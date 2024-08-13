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Siyah zemine karşı altın rengi 11 Yıldır Dünyanın 1 Numaralı OLED TV’si amblemi. Amblem üzerinde spot ışığı parlıyor ve alanı altın rengi soyut yıldızlar kaplıyor.

11 yıl sonra, hala zirvede

*Omdia. 2013-2023 en çok satılan ünitelere göre 11 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Daha fazla detay için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.

Zaman içinde kendini kanıtlamış efsaneler ve yükselen başyapıtlar

LG OLED gibi soluksuz ve hayranlık uyandırıcı bir duygu oluşturmak bir gecede gerçekleşmez. Bu, yenilikçiliğe eşsiz bir bağlılık, sanatçılık ve yalnızca görüntüyü değil her şeyi değiştiren bir alfa 11 AI İşlemci gerektirir. Şimdi, şan salonuna eklemek için başka bir yeni başyapıt daha var — LG OLED evo G4.

2013'teki Kendinden Aydınlatmalı OLED ile açılan bir video diğer çığır açan LG OLED modellerini sergiler: 2017’deki Wallpaper TV, 2020’deki kıvrılabilir LG OLED R, 2022’deki LG OLED Posé ve ekranında mor ve turuncu renkte soyut bir sanat eseri ile "LG OLED evo" yazısı ve alpha 11 AI İşlemci logosu görüntülenen 2024’deki LG OLED evo. Renkler ekrandan zemine yansıyor.
Aşağıdaki ‘Tamamen size özel eşsiz bir görüntü ve ses deneyimi’ yazısını kırmızı, turuncu ve mor renkli ışıklar aydınlatıyor.

Tamamen size özel eşsiz bir görüntü ve ses deneyimi

Karanlığın ortasında zar zor görülebilen LG alfa 11 AI İşlemci 4K. AI İşlemci mor ve pembe renkte yanıyor ve dışarıya renkli ışık hüzmeleri yayıyor. Ana kart boyunca daha fazla ışık hüzmesi belirerek ileriye doğru uzanıyor.

Alfa 11 AI İşlemci

OLED’e özel hazırlanmış işlemci; derin öğrenme, grafik ve hız alanındaki 11 yıllık uzmanlığıyla deneyimi yeniden tanımlıyor.

6.7x

Daha Hızlı AI Performansı

7.7x

Gelişmiş Grafikler

2.8x

İşleme Hızı

Gökyüzündeki 6 adet sıcak hava balonu görüntüsünün yer aldığı bir galeri gösteriliyor. İki görüntü seçilidir. Ardından, 6 adet balon şişiren insan görüntüsünün yer aldığı bir galeri görünüyor. 2 tane daha seçilidir. Pembe ve mor renkte yükleniyor simgesi bulunan siyah bir ekran görünüyor. Mistik bir manzara görünüyor ve geliştirmeler soldan sağa kademeli olarak görünüyor.

AI Resim Sihirbazı

En sevdiğiniz görüntüleri seçin ve bırakın AI Resim Sihirbazı 85 milyon olasılık arasından tam zevkinize göre ayarlanmış bir resim oluşturup profilinize kaydetsin.

Modern bir şehir dairesine yerleştirilmiş LG OLED TV. Odanın üzerinde, bir alan taraması gibi ızgara kaplama beliriyor. Ardından, mavi ses dalgaları ekrandan dışarıya çıkarak odayı mükemmel şekilde sesle dolduruyor.

AI Akustik Ayar

Ses sistemi odanızın yerleşimini ve oturduğunuz yeri algılayarak etrafınızda odanızın benzersiz akustiğine göre mükemmel şekilde ayarlanmış bir ses kubbesi oluşturur.

Karanlık bir mekanda keskin mavi gözlere sahip ve koyu turuncu bir üst giyen kadın görüntüsü. AI geliştirmelerini tasvir eden kırmızı çizgiler parlak ve detaylı yüzün bir kısmını kapatırken görüntünün kalan kısmı daha az renkli görünüyor.

AI Süper Yükseltme

Kare sınıflandıktan sonra, AI Gürültü Azaltma ve AI Süper Çözünürlük sahneleri gerçekçi bir şekilde yükseltir.

Ekranda gitar performansı görüntülenen bir LG OLED TV, açık leylak rengi bir arka planda süzülüyor. TV’den beyaz ses boncukları ve dalgalar çıkarak etrafında dönüyor.

Sanal 11.1.2 Çevreleyen Kanal

Sizi içine alan 11.1.2 sanal çevreleyen ses sisteminin akılalmaz büyüleyiciliğini deneyimleyin.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**Karşılaştırma geleneksel TV ile alfa 5 AI İşlemciyi esas alır.

***Sanal 11.1.2 Çevreleyen Kanal ve AI Ses Düzeltme sadeceAlfa 11 AI İşlemcide mevcuttur.

****Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

*****Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Sarı renkli ışık kademeli olarak aşağıdaki ‘Konforlu ve zahmetsiz iç mekanlar için’ yazısını aydınlatıyor.

Sizi özgürleştiren teknoloji

Yer standı üzerine yerleştirilmiş LG OLED TV ve Zero Connect Box’ın havadan görünümü. Kutunun üzerinde kırmızı bağlantı logosu ve TV’yle arasındaki bağlantı sinyali görünüyor. TV açılır ve görüntü önden görünüme değişerek sahnede solo performans sergileyen bir balerin görüntülenir.

Zero Connect 

Kablosuz bağlantılı OLED ihtişamı

Akşam konforlu bir yaşam alanında köpeğiyle kovboy filmi izleyen bir adam. Duvara monteli LG OLED TV’nin etrafında hiçbir kablo yer almıyor ve Kablosuz Bağlantı Kutusu yan sehpada düzgün bir şekilde duruyor. Ardından, görüntü kayarak değişir ve kovboy filmi izleyen bir adam görüntülenir. LG OLED TV, konforlu ve karanlık bir yaşam alanında yer standı üzerine yerleştirilmiştir. LG OLED TV ve yer standının etrafında hiçbir kablo yer almıyor ve Kablosuz Bağlantı Kutusu yan sehpada düzgün bir şekilde duruyor.
Bir görüntüde nötr dekora sahip konforlu bir yaşam alanında LG OLED TV’sinde oyun oynayan bir adam ile yerde yatan köpeği gösteriliyor. Camdan bir şehir görünümü görünüyor. Duvara monteli LG OLED TV’nin etrafında hiçbir kablo yer almıyor ve Kablosuz Bağlantı Kutusu yan sehpada düzgün bir şekilde duruyor. Diğer görüntüde ise Kablosuz Bağlantı Kutusuna cihaz bağlayan bir kişinin eli görüntüleniyor.

Dünyanın ilk 4K 120 Hz kablosuz AV bağlantılı OLED TV, LG OLED M Serisi ile TV’nizi dilediğiniz yere yerleştirebilir ve iç mekan özgürlüğünün keyfini çıkarabilirsiniz. Zero Connect Box’ı iç mekanınız için en uygun yere yerleştirin ve oyun konsollarınız ile diğer çevre birimlerini bağlayarak TV görünümünüzü kablolardan ve dağınıklıktan uzak tutun.

*Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.

**Zero Connect Box televizyonun kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.

***Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

****“Dünyanın ilk kablosuz OLED’i” ifadesi 120 Hz 4k bağlantı özelliğine sahip televizyonları ifade eder.

Aşağıdaki ‘Yaşamınızın her haline uyan tasarımlar’ yazısını mavi-yeşil, mor ve viyole renkli ışıklar aydınlatıyor.

Yaşamınızın her haline uyan tasarımlar

LG OLED evo AI G4

Her hale mükemmel uyumlu tasarlandı

İlham verici iç mekanlar için olağanüstü yenilik. LG OLED evo G4’ün Tek Duvar Tasarımı ve uyumlu LG Soundbar SG10TY, daha büyüleyici bir görüntüleme için neredeyse sıfır çerçeve veya çıkıntıya sahip olağanüstü duvara yakınlığıyla birer tasarım mühendisliği harikasıdır. 

Daha Fazla Bilgi

Üç görüntü arka arkaya gösterilir. İlk olarak, modern bir yaşam alanında mükemmel uyumlu LG Soundbar SG10TY bağlı bir LG OLED evo G4 ekranında konser izleyen bir çift gösteriliyor. TV izleyen bir adamın olduğu aynı görüntü mobil cihazda da gösteriliyor. Aşağıda ise, LG OLED TV ve LG Soundbar’ın alt kısmının açılı görünümü yer alıyor. Diğeri ise her ikisi de olağanüstü ince boyutlara ve duvarla arasında neredeyse sıfır boşluğa sahip LG OLED evo G4 ve LG Soundbar SG10TY’nin yan profilden görünümünü gösteriyor.

SC9 ile LG OLED evo AI C4

Unutulmaz bir düet 

Olağanüstü bir görüntü ve ses uyumu. LG OLED evo C4 ve özel olarak uyumlu tasarlanan LG Soundbar SC9 ile tüm içeriklerde büyüleyici görüntü ve ses deneyiminin tadını çıkarın.

Daha Fazla Bilgi

Üç görüntü arka arkaya gösterilir. İlk olarak, sıcak ışıklarla donatılmış rahat ve bohem stile sahip bir oturma odasına yerleştirilmiş ve ekranında manzara fotoğrafı görüntülenen LG OLED evo C4’ün yan profilden görünümü yer alıyor. Ardından, parlak aydınlatmalı ve rahat bir oturma odasına yerleştirilen LG OLED evo C4 ekranında oynatılan futbol maçının tadını çıkaran ve tezahürat yapan iki kadın görüntüleniyor. LG Soundbar SC9, TV’ye düzgün bir şekilde bağlanıyor. Son olarak, Synergy Bracket ile LG Soundbar SC9’a bağlı LG OLED evo C4’ün açılı ve kırpılmış bir görünümü yer alıyor.

LG OLED Flex

Oyun deneyimine yeni bir şekil verin.

Kavislerin esnekliğini deneyimleyin, oyun deneyiminizi yükseltin. LG OLED Flex’in yenilikçi bükülebilir ekranı, tek bir düğme dokunuşuyla düz bir ekrandan 900R kavisli ekrana dönüşerek daha büyüleyici bir deneyim sunar.

Renkli bir oyun odasında arkadan görüntülenen LG OLED Flex. Kalkan Tasarımı kırmızı bir arka ışık ile aydınlatılıyor. Diğer bir görüntüde ise karanlık ve mor renkle aydınlatılmış bir oyun odasında yarış oyunu oynatılan LG OLED Flex’in önden görünümü yer alıyor.

LG Objet Collection Posé

Her alanda her açıdan güzellik

LG OLED Posé’nin önlü arkalı her açıdan güzelliği her alana sanatsal bir dokunuş katar.

Dört görüntü arka arkaya gösterilir. İlk olarak, beyaz ve ahşap bir yaşam alanına yerleştirilmiş ve ekranda renkli minimalist bir sanat eserinin gösterildiği LG OLED Posé önden görünümü yer alıyor. İkincide, arka medya rafında vinil plak bulunan retro renkli bir yaşam alanına yerleştirilmiş LG OLED Posé’nin arkadan görüntüsü yer alıyor. Son olarak, kenarların yuvarlaklığını ve arka rafı gösteren LG OLED Posé’nin açılı yakın çekim görüntüsüne ait iki farklı yan görüntü yer alıyor.

*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.

**Bu ürün, bükülebilir ve değiştirilebilir kavis özelliğine sahiptir. 

***Kurum içinde yürütülen testlere göre, maksimum kavis, sabit kavisi 900R olan ürünlere benzerken minimum kavis ise düz ekran görüntüsüne benzer.

****Ekran görüntüleri temsilidir.

Güvenebileceğiniz uzmanlık

LG OLED evo G4’ün alt kenarının 5 Yıllık garanti logosuyla birlikte havadan açılı görünümü. TV ekranında mor ve turuncu renkte soyut bir sanat eseri görüntüleniyor ve TV’den çıkan renkli ışıklar zemine yansıyor.

5 Yıllık Panel Garantisi

Olağanüstü tasarıma yakışan bir garanti. 5 yıllık panel garantisinin sağladığı güvenceyle yeni TV hissini daha da uzun süre deneyimleyin.

*Garantinin 1. yılında panel, yedek parça ve işçilik masraflarını kapsar. Garantinin 2. ila 5. yıllarında ise yalnızca panelleri kapsar ve işçilik ücreti alınır.

Dünyanın seçkin yönetmenlerinin neden LG OLED’i tercih ettiklerini dinleyin

Palme d'Or ödüllü Sean Baker’ın esin kaynakları.

Netflix'teki Beef dizisinin yönetmeni Lee Sung Jin ile sohbet.

Ryusuke Hamaguchi’nin ödüllü filmlerini hazırladığı yer.

PC: LG OLED evo G4, LG OLED evo C4 ve LG OLED B4’ün yan yana görüntüsü. Her bir ekranda farklı renkte soyut sanat eseri görüntüleniyor. Her bir TV ekranından aşağıdaki zemine ışık yansıyor. Sağ üst köşede altın rengi 11 Yıldır Dünyanın 1 Numaralı OLED TV’si amblemi. Diğer tarafta ise LG OLED evo G4, LG OLED evo C4 ve LG OLED B4’ün aynı görüntüleri bir mobil cihazda sıralı halde gösteriliyor.

YEPYENİ LG OLED AI SERİSİ

11 Yıl Sonra Hala Zirvede

11 Yıl Sonra Hala Zirvede Daha Fazla Bilgi

*Kaynak. Omdia. 2013 - 2023 yılları arasındaki satış adetleri baz alınmıştır.