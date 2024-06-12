We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG尊榮產品保養服務
<保養取消收費問題>
1. 工程師到府因顧客因素不做保養，需收取上門費400。
2. 工程師到府拆機後因顧客因素而不做保養，需收上門費加檢查費500。
3. 工程師到府若是因LG無法提供服務(如無法拆解)，則不收上門費用。
【偏遠地區服務排除名單】
1. 新北市(烏來區/三芝區/石門區)
2. 桃園市復興區
3. 新竹縣(尖石鄉/五峰鄉)
4. 苗栗縣(南庄鄉/泰安鄉)
5. 臺中市和平區
6. 南投縣(仁愛鄉/信義鄉/魚池鄉)
7. 嘉義縣(阿里山鄉/大埔鄉/竹崎鄉/番路鄉/梅山鄉)
8. 雲林縣古坑鄉
9. 臺南市(左鎮區/玉井區/楠西區/南化區/龍崎區)
10. 高雄市(六龜區/甲仙區/桃源區/那瑪夏區/茂林區)
11. 屏東縣(霧台鄉/枋寮鄉/春日鄉/獅子鄉/車城鄉/枋山鄉/牡丹鄉/滿州鄉/恆春鎮/泰武鄉/山地門鄉/瑪家鄉/來義鄉)
12. 宜蘭縣(員山鄉/三星鄉/大同鄉/蘇澳鎮)
13. 花蓮縣豐濱鄉
14. 臺東縣(延平鄉/卑南鄉/海端鄉/成功鄉/長濱鄉/太麻里鄉/金峰鄉/大武鄉/達仁鄉)
15. 外島地區
<冷氣服務可預約時段>週一至週五，上午11點到下午4點
<作業所需時間>
1. 冷氣：室內機約2.5小時；室外機約半小時
2. 洗衣機：直立式約1~1.5小時；滾筒式約2~2.5小時；乾衣機約2.5小時；TwinWash約3.5小時
3. 清淨機：360約1~2小時；大白&蝸牛約1小時
4. 除濕機：約1~2小時
5. 掃地機&清淨機：約0.5~1小時
※ 上述時間將會依客戶的環境不同(家具挪移、保護等)而有影響
<服務注意事項>
1. 若產品已購買超過10年以上，保養、清潔會有較高的風險存在，故原廠不建議保養。
2. 冷氣室外機需視現場環境決定能否施作，若有安全疑慮，恕無法提供清洗服務。
3. 分離式室內機周邊裝潢與機器上下左右距離若小於10公分者或安裝高度高於3米以上恕無法清洗。
4. 若工程師現場判斷【施作環境限制】而造成無法現場清潔，需要載回服務站內處理，經雙方同意後需額外酌收來回運費2000元。
5. 若因場地空間不足無法施作則不收費；冷氣機與洗衣機一旦拆開，若因顧客原因不清洗，仍須支付出車及拆裝費$500元。
6. 若TWINWash™雙能洗洗衣機只清洗上部/下部洗衣機或滾筒洗衣機上方/下方有堆疊其他產品時,需加收$1,000移機與裝機費用。
7. Wash Tower恕無法提供尊榮養護服務。
8. 部分家電(家用空調/洗衣機)尊榮養護服務由LG原廠授權之廠商協力執行。
9. 本活動僅限於台灣本島；且LG有尊榮產品養護方案活動最終解釋權，保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利， 並以本公司網站公告為準。
10. 如因不可抗力之特殊原因無法執行時，LG有權修改、暫停、取消或終止本活動之權利。LG得隨時變更任何尊榮產品養護服務，或任何此類服務適用價格，恕不另行通知。
- 上一步
- 下一步
[說明]AccuWeather服務终止說明(天氣相關程式) 13/10/2024
https://www.lg.com/tw/support/announcement/TWNTC20211220151921/ isCopied
paste