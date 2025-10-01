Comment mesure-t-on la taille des téléviseurs?

À une certaine époque, un écran de cette taille aurait été réservé aux salles de cinéma maison, mais grâce aux progrès des écrans OLED et aux résolutions plus élevées, ces énormes téléviseurs se retrouvent désormais dans les salons du monde entier.

Même si vous achetez un téléviseur de 88 pouces , la distance de visionnement idéale pour cette taille est d’un peu plus de 1,8 mètre si le modèle est d’une résolution 4K ou supérieure. Tant que vous disposez de suffisamment d’espace, rien ne vous empêche de choisir la plus grande taille offerte. Bien entendu, vous devez également tenir compte de la hauteur de l’écran et veiller à ce que le milieu de l’écran du téléviseur se trouve juste en dessous du niveau des yeux.

Auparavant, il fallait également tenir compte de l’angle de visionnement, en particulier dans les grands espaces où les sièges ne sont pas placés directement devant le téléviseur. Toutefois, les écrans OLED offrent désormais une expérience de visionnement sans dégradation de la luminosité, même à un grand angle de visionnement. Il ne vous reste donc plus qu’à explorer l’option qui vous convient le mieux.

Si vous souhaitez un écran de 65 pouces , le téléviseur intelligent 4K QNED85 à MiniDEL de LG est une excellente option pour les personnes qui ont un budget plus limité. Il est doté d’un processeur IA alpha 8 de deuxième génération qui garantit l’optimisation de tous les contenus afin d’améliorer la qualité de l’image.

Si vous disposez d’un budget plus important, le téléviseur OLED evo intelligent 4K G5 de 65 pouces de LG est idéal pour les cinéphiles et les joueurs. Doté du processeur IA alpha 11, ce modèle redéfinit l’expérience grâce à l’apprentissage en profondeur, aux graphiques et à la vitesse. Ses capacités d’IA offrent de plus grandes possibilités de personnalisation, en créant des paramètres d’image et de son adaptés à votre goût unique et en les enregistrant dans votre profil.

L’un des derniers ajouts à la gamme, le téléviseur QNED QNED90 à MiniDEL de 75 pouces 2024 de LG, offre une toute nouvelle technologie qui exploite le meilleur de la technologie de couleurs QNED. Il utilise des algorithmes d’apprentissage en profondeur pour envoyer de l’information aux blocs de gradation de rétroéclairage. Cela peut sembler technique, mais le résultat est une image plus nette et plus naturelle qui réduit l’effet de halo.