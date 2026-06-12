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77 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG 50 inç UHD NU90 TV Hediye

77 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG 50 inç UHD NU90 TV Hediye

OLED77G6.50NU90
Front view of 77 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG 50 inç UHD NU90 TV Hediye OLED77G6.50NU90
2026’da piyasaya sürülen LG OLED evo AI G6’nın önden görünümü, Hyper Radiant Color Tech ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerini ve 13 Yıldır Dünyanın 1 Numaralı OLED TV rozetini içeren katmanlı, çok renkli formların bir görüntüsünü sergiler.
2026’da çıkan LG NANO 4K UHD AI NU90'in önden görünümünde ekran canlı renklerde, kumaş benzeri dokuların pürüzsüz ve akıcı katmanlarıyla dolu. Kavisli çok renkli kıvrımlar ekran boyunca yayılıyor.
Front view of 77 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG 50 inç UHD NU90 TV Hediye OLED77G6.50NU90
2026’da piyasaya sürülen LG OLED evo AI G6’nın önden görünümü, Hyper Radiant Color Tech ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerini ve 13 Yıldır Dünyanın 1 Numaralı OLED TV rozetini içeren katmanlı, çok renkli formların bir görüntüsünü sergiler.
2026’da çıkan LG NANO 4K UHD AI NU90'in önden görünümünde ekran canlı renklerde, kumaş benzeri dokuların pürüzsüz ve akıcı katmanlarıyla dolu. Kavisli çok renkli kıvrımlar ekran boyunca yayılıyor.

Temel Özellikler

  • Hyper Radiant Color Tech, yeni bir görüntü kalitesi seviyesi sunan yeni nesil OLED teknolojisi.
  • Canlı parlak noktalar ve ayrıntılar için alfa 11 AI İşlemci Gen3 ile 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklık.
  • Reflection Free Premium ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk, her ışık koşulunda daha derin kontrast ile canlı ve doğru renkler sunar.
  • Nano Ayrıntı Geliştirici: Daha gerçekçi 4K görüntüler için dokuyu ve derinliği iyileştirir.
  • Doğrusal Akış Tasarımı: Mekanınızı tamamlayacak şekilde geliştirilmiş zarif ve sağlam bir görünüme sahiptir.
  • Ödüllü webOS: Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli gelişmiş AI deneyimleri sunar.
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1 Bu Paketteki Ürünler
2026’da çıkan LG NANO 4K UHD AI NU90'in önden görünümünde ekran canlı renklerde, kumaş benzeri dokuların pürüzsüz ve akıcı katmanlarıyla dolu. Kavisli çok renkli kıvrımlar ekran boyunca yayılıyor.

50NU900B6LA

50 İnç LG NANO 4K UHD AI NU90 Akıllı TV 2026
50NU900B6LA_Turkiye.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Hyper Radiant Color Tech nedir?

Hyper Radiant Color Tech, görüntü kalitesinin her yönünü tamamen yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil OLED teknolojimizdir. En iyi alfa 11 AI İşlemci Gen3’ümüzle çarpıcı 4K görselleri korurken, her ışıkta benzersiz parlaklık ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk sunar. OLED G6, parlak ya da karanlık her türlü ışıkta yansıma olmadan kusursuz görüntü kalitesi sunan Reflection-Free Premium sertifikasına sahiptir. OLED’i daha önce hiç olmadığı kadar deneyimleyin; farkı görün, ışıltıyı hissedin ve izleme deneyiminde yeni bir standart keşfedin.

Hyper Radiant Color Tech tarafından desteklenen LG OLED evo AI G6, 3,9 Kat Daha Parlak pik parlaklığı, Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk, alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Çift AI Motoru ve Reflection Free Premium simgeleriyle ekranda canlı, soyut bir kâğıt sanatı görüntüsü sergiler.

Hyper Radiant Color Tech tarafından desteklenen LG OLED evo AI G6, 3,9 Kat Daha Parlak pik parlaklığı, Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk, alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Çift AI Motoru ve Reflection Free Premium simgeleriyle ekranda canlı, soyut bir kâğıt sanatı görüntüsü sergiler.

Hyper Radiant Color Tech ile Yeni Nesil OLED TV

*Görseller sadece temsilidir.

*Omdia. 2013-2025 en çok satılan ünitelere göre 13 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Daha fazla detay için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.

Parlaklık Artırıcı Ultra

Parlaklığın zirvesine ulaşan 3,9 kat daha fazla parlaklık

alfa 11 AI İşlemci Gen3’ün yeni Işık Artırıcı Algoritması ve Işık Kontrol Mimarisi, 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklığı sunarak daha canlı parlak noktalar ve daha net ayrıntılar ortaya çıkarır.

Parlaklık Artırıcı Ultra özelliğine sahip LG OLED evo AI G6, parlak partiküllerle çevrili bir balina silüetinin öne çıktığı karanlık bir sahneyi göstererek daha yüksek parlaklık ve daha net ayrıntılarla 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklık sunuyor.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

*Parlaklık, modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

*Pik parlaklık, kurum içi ölçümlere göre geleneksel OLED’e kıyasla %3 aralığında 3,9 kat daha parlaktır.

*3,9 kat daha yüksek parlaklık 83/77/65/55 inç OLED G6 modelleri için, 2,1 kat daha yüksek parlaklık ise 48 inç OLED G6 modeli için geçerlidir. 

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

Her ışıkta, her zaman Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

LG OLED TV, daha derin kontrast, gelişmiş parlaklık ve canlı, doğru renkler sunan UL onaylı Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerine sahiptir. Parlak bir odada bile her yıldızı net şekilde görün.

LG OLED evo AI G6, UL sertifikası ve renk doğruluğu ile Reflection-Free için Intertek sertifikalarıyla desteklenen, her ışıkta daha net görüntü kalitesi sunmak üzere Diğer OLED TV’lerin mat ekranını Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk ekranıyla karşılaştıran bölünmüş ekranlı bir gezegen ve yıldızlar sahnesini gösteriyor.

*LG OLED ekran, 125 renk deseni ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen 100% Color Fidelity için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

*LG OLED ekranın, IDMS Bölüm 11.5 Halka ışık yansıtma ölçümüne göre 500 lükse kadar ≤0,24 nit siyah seviyeleri sunduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

*LG OLED ekranın, IDMS Bölüm 11.5 Halka ışık yansıtma ölçümüne göre 500 lükse kadar >%99 renk tutarlılığı düzeyleri sunduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

*83/77/65/55 inç OLED G6 modelleri yalnızca Reflection Free Premium sertifikasına sahiptir.

*Gerçek performans, ortam ışığı ve izleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

LG NANO 4K UHD netliği ve ayrıntıyı nasıl iyileştirir?

LG NANO 4K UHD, her sahnede zengin ayrıntıları ortaya çıkarmak için üretilmiştir. Nano Ayrıntı Geliştirici özelliği kontrastı, ayrıntıyı ve parlaklığı nano düzeyde geliştirmek için her kareyi analiz eder. Gelişmiş yükseltme algoritmaları, çözünürlüğü 4K'ya taşır. En sevdiğiniz içerikleri daha net ve daha kaliteli olarak izleyin.

Nano Ayrıntı Geliştirici

Daha gerçekçi derinlik için kontrastı iyileştirir

alfa AI İşlemci ile desteklenen TV’niz, nano ayrıntıları ortaya çıkarmak için görüntüleri analiz eder ve daha gelişkin üç boyutlu sahneler sunmak için kontrastı ve derinliği artırır.

Nano Ayrıntı Geliştirici özelliğine sahip LG NANO 4K UHD AI NU85, kontrastı ve derinliği artırmak ve daha net ve üç boyutlu 4K görüntü sunmak için ince dokuları algılayan alfa AI İşlemci ile desteklenen bir tüy resmi gösteriyor.

HDR10 Pro

Her sahnede canlı ayrıntılar ve daha derin kontrast

HDR10 Pro formatımız daha parlak vurgular ve daha derin gölgeler sunar. Daha zengin ayrıntılara sahip daha parlak sahnelerin keyfini çıkarın.

LG NANO 4K UHD AI NU85, SDR ve HDR10 Pro'yu karşılaştıran bölünmüş bir manzara görüntüsünde HDR10 Pro'yu vurguluyor. Görselde, gün batımında göl sahnesinde daha parlak vurgular, daha derin gölgeler ve gelişmiş kontrast belirginleşiyor ve daha zengin ayrıntı ve netlik sunuyor.

LG NANO 4K UHD AI NU85, SDR ve HDR10 Pro'yu karşılaştıran bölünmüş bir manzara görüntüsünde HDR10 Pro'yu vurguluyor. Görselde, gün batımında göl sahnesinde daha parlak vurgular, daha derin gölgeler ve gelişmiş kontrast belirginleşiyor ve daha zengin ayrıntı ve netlik sunuyor.

*HDR10 Pro bir format değildir, HDR10 içeriğine kare kare uygulanan LG'nin kendi Dinamik Ton Eşleme özelliğidir.

9.Nesil alfa 7 AI 4K İşlemci

Daha akıllı ve daha güçlü işleme için geliştirilmiştir

Artırılmış GPU ve CPU ile desteklenen alfa 7 AI İşlemci, gelişmiş kontrast ve üç boyutlu derinliğe sahip 4K netlik sunmak için nano ölçekli görüntü optimizasyonu gerçekleştirir.

LG NANO 4K UHD AI NU85'in 9.Nesil alfa 7 AI 4K İşlemci özelliği, sarı bir devre kartının ortasında parlayarak, gelişmiş kontrast ve derinlikle 4K görüntü netliğini artıran daha akıllı ve daha güçlü yapay zeka işlemeyi vurguluyor.

LG NANO 4K UHD AI NU85'in 9.Nesil alfa 7 AI 4K İşlemci özelliği, sarı bir devre kartının ortasında parlayarak, gelişmiş kontrast ve derinlikle 4K görüntü netliğini artıran daha akıllı ve daha güçlü yapay zeka işlemeyi vurguluyor.

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Ana Özellikler

  • GÖRÜNTÜ (EKRAN) - Ekran Türü

    4K UHD

  • GÖRÜNTÜ (EKRAN) - Yenileme Hızı

    60Hz Native

  • GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ) - Görüntü İşlemcisi

    9.Nesil Alfa 7 4K AI İşlemci

  • GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ) - 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR - TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1112 x 649 x 70,8

  • BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR - TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    8,2

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K UHD

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

  • Arkaplan Işık Türü

    Direkt

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    9.Nesil Alfa 7 4K AI İşlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • Görüntü Modu

    9 modes

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet

  • Otomatik Kalibrasyon

    Evet

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    4K Süper Yükseltme

OYUN

  • HGIG Mode

    Evet

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Evet (60Hz'e kadar)

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    webOS 26

  • Akıllı Ses Tanıma

    Evet

  • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

    Evet (LG ThinQ)

  • Apple Airplay ile çalışır

    Evet

  • Apple Home Uyumluluğu

    Evet

  • AI Chatbot

    Evet

  • Web Tarayıcısı

    Evet

  • Google Cast

    Evet

  • Kontrol Sayfası

    Evet (LG ThinQ)

SES

  • Ses Çıkışı

    20W

  • AI Ses

    AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Up-mix)

  • WOW Orkestra

    Evet

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 kanal

  • Hoparlör Yönü

    Aşağı Yönde Ses Verme

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Kılavuza bakın)

BAĞLANTI

  • HDMI Giriş

    3 adet (adetRC, ALLM desteği sağlar)

  • Wi-Fi

    Evet (Wi-Fi 5)

  • USB Girişi

    1 adet (v 2.0)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • RF Girişi (Anten/Kablo)

    2 adet

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 2)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Bluetooth Desteği

    Yes (v 5.3)

  • CI Slot

    1 adet

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1112 x 649 x 70,8

  • 　Kutu Ağırlığı

    10,5

  • VESA Uyumluluğu

    300 x 200

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    8,3

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    8,2

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    902 x 230

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1112 x 711 x 230

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1215 x 750 x 114

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Kumanda

    AI Sihirli Kumanda MR26

  • Güç Kablosu

    Evet (Ayrılabilir)

YAYINCILIK

  • Analog TV Alıcısı

    Evet

  • Dijital TV Alıcısı

    DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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