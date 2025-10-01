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Lave-vaisselle FlushFitMC LG, | 46 dB, QuadWashMD Pro, AutoVentDryMC, 3e panier ajust., ind. d’état au plancher, commande sup., acier inox.

Lave-vaisselle FlushFitMC LG, | 46 dB, QuadWashMD Pro, AutoVentDryMC, 3e panier ajust., ind. d’état au plancher, commande sup., acier inox.

LDNPM545S
Vue avant de Lave-vaisselle FlushFitMC LG, | 46 dB, QuadWashMD Pro, AutoVentDryMC, 3e panier ajust., ind. d’état au plancher, commande sup., acier inox. LDNPM545S
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principales caractéristiques

  • FlushFitᴹᶜ
  • QuadWash🅫 Pro
  • Dynamic Heat Dry🅪 avec AutoVent🅪 Dry
  • Fonctionnement LoDecibel🅪
  • Indicateur d’état au sol
  • ThinQ
Plus
Image de style de vie intérieur présentant le lave-vaisselle FlushFitMC de LG avec QuadWashMD Pro

Interior lifestyle image showcasing the LG FlushFit™ Dishwasher with QuadWash​ Pro™

PerformanceConceptionCommodité

AutoVent🅪 Dry

La technologie AutoVent🅪 Dry améliore davantage les performances de séchage et l’efficacité énergétique en ouvrant légèrement la porte à la fin du cycle pour permettre à l’air frais de circuler, pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table dès la sortie du lave-vaisselle.

Circulation d’air chaud à l’intérieur d’un lave-vaisselle

* Comparativement aux lave-vaisselle de LG non doté de la technologie Dynamic Heat Dryᴹᶜ

QuadWashᴹᴰ Pro

Nettoyez les taches les plus difficiles comme un pro

Affrontez le nettoyage d’après-souper comme un pro grâce au pouvoir nettoyant amélioré de QuadWashᴹᴰ Pro. Des jets à haute pression 38 % plus puissants* pulvérisent la saleté sous plusieurs angles tout en imprégnant votre vaisselle d’un million de microbulles pour aider à décomposer les résidus alimentaires tenaces et fournir une performance de nettoyage exceptionnelle.

Footage of intense water streams from rotating dishwasher blades in close-up.

* Par rapport à notre système QuadWashᴹᴰ standard.

FlushFitᴹᶜ

Un encastrement parfait pour une mise à niveau parfaite

L’installation d’appareils électroménagers encastrés est l’une des tendances les plus en vogue dans les cuisines, mais soyez assuré que la conception élégante et intégrée de ce lave-vaisselle de LG est intemporelle. Le lave-vaisselle de LG s’adapte à votre espace et peut contenir un nombre impressionnant de 16 couverts en un seul chargement. Voilà une façon instantanée d’améliorer une cuisine!

Image de style de vie intérieur présentant le lave-vaisselle FlushFitMC de LG avec QuadWash ProMC.

Système EasyRackᴹᶜ Plus

Une plus grande flexibilité signifie qu’aucun plat n’est laissé de côté

Grâce au système EasyRackᴹᶜ Plus, lavez plus en moins de fois, pour un nettoyage en toute facilité après le repas. Grâce à ses trois réglages de hauteur, la grille supérieure s’ajuste facilement pour laisser la place à de grands verres à pied sur le dessus ou à de grandes casseroles en dessous.

Une personne soulève le panier du lave-vaisselle pour faire de la place en dessous, puis range les poêles sur le panier inférieur.

Un quotidien qui a du style

Un quotidien qui a du style

Résistant aux taches

Un quotidien qui a du style

Profitez de tous les avantages de l’acier inoxydable sans avoir à vous encombrer de produits nettoyants particuliers ni à porter une attention constante à votre lave-vaisselle. La finition résistante aux taches de LG se nettoie facilement avec un chiffon doux et sec pour une cuisine à votre goût qui s’occupe du quotidien.

Indicateur d’état au sol

Indicateur de fin de cycle

Fini les approximations pour savoir quand le cycle de lavage est terminé. L’indicateur d’état au sol projette une lumière blanche sur le plancher, juste devant la porte, pour vous indiquer clairement que le cycle est complété.

Fonctionnement silencieux LoDecibelᴹᶜ

Un nettoyage paisible et silencieux

Grâce au matériau insonorisant et à notre moteur à inversion DirectDriveᴹᶜ, vous ferez l’expérience d’un nettoyage ultrasilencieux. Cela signifie que les assiettes, les verres et les autres articles sont d’une propreté impeccable, sans interrompre votre quotidien. 

Un homme tenant un enfant endormi tandis qu’un lave-vaisselle silencieux fonctionne en arrière-plan.

Un homme tenant un enfant endormi tandis qu’un lave-vaisselle silencieux fonctionne en arrière-plan.

ThinQᴹᴰ

Restez connecté, pour une propreté étincelante

Vous pensez devoir vérifier où en est votre vaisselle? Les lave-vaisselle intelligents de LG sont dotés de la technologie ThinQᴹᴰ intégrée, ce qui vous permet de recevoir des notifications sur votre téléphone intelligent lorsqu’un cycle est terminé. Votre routine de nettoyage est plus simple, de sorte que vous pouvez vous concentrer sur vos autres tâches. Vous pouvez même vérifier l’état du cycle à l’aide de commandes vocales grâce à l’assistant Google, sans même avoir à lever le petit doigt.

Un téléphone intelligent affiche LG ThinQMC dans une cuisine ainsi que trois fonctionnalités d’applications : téléchargement de cycles, notifications et Smart Diagnosis

Un téléphone intelligent affiche LG ThinQMC dans une cuisine ainsi que trois fonctionnalités d’applications : téléchargement de cycles, notifications et Smart Diagnosis

Les images peuvent être simulées et mises en scène à des fins d’illustration. Les caractéristiques, les fonctionnalités et les autres spécifications réelles du produit peuvent différer et peuvent être modifies sans préavis.

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Toutes les spécifications

APPARENCE

  • Indicateur de verrouillage de sécurité

    Non

  • CycleTrack™

    Non

  • Résiste aux empreintes

    Oui

  • Indicateur de remplissage d’agent de rinçage

    Oui

  • Indicateur de niveau de sel

    Non

  • Voyants lumineux de cycle SignaLightMC

    Non

  • 3e panier coulissant

    Non

  • Indicateurs d’état

    Indicateur(Barre)

  • Affichage de température

    Non

  • Indicateur de temps restant

    Non

  • Éclairage de la cuve (lampe de cuve)

    Non

  • Matériau de la cuve

    Acier inoxydable NeveRustMC

BAR CODE

  • Bar Code

    048231348249

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Panneau de commande (Matériel)

    ABS

  • Type d’affichage

    DEL

  • Type de poignée

    Poignée dissimulée

  • Type de panneau

    Commandes sur le dessus

  • Nombre total de couverts

    16

CYCLE/OPTION

  • Nombre de cycles de lavage (programme)

    5

  • 1 heure

    Oui

  • Auto

    Oui

  • Annuler

    Oui

  • Verrouillage des commandes

    Oui

  • Démarrage différé

    Oui

  • Articles délicats

    Non

  • Téléchargement de cycles

    Oui

  • Accélérateur de séchage

    Oui

  • Double zone

    Non

  • Éco

    Non

  • Économie d’énergie

    Non

  • Express

    Non

  • Extra sec

    Non

  • Demi-charge

    Non

  • Haut rendement

    Oui

  • Haute temp.

    Oui

  • Intensif

    Non

  • Nettoyage du lave-vaisselle

    Non

  • Normal

    Oui

  • Nombre d’options

    6

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage

    Non

  • Vapeur

    Oui

  • Nettoyage de la cuve

    Nettoyage de la cuve(Vapeur)_Téléchargé

  • Turbo

    Non

DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS

  • Dimensions de l’emballage - L x H x P (po)

    28 1/32 x 34 7/8 x 29 5/8

  • Poids de l’emballage (lb)

    90,4

  • Dimensions du produit - L x H x P (po)

    23 3/4 x 33 5/8 x 23 3/4

  • Poids du produit (lb)

    77,2

PERFORMANCE ÉNERGIE/EAU

  • Niveau de cote CEE

    1

  • Energy Star

    Oui

  • Consommation d’énergie (kWh/an)

    220

  • Consommation d’eau (gallons/cycle)

    2,9

GÉNÉRAL

  • Fabricant

    LG

PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUE

  • QuadWashMC

    QuadWash Pro

  • Aqua-Stop

    Non

  • Distributeur de détergent et de produit de rinçage

    Oui

  • Moteur DirectDriveMC

    Non

  • Système de séchage

    Porte à ourverture automatique + Dynamic Heat Dry™

  • Chauffe-eau dissimulé

    Oui

  • Moteur à inversion DirectDrive

    Oui

  • Fonctionnement silencieux LoDecibel (dBA)

    46

  • Nombre de bras gicleurs

    3

  • Interrupteur de sécurité à flotteur (fuites)

    Oui

  • Système de lavage SenseClean

    Oui

  • Capteur de saleté (turbidité)

    Oui

  • TrueSteamMC

    Non

  • Système de lavage Vario

    Oui

  • Adoucisseur d’eau

    Non

CARACTÉRISTIQUES DES PANIERS

  • Paniers à couverts

    Oui

  • BlastZone™

    Non

  • Système EasyRackMC Plus

    Oui

  • 3éme glissière rail

    Non

  • Type coulissant_inférieur

    Non

  • Type coulissant_supérieur

    Non

  • 3e panier ajustable en hauteur

    Oui (fixe)

  • Hauteur maximale du panier inférieur (po)

    12 1/2

  • Hauteur maximale du panier supérieur (po)

    9 5/16

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • NFC

    Non

  • Service client proactif

    Non

  • Télécommande

    Oui

  • Surveillance à distance

    Oui

  • Diagnostic intelligent

    Oui

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