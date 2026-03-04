LG ELECTRONICS CANADA CÉLÈBRE CINQ ANNÉES PASSÉES À TITRE DE PREMIÈRE MARQUE DE GROS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS AU CANADA AVEC UNE LOTERIE NATIONALE

Les Canadiens sont invités à participer aux tirages hebdomadaires pour courir la chance de gagner des appareils de LG haut de gamme pendant le mois d’avril.

TORONTO, ONTARIO, le 3 mars 2026 – LG Electronics Canada (LG) célèbre cinq années passées à titre de première marque de gros électroménagers au Canada1 avec une promotion et une loterie nationales déjà en cours. Les consommateurs canadiens auront la chance de gagner des électroménagers de LG haut de gamme.

Cette réussite témoigne de la confiance continue des consommateurs canadiens et de la performance durable de LG dans les catégories clés des électroménagers pour la cuisine et la lessive. En guise de remerciement, LG Canada a lancé pour une période limitée une promotion nationale offrant jusqu’à 25 % d’économies instantanées à l’achat de deux produits admissibles ou plus, ainsi qu’une loterie pour courir la chance de gagner de gros appareils électroménagers de LG.

Lancée le 26 février, la loterie propose des tirages hebdomadaires sur une période de cinq semaines. Chaque mercredi, cinq personnes gagnantes seront sélectionnées pour recevoir un appareil de LG en vedette. Voici les appareils inclus dans la loterie : systèmes d’entretien des vêtements à la vapeur StylerMD de LG, lave-vaisselle de LG, cuisinières de LG, réfrigérateurs de LG et appareils de lavage intelligents WashTowerMD LG.

Étapes pour participer à la loterie :

Étape 1 : Remplissez le formulaire d’inscription pour participer.

Étape 2 : Terminez votre inscription en cliquant sur « Soumettre ma participation ».

Étape 3 : Détendez-vous et attendez de recevoir le courriel annonçant les gagnants!

Au total, 25 personnes seront sélectionnées durant la période de promotion. Les tirages ont lieu chaque mercredi, et les personnes gagnantes sont confirmées conformément au règlement officiel de la loterie.

Les résidents canadiens admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements sur la loterie et y participer en se rendant au lg.ca. Les détails complets sur l’inscription, les prix et le règlement officiel sont indiqués dans la section Promotions.

1 Cette reconnaissance est basée sur l’enquête trimestrielle auprès des consommateurs menée par OpenBrand sur les gros appareils électroménagers (AHAM, six catégories principales), de 2021 à 2025, mesurée en unités et en dollars.

###

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d’électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s’efforce d’offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d’amélioration de la qualité de l’air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d’affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

Personne-ressource pour les médias :

LG Electronics Canada inc.

Shari Balga

shari.balga@lge.com

+1 647 261 3603