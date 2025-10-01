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Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | Air Fry, SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr.

Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | Air Fry, SelfClean, EasyCleanMD, intell., acier inox., encastr.

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Vue avant de Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | Air Fry, SelfClean, EasyClean<sup>MD</sup>, intell., acier inox., encastr. LSIL6332XE
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Vue avant de Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | Air Fry, SelfClean, EasyClean<sup>MD</sup>, intell., acier inox., encastr. LSIL6332XE
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principales caractéristiques

  • Grande capacité de 6,3 pi³
  • Air Fry
  • Fonction EasyCleanMD et autonettoyage
  • Système à induction
  • ThinQMD avec Wi-Fi
  • Certifiées ENERGY STARMD
Plus

Grande capacité de 6,3 pi³

De la place pour la dinde et les accompagnements

Que vous fassiez cuire plusieurs douzaines de biscuits ou une dinde de 20 livres et tous ses accompagnements pour les Fêtes, ce spacieux four de 6,3 pi3 peut tout contenir. 

Four LG grande capacité 6,3 pi³ pouvant accueillir de grands plats comme une dinde et ses accompagnements

Air Fry

Cuisinez sans culpabilité pour nourrir une armée

Cuisinez de nombreux plats croustillants dans un seul four grâce à la friteuse intégrée à air chaud à grande capacité de LG. Pas de préchauffage, pas de dégâts, pas de culpabilité! La fonction Air Fry fait circuler l’air chaud à grande vitesse pour une cuisson parfaite et uniforme.

Four LG grande capacité 6,3 pi³ pouvant accueillir de grands plats comme une dinde et ses accompagnements

Fonction EasyCleanMD et autonettoyage

Conservez l’aspect neuf de votre four

Grâce à la fonction EasyCleanMD, l’intérieur de votre four reste comme neuf. Dix minutes suffisent, il n’y a pas plus rapide! Il suffit de vaporiser l’intérieur du four avec de l’eau, d’appuyer sur le bouton EasyCleanMD et de laisser le four faire le travail, sans produits chimiques ni chaleur élevée. Vous pouvez ensuite facilement essuyer les résidus restants*. Pour le nettoyage en profondeur occasionnel, utilisez la fonctionnalité classique d’autonettoyage.

Four LG avec nettoyage EasyClean et autonettoyage pour un entretien rapide sans produits chimiques

* En présence d’importantes accumulations de saletés, il est possible qu’un nettoyage manuel supplémentaire ou que l’utilisation de la fonctionnalité d’autonettoyage soit nécessaire.

Système à induction

Les avantages des brûleurs à induction

Au moyen de l’énergie électromagnétique, les brûleurs à induction de LG chauffent par contact direct avec des accessoires de cuisson contenant du fer. L’énergie est convertie en chaleur, ce qui rend votre surface de cuisson efficace et permet une moins grande perte de chaleur, comparativement à une cuisson à l’aide de la chaleur thermique. Pour un chauffage uniforme, sécuritaire et économe.

Surface de cuisson à induction LG utilisant la chaleur électromagnétique pour une cuisson rapide et uniforme

ThinQMD avec Wi-Fi

Restez connecté

Grâce à l’application ThinQMD, vous pouvez jeter un coup d’œil à vos plats depuis le confort de votre canapé en surveillant le mode de cuisson et le temps restant. Vous pouvez même utiliser la fonction de commande vocale puisque votre appareil fonctionne avec l’Assistant Google et Alexa d’Amazon.

Cuisinière intelligente LG ThinQ avec Wi-Fi pour contrôle à distance et commandes vocales

Certifiées ENERGY STARMD

Économisez de l’argent, économisez de l’énergie

Les produits qui portent l’étiquette ENERGY STARMD répondent à des critères rigoureux en matière d’efficacité énergétique fixés. Ils vous permettent d’économiser de l’énergie et de l’argent tout en protégeant notre environnement en vous aidant à faire des choix qui contribuent à un avenir fondé sur l’énergie propre.

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Toutes les spécifications

CODE-BARRES

  • Code-barres

    195174148051

ACCESSOIRES

  • Plateau Air Fry (ch.)

    1

  • Crème/nettoyant de surface de cuisson (ch.)

    1

  • Filtre arrière (unité)

    1

  • Tampon à récurer (ch.)

    1

  • Grille standard (ch.)

    2

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Marque

    LG

  • Type de surface de cuisson

    Induction

  • Type de combustible

    Électrique

  • Couleur extérieure

    Acier inoxydable antiempreinte

  • Système de cuisson du four

    Convection ProBake

  • Type de four

    Simple

  • Type de gamme

    Encastrable

CONFORMITÉ

  • Certifié Energy Star

    Oui

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

  • Conforme aux normes de l’ADA

    Oui

  • Verrouillage des commandes

    Oui (surface de cuisson, four)

  • Volume de la sonnerie annonçant la fin de la cuisson

    Oui

  • Cuisson minutée différée

    Non

  • InstaView

    Non

  • Minuterie de cuisine

    Oui

  • Type de nettoyage du four

    EasyClean + autonettoyant

  • Mode sabbat

    Oui

  • Verrou de la porte de four lors de l’autonettoyage

    Automatique

  • Système à fermeture en douceur

    Non

  • Cuisson chronométrée

    Oui

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

  • Type de surface de cuisson

    Induction

  • Type de combustible

    Électrique

  • Élément chauffant - Total (W)

    7 100

  • Indicateur de surface chaude

    Oui

  • Élément chauffant à induction - Arrière centre (W) (turbo, po)

    1 300(1 800,6)

  • Élément chauffant à induction - Avant gauche (W) (turbo, po)

    2 100(3 200,8)

  • Élément chauffant à induction - Arrière gauche (W) (turbo, po)

    1 300(1 800,6)

  • Élément chauffant à induction - Avant droit (W) (turbo, po)

    2 400(3 900,11)

  • Nombre d’éléments/brûleurs de surface de cuisson

    4

  • Fonctionnalité de sécurité (surface de cuisson)

    Oui

CONCEPTION / FINITION

  • Affichage des commandes

    DEL

  • Matériau de la cavité

    Émail

  • Type de commandes de la surface de cuisson

    Pavé tactile en verre

  • Verre de la surface de cuisson

    Vitrocéramique

  • Couleur de la porte

    Acier inoxydable

  • Couleur de la poignée

    Acier inoxydable

  • Matériau de la poignée

    Aluminium

  • Couleur extérieure

    Acier inoxydable antiempreinte

  • Type de commandes du four

    Pavé tactile en verre

  • Caractéristiques de la porte du four

    Fenêtre WideView

  • Finition antiempreinte

    Oui

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimensions du tiroir (LxHxP) (po)

    22 3/16 x 4 1/2 x 16 3/8

  • Dimensions de l’intérieur du four (LxHxP) (po)

    24 13/16 x 22 1/16 x 20

  • Profondeur totale - avec la poignée (po)

    29 5/16

  • Dimensions de l’emballage (LxHxP) (po)

    33 1/16 x 43 5/16 x 29 15/16

  • Dimensions du produit (L x H x P) (po)

    29 7/8 x 36 1/2 x 26 7/8

  • Poids du produit (lb)

    180,34

  • Poids d’expédition (lb)

    214,07

  • Largeur (po)

    30

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR

  • Type de tiroir

    Rangement

  • Contrôle de temps du tiroir

    Non

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

  • Arrêt automatique de sécurité

    Oui

  • Type d’élément de gril

    Gaine

  • Conversion pour la convection

    Oui

  • Ventilateur de convection

    Double vitesse (Élevée/Basse)

  • Type de convection

    Convection ProBake

  • Puissance de l’élément de gril (W)

    4 200

  • Puissance de l’élément de convection (W)

    2 500

  • Type de combustible

    Électrique

  • Lampe de four intelligente GoCook

    Oui

  • Nombre de positions de la grille

    7

  • Capacité du four (pi³)

    6,3

  • Mode de cuisson du four

    Friteuse à air, Cuisson, Gril, Cuisson par convection

  • Type d’éclairage du four

    Halogène

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

  • Alimentation requise (Volt/Hz)

    120/208 V c.a. / 60Hz, 120/240 V c.a. / 60Hz

  • Valeur en ampères à 208 V (A)

    45,4

  • Valeur en ampères à 240 V (A)

    47,5

  • Valeur en watts à 208 V (W)

    9 450

  • Valeur en watts à 240 V (W)

    11 400

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Balise NFC activée

    Non

  • Service client proactif

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Recette intelligente (application de recette tierce)

    Non

  • Commande vocale (appareil tiers)

    Oui

  • Fonctionne avec

    Amazon Alexa, Assistant Google, ThinQ de LG

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