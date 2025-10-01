We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG LAB
Qu’est-ce qu’un téléviseur intelligent? Présentation des caractéristiques et de la technologie des téléviseurs intelligents
Dans ce guide, vous découvrirez :
- Ce qui rend un téléviseur intelligent et pourquoi l’accès à l’Internet est si important
- Comment fonctionne un téléviseur intelligent et comment il peut communiquer avec d’autres appareils intelligents
- Comment tirer le meilleur parti de votre téléviseur intelligent en découvrant les applications et les fonctionnalités les plus utiles
- Conseils pour choisir le téléviseur intelligent qui convient le mieux à votre maison
Il suffit de jeter un coup d’œil aux derniers téléviseurs sur le marché pour constater qu’ils sont presque tous intelligents. Mais qu’est-ce qu’un téléviseur intelligent et pourquoi sont-ils si populaires? Dans ce guide complet sur les téléviseurs intelligents, nous tenterons de répondre à toutes vos questions, qu’il s’agisse du fonctionnement d’un téléviseur intelligent, de ses meilleures caractéristiques ou de la manière de choisir le téléviseur intelligent qui vous convient le mieux. Lisez la suite pour en savoir plus.
Qu’est-ce qu’un téléviseur intelligent?
Un téléviseur intelligent est un téléviseur qui peut être connecté à Internet sans avoir besoin d’un décodeur ou d’un dispositif de diffusion en continu. Vous avez ainsi accès à une vaste gamme d’applications et de services de diffusion en continu, comme Netflix et Amazon Prime.
À l’instar des téléphones intelligents, un téléviseur intelligent peut également se connecter facilement à d’autres appareils sans fil, comme un haut-parleur Bluetooth.
Comment fonctionnent les téléviseurs intelligents?
Un téléviseur intelligent doit se connecter à Internet, ce qui peut se faire sans fil ou au moyen d’un câble Ethernet. Les téléviseurs intelligents de LG sont dotés d’une connectivité Wi-Fi intégrée. Vous n’avez qu’à fournir le mot de passe de votre réseau.
Nos télécommandes vous permettent de commander votre téléviseur à l’aide de la parole, ce qui vous permet d’accéder aux divertissements à votre manière. Un téléviseur intelligent peut également communiquer avec d’autres appareils intelligents, comme Alexa, l’Assistant Google ou votre téléphone intelligent à l’aide d’une connexion Bluetooth, Wi-Fi ou Airplay. Vous pouvez regarder ce que vous voulez, comme vous le voulez.
Tous nos téléviseurs intelligents peuvent également être commandés à l’aide de votre téléphone intelligent au moyen de notre application ThinQ.
Avez-vous besoin d’un réseau Wi-Fi pour votre téléviseur intelligent?
Vous n’avez pas besoin d’un réseau Wi-Fi pour qu’un téléviseur intelligent fonctionne, mais vous en avez besoin pour accéder à toutes ses fonctionnalités. Sans connexion Internet, vous pouvez toujours regarder du contenu au moyen d’appareils connectés, comme des lecteurs Blu-ray, des consoles de jeux ou une antenne de télévision.
Toutefois, pour visionner des émissions diffusées en continu à partir d’applications comme Netflix ou obtenir des mises à jour logicielles, votre téléviseur intelligent doit être connecté à un réseau Wi-Fi.
Les téléviseurs intelligents sont des téléviseurs perfectionnés qui peuvent se connecter à Internet et offrir une vaste gamme de fonctionnalités allant au-delà des fonctions traditionnelles des téléviseurs. Voici quelques fonctionnalités courantes des téléviseurs intelligents de LG :
1. Services de diffusion en continu : Les téléviseurs intelligents vous permettent d’accéder à des services de diffusion en continu populaires comme Netflix, Amazon Prime Video et YouTube directement sur votre téléviseur, sans avoir besoin d’appareils supplémentaires, comme une clé de diffusion ou un boîtier décodeur.
2. Navigation Web : Les téléviseurs intelligents sont dotés de navigateurs Web intégrés qui vous permettent de naviguer sur Internet à partir de votre écran de téléviseur.
3. Applications : Les téléviseurs intelligents de LG offrent accès à une boutique d’applications dédiée, où vous pouvez télécharger et installer diverses applications de LG pour vos divertissements, vos nouvelles, vos jeux vidéo, vos médias sociaux et bien plus encore.
4. Mise en miroir de l’écran : Tous nos téléviseurs intelligents prennent en charge la fonction de mise en miroir de l’écran pour les appareils compatibles, comme les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs portables, ce qui vous permet d’afficher le contenu de ces appareils sur l’écran du téléviseur. De plus, grâce à la prise en charge intégrée de Chromecast et d’AirPlay, vous pouvez profiter d’une expérience de mise en miroir plus fluide et améliorée.
5. Commande vocale : Les télécommandes de nos téléviseurs intelligents sont dotées de fonctions de commande vocale qui vous permettent de rechercher du contenu.
6. Connectivité : Les téléviseurs intelligents disposent de plusieurs options de connectivité, comme Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB et Ethernet, ce qui facilite la connexion de divers appareils et périphériques. Grâce à nos téléviseurs intelligents, vous pouvez connecter votre console Xbox, PS5 ou Nintendo Switch pour une expérience de jeu suprême par HDMI.
Dans l’ensemble, les téléviseurs intelligents offrent une expérience de visionnement plus interactive et personnalisée en combinant les fonctionnalités traditionnelles des téléviseurs avec des capacités numériques modernes.
Caractéristiques des téléviseurs intelligents
Grâce à la connectivité Internet, vous pouvez trouver tout le divertissement dont vous avez besoin en quelques clics sur votre télécommande ou même au moyen de commandes vocales.
Accès au meilleur contenu de LG
Les téléviseurs intelligents facilitent encore davantage l’accès à une énorme bibliothèque de contenu en ligne. En fait, les téléviseurs de LG donnent accès à la boutique de contenu de LG où vous pouvez télécharger encore plus d’applications comme Paramount+ et Twitch¹.
Accès gratuit à LG Channels
Les téléviseurs intelligents de LG offrent également de nombreuses chaînes de télévision gratuites grâce à LG Channels – aucun abonnement n’est requis¹. Les téléspectateurs peuvent profiter d’une variété de films ainsi que de séries télévisées de divers genres. Les téléviseurs intelligents de LG peuvent également être connectés à une barre de son pour une expérience de visionnement plus immersive.
Pour en savoir plus sur la création d’une configuration de téléviseur optimale, consultez notre guide sur la barre de son de LG qui vous convient le mieux.
Votre contenu sur grand écran
Grâce à la mise en miroir de l’écran, vous pouvez facilement partager du contenu à partir d’autres appareils intelligents, comme votre ordinateur, votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone. Cela signifie que vous pouvez accéder à votre musique, à vos vidéos et à vos photos au moyen de votre téléviseur sans avoir besoin de câbles.
Quelle est la différence entre un téléviseur intelligent et un téléviseur ordinaire?
¹ La disponibilité de certaines chaînes et de certains contenus peut varier selon votre emplacement et le modèle de votre téléviseur.
La principale différence entre un téléviseur intelligent et un téléviseur ordinaire est la connectivité Internet. Un téléviseur intelligent peut accéder à diverses applications Internet au moyen d’une connexion Wi-Fi, alors qu’un téléviseur ordinaire ne peut pas se connecter au réseau Wi-Fi.
Fonctionnalité
Téléviseur intelligent LG
Téléviseur ordinaire
Connexion Wi-Fi
Oui, intégrée
Non, un appareil externe est requis
Partage d’écran
Oui, via Miracast, AirPlay et Chromecast
Non, généralement non pris en charge
Boutique de contenu
Oui, LG Content Store avec applications et jeux
Non, dépend d’appareils externes
Chaînes LG
Oui, accès aux chaînes LG
Non
ThinQ
Oui, fonctionnalités intelligentes alimentées par l’AI
Non
Télécommande vocale
Oui, avec télécommande vocale. Reconnaissance vocale à distance prise en charge sur les modèles avec processeur Alpha 9 ou supérieur.
Non, télécommande standard
Navigateur Internet
Oui
Non
Services de diffusion
Oui, applications intégrées (Netflix, Amazon Prime, etc.)
Non, nécessite des appareils externes
Mises à jour logicielles
Oui, mises à jour régulières via Internet et programme de renouvellement pour des améliorations continues
Non
Intégration domotique
Oui, intégration avec les appareils de maison intelligente
Non
Installation d’applications
Oui, depuis le LG Content Store
Non
Connectivité Bluetooth
Oui
Peut ne pas être disponible
Quels sont les avantages d’un téléviseur intelligent?
La possibilité de se connecter à Internet fait vraiment une énorme différence. Les téléviseurs intelligents sont désormais dotés d’un grand nombre de fonctionnalités qui améliorent l’expérience de visionnement et rendent votre vie un peu plus facile. Voici quelques avantages des téléviseurs intelligents.
Accès facile à une multitude de contenus.
Plus besoin de boîtier décodeur encombrant ou de clé de diffusion. Les téléviseurs intelligents vous permettent d’accéder instantanément à des sites de vidéo sur demande comme Netflix, YouTube ou Prime Video. Vous pouvez également accéder à des services de diffusion de musique en continu et à des jeux infonuagiques.
Connexion facile avec d’autres appareils
Vous n’avez plus à vous soucier des câbles, car les appareils intelligents peuvent se connecter les uns aux autres sans fil. Grâce à la prise en charge intégrée d’AirPlay et de Chromecast, vous pouvez visionner des photos, diffuser de la musique en continu, regarder des vidéos et même jouer à des jeux directement sur votre téléviseur depuis votre téléphone, votre ordinateur portable, votre ordinateur ou votre tablette.
Recherches simplifiées
Vous cherchez une nouvelle série ou un nouveau film à regarder? Les téléviseurs intelligents de LG vous permettent de demander des recommandations à l’aide du bouton de commande vocale de votre télécommande ou de la reconnaissance vocale en champ lointain. Grâce à l’intelligence artificielle, sous la forme de l’AI ThinQ de LG, le téléviseur comprend le type de contenu que vous regardez et vous propose une liste personnalisée parmi laquelle choisir.
Commande de votre maison intelligente
En accédant au tableau de bord d’accueil sur votre téléviseur intelligent de LG, vous pouvez commander des appareils intelligents compatibles depuis le confort de votre sofa. Cela signifie que vous pouvez allumer une lumière ou vérifier votre laveuse sans quitter la pièce.
Mises à jour sportives en temps réel
Configurez une alerte sportive sur un téléviseur intelligent de LG pour obtenir une mise à jour en direct de vos équipes et sports préférés, même lorsque vous regardez d’autres contenus. Vous saurez, par exemple, chaque fois qu’un but est marqué, même si vous ne regardez pas le match.
Meilleure qualité d’image
De nombreux téléviseurs intelligents de LG, y compris le téléviseur OLED evo de LG, sont désormais dotés du processeur alpha 9. Cette technologie astucieuse permet de supprimer le bruit et d’optimiser le contraste et la saturation, ce qui permet d’obtenir une image nette et de haute qualité.
Comment choisir le meilleur téléviseur intelligent pour votre maison
Si vous avez décidé d’investir dans un téléviseur intelligent, il y a de nombreux facteurs à prendre en considération, qu’il s’agisse du choix de la bonne taille en fonction de votre pièce ou de l’utilisation principale qui en sera faite.
Taille de l’écran
Le choix de la taille du téléviseur dépend de la taille de votre pièce; plus grand n’est pas toujours mieux. Il y a une distance de visionnement optimale pour chaque taille d’écran.
Au moment de déterminer le téléviseur intelligent qui vous convient le mieux, vous devez faire correspondre la taille de l’écran à la taille de votre pièce et à la distance de visionnement. Les grands écrans (65 pouces et plus) sont idéaux pour les salons spacieux, tandis que les téléviseurs plus petits conviennent bien aux chambres à coucher ou aux petits espaces, d’autant plus que la résolution 4K maintient la clarté même de près.
Consultez notre guide sur la taille des téléviseurs pour obtenir d’autres conseils.
Qualité de l’image
Si vous souhaitez obtenir la meilleure image possible, la technologie la plus récente est plus coûteuse. Cependant, il existe une gamme d’options en ce qui concerne les téléviseurs intelligents, et vous pouvez en apprendre davantage sur le type de téléviseur intelligent de LG à acheter ici.
Visionnement ou jeu
Si vous utilisez votre téléviseur intelligent principalement pour regarder des émissions et des films, alors la résolution et la technologie qui améliorent la qualité de l’image devraient être une priorité. Si vous passez plutôt des heures à jouer à vos jeux préférés, il est alors essentiel d’avoir un téléviseur avec un taux de rafraîchissement élevé, comme ce téléviseur QNED de LG
FAQ sur les téléviseurs intelligents
Nous espérons que vous comprenez maintenant mieux ce qu’un téléviseur intelligent peut vous offrir. Mais comment savoir lequel vous convient le mieux? La section ci-dessous devrait vous aider à faire un choix éclairé.
Comment puis-je savoir si un téléviseur est un téléviseur intelligent?
Pour vérifier si votre téléviseur est intelligent, appuyez sur le bouton Accueil ou Menu de la télécommande. Si vous voyez des options pour des services de diffusion en continu populaires ou des logos familiers, comme YouTube, vous disposez d’un téléviseur intelligent. Vous pouvez également consulter le manuel d’utilisation de votre téléviseur pour en savoir plus sur ses capacités.
Les téléviseurs intelligents fonctionnent-ils sans connexion Internet?
La réponse simple est oui. Même si vous n’avez pas Internet, vous pourrez quand même regarder les chaînes de télévision à l’aide de votre antenne ou de votre boîtier décodeur par câble. Cependant, vous ne tirerez pas le meilleur parti de votre téléviseur, car vous ne pourrez pas accéder à ses fonctionnalités intelligentes, comme les services de diffusion en continu et les applications.
Vous ne pourrez pas non plus écouter de la musique en continu, vous connecter à d’autres appareils intelligents ou diffuser des jeux par NVIDIA Geforce Now, qui est maintenant pris en charge par de nombreux téléviseurs intelligents de LG.
Est-il possible de connecter des téléviseurs intelligents à d’autres appareils?
Il s’agit de l’un des principaux avantages d’un téléviseur intelligent; les appareils comme les ordinateurs portables, les ordinateurs, les téléphones intelligents, les tablettes et les appareils IdO domestiques peuvent tous être facilement connectés. Les haut-parleurs et les barres de son Bluetooth peuvent également être facilement connectés sans fils². Et grâce à l’application LG ThinQ, il est possible de facilement surveiller les appareils IdO domestiques sur le tableau de bord d’accueil.
Puis-je utiliser la mise en miroir de l’écran sur un téléviseur intelligent?
Oui, vous le pouvez! Explorez la façon de le faire grâce à notre guide sur le partage d’écran et la mise en miroir d’écran.
Découvrez la manière de connecter votre téléphone à un téléviseur intelligent.
Les téléviseurs LG sont-ils tous intelligents?
Certains modèles plus anciens ne sont pas intelligents, mais les téléviseurs intelligents de LG actuellement offerts par LG Royaume-Uni sont tous des téléviseurs intelligents. Ils peuvent donc tous exécuter des applications et se connecter à Internet.
Quel est le meilleur téléviseur intelligent 4K de LG?
Si vous recherchez le meilleur téléviseur intelligent 4K de LG, voici quelques options qui se démarquent :
• OLED G5 de LG (2025) : Grâce à l’apprentissage en profondeur amélioré de l’AI et aux algorithmes avancés d’optimisation de la lumière, le processeur AI alpha 11 4K de deuxième génération analyse l’écran en temps réel et optimise les couleurs et la luminosité pour offrir un affichage plus éclatant. Il réalise également une super optimisation 4K par l’IA, offrant des images plus claires sur les plateformes de diffusion en continu comme Netflix et Apple TV+.
• OLED C5 de LG (2025) : Propulsé par le processeur AI alpha 9 4K de huitième génération, ce téléviseur affine chaque scène grâce à la super optimisation par l’IA, réduisant le bruit et améliorant la résolution pour une image plus fluide et plus réaliste.
• QNED92 de LG (2025) : Un téléviseur Mini DEL haut de gamme avec la technologie de couleurs QNED dynamiques Pro pour des images riches et réalistes. Le nouveau processeur IA alpha améliore webOS 25, offrant une expérience de visionnement améliorée ainsi que la fonction Gradation précise dans une conception épurée et mince.
• QNED85 de LG (2025) : Téléviseur à DEL haut de gamme doté de la technologie de couleurs QNED dynamiques pour une qualité d’image exceptionnelle. Propulsé par le nouveau processeur AI alpha, webOS 25 offre une expérience conviviale du téléviseur intelligent, tandis que la fonction de gradation locale avancée améliore le contraste dans une conception élégante.
* La fonctionnalité Image AI Pro ne fonctionne pas avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.
* La qualité d’image du contenu optimisé varie en fonction de la résolution de la source.
* La gradation précise professionnelle s’applique au modèle QNED92 de 85, de 75 et de 65 pouces, et la gradation précise s’applique au modèle QNED92 de 55 pouces.
* La technologie de gradation précise s’applique au modèle QNED85 de 100 pouces, et la fonction de gradation locale avancée s’applique au modèle QNED85 de 86, de 75, de 65, de 55 et de 50 pouces.
Quelles sont les meilleures fonctionnalités des téléviseurs intelligents?
En résumé, un téléviseur intelligent offre les avantages suivants :
• Connectivité Internet simple
• Vaste bibliothèque de contenus en ligne
• Connexion sans fil à d’autres appareils intelligents
• Partage de contenu depuis votre téléphone vers le grand écran
• Amélioration de la qualité des images
• Recommandations personnalisées
• Mises à jour sportives en temps réel
Et bien plus!
Si vous recherchez un téléviseur pouvant être facilement connecté à d’autres appareils sans fil, offrant une qualité d’image exceptionnelle et vous permettant d’accéder à une vaste bibliothèque de contenus par simple pression d’un bouton, alors un téléviseur intelligent est le bon choix.
Pour en savoir plus sur l’utilisation d’un téléviseur intelligent, consultez notre guide de conseils et d’astuces sur les téléviseurs intelligents.
La vie est belle!
¹ La disponibilité du contenu et des applications peut varier selon le pays ou la région. Un abonnement distinct est requis pour certaines applications.
² La compatibilité des barres de son de LG varie selon le mode. Un câble d’alimentation doit être connecté afin d’allumer la barre de son.