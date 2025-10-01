Lave-vaisselle FlushFitMC avec QuadWash ProMC

La technologie TrueSteamᴹᴰ assainit de tous les angles. Les quatre jets TrueSteamᴹᴰ de 100 °C situés sur la porte et les jets de vapeur active situés dans le haut et le bas du lave-vaisselle permettent à la puissance de la vapeur de pénétrer les résidus alimentaires, d’assainir la vaisselle et de réduire jusqu’à 60 %* des traces d’eau pendant le séchage.