir yarış sahnesi, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium ile akıcı, yırtılmasız bir oyun deneyimini vurgulayan, pistte rakipleri takip eden yeşil bir süper otomobili gösteriyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

Kullanılabilirlik

Oyun istasyonunuz için
güçlü bağlantı

LG UltraGear evo™ 52G930B, çok çeşitli uyumlu GPU'ları (grafik kartları) ve cihazları desteklemek için en son bağlantı noktası seçkisine sahiptir. 52 inç büyük ekranda 240Hz’de ultra yüksek hızlı oyun deneyimi sunan yeni DisplayPort 2.1 ile oyun deneyiminizi ve üretkenliğinizi artırın. USB Type-C; ekran çıktısı, veri aktarımı ve 90 W cihaz şarjını aynı anda destekleyerek tek bir kabloyla sorunsuz dizüstü bilgisayar desteği sunar. HDMI 2.1, konsollar ve diğer cihazlarla stabil bağlantılar sağlar.

DisplayPort simgesi

DisplayPort2.1 x1

USB Type-C simgesi

USB Type-C™ x1

(PD 90W)

HDMI simgesi

 HDMI™ 2.1 x2  

Bir oyun monitörü; PC, dizüstü bilgisayar ve konsol kurulumuna bağlanarak yüksek performanslı oyun ve üretkenlik için DisplayPort 2.1, USB Type-C ve HDMI 2.1 dahil olmak üzere çok yönlü bağlantı seçeneklerini gösteriyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

PC ve konsol oyunları
dünyasına dalın!

LG UltraGear™ monitörler, ister hızlı aksiyonlara dalın ister geniş açık dünyaları keşfedin, hem PC hem de konsolda akıcı ve duyarlı bir oyun deneyimi sunar. HDMI 2.1 desteğiyle, klavye ve fareden joystick’e kadar esnek uyumluluk sunar; akıcı hareket, düşük gecikme ve canlı ayrıntılarla farklı tür ve platformlarda optimize edilmiş bir oyun deneyimi sağlar.

Kavisli bir oyun monitörü, neon ışıklarıyla aydınlanan bir şehirde kırmızı bir süper otomobilin yer aldığı bir yarış oyununu gösteriyor. Diğer oyun sahneleri ekranın etrafında süzülür. Önde beyaz bir konsol kumandası yer alır ve konsol oyun deneyimi vurgulanır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

**En-boy oranı desteği konsola göre değişebilir. Optimum oyun performansı için lütfen ekran ayarlarınızı yapın.

Net 10 W x 2 stereo ses ile
kendinizi iyice kaptırın

10W x 2 stereo hoparlörler ile günlük oyun ve eğlence için sürükleyici bir ses deneyimi sağlayan net ve dengeli sesi deneyimleyin. Daha kişisel bir kurulum için odaklanmış sesinve oyun sırasında net sesli iletişimin keyfini çıkarmak üzere 4 kutuplu kulaklık üzerinden bir kulaklığı kolayca bağlayın.

Bir RPG oyun sahnesini gösteren bir oyun monitörü, 10W x2 stereo sesle monitörün altından gelen ses dalgalarını gösteriyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

LG Switch ile
daha akıllı kontrol, sorunsuz geçiş

LG Switch uygulaması, monitörünüzü oyun ve günlük yaşamınız için optimize etmeyi kolaylaştırır. Monitör ayarlarınızı zahmetsizce yönetin; görüntükalitesini ve parlaklığı ayarlayın ve bir kısayol tuşu kullanarak ayarlarınızı anında uygulayın. Uygulama, ekranı 11 düzene ayırmanıza ve video arama platformunuzu tek tıkla başlatmanıza olanak tanıyarak kurulumunuza daha da fazla konfor katar.

İndir

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*LG Switch uygulamasının en son sürümünü indirmek için LG.com adresini ziyaret edin.

Oyun için şık ve modern tasarım

Dönüş, eğme ve yükseltme özelliğine sahip, tamamen ayarlanabilir tabanıyla alan tasarrufu sağlayan tasarımımızı deneyimleyin. Karmaşasız ince stant ve geniş çaplı dönüş ayarı, masa alanı kullanımını en aza indirmek ve ölü alanı etkili bir şekilde ortadan kaldırarak kurulumunuza daha şık ve zarif bir görünüm ekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Dönüşü ayarlanabilir simgesi.

Dönüş

Eğimi ayarlanabilir simgesi.

Eğim

Yüksekliği ayarlanabilir simgesi.

Yükseklik

Duvara Monte simgesi.

Çerçevesiz tasarım

Kavisli tasarımı ve şık görünümüyle LG UltraGear oyun monitörünün ön, arka ve yandan görünümü.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Yazdır

Tüm Özellikler

BOYUT & AĞIRLIK

  • Ağırlık (kg)

    16,8 kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

