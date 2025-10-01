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Offres OLED exclusives : Garantie, Installation ou Carte‑cadeau sur modèles sélectionnés

Offres OLED exclusives : Garantie, Installation ou Carte‑cadeau sur modèles sélectionnés

Découvrez LG OLED evo 2026

Offres OLED exclusives

Garantie, Installation ou Carte‑cadeau sur modèles sélectionnés

Offres OLED exclusives Acheter Maintenant
Détails de la promotion

Achetez un téléviseur OLED LG sélectionné et obtenez une garantie prolongée de 3 ans ou une carte-cadeau de 1 000 $1.

1 Offre valide du 1er juin 2026 au 30 juin 2026. L’offre de garantie prolongée est offerte à l’achat de certains nouveaux téléviseurs LG OLED de la série C6 admissibles, et la carte-cadeau est offerte à l’achat d’un nouveau téléviseur LG OLED de la série W6 admissible, sur LG.ca ou chez les détaillants participants, jusqu’à épuisement des stocks. L’offre de garantie prolongée n’est pas offerte en Colombie-Britannique. L’offre peut être modifiée sans préavis et ne peut être combinée à aucune autre offre. En raison de la demande accrue et des retards mondiaux d’approvisionnement, il est difficile de garantir les dates de livraison. D’autres conditions s’appliquent; consultez les modalités ci-dessous ou visitez l’URL.

 

MODALITÉS ET CONDITIONS

 

Cette offre s'adresse uniquement aux résidents autorisés du Canada ayant atteint l'âge de la majorité dans leur province de résidence et qui choisissent de participer (« Participant ») à la promotion des téléviseurs LG à grand écran (« Promotion »). En participant à cette Promotion, les Participants acceptent inconditionnellement de se conformer et de se soumettre à ces modalités et conditions (« Conditions de la promotion »), lesquelles sont finales et exécutoires pour tout ce qui concerne la Promotion. L'obtention du cadeau avec achat par un Participant est conditionnelle au respect de toutes les exigences énoncées dans les présentes.

 

DESCRIPTION DE LA PROMOTION :


LG Electronics Canada, Inc. (« LG Canada ») propose une offre promotionnelle d'une durée limitée à l'achat d'un nouveau téléviseur intelligent LG OLED 4K admissible (« Produit admissible ») figurant au Tableau 1 ci-dessous, soit en ligne ou en magasin, auprès d'un détaillant canadien figurant au Tableau 1 (« Détaillant canadien autorisé ») ou directement auprès de LG Canada (sur lg.com/ca), selon le cas.

 

Sous réserve des présentes Conditions de la promotion, tous les achats de Produits admissibles doivent être effectués durant la période promotionnelle indiquée au Tableau 1 ci-dessous (« Période promotionnelle »). À des fins de précision, la date d'achat sera déterminée selon la date imprimée sur la facture payée ou le reçu.

 

Cette Promotion est offerte uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Aucun bon de réduction différée (rain check) ne sera offert. Cette Promotion n'est pas valide en combinaison avec toute autre offre ou promotion.

 

LG Canada se réserve le droit de modifier ou d'annuler cette Promotion à tout moment, sans préavis.

 

Pour tout achat d'un Produit Admissible pendant la Période Promotionnelle effectué directement auprès de LG Canada (sur lg.com/ca), le cadeau offert avec achat (« Cadeau ») sera inclus.

 

Pour les achats d'un Produit admissible durant la Période promotionnelle effectués auprès d'un Détaillant canadien autorisé, les Participants doivent suivre les étapes détaillées ci-dessous dans la section Processus de réclamation pour obtenir leur Cadeau. Si la réclamation d'un Participant pour un Cadeau est valide et effectuée conformément aux présentes Conditions de la promotion, le Cadeau sera envoyé au Participant.

 

Il n'y aura aucune limite par foyer, ce qui signifie qu'un Cadeau sera offert pour chaque téléviseur acheté. Seules les réclamations validées recevront un Cadeau.

 

Tableau 1 - Produits admissibles, détaillants canadiens autorisés et périodes de promotion.

Produits admissibles

Cadeau

Sur lg.com/ca et chez les détaillants canadiens autorisés:

(See Below)

Type 1 : Garantie supplémentaire de 3 ans (série OLED C6)
Type 2 : Carte-cadeau de 1 000 $ (série OLED W6)

 

Séries

Modèle

MAP

GC

Garantie

W6

OLED83W6PUA.ACC

9999.99

1000

-

OLED77W6PUA.ACC

7999.99

1000

C6

OLED83C6HUP.ACC

6499.99

0

Couverture totale de 4 ans
(1 an de garantie du fabricant
+ 3 ans de prolongation)

OLED77C6HUP.ACC

4499.99

0

OLED65C6PUA.ACC

2999.99

0

OLED55C6PUA.ACC

2299.99

0

OLED48C6PUA.ACC

1799.99

0

OLED42C6PUA.ACC

1699.99

0

 

LG CanadaPériode de promotion

LG Canada (lg.com/ca)

1er juin 2026 au 30 juin 2026

 

 

 

Détaillants canadiens autorisés
Type 1 : Garantie supplémentaire de 3 ans (série OLED C6)

Période de promotion

LG.ca1er juin 2026 au 30 juin 2026
Best Buy

 

Costco
Leon's
Brick
Walmart
Visions
London Drugs
BMTC
CHF
2001 AV

Meubles RD

Indy accounts:

(APPLIANCE JUNCTION

AUDIO ONE

BOSS SOUND AND COMMUNICATION

CANADA COMPUTERS

DIXIE ELECTRONICS OUTLET INC

EASTPORTERS

EASTVIEW APPLIANCES, KITCHENS & TILES (NEW)

EPIC LUXURY SYSTEMS INC

GENTEC INTERNATIONAL

HOMETECH TV & APPLIANCES INC (NEW)

LEO ELECTRONICS

TEKSAVVY ELECTRONICS (NEW)

TELE CITY ELECTRONICS

TELETIME SUPERSTORES

TOP CHOICE ELECTRONICS INC

TRUTONE ELECTRONICS

UNIONVILLE APPLIANCE PARTS AND SERVICE INC. (NEW)

UNITED CANADA FURNITURE (NEW)

UPDATE T.V. & STEREO SALES & REPAIRS LTD

ABC OFFICE EQUIPMENT

AMG SHOP KOREA INC.

AUTOMATED INTERIORS INC

LAMBTON GALLERIES INC

LIBRATEL INC

MASTER COM INC.

TG APPLIANCE GROUP INC (BUILDER)

INGRAM MICRO INC

MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT LTD.

MARROW INTERNATIONAL INC

MDG COMPUTERS CANADA INC (C$)

ROGERS WIRELESS INC

TD SYNNEX CANADA ULC

1547783 ONTARIO INC d.b.a. DENOMY'S AVU   

392213 ONTARIO LIMITED d.b.a. NATURAL SOUND   

BANGHART HOME FURNISHINGS INC

CANADIAN APPLIANCE SOURCE LP

CHISHOLM T.V. LTD

EARL KENNEDY ELECTRIC LTD

FULL LINE ELECTRONICS INC

GIBBY'S ELECTRONIC SUPERMARKET

H. J. BROOKS AND SONS LIMITED (LEON'S)

JOICE-SWEANOR APPLIANCES (PORT HOPE) LIMITED

K.G. ELECTRONICS

LEEALAN HOLDINGS LIMITED (LEON'S)

MCKERCHER KINGSTON LIMITED

P MACDONALD FAMILY FURNISHINGS INC (LEON'S)

PLB FURNITURE LTD.

POWER LINE ELECTRONICS

RANDY'S TV LIMITED

SINCLAIR T.V. & APPLIANCES (SALES)

STRATHROY AUDIO VIDEO

TEPPERMAN, N. LIMITED 

THOMAS D. REBURN LTD (LEON'S)

TOM & AL'S QUALITY HOME FURNISHINGS & APPLIANCES LTD   

WARDELL'S FACTORY WAREHOUSE

WIN-LEADER CORP

MCNAIN TV & ELECTRONICS

AURORA TV & RADIO LTD

CITY FURNITURE QUESNEL

KONDOLAS FURNITURE TERRACE LTD.

KRAZY KILEY'S (SASKATOON)

BIANCO'S SUPERCENTER

THE NORTH WEST COMPANY LP

THE POWER CENTRE

CITY FURNITURE & APPLIANCES SALMON ARM

CITY FURNITURE KAMLOOPS

CITY FURNITURE FORT NELSON

CITY FURNITURE (2005) LTD - PRINCE GEORGE

MODERN HOME FURNITURE (LEON'S)

CITY FURNITURE AND APPLIANCES (PEACE RIVER) LTD #110880

DOUBLE DIAMOND ELECTRONICS LTD   (14530)

CITY FURNITURE LTD. DAWSON CREEK #250035

ERIK'S AVU

TOTEM AUDIO VIDEO LTD

ANDRE'S ELECTRONIC EXPERTS

CITY FURNITURE & APPLIANCES (PRINCE RUPERT)

SIGHT AND SOUND

HOWARTH'S HOME CENTRE (LEON'S)

HOMETOWN FURNITURE & APPLIANCE

4620390 MANITOBA LTD d.b.a. EXTREME ELECTRONICS   (14994)

TERRACE FURNITURE MART LTD.

MIKE'S AUDIO VIDEO UNLIMITED

RED INCENTIVES INC

HANEY SEWING & SOUND (1994) LTD.

SOUND CITY AVU

ATLAS AUDIO VIDEO UNLIMITED

SHOPRITE STORES

BACKSTAGE MUSIC LTD

MCMURRAY T.V. CENTRE LTD

CO-OP@HOME

CITY FURNITURE CASTLEGAR

THE ONLY STEREO WAREHOUSE (1990) LTD

CITY FURNITURE & APPLIANCES (W.KELOWNA) LTD.

SIGNATURE AUDIO VIDEO LTD   (40580)

AUDIO WAREHOUSE LTD

AMEUBLEMENT VEILLEUX FURNITURE LTD

SOLOMON'S FURNITURE & APPLIANCES

CITY FURNITURE LLOYD LTD

P A SOUND WORKS INC

NSIXTY TRADING COMPANY LTD

SMILEY'S

RICHARDSON HOME HARDWARE

CFA FM LTD

ROSSBURN HOME HARDWARE

RAWLINGS FURNITURE

EPLS STORE LTD

LRT INVESTMENTS LTD

NATIONAL AUDIO VIDEO LTD

CITY FURNITURE & APPLIANCES

GEEK'N OUT

TODAY'S ENTERPRISES LTD.

KONDOLAS FURNITURE (WILLIAMS LAKE) LTD.

GLASSER'S T.V. SERVICE LTD

CITY FURNITURE & APPLIANCES

ALTRONICS LIMITED

CLEAR VIEW HOME FURNISHINGS LTD (LEON'S)

M & M FURNITURE LTD      

NORTHRUP AND SONS INC (LEON'S)

PLB FURNITURE LTD.

ASHKYLE LTD (LEON'S)

BAINE JOHNSTON FURNITURE LIMITED (LEON'S)

HOME ZONE ELECTRONICS LTD

SHELBURNE FURNITURE & APPLIANCES LTD   (20031)

CANFLOR HOLDINGS LTD d.b.a. GLUBES AVU   (16200)

FURNITURE GALLERY INC.

HOUSE OF FIXTURES LTD (LEON'S)

LOUNSBURY FURNITURE LTD

WILSON'S SHOPPING CENTRE LIMITED

KELLY'S CUSTOM HOME ENTERTAINMENT LTD

SOUNDS FANTASTIC LTD   (59222)

GOW'S HARDWARE LIMITED

MAISON ADAM

CANEX

GERMAIN LARIVIERE (1970) LTEE

LA CLEF DE SOL INC

KAWARTHA TV AND STEREO

NORMAND NADEAU TV INC

SYSTEME ELECTRONIQUE LARIVIERE INC

9104-4925 QUEBEC INC d.b.a. CENTRE HI-FI ROBERVAL

STEREO PLUS ROUSSEL INFORMATIQUE - CHICOUTIMI

LE GROUPE KEBECSON INC

STEREO PLUS SENNETERRE

GROUPE SON X PLUS INC

9358-6568 QUEBEC INC d.b.a. CENTRE HIFI

SONXPLUS SAINT-SAUVEUR)

 

 

 

Détaillants canadiens autorisés
Type 2 : Carte-cadeau de 1 000 $ (série OLED W6)

Période de promotion

LG.ca1er juin 2026 au 30 juin 2026
Best Buy
Costco

Leon's

Brick
Walmart
Visions
London Drugs
BMTC
CHF
2001 AV

Meubles RD

Indy accounts:

(APPLIANCE JUNCTION

AUDIO ONE

BOSS SOUND AND COMMUNICATION

CANADA COMPUTERS

DIXIE ELECTRONICS OUTLET INC

EASTPORTERS

EASTVIEW APPLIANCES, KITCHENS & TILES (NEW)

EPIC LUXURY SYSTEMS INC

GENTEC INTERNATIONAL

HOMETECH TV & APPLIANCES INC (NEW)

LEO ELECTRONICS

TEKSAVVY ELECTRONICS (NEW)

TELE CITY ELECTRONICS

TELETIME SUPERSTORES

TOP CHOICE ELECTRONICS INC

TRUTONE ELECTRONICS

UNIONVILLE APPLIANCE PARTS AND SERVICE INC. (NEW)

UNITED CANADA FURNITURE (NEW)

UPDATE T.V. & STEREO SALES & REPAIRS LTD

ABC OFFICE EQUIPMENT

AMG SHOP KOREA INC.

AUTOMATED INTERIORS INC

LAMBTON GALLERIES INC

LIBRATEL INC

MASTER COM INC.

TG APPLIANCE GROUP INC (BUILDER)

INGRAM MICRO INC

MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT LTD.

MARROW INTERNATIONAL INC

MDG COMPUTERS CANADA INC (C$)

ROGERS WIRELESS INC

TD SYNNEX CANADA ULC

1547783 ONTARIO INC d.b.a. DENOMY'S AVU   

392213 ONTARIO LIMITED d.b.a. NATURAL SOUND   

BANGHART HOME FURNISHINGS INC

CANADIAN APPLIANCE SOURCE LP

CHISHOLM T.V. LTD

EARL KENNEDY ELECTRIC LTD

FULL LINE ELECTRONICS INC

GIBBY'S ELECTRONIC SUPERMARKET

H. J. BROOKS AND SONS LIMITED (LEON'S)

JOICE-SWEANOR APPLIANCES (PORT HOPE) LIMITED

K.G. ELECTRONICS

LEEALAN HOLDINGS LIMITED (LEON'S)

MCKERCHER KINGSTON LIMITED

P MACDONALD FAMILY FURNISHINGS INC (LEON'S)

PLB FURNITURE LTD.

POWER LINE ELECTRONICS

RANDY'S TV LIMITED

SINCLAIR T.V. & APPLIANCES (SALES)

STRATHROY AUDIO VIDEO

TEPPERMAN, N. LIMITED 

THOMAS D. REBURN LTD (LEON'S)

TOM & AL'S QUALITY HOME FURNISHINGS & APPLIANCES LTD   

WARDELL'S FACTORY WAREHOUSE

WIN-LEADER CORP

MCNAIN TV & ELECTRONICS

AURORA TV & RADIO LTD

CITY FURNITURE QUESNEL

KONDOLAS FURNITURE TERRACE LTD.

KRAZY KILEY'S (SASKATOON)

BIANCO'S SUPERCENTER

THE NORTH WEST COMPANY LP

THE POWER CENTRE

CITY FURNITURE & APPLIANCES SALMON ARM

CITY FURNITURE KAMLOOPS

CITY FURNITURE FORT NELSON

CITY FURNITURE (2005) LTD - PRINCE GEORGE

MODERN HOME FURNITURE (LEON'S)

CITY FURNITURE AND APPLIANCES (PEACE RIVER) LTD #110880

DOUBLE DIAMOND ELECTRONICS LTD   (14530)

CITY FURNITURE LTD. DAWSON CREEK #250035

ERIK'S AVU

TOTEM AUDIO VIDEO LTD

ANDRE'S ELECTRONIC EXPERTS

CITY FURNITURE & APPLIANCES (PRINCE RUPERT)

SIGHT AND SOUND

HOWARTH'S HOME CENTRE (LEON'S)

HOMETOWN FURNITURE & APPLIANCE

4620390 MANITOBA LTD d.b.a. EXTREME ELECTRONICS   (14994)

TERRACE FURNITURE MART LTD.

MIKE'S AUDIO VIDEO UNLIMITED

RED INCENTIVES INC

HANEY SEWING & SOUND (1994) LTD.

SOUND CITY AVU

ATLAS AUDIO VIDEO UNLIMITED

SHOPRITE STORES

BACKSTAGE MUSIC LTD

MCMURRAY T.V. CENTRE LTD

CO-OP@HOME

CITY FURNITURE CASTLEGAR

THE ONLY STEREO WAREHOUSE (1990) LTD

CITY FURNITURE & APPLIANCES (W.KELOWNA) LTD.

SIGNATURE AUDIO VIDEO LTD   (40580)

AUDIO WAREHOUSE LTD

AMEUBLEMENT VEILLEUX FURNITURE LTD

SOLOMON'S FURNITURE & APPLIANCES

CITY FURNITURE LLOYD LTD

P A SOUND WORKS INC

NSIXTY TRADING COMPANY LTD

SMILEY'S

RICHARDSON HOME HARDWARE

CFA FM LTD

ROSSBURN HOME HARDWARE

RAWLINGS FURNITURE

EPLS STORE LTD

LRT INVESTMENTS LTD

NATIONAL AUDIO VIDEO LTD

CITY FURNITURE & APPLIANCES

GEEK'N OUT

TODAY'S ENTERPRISES LTD.

KONDOLAS FURNITURE (WILLIAMS LAKE) LTD.

GLASSER'S T.V. SERVICE LTD

CITY FURNITURE & APPLIANCES

ALTRONICS LIMITED

CLEAR VIEW HOME FURNISHINGS LTD (LEON'S)

M & M FURNITURE LTD      

NORTHRUP AND SONS INC (LEON'S)

PLB FURNITURE LTD.

ASHKYLE LTD (LEON'S)

BAINE JOHNSTON FURNITURE LIMITED (LEON'S)

HOME ZONE ELECTRONICS LTD

SHELBURNE FURNITURE & APPLIANCES LTD   (20031)

CANFLOR HOLDINGS LTD d.b.a. GLUBES AVU   (16200)

FURNITURE GALLERY INC.

HOUSE OF FIXTURES LTD (LEON'S)

LOUNSBURY FURNITURE LTD

WILSON'S SHOPPING CENTRE LIMITED

KELLY'S CUSTOM HOME ENTERTAINMENT LTD

SOUNDS FANTASTIC LTD   (59222)

GOW'S HARDWARE LIMITED

MAISON ADAM

CANEX

GERMAIN LARIVIERE (1970) LTEE

LA CLEF DE SOL INC

KAWARTHA TV AND STEREO

NORMAND NADEAU TV INC

SYSTEME ELECTRONIQUE LARIVIERE INC

9104-4925 QUEBEC INC d.b.a. CENTRE HI-FI ROBERVAL

STEREO PLUS ROUSSEL INFORMATIQUE - CHICOUTIMI

LE GROUPE KEBECSON INC

STEREO PLUS SENNETERRE

GROUPE SON X PLUS INC

9358-6568 QUEBEC INC d.b.a. CENTRE HIFI

SONXPLUS SAINT-SAUVEUR)

 

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les offres disponibles pour chaque modèle.

 

Série

Modèle

Offre

W6

OLED83W6PUA

Carte Visa prépayée de 1 000 $

 

OLED77W6PUA

C6

OLED83C6HUP

Couverture totale de 4 ans
 (garantie du fabricant de 1 an + couverture prolongée de 3 ans)

 

OLED77C6HUP

OLED65C6PUA

OLED55C6PUA

OLED48C6PUA

OLED42C6PUA

G6

OLED97G6WUA

Installation gratuite

 

OLED83G6WUA

OLED77G6WUA

OLED65G6WUA

OLED55G6WUA

OLED65G6SUB

OLED55G6SUB

 

*Pour les achats effectués sur LG.ca, les offres de carte‑cadeau et d’installation sont vérifiées automatiquement. Seul l’enregistrement de la garantie est requis.

 

PROCESSUS DE RÉCLAMATION :


Le processus de réclamation doit être effectué en ligne, conformément aux étapes énoncées ci-dessous.

 

À la suite de l'achat (auprès d'un détaillant canadien autorisé) d'un produit admissible durant la période promotionnelle, les participants doivent se rendre sur la page de réclamation de produit de LG Canada pour la télécommande gift. Les participants devront fournir les renseignements suivants lors du processus de réclamation du cadeau : nom, adresse de livraison (aucune livraison ne sera effectuée à une case postale), numéro de téléphone, adresse courriel, le produit admissible, le numéro de série du produit admissible et certains détails concernant l'achat du produit admissible (plus précisément, le détaillant canadien autorisé où le produit admissible a été acheté, la date d'achat et une photo lisible de la preuve d'achat).

 

Si des renseignements requis pour compléter le processus de réclamation du cadeau sont manquants, cela pourrait retarder ou interrompre le traitement de la réclamation du participant et pourrait entraîner l'inadmissibilité de ce dernier à recevoir le cadeau. Les participants qui reçoivent un courriel indiquant que des renseignements supplémentaires sont requis doivent fournir les informations demandées dans les sept (7) jours suivant l'envoi dudit courriel. Le défaut de fournir ces renseignements conformément aux instructions fournies dans le courriel et dans le délai précisé ci-dessus peut, à la seule discrétion de LG Canada, entraîner le rejet de la réclamation du cadeau, et aucun cadeau ne sera dû au participant.

 

Les participants auront jusqu'au 31 août 2026 (23 h 59 HE), ou jusqu'à épuisement des stocks du cadeau, selon la première éventualité, pour visiter la page de réclamation du produit et soumettre leur demande pour obtenir leur cadeau (« Période de réclamation »).

 

  1. Réclamer – avec le numéro de série de votre produit et votre preuve d'achat.

 

Réclamation de la promotion : Une fois votre demande de réclamation validée, vous recevrez un courriel de confirmation de [lg.homeentertainment@lgepartner.com] contenant des rappels et des instructions.

 

RESTRICTIONS DE LA PROMOTION :


Cette promotion s'applique uniquement aux produits admissibles neufs (énumérés au Tableau 1) qui sont achetés auprès d'un détaillant canadien autorisé (énuméré au Tableau 1) conformément aux présentes conditions de la promotion. Les achats en ligne sur des sites d'enchères Internet ou les achats d'articles de type « boîte ouverte », de modèles remis à neuf ou remis à neuf, et/ou d'unités de démonstration ne sont pas admissibles à cette promotion. Pour éviter tout doute, cela exclut également les achats effectués sur eBay, Amazon Marketplace, Best Buy Marketplace ou tout autre marché tiers similaire. De plus, cette promotion n'est pas valide sur les marchandises promotionnelles gratuites ou offertes en prime, même si ces marchandises seraient autrement considérées comme un produit admissible.

 

Les participants à la promotion doivent être des particuliers qui achètent les produits admissibles pour leur usage personnel. Cette promotion ne s'applique pas aux ventes commerciales. Aucune réclamation de cadeau effectuée par une entreprise, un groupe, une organisation ou toute autre partie de ce type ne sera honorée.

 

Tout produit admissible acheté dans le cadre de la réclamation du cadeau ne doit pas être retourné, faute de quoi le cadeau sera sujet à confiscation.

 

Les soumissions de réclamation de cadeau en double utilisant les mêmes produits admissibles ou des preuves d'achat identiques ne seront pas acceptées et toutes les réclamations de cadeau associées seront considérées comme nulles.

 

Sous réserve de la validité de la réclamation du cadeau, les participants recevront leur cadeau dès que commercialement possible après la validation. Néanmoins, en raison d'une demande accrue et de retards d'approvisionnement mondiaux, il est difficile de garantir les dates de livraison.

 

Les preuves d'achat illisibles, altérées ou reproduites mécaniquement/électroniquement ne sont pas admissibles et ne seront pas acceptées dans le cadre d'une réclamation de cadeau. Toutes les réclamations de cadeau deviennent la propriété exclusive de LG Canada. Plusieurs tentatives de réclamation de cadeau par la même personne peuvent entraîner la disqualification de cette personne et de ses réclamations associées de la promotion et éventuellement de promotions futures. Les réclamations de cadeau seront jugées invalides si elles sont tardives, illisibles, incomplètes, endommagées, irrégulières, mutilées, forgées, falsifiées ou altérées. Les réclamations de masse ou les réclamations de cadeaux générées par un script, une macro, reproduites mécaniquement ou électroniquement, automatisées ou provenant d'un service de participation à une promotion ou d'un appareil automatisé, ou altérées de quelque manière que ce soit, seront disqualifiées et signalées aux autorités compétentes.

 

Toute dépense supplémentaire engagée en rapport avec la réception ou l'utilisation d'une réclamation de cadeau est la responsabilité du participant réclamant. Une réclamation de cadeau ne peut être transférée, substituée ou rachetée contre de l'argent.

 

Pour joindre le support de la promotion, veuillez composer le 1 888 542-2623 de 8 h 00 à 18 h 00 (HE) du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés canadiens.

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ :

 

En participant à la présente promotion, chaque participant consent à la collecte, à l’utilisation et à la distribution de leurs renseignements personnels par LG Canada aux fins de la mise en oeuvre, de l’administration et de l’exécution de la présente promotion.  La politique de confidentialité de LG Canada est intégrée aux présentes et peut être consultée à https://www.lg.com/ca_fr/privacy.  La participation à la présente promotion par le participant constitue son acceptation de la politique de confidentialité, aux modalités de la présente promotion et de communiqués concernant ladite promotion par courriel, appels téléphoniques, poste ou autres.  Toute question concernant les renseignements personnels retenus par LG Canada devrait être dirigée à canada.privacy@lge.com.

 

MODIFICATIONS OU RÉSILIATION DE LA PROMOTION :

 

LG Canada se réserve le droit de modifier les modalités de la promotion établies dans la présente et ce, en tout temps et, notamment mais non de façon limitative, la durée de la période de promotion, ou de résilier la promotion en tout temps, sans avis préalable.

 

LG Canada se réserve le droit de suspendre les privilèges de participation de tout participant (à cette promotion ou possiblement à des promotions futures) qui s’engage à des activités frauduleuses ou utilise la promotion d’une manière incompatible avec les présentes modalités de la promotion ou en infraction de toute loi fédérale, provinciale ou municipale.  En outre, LG Canada aura le droit de prendre toute action administrative et / ou légale appropriée, notamment de rapporter de telles activités aux autorisées compétentes, si elle le juge nécessaire et à sa discrétion seule.

 

INDEMNISATION :

 

En soumettant une réclamation de cadeau dans le cadre de la présente promotion, chaque participant confirme comprendre les présentes modalités de la promotion et accepter de s’y conformer.  Par la présente, chaque participant et ses représentants, héritiers, proches parents ou ayants droit (les « représentants du participant »), libèrent et tiennent quitte LG Canada de toute responsabilité concernant les blessures, la perte ou les dommages de toutes sortes aux participants, aux représentants du participant ou à toute autre personne, notamment les blessures corporelles, la mort ou les dommages à la propriété, résultant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l’acceptation, de la possession, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation d’un cadeau, de la participation à la promotion, de toute infraction aux présentes modalités de la promotion ou de toute autre activité liée au cadeau. Le participant et les représentants du participant acceptent d’indemniser pleinement LG Canada pour toute réclamation de tiers liées à la présente promotion et ce, sans limite aucune.

 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ :

 

LG Canada n’assume aucune responsabilité concernant les renseignements inexacts ou incorrects, que cela soit causé par les utilisateurs du site Web ou par tout autre équipement ou toute programmation liés ou utilisés dans la présente promotion, ou par toute erreur humaine ou technique que ce soit lors du traitement des réclamations de cadeau dans le cadre de la présente promotion, ou par toute erreur d’impression ou autre dans les documents liés à la présente promotion.  LG Canada n'assume aucune responsabilité pour toute erreur, omission, falsification, interruption, suppression, défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, défaillance de la ligne de communication, vol ou destruction ou accès non autorisé ou modification des réclamations de cadeau. LG Canada ne peut être tenu responsable de quelque problème, virus ou difficulté technique liés aux lignes de réseau ou téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs ou fournisseurs, au matériel ou logiciel, aux problèmes avec le courriel ou la messagerie directe, à la congestion de traffic sur Internet ou un site Web, ou toute combinaison de ces éléments, notamment tout dommage à l’ordinateur d’un participant ou de toute autre personne lié ou résultant de la participation à la présente promotion ou du téléchargement de documents de la présente promotion.

 

LG Canada n'assume aucune responsabilité pour toute blessure personnelle ou dommage matériel ou perte de quelque nature que ce soit, notamment mais non de façon limitative, les dommages directs, indirects, consécutifs, accessoires ou punitifs qui pourraient être subis par l'équipement informatique d'un participant ou de toute autre personne résultant de la tentative d'un participant de participer à la présente promotion, ou de télécharger toute information relative à la participation à la présente promotion, ou à l'utilisation de tout site Web.

 

Les présentes modalités de la promotion seront régies par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables.  Les tribunaux du district judiciaire de Toronto auront la compétence exclusive sur tous les litiges ou désaccords découlant des présentes modalités de la promotion.

 

LANGUE :

 

Advenant un conflit entre la version française et la version anglaise des présentes modalités de la promotion, la version anglaise des présentes modalités prévaudra.

*Pour les achats effectués sur LG.ca, les offres de carte‑cadeau et d’installation sont vérifiées automatiquement. Seul l’enregistrement de la garantie est requis.

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