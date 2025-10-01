We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lave-vaisselle FlushFitMC avec QuadWash ProMC
principales caractéristiques
- La conception épurée FlushFitᴹᶜ améliore instantanément l’apparence de votre cuisine.
- Notre cycle de lavage et de séchage en une heure vous permet d’obtenir une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table en moins de temps.
- Des jets à haute pression 38 % plus puissants, par rapport au lave-vaisselle QuadWashᴹᴰ standard.
- Les technologies Dynamic Heat Dryᴹᶜ et AutoVent Dryᴹᶜ offrent une expérience de séchage plus rapide et complète
- EasyRackᴹᶜ Plus avec troisième panier
TrueSteamᴹᴰ
La technologie TrueSteamᴹᴰ assainit de tous les angles.
Lavage et séchage en une heure
Cycle de lavage et séchage en une heure de premier plan de LG
QuadWashᴹᴰPro
Nettoyez les taches les plus difficiles comme un pro
Dynamic Heat Dryᴹᶜ avec AutoVentDryᴹᶜ
Un séchage plus rapide et plus complet*, pour une vaisselle étincelante
TrueSteamMD
Les jets TrueSteamᴹᴰ de 100 °C assainissent, lavent et sèchent de tous les angles.
La technologie TrueSteamᴹᴰ assainit de tous les angles. Les quatre jets TrueSteamᴹᴰ de 100 °C situés sur la porte et les jets de vapeur active situés dans le haut et le bas du lave-vaisselle permettent à la puissance de la vapeur de pénétrer les résidus alimentaires, d’assainir la vaisselle et de réduire jusqu’à 60 %* des traces d’eau pendant le séchage.
* Pourcentage de réduction des traces d’eau par rapport à un lave-vaisselle de LG comparable non doté d’un générateur de vapeur, réglé au cycle de lavage délicat. Les résultats peuvent varier selon le modèle. Les résultats sont basés sur des tests effectués sur le modèle LDF7774ST de LG en février 2018.
Lavage et séchage en une heure
Cycle de lavage et séchage en une heure de premier plan de LG
Les technologies exclusives QuadWashᴹᴰ Pro et Dynamic Heat Dryᴹᶜ de LG s’allient pour offrir le meilleur cycle de lavage et de séchage d’une heure* de l’industrie, pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table en moins de temps. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à ce qui compte.
* Basé sur des tests effectués par des tiers en 2022 comparant des produits de consommation concurrents.
QuadWashᴹᴰ Pro
Nettoyez les taches les plus difficiles comme un pro
Affrontez le nettoyage d’après-souper comme un pro grâce au pouvoir nettoyant amélioré de QuadWashᴹᴰ Pro. Des jets à haute pression 38 % plus puissants* pulvérisent la saleté sous plusieurs angles tout en imprégnant votre vaisselle d’un million de microbulles pour aider à décomposer les résidus alimentaires tenaces et fournir une performance de nettoyage exceptionnelle.
* Par rapport à notre système QuadWashᴹᴰ standard.
Dynamic Heat Dryᴹᶜ avec AutoVentᴹᶜ Dry
Plus sec que jamais
Notre technologie Dynamic Heat Dryᴹᶜ fait circuler de l’air chaud dans le lave-vaisselle pour un séchage plus rapide et plus complet*. La technologie AutoVentᴹᶜ Dry améliore davantage les performances de séchage et l’efficacité énergétique en ouvrant légèrement la porte à la fin du cycle pour permettre à l’air frais de circuler, pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table dès la sortie du lave-vaisselle.
* Comparativement aux lave-vaisselle de LG non doté de la technologie Dynamic Heat Dryᴹᶜ
FlushFitᴹᶜ
Un encastrement parfait pour une mise à niveau parfaite
L’installation d’appareils électroménagers encastrés est l’une des tendances les plus en vogue dans les cuisines, mais soyez assuré que la conception élégante et intégrée de ce lave-vaisselle de LG est intemporelle. Le lave-vaisselle de LG s’adapte à votre espace et peut contenir un nombre impressionnant de 16 couverts en un seul chargement. Voilà une façon instantanée d’améliorer une cuisine!
Système EasyRackᴹᶜ Plus
Une plus grande flexibilité signifie qu’aucun plat n’est laissé de côté
Grâce au système EasyRackᴹᶜ Plus, lavez plus en moins de fois, pour un nettoyage en toute facilité après le repas. Grâce à ses trois réglages de hauteur, la grille supérieure s’ajuste facilement pour laisser la place à de grands verres à pied sur le dessus ou à de grandes casseroles en dessous.
Fonctionnement silencieux LoDecibel
Un nettoyage paisible et silencieux
Grâce au matériau insonorisant et à notre moteur à inversion DirectDriveᴹᶜ, vous ferez l’expérience d’un nettoyage ultrasilencieux. Cela signifie que les assiettes, les verres et les autres articles sont d’une propreté impeccable, sans interrompre votre quotidien.
ThinQᴹᴰ
Restez connecté, pour une propreté étincelante
Vous pensez devoir vérifier où en est votre vaisselle? Les lave-vaisselle intelligents de LG sont dotés de la technologie ThinQᴹᴰ intégrée, ce qui vous permet de recevoir des notifications sur votre téléphone intelligent lorsqu’un cycle est terminé. Votre routine de nettoyage est plus simple, de sorte que vous pouvez vous concentrer sur vos autres tâches. Vous pouvez même vérifier l’état du cycle à l’aide de commandes vocales grâce à l’assistant Google, sans même avoir à lever le petit doigt.
