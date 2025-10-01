Réfrigérateur à congélateur inférieur de 33 po, profondeur standard, 26 pi³ | Machine à glaçons

Qu’il s’agisse de fabriquer des glaçons supplémentaires pour le souper ou de recevoir des notifications sur votre téléphone intelligent lorsque la porte est laissée ouverte, vous pouvez utiliser l’application ThinQMD pour contrôler des fonctionnalités clés et obtenir des notifications importantes, où que vous soyez, en tout temps. Cette application fonctionne même avec l’Assistant Google ou Alexa d’Amazon pour que vous puissiez lancer des fonctions intelligentes avec votre voix.