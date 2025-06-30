Écran IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pouces

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Écran IPS 29 pouces 21:9 WFHD (2560x1080)
Voir plus, faire plus
L’écran UltraWideMC Full HD (2560×1080) offre plus d’espace horizontal que les moniteurs FHD standard (1920×1080). Le design pratiquement sans bordure permet une vue large et ininterrompue, favorisant un multitâche plus efficace sans avoir à basculer entre les fenêtres.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
VESA DisplayHDRMC 400
Une clarté qui maintient votre concentration
Compatible VESA DisplayHDRMC 400, offrant une luminosité et un contraste améliorés pour des détails plus précis dans les contenus HDR.
IPSMC Display
Le moniteur LG IPSMC offre une précision des couleurs exceptionnelle avec un large angle de vision.
HDR 10
Le HDR 10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité.
sRGB 99% (Typ.)
Avec une couverture de 99 % du spectre DCI-P3, il constitue une solution idéale pour un affichage précis des couleurs.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
LG Switch app
Changement rapide
Vous pouvez facilement diviser l’ensemble de l’écran en jusqu’à 6 sections, modifier le thème ou même lancer une plateforme d’appels vidéo via une touche de raccourci. L’application prend également en charge les modes PBP et PIP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, recherchez-la dans le menu Support de LG.com.
1ms MBR
Mouvement clair avec 1 ms MBR
Le 1 ms MBR réduit le flou de mouvement et les images fantômes, offrant un gameplay plus fluide et des visuels plus nets dans les scènes à grande vitesse.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La réduction du flou de mouvement 1 ms entraîne une diminution de la luminosité et les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSyncMC.
*Un scintillement peut se produire lors de l’activation du 1 ms MBR.
Conçu pour le confort, pensé pour la productivité
Mode Lecture
Ajuste la température des couleurs et la luminosité pour réduire la fatigue oculaire lors de la lecture de documents sur de longues périodes.
Flicker Safe
Flicker Safe réduit le scintillement invisible de l’écran et offre un environnement de travail plus confortable pour vos yeux.
*Les images sont simulées pour mieux illustrer les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La fonctionnalité ci-dessus peut varier en fonction des conditions réelles d’utilisation par l’utilisateur.
Support élégant avec base fine
Design épuré avec un support élégant
Un support en L au design élégant est conçu pour un confort ergonomique avec réglage de l’inclinaison. Il est également compatible avec la fixation murale VESA 100×100, permettant une installation flexible et une utilisation efficace de l’espace de travail.
Caractéristique clé
Taille [pouces]
29
Résolution
2560 x 1080
Type de panneau
IPS
Format d’image
21:9
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
5ms (GtG at Faster)
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Toutes les spécifications
INFORMATION
Nom du produit
UltraWide
Année
Y25
ÉCRAN
Format d’image
21:9
Luminosité (min.) [cd/m²]
200 cd/m²
Luminosité (typ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Profondeur des couleurs (nombre de couleurs)
16.7M
Gamme de couleurs (min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gamme de couleurs (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Rapport de contraste (min.)
700:1
Rapport de contraste (typ.)
1000:1
Type de panneau
IPS
Pas de pixel [mm]
0.2626 x 0.2628
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
5ms (GtG at Faster)
Résolution
2560 x 1080
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Taille [cm]
73cm
Taille [pouces]
29
Angle de visionnement (CR ≥ 10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FONCTIONNALITÉS
Changement d’entrée automatique
Oui
Stabilisateur de noir
Oui
Réticule
Oui
Synchronisation à action dynamique
Oui
HDR10
Oui
Effet HDR
Oui
Technologie de réduction du flou de mouvement
Oui
Mode Lecture
Oui
Économie d’énergie intelligente
Oui
Super résolution+
Oui
APPLICATION LOGICIELLE
Contrôleur double
Oui
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
Oui (1 unité)
Version du DP
1.4
HDMI
Oui (1 unité)
ALIMENTATION
Entrée c.a.
100~240V (50/60Hz)
Consommation d’énergie (c. c. éteint)
Moins de 0,3 W
Consommation d’énergie (mode Veille)
Moins de 0,5 W
Type
Alimentation externe (adaptateur)
MÉCANIQUE
Ajustements de la position de l’écran
Inclinaison
Installation murale [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions à l’expédition (L x H x P) [mm]
781 x 391 x 132
Dimensions sans le socle (L x H x P) [mm]
688.5 x 313.4 x 76.9 mm
Dimensions avec le socle (L x H x P) [mm]
688.5 x 408.7 x 220 mm
Poids à l’expédition [kg]
6.6 kg
Poids sans le socle [kg]
4.0 kg
Poids avec le socle [kg]
5.1 kg
ACCESSOIRES
HDMI
Oui
