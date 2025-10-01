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Conseils utiles
Lave-vaisselle intégrés par rapport aux lave-vaisselle semi-intégrés
Pour les propriétaires qui en sont aux premières étapes de la rénovation de leur cuisine ou du remplacement de leurs électroménagers, le choix entre une conception « intégrée » et « semi-intégrée » est essentiel. Voici une comparaison des deux conceptions pour vous aider à faire le choix entre des électroménagers intégrés et semi-intégrés :
Conception intégrée : LG offre les lave-vaisselle FlushFitMC qui s’intègrent facilement dans l’armoire de votre cuisine et présentent une conception élégante.
Conception semi-intégrée : LG propose un panneau de commande supérieur et un panneau de commande frontal. Le panneau de commande frontal permet à l’utilisateur de voir les boutons et d’y accéder facilement, tandis que le panneau de commande supérieur contribue à peaufiner l’apparence épurée de votre cuisine.
Pourquoi c’est important : dissimulation ou élément de style
La cuisine moderne est passée d’une zone de service strictement utilitaire au noyau central de la vie sociale et de l’aménagement de la maison. Ainsi, les appareils ne sont plus de simples machines; ils font partie intégrante de la conception.
Le principal dilemme du consommateur est le choix entre la « dissimulation » (intégration de l’appareil pour obtenir une conception globale épurée) et l’« élément de style » (utilisation de l’apparence de l’appareil pour mettre en valeur le style de la cuisine). Il est essentiel de comprendre les nuances de l’installation, de la flexibilité et de l’impact visuel pour faire un choix qui répond à la fois à vos besoins en matière de décoration intérieure et à vos besoins sur le plan de la commodité.
Lave-vaisselle intégrés de LG
Par le passé, pour obtenir une installation de lave-vaisselle intégrée qui s’harmonise avec les armoires, il fallait faire appel à un professionnel. Le lave-vaisselle LG FlushFitMC a été conçu dans une optique d’installation autonome pour conférer une apparence professionnelle, tout en offrant l’espace nécessaire pour laver jusqu’à 16 couverts en une seule charge.
1. The Silent Aesthetic
The primary advantage is visual silence. In open-concept homes where the kitchen merges with the living room, breaking up a run of cabinetry with a metallic block can visually "shrink" the space. Integrated models allow for a seamless horizontal line, creating a sense of calm and minimalism.
2. Solving the Installation Gap: The Sliding Door
Historically, a major pain point with integrated models was the "toe kick interference." Standard integrated doors often hit the baseboard (plinth) when opening, forcing installers to cut the furniture or leave gaps between the door and the baseboard.
LG Insight
The Sliding door advantage
LG’s sliding door system is a feature for seamless installation. Unlike standard fixed door, this mechanism allows the custom cabinet panel to glide upwards as the door pivots open.
Comment cela fonctionne
Dotés de trousses et de fonctionnalités qui facilitent leur installation de façon autonome, les lave-vaisselle de LG vous permettent d’économiser du temps et de l’argent.
Lave-vaisselle semi-intégrés de LG
Également appelés « lave-vaisselle autoportants », ils sont les outils polyvalents de la cuisine. Ils peuvent être installés de manière autonome, mais dans les cuisines modernes, ils sont généralement encastrés sous le comptoir. Ces lave-vaisselle offrent des options flexibles comme des panneaux de commande visibles à l’avant du lavevaisselle et sur le dessus de la porte pour dissimuler les boutons et maintenir une apparence épurée.
Une conception polyvalente : l’importance de la finition
Le choix d’un fini qui s’harmonise avec la palette de couleurs de votre cuisine ne se limite plus à l’acier inoxydable. Le marché offre un éventail de choix pour s’adapter aux différents styles d’intérieurs.
Acier noble : le choix intemporel. Il offre une apparence professionnelle, industrielle et sanitaire. Il s’agence parfaitement avec tous les autres appareils.
Noir mat : Une tendance croissante pour les cuisines modernes et urbaines. Ce fini offre une texture plus douce, chaleureuse et veloutée que le noir standard, en plus de réduire les reflets et de rehausser l’élégance.
Blanc : Les finis blancs modernes sont souvent mats, ce qui convient parfaitement au style « scandinave minimaliste » qui privilégie la clarté et l’apparence épurée.
Souplesse et réinstallation facile
Les lave-vaisselle semi-intégrés sont généralement plus faciles à installer, car ils ne nécessitent pas l’installation d’un panneau sur mesure. En cas de déménagement, un appareil autoportant est plus facile à déconnecter et à emporter, ce qui en fait un choix privilégié pour les personnes qui déménagent souvent.
Innovation et performances accrues
Les lave-vaisselle de LG comportent les outils nécessaires pour offrir un nettoyage en profondeur. Certains modèles lavent et sèchent complètement la vaisselle et les ustensiles en seulement d’une heure, grâce à nos technologies QuadWashMD Pro, Dynamic Heat DryMC et AutoVentMC Dry. De plus, nos modèles haut de gamme sont dotés de la fonction TrueSteamMD pour éliminer les résidus alimentaires et réduire les taches d’eau jusqu’à 60 %.
Lifestyle-Based Recommendation Scenarios
Freestanding models are generally easier to install as they do not require an installer to mount a custom panel. If you move homes, a freestanding unit is easier to disconnect and take with you, making it a preferred choice for renters or those who move frequently.
Compare
How do LG Dishwasher Features Compare?
|Features
|Integrated
|Freestanding
|Primary Aesthetic
|Minimalist, Hidden, Furniture-like
|Statement Piece, Industrial, Colorful
|Door Finish
|Custom Cabinetry (Wood, Laminate, etc.)
|Pre-finished (Stainless, Matte Black, White)
|Installation
|Complex (Requires custom panel & leveling)
|Standard (Slide-in under counter)
|Plinth Compatibility
|Excellent (with LG Sliding Hinge)
|Standard (Fixed kickplate)
|Portability
|Low (Difficult to move/reuse)
|High (Easy to relocate)
|Control Location
|Hidden (Top Control)
|Visible (Front) or Hidden (Top)
|Best for
|Open floor plans, Luxury custom kitchens
|High-traffic family kitchens, Renters, Retrofits
Equal Performance, Different Exterior
It is a common myth that integrated models are less powerful than their freestanding counterparts. In reality, the internal engine and cleaning technologies are often identical; only the outer shell differs.
Whether you choose the invisible Integrated model or a bold Matte Black Freestanding unit, you should look for these core performance indicators:
Cleaning Power
Look for multi-motion spray arms. LG’s QuadWash™ technology uses four spray arms, rotating clockwise and counterclockwise to reach multiple corners, regardless of the door type.
Hygiene
A dishwasher must sanitise. TrueSteam™ technology generates high-temperature steam to detach food crusts and reduce water spots, ensuring that your dishes are as clean as your kitchen design.
Drying
Plastic containers are notoriously hard to dry. Systems like Auto open door ensure that moisture is effectively removed, preventing the need for manual towel drying.
Scénarios de recommandations selon le style de vie
#1
Conception minimaliste à plan ouvert
Contexte : Votre cuisine donne directement sur votre salon. Vous n’aimez pas le désordre visuel.
Recommandation : Lave-vaisselle LG FlushFitMC
Pourquoi : Vous voulez que la cuisine ressemble à un salon. Le lave-vaisselle LG FlushFitMC crée une apparence encastrée qui s’agence parfaitement avec votre mobilier, et grâce à son fonctionnement silencieux (de 39 à 50 dB), il ne viendra pas interrompre votre soirée cinéma.
#2
Famille industrielle moderne
Contexte : Vous disposez d’un grand îlot, cuisinez beaucoup et avez des poutres ou des briques apparentes.
Recommandation : Lave-vaisselle en acier inoxydable avec panneau de commande supérieur
Pourquoi? Le panneau de commande dissimulé et le fini métallique complètent le style industriel.
#3
Studio chic urbain
Contexte : Un espace plus petit avec des armoires sombres ou monochromes.
Recommandation : Fini noir mat ou blanc
Pourquoi? Un appareil en acier inoxydable risque d’être trop brillant dans une cuisine sombre et maussade. Un fini noir mat ou blanc offre une conception harmonieuse qui donne un sentiment de modernité sans les coûts associés à un mobilier de menuiserie sur mesure.
FAQ
Does an Integrated dishwasher come with the front door?
No. Integrated models are shipped without the front cladding. You must order a panel from your kitchen cabinet manufacturer or carpenter to match your specific kitchen design.
Can I install a Freestanding dishwasher under my counter?
Yes. Most modern freestanding dishwashers are designed with removable top covers (worktops) or standard heights that fit snugly under standard kitchen counters. They provide a "built-in look" while retaining their own finished door.
What is the advantage of the sliding door on LG Integrated models?
The sliding door allows the custom door panel to slide up when opening. This prevents the bottom of the door from hitting the kitchen plinth (toe kick). It eliminates the need to cut your plinth and ensures a tight, flush fit with minimal gaps between the dishwasher and the counter.
Do I need a plumber to install a freestanding dishwasher?
While LG dishwashers are simple to connect, professional installation is recommended to ensure all water and drain connections are perfectly secure and leak-free. An LG-certified installer will also ensure the unit is perfectly level for the quietest and most efficient performance.
Do freestanding dishwashers stick out?
LG freestanding dishwashers are designed to align with standard kitchen cabinetry depths for a clean, streamlined look. While the door may sit slightly forward to allow for full opening, the overall unit is engineered to provide a flush and integrated feel in your kitchen.
*Les caractéristiques et fonctionnalités disponibles peuvent varier selon le modèle et le pays.