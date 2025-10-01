About Cookies on This Site

Réfrigérateur à congélateur inférieur de 33 po, profondeur standard, 26 pi³ | Machine à glaçons

Réfrigérateur à congélateur inférieur de 33 po, profondeur standard, 26 pi³ | Machine à glaçons

LB26H2200S
Front viwe
Front open view
left side view
Right side view
Left open view
Top left side open view
Top right side open view
Topleftperspective
Top open view
bottom view with stand
Top open view
Side top open view
Top right side view
Side view
back view
principales caractéristiques

  • Grande capacité de 26 pi³
  • Machine à glaçons automatique installée en usine
  • Conception de poignée hybride
  • Résistant aux taches
  • Système de refroidissement à débit d’air multiple
  • ThinQMD Wi-Fi
Plus
Grande capacité

Rangez plus avec plus d’espace intérieur

26 pieds cubes pour être exact. Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin et profitez de plus d’espace pour conserver les aliments et les boissons préférés des membres de votre famille.

Machine à glaçons automatique installée en usine

Notre machine à glaçons intégrée produit automatiquement des glaçons afin que vous puissiez toujours avoir de la glace à portée de main pour les journées chaudes d’été ou lorsque vous recevez des invités.

Conception de poignée hybride

Style haut de gamme, ouverture facile

La poignée hybride permet une ouverture facile et un style haut de gamme. Les poignées de type barre redessinées s’adaptent confortablement à votre main tout en offrant un accès rapide. La poignée dissimulée discrète du tiroir du congélateur permet de l’ouvrir facilement, même lorsqu’il est entièrement rempli. Ensemble, elles créent un aspect élégant qui complète la conception de panneau plat.
Résistant aux taches

Un quotidien qui a du style

Profitez de tous les avantages de l’acier inoxydable sans avoir à vous encombrer de produits nettoyants particuliers ni à porter une attention constante à votre réfrigérateur. La finition résistante aux taches de LG se nettoie facilement avec un chiffon doux et sec pour une cuisine à votre goût qui s’occupe du quotidien.
Système de refroidissement à débit d’air multiple

La fraîcheur, c’est bien meilleur

Le système à débit d’air multiple est conçu pour maintenir des niveaux d’humidité et de température supérieurs pour que vos aliments demeurent plus frais, plus longtemps. Des capteurs numériques surveillent en permanence les conditions à l’intérieur du réfrigérateur et des évents stratégiquement placés dans chaque section permettent d’envelopper vos aliments d’air frais, quel que soit l’endroit où vous les rangez.

ThinQMD avec Wi-Fi

Restez connecté

Qu’il s’agisse de fabriquer des glaçons supplémentaires pour le souper ou de recevoir des notifications sur votre téléphone intelligent lorsque la porte est laissée ouverte, vous pouvez utiliser l’application ThinQMD pour contrôler des fonctionnalités clés et obtenir des notifications importantes, où que vous soyez, en tout temps. Cette application fonctionne même avec l’Assistant Google ou Alexa d’Amazon pour que vous puissiez lancer des fonctions intelligentes avec votre voix.

Smart DiagnosisMC

Tranquillité d’esprit intégrée

La fonction Smart DiagnosisMC permet au centre de services de diagnostiquer les problèmes par téléphone ou avec une simple application sur votre téléphone intelligent, ce qui vous aide à éviter les désagréables et coûteux appels de service.

Certifiées ENERGY STAR®

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique et sur votre facture d’électricité.

