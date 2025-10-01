Qu’est-ce qu’un téléviseur intelligent? Présentation des caractéristiques et de la technologie des téléviseurs intelligents

Si vous recherchez le meilleur téléviseur intelligent 4K de LG, voici quelques options qui se démarquent :

• OLED G5 de LG (2025) : Grâce à l’apprentissage en profondeur amélioré de l’AI et aux algorithmes avancés d’optimisation de la lumière, le processeur AI alpha 11 4K de deuxième génération analyse l’écran en temps réel et optimise les couleurs et la luminosité pour offrir un affichage plus éclatant. Il réalise également une super optimisation 4K par l’IA, offrant des images plus claires sur les plateformes de diffusion en continu comme Netflix et Apple TV+.

• OLED C5 de LG (2025) : Propulsé par le processeur AI alpha 9 4K de huitième génération, ce téléviseur affine chaque scène grâce à la super optimisation par l’IA, réduisant le bruit et améliorant la résolution pour une image plus fluide et plus réaliste.

• QNED92 de LG (2025) : Un téléviseur Mini DEL haut de gamme avec la technologie de couleurs QNED dynamiques Pro pour des images riches et réalistes. Le nouveau processeur IA alpha améliore webOS 25, offrant une expérience de visionnement améliorée ainsi que la fonction Gradation précise dans une conception épurée et mince.

• QNED85 de LG (2025) : Téléviseur à DEL haut de gamme doté de la technologie de couleurs QNED dynamiques pour une qualité d’image exceptionnelle. Propulsé par le nouveau processeur AI alpha, webOS 25 offre une expérience conviviale du téléviseur intelligent, tandis que la fonction de gradation locale avancée améliore le contraste dans une conception élégante.

* La fonctionnalité Image AI Pro ne fonctionne pas avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.

* La qualité d’image du contenu optimisé varie en fonction de la résolution de la source.

* La gradation précise professionnelle s’applique au modèle QNED92 de 85, de 75 et de 65 pouces, et la gradation précise s’applique au modèle QNED92 de 55 pouces.

* La technologie de gradation précise s’applique au modèle QNED85 de 100 pouces, et la fonction de gradation locale avancée s’applique au modèle QNED85 de 86, de 75, de 65, de 55 et de 50 pouces.