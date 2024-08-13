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LG SIGNATURE OLED 65 inç R1 Serisi Rollable 4K Smart TV
Tüm Özellikler
EKRAN
-
Tür
Kıvrılabilir Ekran
-
Ekran Boyutu
65"
-
Çözünürlük
3840*2160
-
Geniş İzleme Açısı
Evet
-
Renk / Geniş Renk Skalası
Mükemmel Renk
-
Renkli ekran bitleri / Milyarlarca Zengin Renkler
Evet
-
Kontrast / Kusursuz Siyah
Mükemmel Siyah
-
Kontrast / Karartma
Piksel Karartma
-
Kontrast / Ultra Parlaklık
Ultra Luminance Pro
-
Hareket / Yenileme Hızı
Yenileme Hızı 120 Hz
PLATFORM
-
Ana İşlemci
α9 4. Nesil AI İşlemci 4K
-
İşletim Sistemi (OS)
webOS Akıllı TV
-
CPU Sayısı
Dörtlü
VIDEO
-
AI Picture / Pro
AI Picture Pro
-
Yüz Güzelleştirme + Gövde / Nesne
AI Picture Pro - Yüz Güzelleştirme
-
AI Ölçek Yükseltme
AI Ölçek Yükseltme
-
Otomatik Tür Seçimi
Var (SDR / HDR / Dolby HDR)
-
Resim İyileştirme
SQM'de Resim İyileştirme
-
AI Parlaklık Kontrolü
Evet
-
HDR
Sinema HDR
-
Dolby Vision IQ
Var (4K / 2K)
-
HDR10 Pro
Var (4K / 2K)
-
HLG
Var (4K / 2K)
-
FILMMAKER MODE™
Evet
-
Dynamic Tone Mapping / Pro (+ AI HDR Tone Mapping)
HDR Dynamic Tone Mapping Pro (+ AI HDR Tone Mapping)
-
4K HFR
Var (RF: sadece AB)
-
2K HFR
Var (RF: sadece AB)
-
Motion Pro
OLED Motion
-
Çözünürlük Yükseltici
4K Çözünürlük Yükseltici
-
HEVC
4K@120P, 10 bit
-
VP9 (Video Dekoderi)
4K@60p, 10 bit
-
AV1 (Video Dekoderi)
4K@60p, 10 bit
-
HGIG Modu
Evet
-
Anlık Oyun Tepkisi (VRR / ALLM)
Evet
-
Resim Modu
9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Futbol, Oyun, Filmmaker, (ISF) Uzman (Parlak Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
SES
-
Hoparlör (Ses Çıkışı)
100 W (WF: 40 W, Kanal başına 15 W)
-
Kanal
4.2 kanal
-
Yön
Front Firing / Ön Titreşim Ateşleme
-
Eş Zamanlı Ses Çıkışı
Evet
-
Dolby Atmos
Evet
-
AI Sound / Pro
AI Sound Pro
-
AI Akustik Ayar
Var (Bölgeye göre farklılık gösterir)
-
Surround modu => 21Y Özellik Çıkışı
OLED Surround
-
Clear VoiceⅢ
Clear Voice Pro
-
Bluetooth Surround Ready
Var (Bluetooth gerektirir)
-
WiSA Hoparlörler
Var: WiSA 5.1 kanal
-
LG Ses Senk.
Var (Bluetooth gerektirir)
-
Ses Paylaşımı
Evet
-
Ses Çözücü
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Ses Modu Senkronizasyonu
Evet
-
Sound Alive
Evet
AI AKILLI İŞLEMCİ
-
ThinQ
Evet
-
Akıllı Ses Tanıma
Evet
-
Sesten Metne
Evet
-
LG Sesli Arama
Evet
-
Google Asistan
Evet
-
Amazon Alexa
Evet
-
AI Kullanıcı Deneyimi
Evet
-
AI Ana Sayfa
Evet
-
AI Tavsiye
Evet
-
Akıllı Düzenleme
Evet
-
Ana Sayfa Kontrol Paneli
Evet
-
Apple Homekit
Evet
-
Google Home Bağlantısı
Evet
-
Amazon Echo Bağlantısı
Evet
-
Mobil Bağlantı
Evet
-
Ekran Paylaşımı
Evet
-
ThinQ Uygulaması
Evet
-
Airplay2
Evet
-
Seçme İçerikler
Evet
-
Magic Explorer
Evet
-
Magic Uzaktan Kumanda
Ankastre
-
Hızlı Erişim
Evet
-
Evrensel Kontrol
Evet
-
360° VR Oynatma
Evet
-
İlgili İçerik Arama
Evet
-
Sesli Kılavuz (Metinden Sese)
Evet
-
Sanat Galerisi
Evet
-
Uygulamalar
Evet
-
DIAL
Evet
-
Web tarayıcı
Evet
-
Müzik Oynatıcı -> Medya Oynatıcı
Evet
-
LG Kanalları
Evet
-
Cep Telefonuyla TV Açma
Evet
-
Wi-Fi TV Açık
Evet
-
Bluetooth Düşük Enerji Açık
Var (Bluetooth gerektirir)
-
Ağ Dosya Tarayıcı
Evet
-
Zararlı siteye erişimi engelleme
Evet
-
Live Plus (ACR tabanlı İki Yönlü Hizmet)
Evet
-
Otel Modu
Evet
-
Maç Bildirimi
Evet
-
Müzik Keşfi
Evet
-
LED Aydınlatma
Evet
-
Karşılama modu
Evet
-
Kısmi görünüm
Evet
-
Hareket Sensörü
Evet
YAYIN SISTEMI
-
Dijital TV Sinyali (Karasal, Kablo, Uydu)
Evet
-
Karasal
DVB-T2/T
-
Kablo
DVB-C
-
Uydu
DVB-S2
-
Analog TV Sinyali
Evet
-
Çoklu Tuner
Çift Tuner
-
Veri Yayını (Ülkeye Özel)
Evet
-
CI + (Ortak Arayüz)
CI+1.4
-
Teletext Sayfası
Var (2000 sayfa)
-
Teletext (Üst/Flof/Liste)
Var (Flof)
-
[DVB] Altyazı
Evet
-
AD (Sesli Açıklama)
Evet
-
EPG (8 gün)
Evet
BAĞLANTI/ARAYÜZ
-
HDMI
4 (Yan)
-
Sürüm
HDMI 2.1
-
Simplink (HDMI CEC)
Evet
-
eARC / ARC (Ses Dönüş Kanalı)
eARC (HDMI 2)
-
USB
2 (Arka) / 1 (Yan)
-
LAN
Var (Arka)
-
CI Yuvası
Var (Yan)
-
RF Girişi
3 (Alt, RF/Sat)
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
Var (Arka)
-
Kulaklık Çıkışı
Var (Arka)
-
Hat çıkışı
Var (Alt, kulaklık çıkışı ortak)
-
RS-232C (Kontrol / SVC)
Evet (Arka, Telefon Jakı Tipi)
-
IR Blaster
Evet
-
Wifi
Var (802.11ac)
-
Bluetooth
Var (V5.0)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100~240V 50-60Hz
-
Bekleme Modunda Güç Tüketimi
0,5W’tan az
-
Enerji Tasarrufu Modu
Evet
-
Aydınlık/Yeşil Işık Sensörü
Evet
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
Kutusuz, Ayaklı Boyut
1592 x 1276,3 x 266
-
Kutulu, Stantlı Boyut
1750 x 750 x 420
-
Ayak (G x D)
1592 x 266
-
EAN Kodu
8806091750839
-
Ağırlık (TV)
64.0
-
Ağırlık (TV + Ayak)
91.0
-
Ağırlık (Kutu ile)
109.0
AKSESUAR
-
Uzaktan Kumanda
PM21N
-
Pil
Var (AA x 2 adet)
-
IR Blaster Kablosu
Evet
-
Güç Kablosu
Var (TV Bağlı)
EK ÖZELLIK
-
Otomatik Kalibrasyon
Evet
-
OSD Dili
37 Dil
-
Time Machine(DVR)
Evet
-
Dijital Kayıt
Evet
-
Zaman Kaydırma
Evet
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