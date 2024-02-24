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LG SOUNDBAR HEDİYELİ, 65 inç LG OLED TV KAMPANYASI (OLED65C46LA+SNH5)

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG SOUNDBAR HEDİYELİ, 65 inç LG OLED TV KAMPANYASI (OLED65C46LA+SNH5)

OLED65C46.SNH5

LG SOUNDBAR HEDİYELİ, 65 inç LG OLED TV KAMPANYASI (OLED65C46LA+SNH5)

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Ana Özellikler

Ekran Türü

4K OLED

Yenileme Hızı

120Hz Native

Geniş Renk Gamı

OLED Color

Görüntü İşlemcisi

7.Nesil α9 AI 4K İşlemci

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync Uyumluluğu

Evet

FreeSync Uyumluluğu

Evet

Ses Çıkışı

40W

Hoparlör Sistemi

2.2 kanal

Dolby Atmos

Evet

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1441 x 826 x 45,1

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

16,6

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

Ekran Türü

4K OLED

Ekran Çözünürlüğü

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Yenileme Hızı

120Hz Native

Geniş Renk Gamı

OLED Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

Görüntü İşlemcisi

7.Nesil α9 AI 4K İşlemci

AI Çözünürlük Yükseltme

α9 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici

Dinamik Ton Eşleme

Evet (OLED Dinamik Ton Eşleme Pro)

AI Tür Seçimi

Evet (SDR/HDR)

AI Parlaklık Kontrolü

Evet

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Evet

HFR (Yüksek Kare Hızı)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

Yerel Karartma Teknolojisi

Piksel Karartma

Motion

OLED Motion

Görüntü Modu

10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))

OYUN

G-Sync Uyumluluğu

Evet

FreeSync Uyumluluğu

Evet

HGIG Mode

Evet

Oyun Ayar Menüsü

Evet (Oyun Sayfası)

ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

Evet

VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Evet (144Hz'e kadar)

SMART TV

İşletim Sistemi

webOS 24

Aile Ayarları

Evet

ThinQ

Evet

USB Kamera Uyumlu

Evet

Always Ready

Evet

Web Tarayıcısı

Evet

Eller Serbest Ses Kontrolü

Evet

Akıllı Ses Tanıma

Evet

Sihirli Kumanda

Yerleşik

Çoklu Görünüm

Evet

Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

Evet (LG ThinQ)

SES

Dolby Atmos

Evet

AI Ses

α9 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)

Gelişmiş Net Ses

Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

WiSA Hazır

Evet (2.1 Kanala Kadar)

LG Ses Senkronizasyonu

Evet

Ses Modu Paylaşımı

Evet

Eşzamanlı Ses Çıkışı

Evet

Bluetooth Surround Uyumlu

Evet (2 Yönlü Oynatma)

Ses Çıkışı

40W

AI Akustik Ayarlama

Evet

Ses Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

Hoparlör Yönü

Aşağı Yönde Ses Verme

Hoparlör Sistemi

2.2 kanal

ERİŞİLEBİLİRLİK

Yüksek Kontrast

Evet

Gri Ölçek

Evet

Renkleri Ters Çevir

Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1441 x 826 x 45,1

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

1441 x 880 x 230

Kutu Boyutları (GxYxD)

1600 x 950 x 200

Ayak Boyutları (GxD) (mm):

470 x 230

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

16,6

TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

18,5

　Kutu Ağırlığı

26,4

VESA Uyumluluğu

300 x 200

BAĞLANTI

HDMI Ses Dönüş Kanalı

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Desteği

Evet (v 5.1)

Ethernet Girişi

1 adet

Simplink (HDMI CEC)

Evet

SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

1 adet

CI Slot

1 adet

HDMI Giriş

4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))

RF Girişi (Anten/Kablo)

2 adet

USB Girişi

3 adet (v 2.0)

Wi-Fi

Evet (Wi-Fi 5)

GÜÇ

Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Bekleme Güç Tüketimi

0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Kumanda

Sihirli Uzaktan Kumanda MR24

Güç Kablosu

Evet (Ekli)

Uzaktan Kumanda Pilleri

Evet (AA x 2 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (OLED65C46LA)
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Türkiye Energy Label 2019(OLED65C46LA)
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Türkiye Information Sheet(OLED65C46LA)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
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Tüm Özellikler

ÖLÇÜLER

soundbar(G x Y x D) mm

990 x 97 x 125

Subwoofer

191 x 386 x 318

AĞIRLIK(KG)

Soundbar

6.5Kg

Subwoofer

5.3Kg

Brüt Ağırlık

16.0Kg

Karton boyutu (G x Y x D) mm

1089 x 217 x 416

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

Kanal Sayısı

4.1ch

Total Hoparlör

600W

Ön Hoparlör

100W x 2

Surround

100W x 2

Subwoofer

200W (Wired)

BAĞLANABILIRLIK

Optik

Evet

HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In/Out

1

USB

Evet

BAĞLANABILIRLIK_WIRELESS

Bluetooth Version

4

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Evet

SES MODU

AI Sound Pro

Evet

Bass Blast/Bass Blast +

Evet

DTS Virtual:X

Evet

Ses Kontrolü

Evet

User EQ - RCU/App

Evet

Gece Modu On/Off - App

Evet

UYGUNLUK

Akıllı Telefon Playback

Evet

TV Kumandası ile Kontrol (Vol+/-, Mute)

Evet

Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optical

Evet

Auto Power On/Off - Bluetooth (LGTV)/Optical

Evet

HDMI SIMPLINK

Evet

HDMI Audio Return Channel (ARC)

Evet

Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)

Evet

SES FORMATI

LPCM

Evet

Dolby Digital

Evet

DTS Digital Surround

Evet

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç Tüketimi

0.5W ↓

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product Environmental Report(SNH5)
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WEB INFO(SNH5)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları