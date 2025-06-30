Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Écran IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pouces

29U511A-B
principales caractéristiques

  • Écran IPS 29 pouces 21:9 WFHD (2560x1080)
  • Design pratiquement sans bordure sur 3 côtés
  • sRGB 99 % (Typ.), calibré en usine
  • Luminosité 250 nits (Typ.) / HDR 10
  • Fréquence de rafraîchissement 100 Hz, 1 ms MBR
Visuels saisissants Fonctionnalités pratiquesExpérience de jeu ultimeConfort amélioré
Logo du moniteur LG UltraWide

Écran IPS 29 pouces 21:9 WFHD (2560x1080)

Moniteur LG UltraWide sur un bureau blanc dans un bureau moderne, affichant plusieurs tableaux de bord et graphiques pour la productivité et le multitâche.
Moniteur LG UltraWide 29 pouces illustrant la différence entre les rapports d’aspect 21:9 et 16:9, avec plusieurs applications affichées côte à côte pour le multitâche.

WFHD 29"
Écran IPSMC

avec écran sans bordure

Un motocycliste futuriste traversant une ville éclairée au néon, avec une section mise en évidence montrant une vue plus nette pour démontrer la clarté du mouvement

Image claire et fluide avec une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz

Vue latérale d’un moniteur illustrant l’inclinaison avec des contours superposés montrant l’amplitude de mouvement ergonomique.

Design épuré avec un support élégant

Vue nocturne d’un pont moderne et de gratte-ciels illuminés, avec un éclairage vif reflété sur l’eau, démontrant un contraste et des détails de couleur élevés.

Contraste détaillé HDR10

Écran 21:9 UltraWideMC Full HD

Voir plus, faire plus

L’écran UltraWideMC Full HD (2560×1080) offre plus d’espace horizontal que les moniteurs FHD standard (1920×1080). Le design pratiquement sans bordure permet une vue large et ininterrompue, favorisant un multitâche plus efficace sans avoir à basculer entre les fenêtres.

Moniteur LG UltraWide 29 pouces illustrant la différence entre les rapports d’aspect 21:9 et 16:9, avec plusieurs applications affichées côte à côte pour le multitâche.

*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

VESA DisplayHDRMC 400

Une clarté qui maintient votre concentration

Compatible VESA DisplayHDRMC 400, offrant une luminosité et un contraste améliorés pour des détails plus précis dans les contenus HDR.

IPSMC Display

Le moniteur LG IPSMC offre une précision des couleurs exceptionnelle avec un large angle de vision.

HDR 10

Le HDR 10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.

sRGB 99% (Typ.)

Avec une couverture de 99 % du spectre DCI-P3, il constitue une solution idéale pour un affichage précis des couleurs.

Color calibrated

Assure une reproduction des couleurs précise et constante.

Moniteur LG UltraWide affichant un paysage urbain nocturne vif avec un pont illuminé et son reflet, présenté dans une interface de logiciel de retouche photo mettant en avant les outils de couleur et de contraste.

*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

LG Switch app

Changement rapide

Vous pouvez facilement diviser l’ensemble de l’écran en jusqu’à 6 sections, modifier le thème ou même lancer une plateforme d’appels vidéo via une touche de raccourci. L’application prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.

*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, recherchez-la dans le menu Support de LG.com.

1ms MBR

Mouvement clair avec 1 ms MBR

Le 1 ms MBR réduit le flou de mouvement et les images fantômes, offrant un gameplay plus fluide et des visuels plus nets dans les scènes à grande vitesse.

Des motards futuristes traversant une rue urbaine éclairée au néon, avec un effet de flou de mouvement en arrière-plan et une section mise en évidence montrant des visuels nets et précis pour démontrer la réduction du flou de mouvement 1 ms (MBR).

Des motards futuristes traversant une rue urbaine éclairée au néon, avec un effet de flou de mouvement en arrière-plan et une section mise en évidence montrant des visuels nets et précis pour démontrer la réduction du flou de mouvement 1 ms (MBR).

*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La réduction du flou de mouvement 1 ms entraîne une diminution de la luminosité et les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSyncMC.

*Un scintillement peut se produire lors de l’activation du 1 ms MBR.

Conçu pour le confort, pensé pour la productivité

Mode Lecture

Ajuste la température des couleurs et la luminosité pour réduire la fatigue oculaire lors de la lecture de documents sur de longues périodes.

Flicker Safe

Flicker Safe réduit le scintillement invisible de l’écran et offre un environnement de travail plus confortable pour vos yeux.

*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La fonctionnalité ci-dessus peut varier en fonction des conditions réelles d’utilisation par l’utilisateur.

Support élégant avec base fine

Design épuré avec un support élégant

Un support en L au design élégant est conçu pour un confort ergonomique avec réglage de l’inclinaison. Il est également compatible avec la fixation murale VESA 100×100, permettant une installation flexible et une utilisation efficace de l’espace de travail.

Vues de dessus et en angle d’un poste de travail avec moniteur sur un bureau épuré, comprenant une tasse de café, un clavier et une souris sans fil, ainsi qu’un support élégant et discret assurant stabilité et gain de place.
Caractéristique clé

  • Taille [pouces]

    29

  • Résolution

    2560 x 1080

  • Type de panneau

    IPS

  • Format d’image

    21:9

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    5ms (GtG at Faster)

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

Toutes les spécifications

INFORMATION

  • Nom du produit

    UltraWide

  • Année

    Y25

ÉCRAN

  • Format d’image

    21:9

  • Luminosité (min.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Luminosité (typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Gamme de couleurs (min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Rapport de contraste (min.)

    700:1

  • Rapport de contraste (typ.)

    1000:1

  • Type de panneau

    IPS

  • Pas de pixel [mm]

    0.2626 x 0.2628

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    5ms (GtG at Faster)

  • Résolution

    2560 x 1080

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Taille [cm]

    73cm

  • Taille [pouces]

    29

  • Angle de visionnement (CR ≥ 10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FONCTIONNALITÉS

  • Changement d’entrée automatique

    Oui

  • Stabilisateur de noir

    Oui

  • Réticule

    Oui

  • Synchronisation à action dynamique

    Oui

  • HDR10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Technologie de réduction du flou de mouvement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Économie d’énergie intelligente

    Oui

  • Super résolution+

    Oui

APPLICATION LOGICIELLE

  • Contrôleur double

    Oui

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    Oui (1 unité)

  • Version du DP

    1.4

  • HDMI

    Oui (1 unité)

ALIMENTATION

  • Entrée c.a.

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation d’énergie (c. c. éteint)

    Moins de 0,3 W

  • Consommation d’énergie (mode Veille)

    Moins de 0,5 W

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

MÉCANIQUE

  • Ajustements de la position de l’écran

    Inclinaison

  • Installation murale [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]

    781 x 391 x 132

  • Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]

    688.5 x 313.4 x 76.9 mm

  • Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]

    688.5 x 408.7 x 220 mm

  • Poids à l’expédition [kg]

    6.6 kg

  • Poids sans le socle [kg]

    4.0 kg

  • Poids avec le socle [kg]

    5.1 kg

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Oui

