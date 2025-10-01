Lave-vaisselle intégrés par rapport aux lave-vaisselle semi-intégrés

Pour les propriétaires qui en sont aux premières étapes de la rénovation de leur cuisine ou du remplacement de leurs électroménagers, le choix entre une conception « intégrée » et « semi-intégrée » est essentiel. Voici une comparaison des deux conceptions pour vous aider à faire le choix entre des électroménagers intégrés et semi-intégrés :

Conception intégrée : LG offre les lave-vaisselle FlushFitMC qui s’intègrent facilement dans l’armoire de votre cuisine et présentent une conception élégante.

Conception semi-intégrée : LG propose un panneau de commande supérieur et un panneau de commande frontal. Le panneau de commande frontal permet à l’utilisateur de voir les boutons et d’y accéder facilement, tandis que le panneau de commande supérieur contribue à peaufiner l’apparence épurée de votre cuisine.