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*Omdia. 2013-2023 en çok satılan ünitelere göre 11 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Daha fazla detay için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.
Zaman içinde kendini kanıtlamış efsaneler ve yükselen başyapıtlar
LG OLED gibi soluksuz ve hayranlık uyandırıcı bir duygu oluşturmak bir gecede gerçekleşmez. Bu, yenilikçiliğe eşsiz bir bağlılık, sanatçılık ve yalnızca görüntüyü değil her şeyi değiştiren bir alfa 11 AI İşlemci gerektirir. Şimdi, şan salonuna eklemek için başka bir yeni başyapıt daha var — LG OLED evo G4.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Karşılaştırma geleneksel TV ile alfa 5 AI İşlemciyi esas alır.
***Sanal 11.1.2 Çevreleyen Kanal ve AI Ses Düzeltme sadeceAlfa 11 AI İşlemcide mevcuttur.
****Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
*****Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
Dünyanın ilk 4K 120 Hz kablosuz AV bağlantılı OLED TV, LG OLED M Serisi ile TV’nizi dilediğiniz yere yerleştirebilir ve iç mekan özgürlüğünün keyfini çıkarabilirsiniz. Zero Connect Box’ı iç mekanınız için en uygun yere yerleştirin ve oyun konsollarınız ile diğer çevre birimlerini bağlayarak TV görünümünüzü kablolardan ve dağınıklıktan uzak tutun.
*Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.
**Zero Connect Box televizyonun kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.
***Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.
****“Dünyanın ilk kablosuz OLED’i” ifadesi 120 Hz 4k bağlantı özelliğine sahip televizyonları ifade eder.
LG OLED evo AI G4
Her hale mükemmel uyumlu tasarlandı
İlham verici iç mekanlar için olağanüstü yenilik. LG OLED evo G4’ün Tek Duvar Tasarımı ve uyumlu LG Soundbar SG10TY, daha büyüleyici bir görüntüleme için neredeyse sıfır çerçeve veya çıkıntıya sahip olağanüstü duvara yakınlığıyla birer tasarım mühendisliği harikasıdır.
Üç görüntü arka arkaya gösterilir. İlk olarak, modern bir yaşam alanında mükemmel uyumlu LG Soundbar SG10TY bağlı bir LG OLED evo G4 ekranında konser izleyen bir çift gösteriliyor. TV izleyen bir adamın olduğu aynı görüntü mobil cihazda da gösteriliyor. Aşağıda ise, LG OLED TV ve LG Soundbar’ın alt kısmının açılı görünümü yer alıyor. Diğeri ise her ikisi de olağanüstü ince boyutlara ve duvarla arasında neredeyse sıfır boşluğa sahip LG OLED evo G4 ve LG Soundbar SG10TY’nin yan profilden görünümünü gösteriyor.
SC9 ile LG OLED evo AI C4
Unutulmaz bir düet
Olağanüstü bir görüntü ve ses uyumu. LG OLED evo C4 ve özel olarak uyumlu tasarlanan LG Soundbar SC9 ile tüm içeriklerde büyüleyici görüntü ve ses deneyiminin tadını çıkarın.
Üç görüntü arka arkaya gösterilir. İlk olarak, sıcak ışıklarla donatılmış rahat ve bohem stile sahip bir oturma odasına yerleştirilmiş ve ekranında manzara fotoğrafı görüntülenen LG OLED evo C4’ün yan profilden görünümü yer alıyor. Ardından, parlak aydınlatmalı ve rahat bir oturma odasına yerleştirilen LG OLED evo C4 ekranında oynatılan futbol maçının tadını çıkaran ve tezahürat yapan iki kadın görüntüleniyor. LG Soundbar SC9, TV’ye düzgün bir şekilde bağlanıyor. Son olarak, Synergy Bracket ile LG Soundbar SC9’a bağlı LG OLED evo C4’ün açılı ve kırpılmış bir görünümü yer alıyor.
LG OLED Flex
Oyun deneyimine yeni bir şekil verin.
Kavislerin esnekliğini deneyimleyin, oyun deneyiminizi yükseltin. LG OLED Flex’in yenilikçi bükülebilir ekranı, tek bir düğme dokunuşuyla düz bir ekrandan 900R kavisli ekrana dönüşerek daha büyüleyici bir deneyim sunar.
Renkli bir oyun odasında arkadan görüntülenen LG OLED Flex. Kalkan Tasarımı kırmızı bir arka ışık ile aydınlatılıyor. Diğer bir görüntüde ise karanlık ve mor renkle aydınlatılmış bir oyun odasında yarış oyunu oynatılan LG OLED Flex’in önden görünümü yer alıyor.
LG Objet Collection Posé
Her alanda her açıdan güzellik
LG OLED Posé’nin önlü arkalı her açıdan güzelliği her alana sanatsal bir dokunuş katar.
Dört görüntü arka arkaya gösterilir. İlk olarak, beyaz ve ahşap bir yaşam alanına yerleştirilmiş ve ekranda renkli minimalist bir sanat eserinin gösterildiği LG OLED Posé önden görünümü yer alıyor. İkincide, arka medya rafında vinil plak bulunan retro renkli bir yaşam alanına yerleştirilmiş LG OLED Posé’nin arkadan görüntüsü yer alıyor. Son olarak, kenarların yuvarlaklığını ve arka rafı gösteren LG OLED Posé’nin açılı yakın çekim görüntüsüne ait iki farklı yan görüntü yer alıyor.
*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.
**Bu ürün, bükülebilir ve değiştirilebilir kavis özelliğine sahiptir.
***Kurum içinde yürütülen testlere göre, maksimum kavis, sabit kavisi 900R olan ürünlere benzerken minimum kavis ise düz ekran görüntüsüne benzer.
****Ekran görüntüleri temsilidir.
*Garantinin 1. yılında panel, yedek parça ve işçilik masraflarını kapsar. Garantinin 2. ila 5. yıllarında ise yalnızca panelleri kapsar ve işçilik ücreti alınır.
Dünyanın seçkin yönetmenlerinin neden LG OLED’i tercih ettiklerini dinleyin
*Kaynak. Omdia. 2013 - 2023 yılları arasındaki satış adetleri baz alınmıştır.