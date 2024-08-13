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LG SIGNATURE OLED 65 inç R1 Serisi Rollable 4K Smart TV

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG SIGNATURE OLED 65 inç R1 Serisi Rollable 4K Smart TV

OLED65R19LA

LG SIGNATURE OLED 65 inç R1 Serisi Rollable 4K Smart TV

(1)
OLED65RX9LA
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Tüm Özellikler

EKRAN

  • Tür

    Kıvrılabilir Ekran

  • Ekran Boyutu

    65"

  • Çözünürlük

    3840*2160

  • Geniş İzleme Açısı

    Evet

  • Renk / Geniş Renk Skalası

    Mükemmel Renk

  • Renkli ekran bitleri / Milyarlarca Zengin Renkler

    Evet

  • Kontrast / Kusursuz Siyah

    Mükemmel Siyah

  • Kontrast / Karartma

    Piksel Karartma

  • Kontrast / Ultra Parlaklık

    Ultra Luminance Pro

  • Hareket / Yenileme Hızı

    Yenileme Hızı 120 Hz

PLATFORM

  • Ana İşlemci

    α9 4. Nesil AI İşlemci 4K

  • İşletim Sistemi (OS)

    webOS Akıllı TV

  • CPU Sayısı

    Dörtlü

VIDEO

  • AI Picture / Pro

    AI Picture Pro

  • Yüz Güzelleştirme + Gövde / Nesne

    AI Picture Pro - Yüz Güzelleştirme

  • AI Ölçek Yükseltme

    AI Ölçek Yükseltme

  • Otomatik Tür Seçimi

    Var (SDR / HDR / Dolby HDR)

  • Resim İyileştirme

    SQM'de Resim İyileştirme

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • HDR

    Sinema HDR

  • Dolby Vision IQ

    Var (4K / 2K)

  • HDR10 Pro

    Var (4K / 2K)

  • HLG

    Var (4K / 2K)

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • Dynamic Tone Mapping / Pro (+ AI HDR Tone Mapping)

    HDR Dynamic Tone Mapping Pro (+ AI HDR Tone Mapping)

  • 4K HFR

    Var (RF: sadece AB)

  • 2K HFR

    Var (RF: sadece AB)

  • Motion Pro

    OLED Motion

  • Çözünürlük Yükseltici

    4K Çözünürlük Yükseltici

  • HEVC

    4K@120P, 10 bit

  • VP9 (Video Dekoderi)

    4K@60p, 10 bit

  • AV1 (Video Dekoderi)

    4K@60p, 10 bit

  • HGIG Modu

    Evet

  • Anlık Oyun Tepkisi (VRR / ALLM)

    Evet

  • Resim Modu

    9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Futbol, Oyun, Filmmaker, (ISF) Uzman (Parlak Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))

SES

  • Hoparlör (Ses Çıkışı)

    100 W (WF: 40 W, Kanal başına 15 W)

  • Kanal

    4.2 kanal

  • Yön

    Front Firing / Ön Titreşim Ateşleme

  • Eş Zamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Dolby Atmos

    Evet

  • AI Sound / Pro

    AI Sound Pro

  • AI Akustik Ayar

    Var (Bölgeye göre farklılık gösterir)

  • Surround modu => 21Y Özellik Çıkışı

    OLED Surround

  • Clear VoiceⅢ

    Clear Voice Pro

  • Bluetooth Surround Ready

    Var (Bluetooth gerektirir)

  • WiSA Hoparlörler

    Var: WiSA 5.1 kanal

  • LG Ses Senk.

    Var (Bluetooth gerektirir)

  • Ses Paylaşımı

    Evet

  • Ses Çözücü

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

  • Ses Modu Senkronizasyonu

    Evet

  • Sound Alive

    Evet

AI AKILLI İŞLEMCİ

  • ThinQ

    Evet

  • Akıllı Ses Tanıma

    Evet

  • Sesten Metne

    Evet

  • LG Sesli Arama

    Evet

  • Google Asistan

    Evet

  • Amazon Alexa

    Evet

  • AI Kullanıcı Deneyimi

    Evet

  • AI Ana Sayfa

    Evet

  • AI Tavsiye

    Evet

  • Akıllı Düzenleme

    Evet

  • Ana Sayfa Kontrol Paneli

    Evet

  • Apple Homekit

    Evet

  • Google Home Bağlantısı

    Evet

  • Amazon Echo Bağlantısı

    Evet

  • Mobil Bağlantı

    Evet

  • Ekran Paylaşımı

    Evet

  • ThinQ Uygulaması

    Evet

  • Airplay2

    Evet

  • Seçme İçerikler

    Evet

  • Magic Explorer

    Evet

  • Magic Uzaktan Kumanda

    Ankastre

  • Hızlı Erişim

    Evet

  • Evrensel Kontrol

    Evet

  • 360° VR Oynatma

    Evet

  • İlgili İçerik Arama

    Evet

  • Sesli Kılavuz (Metinden Sese)

    Evet

  • Sanat Galerisi

    Evet

  • Uygulamalar

    Evet

  • DIAL

    Evet

  • Web tarayıcı

    Evet

  • Müzik Oynatıcı -> Medya Oynatıcı

    Evet

  • LG Kanalları

    Evet

  • Cep Telefonuyla TV Açma

    Evet

  • Wi-Fi TV Açık

    Evet

  • Bluetooth Düşük Enerji Açık

    Var (Bluetooth gerektirir)

  • Ağ Dosya Tarayıcı

    Evet

  • Zararlı siteye erişimi engelleme

    Evet

  • Live Plus (ACR tabanlı İki Yönlü Hizmet)

    Evet

  • Otel Modu

    Evet

  • Maç Bildirimi

    Evet

  • Müzik Keşfi

    Evet

  • LED Aydınlatma

    Evet

  • Karşılama modu

    Evet

  • Kısmi görünüm

    Evet

  • Hareket Sensörü

    Evet

YAYIN SISTEMI

  • Dijital TV Sinyali (Karasal, Kablo, Uydu)

    Evet

  • Karasal

    DVB-T2/T

  • Kablo

    DVB-C

  • Uydu

    DVB-S2

  • Analog TV Sinyali

    Evet

  • Çoklu Tuner

    Çift Tuner

  • Veri Yayını (Ülkeye Özel)

    Evet

  • CI + (Ortak Arayüz)

    CI+1.4

  • Teletext Sayfası

    Var (2000 sayfa)

  • Teletext (Üst/Flof/Liste)

    Var (Flof)

  • [DVB] Altyazı

    Evet

  • AD (Sesli Açıklama)

    Evet

  • EPG (8 gün)

    Evet

BAĞLANTI/ARAYÜZ

  • HDMI

    4 (Yan)

  • Sürüm

    HDMI 2.1

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • eARC / ARC (Ses Dönüş Kanalı)

    eARC (HDMI 2)

  • USB

    2 (Arka) / 1 (Yan)

  • LAN

    Var (Arka)

  • CI Yuvası

    Var (Yan)

  • RF Girişi

    3 (Alt, RF/Sat)

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    Var (Arka)

  • Kulaklık Çıkışı

    Var (Arka)

  • Hat çıkışı

    Var (Alt, kulaklık çıkışı ortak)

  • RS-232C (Kontrol / SVC)

    Evet (Arka, Telefon Jakı Tipi)

  • IR Blaster

    Evet

  • Wifi

    Var (802.11ac)

  • Bluetooth

    Var (V5.0)

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Bekleme Modunda Güç Tüketimi

    0,5W’tan az

  • Enerji Tasarrufu Modu

    Evet

  • Aydınlık/Yeşil Işık Sensörü

    Evet

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Kutusuz, Ayaklı Boyut

    1592 x 1276,3 x 266

  • Kutulu, Stantlı Boyut

    1750 x 750 x 420

  • Ayak (G x D)

    1592 x 266

  • EAN Kodu

    8806091750839

  • Ağırlık (TV)

    64.0

  • Ağırlık (TV + Ayak)

    91.0

  • Ağırlık (Kutu ile)

    109.0

AKSESUAR

  • Uzaktan Kumanda

    PM21N

  • Pil

    Var (AA x 2 adet)

  • IR Blaster Kablosu

    Evet

  • Güç Kablosu

    Var (TV Bağlı)

EK ÖZELLIK

  • Otomatik Kalibrasyon

    Evet

  • OSD Dili

    37 Dil

  • Time Machine(DVR)

    Evet

  • Dijital Kayıt

    Evet

  • Zaman Kaydırma

    Evet

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