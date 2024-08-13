LG OLED gibi soluksuz ve hayranlık uyandırıcı bir duygu oluşturmak bir gecede gerçekleşmez. Bu, yenilikçiliğe eşsiz bir bağlılık, sanatçılık ve yalnızca görüntüyü değil her şeyi değiştiren bir alfa 11 AI İşlemci gerektirir. Şimdi, şan salonuna eklemek için başka bir yeni başyapıt daha var — LG OLED evo G4.