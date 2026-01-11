About Cookies on This Site

Histórias com LG I Janeiro

O melhor da vida começa em casa

2026, Seu Lar se Renova com o Ano Novo

 

 

 

 

 

 

 

Todo ano fazemos grandes resoluções.
Mas, às vezes, a verdadeira mudança começa de forma silenciosa —
em algum canto da nossa casa.

E se uma pequena mudança — como mover um objeto ou trocar um móvel de lugar —
fosse o suficiente para dar um novo ritmo à sua rotina no ano novo?

*Alguns elementos desta história e as imagens foram criados com o uso de inteligência artificial, para fins ilustrativos e de inspiração narrativa.

Ofertas Exclusivas de Janeiro

11/01/2026 ~08/02/2026

Confira a nova história e aproveite 10% de desconto com o seu cupom. Não perca esta oferta especial!

10%

de desconto

Código do cupom

HISTORIASJAN

Uma imagem em estilo colagem de uma mulher se exercitando sob o ar-condicionado enquanto assiste TV, e um homem lendo no sofá.

Uma Sala de Estar que Convida Você a Entrar

Criando uma Nova Versão de Você por Meio de Pequenas Mudanças

No novo ano, por que não começar pelo maior espaço da casa
e transformá-lo em um reflexo mais verdadeiro de quem você é?
Até a menor mudança na organização do lar pode
mudar completamente o clima do seu dia.


Comece virando o sofá para a janela, sem medo.
Deixe a luz suave da manhã invadir o ambiente,
e aproveite esse momento para meditar de olhos fechados
ou simplesmente folhear um livro com calma.
Assim, sua nova rotina matinal vai se encaixar naturalmente.


Depois, crie um “cantinho do hobby” em um dos cantos da sala.
Quando só o que você ama — como desenhar, se exercitar ou tricotar — está por perto,
tudo flui com mais leveza, e começar fica mais fácil.


Um espaço com a sua cara,
onde cada dia segue no seu ritmo.
É assim que a sala pode marcar um novo começo neste ano novo.

Lavar, Secar e Organizar — Tudo de Uma Só Vez

Comece uma Rotina de Lavanderia Muito Mais Leve

Lavar roupas é uma tarefa diária,
mas até pequenas mudanças no ambiente
podem tornar esse momento mais leve.


Deixe os produtos de pré-lavagem, como tira-manchas e rolos tira-fiapos, na altura dos olhos para facilitar a preparação.
Organize os itens da lavanderia em bandejas, na ordem de uso,
para acessá-los com mais agilidade.
Mantenha cestos próximos da máquina, eles ajudam na separação das peças logo após a lavagem, mantendo o fluxo da limpeza mais prático e eficiente.


Com a Lava e Seca LG, você faz tudo de uma vez, em um único ciclo — lavar e secar sem pausas.
Sua rotina de lavanderia fica mais simples, rápida e sem complicações.


Pequenas mudanças como essa transformam o dia a dia
em algo muito mais leve e confortável.

Uma imagem em estilo colagem de um homem indo até a máquina de lavar para preparar a roupa, com um close-up de um cesto de lavanderia.

Uma imagem em estilo Polaroid de uma pessoa organizando compras na geladeira, em uma cozinha com tons amadeirados, com potes de marmita e adesivos na geladeira.

Organizar e Repor: A Nova Rotina da Geladeira

Com Mais Saúde no Dia a Dia

As mudanças de ano novo não precisam ser grandiosas.
Comece reorganizando o lugar que você mais abre no dia: a geladeira.


Primeiro, retire os ingredientes esquecidos
e agrupe os alimentos por data de validade.
Organizar e escolher o que comer fica muito mais fácil.


Depois, escolha um “hábito do ano” para sua alimentação
e mantenha os ingredientes relacionados sempre no mesmo local.
Mudar o que está visível já pode ser o suficiente para dar início a uma alimentação mais saudável.


Escreva pequenas metas na porta da geladeira —
elas se tornam lembretes diários visíveis
e te ajudam a manter o foco ao longo do ano.


A satisfação de esvaziar e o cuidado ao reabastecer —
essas pequenas rotinas podem renovar você em 2026.

Pequenas mudanças são o começo de grandes transformações
Na rotina de limpar, organizar e reabastecer,
o dia a dia em 2026 pode se tornar mais leve, prático e harmônico.

Comece agora sua nova rotina de ano novo com a LG.

Uma mulher sentada no sofá, em uma atmosfera aconchegante de fim de tarde, sorrindo enquanto assiste TV, acompanhada por uma iluminação suave e acolhedora.

Uma mulher sentada no sofá, em uma atmosfera aconchegante de fim de tarde, sorrindo enquanto assiste TV, acompanhada por uma iluminação suave e acolhedora.

Imagem do produto Geladeira

Como a Geladeira LG ajuda a criar um ritmo mais saudável no dia a dia?

• InstaView™:
Veja o interior com apenas dois toques, evitando abrir a porta desnecessariamente.

• LINEARCooling™:
Temperatura estável que mantém os alimentos frescos por mais tempo.

Imagem do produto máquina de lavar

Como as Lavadoras e Secadoras LG facilitam a rotina?

• ThinQ™:
Conectividade que permite iniciar e controlar ciclos de qualquer lugar, a qualquer hora.

• TurboWash™:
Lavagem rápida e eficiente — ideal até para os dias mais corridos.

Imagem do produto ar-condicionado

Como o Ar-Condicionado LG redefine o conforto em casa?

• AI Smart Control:
Aprende seus hábitos e ajusta automaticamente a temperatura para o seu bem-estar diário.

• Compressor Dual Inverter:
Refrigeração constante, com fluxo de ar mais suave e silencioso.

Uma oferta exclusiva para tornar seus momentos do dia a dia ainda mais especiais.

