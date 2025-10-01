Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | Air Fry, SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr.

Au moyen de l’énergie électromagnétique, les brûleurs à induction de LG chauffent par contact direct avec des accessoires de cuisson contenant du fer. L’énergie est convertie en chaleur, ce qui rend votre surface de cuisson efficace et permet une moins grande perte de chaleur, comparativement à une cuisson à l’aide de la chaleur thermique. Pour un chauffage uniforme, sécuritaire et économe.