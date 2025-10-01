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Conseils utiles
Comment mesure-t-on la taille des téléviseurs?
En matière de taille de téléviseur, on présume souvent que plus c’est grand, mieux c’est. Mais est-ce vraiment le cas? Lisez la suite pour savoir exactement comment on mesure la taille d’un écran de téléviseur (en pouces et en cm) afin de pouvoir choisir le téléviseur le mieux adapté à chaque espace.
- Découvrez les véritables dimensions des téléviseurs et la distance de visionnement optimale pour chaque pièce
- Utilisez cette formule utile pour déterminer la distance de visionnement idéale à partir de votre téléviseur
- Déterminez la hauteur idéale d’installation d’un téléviseur afin de réduire la fatigue oculaire
- Dimensions réelles des écrans de téléviseur de 32, de 40, de 42 et de 43 pouces
- Dimensions réelles des écrans de téléviseur de 48, de 49, de 50, de 55 et de 60 pouces
- Dimensions réelles des écrans de téléviseur de 65, de 70, de 75, de 77 et de 88 pouces
Mesure de la taille d’un téléviseur et distance de visionnement optimale
Plus l’écran est grand, meilleure sera l’expérience de visionnement, n’est-ce pas? Pas toujours. Cela dépend en grande partie de la taille de la pièce et de la taille du téléviseur, car le fait de s’asseoir trop près du téléviseur peut entraîner une fatigue oculaire, en particulier lorsque l’on regarde le téléviseur pendant une longue période. À l’inverse, un téléviseur trop petit rendra l’expérience de visionnement peu commode.
Comment mesure-t-on la taille des téléviseurs?
La taille des téléviseurs est mesurée en diagonale, d’un coin de l’écran au coin opposé, à l’exclusion du cadre. Par exemple, un téléviseur de 55 pouces signifie que l’écran lui-même mesure 55 pouces (environ 140 cm) d’un coin à l’autre. Cette mesure vous donne une idée générale de la taille de l’écran, mais la largeur et la hauteur réelles varient en fonction du format d’image et de la conception.
Tableau des tailles de téléviseurs et de la distance par rapport à l’écran
Une formule, présentée dans le tableau ci-dessous, permet de calculer la taille du téléviseur en fonction de la distance de visionnement optimale.
|Taille du téléviseur
|Largeur
|Hauteur
|Diagonale (en cm)
Distance recommandée
du canapé
|32 pouces
|75 cm
|45 cm
|81,28 cm
|1,34 m
|40 pouces
|90 cm
|50 cm
|101,6 cm
|1,68 m
|42 pouces
|93 cm
|52 cm
|106,68 cm
|1,76 m
|43 pouces
|97 cm
|56 cm
|109,22 cm
|1,81 m
|48 pouces
|108 cm
|63 cm
|121,92 cm
|2 m
|49 pouces
|110 cm
|64 cm
|123 cm
|2 m
|55 pouces
|123 cm
|71 cm
|139,7 cm
|2,3 m
|60 pouces
|134 cm
|77 cm
|152,4 cm
|2,5 m
|65 pouces
|145 cm
|83 cm
|165,1 cm
|2,7 m
|66 pouces
|157 cm
|91 cm
|177,8 cm
|2,9 m
Quelle est la meilleure hauteur pour placer ou installer un téléviseur?
Cette hauteur peut varier selon la pièce, mais l’idéal est d’avoir le milieu de l’écran au niveau des yeux ou légèrement en dessous. En effet, le fait de devoir lever le regard provoque une fatigue oculaire et des tensions lorsque vous vous installez pour un marathon de films ou que vous télévorez votre série préférée.
La plupart des experts recommandent de placer le centre du téléviseur à environ un mètre du sol. Toutefois cette hauteur peut varier en fonction de votre taille et de la hauteur de votre sofa ou de votre fauteuil.
Bien sûr, il y a des exceptions. Si vous avez tendance à regarder la télévision en étant assis dans un fauteuil inclinable ou couché au lit, le téléviseur devrait être installé plus haut, peut-être même jusqu’à 1,8 mètre du sol. Mais dans ce cas, il est préférable d’avoir un support réglable qui vous permet de modifier facilement l’angle en fonction de votre position.
Distance de visionnement optimale
Vous souvenez-vous des réprimandes parce que vous regardiez la télévision de trop près lorsque vous étiez enfant? Vos parents avaient probablement finalement raison. Le fait de regarder la télévision de trop près peut entraîner une fatigue oculaire temporaire, surtout si vous la regardez pendant des heures. De même, si vous êtes trop loin et que vous avez du mal à voir l’action, vos yeux en souffriront.
Heureusement, des formules peuvent vous aider à trouver la distance de visionnement idéale en fonction de la taille de votre téléviseur. Si vous disposez d’un téléviseur pleine HD, une règle commune consiste à calculer une distance de visionnement équivalente à 4,2 cm pour chaque pouce de la taille diagonale de l’écran. Ainsi, pour un écran de 50 pouces, il faut s’asseoir à 2,1 mètres.
Toutefois, cette règle peut être légèrement modifiée pour les téléviseurs 4K et Ultra-HD. En effet, la résolution joue également un rôle dans la détermination de la distance idéale de visionnement. Grâce à l’amélioration de la clarté et de la netteté des images, le facteur de conversion est beaucoup plus faible. Dans ce cas, vous pouvez calculer une distance de visionnement équivalente à 2,1 cm pour chaque pouce de la taille diagonale de l’écran.
Conversion en cm des dimensions des téléviseurs de petite et moyenne tailles – 32, 40, 42, 43 pouces
Le tableau ci-dessous indique la hauteur et la largeur associées à différentes tailles de téléviseurs.
Les téléviseurs de petite taille peuvent varier de 32 à 43 pouces.
- Un téléviseur de 32 pouces mesure environ 75 cm de large et 45 cm de haut
- Un téléviseur de 40 pouces mesure environ 90 cm de large et 50 cm de haut
- Un téléviseur de 42 pouces mesure environ 93 cm de large et 52 cm de haut
- Un téléviseur de 43 pouces mesure environ 97 cm de large et 56 cm de haut
Que faut-il considérer avant d’acheter un téléviseur de 32 pouces?
Il n’y a pas si longtemps, un téléviseur de cette taille était considéré comme grand. Le téléviseur de 32 pouces, qui se situe désormais dans la catégorie des petites tailles, possède encore de nombreuses caractéristiques que l’on retrouve dans les modèles plus grands.
Le téléviseur intelligent HD LR60 de LG en est un bon exemple. Il s’agit d’un téléviseur pleine HD de 32 pouces doté d’un processeur intelligent qui améliore à la fois les couleurs et la clarté. Il est également doté de la technologie son IA, qui offre une qualité sonore immersive, de ThinQ AI, qui vous permet de commander facilement votre téléviseur à l’aide de votre voix seulement, et d’un optimiseur de jeu intégré, qui vous permet de modifier facilement vos paramètres pour les adapter au mieux au jeu auquel vous jouez.
Que faut-il considérer avant d’acheter un téléviseur de 40 à 43 pouces?
Ces téléviseurs de moyenne taille constituent un excellent choix pour les personnes disposant d’un espace limité et s’intègrent parfaitement dans les salons de petite ou moyenne taille. Le modèle OLED42C5PUA de LG est un choix populaire en raison de sa taille polyvalente et de sa technologie avancée.
Offrant une qualité d’image incroyable, il est doté du mode ultralumineux suprême, qui utilise une luminosité élevée pour créer une image encore plus nette, plus vive et plus lumineuse.
Conversion en cm des dimensions des téléviseurs de grande taille – 48, 49, 50, 55 et 60 pouces
Si vous voulez connaître la taille réelle d’un téléviseur ou si vous souhaitez convertir les dimensions d’un téléviseur de pouces en cm, le guide ci-dessous devrait vous aider.
Les téléviseurs de grande taille peuvent varier de 48 à 60 pouces.
- Un téléviseur de 48 pouces mesure environ 108 cm de large et 63 cm de haut
- Un téléviseur de 49 pouces mesure environ 110 cm de large et 64 cm de haut
- Un téléviseur de 50 pouces mesure environ 112 cm de large et 65 cm de haut
- Un téléviseur de 55 pouces mesure environ 123 cm de large et 71 cm de haut
- Un téléviseur de 60 pouces mesure environ 134 cm de large et 77 cm de haut
Que faut-il considérer avant d’acheter un téléviseur de 48 à 60 pouces?
Comme indiqué plus haut, si vous envisagez d’acheter un téléviseur de grande taille, la distance de visionnement optimale est de 2 à 2,5 mètres de l’écran. Il est possible de réduire cette distance de moitié si vous choisissez un téléviseur 4K. Cela signifie que même un salon moyen pourrait accueillir un téléviseur de 60 pouces.
Si vous avez de l’espace pour un téléviseur 4K de 55 pouces, le modèle OLED55G5WUA de LG est un excellent choix. Il est doté de fonctionnalités comme le mode Filmmaker, le mode ultralumineux suprême et Image IA Pro pour offrir des images époustouflantes et un noir véritable. Ce téléviseur est également doté de la technologie Dolby Atmos pour offrir un son incroyable. Le téléviseur prend aussi en charge la technologie Dolby Vision pour les jeux 4K, ce qui garantit la netteté et la fluidité des actions ultrarapides. Son processeur IA alpha 11 améliore les performances, tandis que la personnalisation par l’IA et le réglage acoustique par l’IA offrent une expérience de visionnement et d’écoute personnalisée. Grâce à sa conception épurée One Wall, il s’intègre parfaitement à tout espace de vie.
Conversion en cm des dimensions des téléviseurs de très grande taille – 65, 70, 75, 77 et 88 pouces
Un téléviseur de 88 pouces est-il trop grand ou idéal? Convertissez facilement les dimensions des téléviseurs de pouces en cm à l’aide de ce guide.
Les téléviseurs de très grande taille peuvent varier de 65 à 88 pouces.
- Un téléviseur de 65 pouces mesure environ 145 cm de large et 83 cm de haut
- Un téléviseur de 70 pouces mesure environ 157 cm de large et 91 cm de haut
- Un téléviseur de 75 pouces mesure environ 168 cm de large et 95 cm de haut
- Un téléviseur de 77 pouces mesure environ 174 cm de large et 99 cm de haut
- Un téléviseur de 88 pouces mesure environ 196 cm de large et 111 cm de haut
Que faut-il considérer avant d’acheter un téléviseur de 65 pouces ou plus?
À une certaine époque, un écran de cette taille aurait été réservé aux salles de cinéma maison, mais grâce aux progrès des écrans OLED et aux résolutions plus élevées, ces énormes téléviseurs se retrouvent désormais dans les salons du monde entier.
Même si vous achetez un téléviseur de 88 pouces, la distance de visionnement idéale pour cette taille est d’un peu plus de 1,8 mètre si le modèle est d’une résolution 4K ou supérieure. Tant que vous disposez de suffisamment d’espace, rien ne vous empêche de choisir la plus grande taille offerte. Bien entendu, vous devez également tenir compte de la hauteur de l’écran et veiller à ce que le milieu de l’écran du téléviseur se trouve juste en dessous du niveau des yeux.
Auparavant, il fallait également tenir compte de l’angle de visionnement, en particulier dans les grands espaces où les sièges ne sont pas placés directement devant le téléviseur. Toutefois, les écrans OLED offrent désormais une expérience de visionnement sans dégradation de la luminosité, même à un grand angle de visionnement. Il ne vous reste donc plus qu’à explorer l’option qui vous convient le mieux.
Si vous souhaitez un écran de 65 pouces, le téléviseur intelligent 4K QNED85 à MiniDEL de LG est une excellente option pour les personnes qui ont un budget plus limité. Il est doté d’un processeur IA alpha 8 de deuxième génération qui garantit l’optimisation de tous les contenus afin d’améliorer la qualité de l’image.
Si vous disposez d’un budget plus important, le téléviseur OLED evo intelligent 4K G5 de 65 pouces de LG est idéal pour les cinéphiles et les joueurs. Doté du processeur IA alpha 11, ce modèle redéfinit l’expérience grâce à l’apprentissage en profondeur, aux graphiques et à la vitesse. Ses capacités d’IA offrent de plus grandes possibilités de personnalisation, en créant des paramètres d’image et de son adaptés à votre goût unique et en les enregistrant dans votre profil.
L’un des derniers ajouts à la gamme, le téléviseur QNED QNED90 à MiniDEL de 75 pouces 2024 de LG, offre une toute nouvelle technologie qui exploite le meilleur de la technologie de couleurs QNED. Il utilise des algorithmes d’apprentissage en profondeur pour envoyer de l’information aux blocs de gradation de rétroéclairage. Cela peut sembler technique, mais le résultat est une image plus nette et plus naturelle qui réduit l’effet de halo.
Si vous cherchez vraiment à impressionner vos amis et votre famille, le téléviseur OLED evo intelligent 4K G5 de 77 pouces de LG ne vous décevra pas. Ce téléviseur à conception One Wall peut être accroché au mur comme une œuvre d’art et est doté d’une quantité incroyable de technologies révolutionnaires. Offrant une qualité d’image sans compromis, peu importe l’angle de visionnement, un son immersif et une clarté incroyable, il vous impressionnera, que vous télévoriez votre série préférée ou la dernière superproduction, ou que vous jouiez aux jeux vidéo les plus récents.
Choix d’une taille de téléviseur en fonction d’une pièce
Un facteur important à prendre en considération au moment d’acheter un téléviseur est la taille de la pièce dans laquelle vous avez l’intention de l’installer. Il est essentiel de trouver la taille de téléviseur idéale pour votre pièce afin d’obtenir une expérience de visionnement immersive qui correspond à l’esthétique de l’environnement.
Téléviseurs de grande taille
Les pièces plus grandes, comme les espaces de séjour et les salles familiales, peuvent vous permettre d’aménager un espace de divertissement plus grand afin d’offrir une expérience immersive. Une grande pièce peut généralement accueillir un téléviseur de plus de 55 pouces. Lorsqu’il est placé à une distance de visionnement optimale et qu’il est accompagné d’un système audio, un grand téléviseur peut offrir une expérience de visionnement digne d’une salle de cinéma.
Téléviseurs de taille moyenne
Les téléviseurs de taille moyenne constituent un excellent choix pour les personnes qui recherchent une expérience de visionnement attrayante, tant pour les films que pour les jeux. Ils sont idéaux pour les espaces de taille moyenne ou pour une grande chambre à coucher. Un téléviseur de 50 ou de 55 pouces convient à ces espaces.
Téléviseurs de petite taille
Les téléviseurs de petite taille, entre 32 et 49 pouces, sont idéaux pour les petits espaces, comme la cuisine ou une petite chambre. Ils ne sont pas trop grands pour encombrer l’espace, mais suffisamment grands pour offrir une excellente expérience de visionnement.
FAQ sur la taille des téléviseurs
Quelle est la distance de visionnement optimale?
La distance de visionnement optimale dépend de la taille du téléviseur. Des formules peuvent vous aider à trouver la distance de visionnement idéale. Pour les téléviseurs pleine HD, une règle commune consiste à calculer une distance de visionnement équivalente à 4,2 cm pour chaque pouce de la taille diagonale de l’écran. Ainsi, pour un écran de 50 pouces, il faut s’asseoir à 2,1 mètres.
Toutefois, pour les téléviseurs 4K et Ultra-HD, l’amélioration de la clarté et de la netteté de l’image permet une distance de visionnement réduite. Dans ce cas, vous pouvez calculer une distance de visionnement équivalente à 2,1 cm pour chaque pouce de la taille diagonale de l’écran. Par exemple, un téléviseur 4K de 50 pouces permet une distance de visionnement de 1,05 mètre.
Reportez-vous aux distances de visionnement recommandées indiquées dans le tableau des tailles de téléviseurs ci-dessus pour vous aider à choisir la taille de téléviseur la mieux adaptée à votre pièce. Vous bénéficiez ainsi de l’expérience de visionnement la plus confortable et la plus attrayante possible.
Quelle est la taille téléviseur la plus populaire?
Les téléviseurs de plus grande taille étant devenus plus accessibles et plus abordables, les tailles de téléviseurs les plus courantes vont désormais de 55 à 85 pouces, offrant une expérience de visionnement immersive pour les salons et les salles familiales. Ces écrans de plus grande taille offrent une sensation plus cinématographique, ce qui les rend parfaits pour les soirées cinéma et les événements sportifs. Pour les espaces plus restreints, comme la cuisine ou les petites chambres, un téléviseur de 43 pouces peut toujours offrir une excellente expérience de visionnement sans encombrer la pièce. En choisissant un téléviseur de plus grande taille, vous pouvez profiter d’images plus claires et plus détaillées ainsi que d’une expérience de visionnement plus attrayante.
Quelle est la taille d’un téléviseur de 32 pouces?
Un téléviseur de 32 pouces mesure généralement environ 28 pouces (72 cm) de large et 16 pouces (41 cm) de haut. Il est idéal pour les petites pièces, avec une distance de visionnement recommandée d’environ 4 à 5 pieds (1,2 à 1,5 mètre).
Quelle est la taille d’un téléviseur de 42 pouces?
Un téléviseur de 42 pouces mesure environ 36,6 pouces (93 cm) de large et 20,6 pouces (52 cm) de haut. La distance de visionnement optimale est d’environ 5 à 7 pieds (1,5 à 2 mètres) pour une expérience de visionnement confortable.
Quelle est la taille d’un téléviseur de 43 pouces?
Un téléviseur de 43 pouces mesure généralement 37,5 pouces (95 cm) de large et 21,1 pouces (53,5 cm) de haut. Pour une qualité optimale, la distance de visionnement recommandée pour les téléviseurs de cette taille est d’environ 5,5 à 7 pieds (1,7 à 2,1 mètres).
Quelle est la taille d’un téléviseur de 55 pouces?
Un téléviseur de 55 pouces mesure environ 48,5 pouces (123 cm) de large et 27,5 pouces (70 cm) de haut. La distance de visionnement optimale pour les téléviseurs de cette taille se situe entre 7 et 9 pieds (2 et 2,7 mètres), en particulier pour le contenu 4K.
Quelle est la taille d’un téléviseur de 65 pouces?
Un téléviseur de 65 pouces mesure généralement 56,7 pouces (144 cm) de large et 31,9 pouces (81 cm) de haut. La distance de visionnement recommandée pour ce format de téléviseur est d’environ 8 à 10,5 pieds (2,5 à 3,2 mètres).
Un téléviseur de 55 pouces est-il trop grand?
Bien qu’un téléviseur de 55 pouces puisse sembler grand, il s’agit d’un bon point de départ si vous envisagez d’acheter un téléviseur pour votre salon. Il offre un bon équilibre entre une expérience de visionnement optimale et une utilisation optimale de l’espace sans trop l’encombrer.
Vous comprenez maintenant mieux la manière dont on mesure la taille des téléviseurs et détermine la bonne distance de visionnement pour un espace donné. Et grâce à la technologie moderne qui permet d’installer des téléviseurs de grande taille dans des pièces plus petites, n’ayez pas peur de rêver grand! Il ne vous reste plus qu’à choisir le téléviseur qui vous convient le mieux.