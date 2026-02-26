LG ELECTRONICS CANADA HONORÉE D’UN PRIX DE PERFORMANCE DE L’INDUSTRIE DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS DE CIRCANA

Plus forte augmentation de part de marché en dollars au Canada dans la catégorie Total Major Appliances

TORONTO, ONTARIO – 25 février 2026 – LG Electronics Canada (LG) est fière d’annoncer qu’elle a été nommée lauréate du prix Top Increase in Dollar Share – Canada dans la catégorie Total Major Appliances, dans le cadre des Prix de performance de l’industrie des appareils électroménagers 2026 de Circana.

En marge du salon annuel Kitchen & Bath Industry Show (KBIS), le programme annuel de prix de Circana souligne les marques d’appareils électroménagers en Amérique du Nord ayant enregistré l’augmentation la plus notable de leur part de marché en valeur (dollars/pesos) au Canada, au Mexique et aux États-Unis, selon les données de suivi des ventes au détail.

Selon le service Retail Tracking Service de Circana, LG a enregistré la plus forte augmentation de part de marché en dollars dans la catégorie Total Major Appliances au Canada pour la période de 12 mois se terminant en décembre 2025. La part de marché en dollars reflète la valeur totale des ventes au détail au sein de la catégorie pendant la période mesurée.

Le portefeuille de gros appareils électroménagers de LG au Canada comprend des réfrigérateurs, des cuisinières, des surfaces de cuisson, des lave-vaisselle, des systèmes de lessive et des solutions de traitement de l’air. Plusieurs produits intègrent des fonctionnalités connectées grâce à LG ThinQ®, permettant une commodité accrue ainsi que le suivi et le diagnostic des appareils.

Source : Circana, Retail Tracking Service, Canada, période de 12 mois se terminant en décembre 2025.

###

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d’électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s’efforce d’offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d’amélioration de la qualité de l’air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d’affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

À propos de Circana

Circana est un chef de file dans la prestation de technologies, d’intelligence artificielle et de données aux entreprises de biens de consommation courante, aux fabricants de biens durables et aux détaillants souhaitant optimiser leurs activités. Les analyses prédictives et les technologies de Circana permettent à ses clients de mesurer leur part de marché, de comprendre les comportements des consommateurs qui l’influencent et d’accélérer leur croissance. La plateforme technologique Liquid Data® de Circana repose sur un vaste ensemble de données de haute qualité et sur des algorithmes intelligents alimentés par plus de six décennies d’expertise sectorielle. Grâce à Circana, les clients peuvent prendre des mesures immédiates afin d’assurer la pérennité et l’évolution de leurs stratégies de croissance dans un environnement économique de plus en plus complexe et en constante évolution.

