77 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG 50 inç UHD NU90 TV Hediye

Hyper Radiant Color Tech, görüntü kalitesinin her yönünü tamamen yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil OLED teknolojimizdir. En iyi alfa 11 AI İşlemci Gen3’ümüzle çarpıcı 4K görselleri korurken, her ışıkta benzersiz parlaklık ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk sunar. OLED G6, parlak ya da karanlık her türlü ışıkta yansıma olmadan kusursuz görüntü kalitesi sunan Reflection-Free Premium sertifikasına sahiptir. OLED’i daha önce hiç olmadığı kadar deneyimleyin; farkı görün, ışıltıyı hissedin ve izleme deneyiminde yeni bir standart keşfedin.