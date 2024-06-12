<保養取消收費問題>

1. 工程師到府因顧客因素不做保養，需收取上門費400。

2. 工程師到府拆機後因顧客因素而不做保養，需收上門費加檢查費500。

3. 工程師到府若是因LG無法提供服務(如無法拆解)，則不收上門費用。

【偏遠地區服務排除名單】

1. 新北市(烏來區/三芝區/石門區)

2. 桃園市復興區

3. 新竹縣(尖石鄉/五峰鄉)

4. 苗栗縣(南庄鄉/泰安鄉)

5. 臺中市和平區

6. 南投縣(仁愛鄉/信義鄉/魚池鄉)

7. 嘉義縣(阿里山鄉/大埔鄉/竹崎鄉/番路鄉/梅山鄉)

8. 雲林縣古坑鄉

9. 臺南市(左鎮區/玉井區/楠西區/南化區/龍崎區)

10. 高雄市(六龜區/甲仙區/桃源區/那瑪夏區/茂林區)

11. 屏東縣(霧台鄉/枋寮鄉/春日鄉/獅子鄉/車城鄉/枋山鄉/牡丹鄉/滿州鄉/恆春鎮/泰武鄉/山地門鄉/瑪家鄉/來義鄉)

12. 宜蘭縣(員山鄉/三星鄉/大同鄉/蘇澳鎮)

13. 花蓮縣豐濱鄉

14. 臺東縣(延平鄉/卑南鄉/海端鄉/成功鄉/長濱鄉/太麻里鄉/金峰鄉/大武鄉/達仁鄉)

15. 外島地區

<冷氣服務可預約時段> 週一至週五，上午11點到下午4點

<作業所需時間>

1. 冷氣：室內機約2.5小時；室外機約半小時

2. 洗衣機：直立式約1~1.5小時；滾筒式約2~2.5小時；乾衣機約2.5小時；TwinWash約3.5小時

3. 清淨機：360約1~2小時；大白&蝸牛約1小時

4. 除濕機：約1~2小時

5. 掃地機&清淨機：約0.5~1小時

※ 上述時間將會依客戶的環境不同(家具挪移、保護等)而有影響

<服務注意事項>

1. 若產品已購買超過10年以上，保養、清潔會有較高的風險存在，故原廠不建議保養。

2. 冷氣室外機需視現場環境決定能否施作，若有安全疑慮，恕無法提供清洗服務。

3. 分離式室內機周邊裝潢與機器上下左右距離若小於10公分者或安裝高度高於3米以上恕無法清洗。

4. 若工程師現場判斷【施作環境限制】而造成無法現場清潔，需要載回服務站內處理，經雙方同意後需額外酌收來回運費2000元。

5. 若因場地空間不足無法施作則不收費；冷氣機與洗衣機一旦拆開，若因顧客原因不清洗，仍須支付出車及拆裝費$500元。

6. 若TWINWash™雙能洗洗衣機只清洗上部/下部洗衣機或滾筒洗衣機上方/下方有堆疊其他產品時,需加收$1,000移機與裝機費用。

7. Wash Tower恕無法提供尊榮養護服務。

8. 部分家電(家用空調/洗衣機)尊榮養護服務由LG原廠授權之廠商協力執行。

9. 本活動僅限於台灣本島；且LG有尊榮產品養護方案活動最終解釋權，保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利， 並以本公司網站公告為準。

10. 如因不可抗力之特殊原因無法執行時，LG有權修改、暫停、取消或終止本活動之權利。LG得隨時變更任何尊榮產品養護服務，或任何此類服務適用價格，恕不另行通知。