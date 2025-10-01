1 Offre valide du 1er juin 2026 au 30 juin 2026. L’offre de garantie prolongée est offerte à l’achat de certains nouveaux téléviseurs LG OLED de la série C6 admissibles, et la carte-cadeau est offerte à l’achat d’un nouveau téléviseur LG OLED de la série W6 admissible, sur LG.ca ou chez les détaillants participants, jusqu’à épuisement des stocks. L’offre de garantie prolongée n’est pas offerte en Colombie-Britannique. L’offre peut être modifiée sans préavis et ne peut être combinée à aucune autre offre. En raison de la demande accrue et des retards mondiaux d’approvisionnement, il est difficile de garantir les dates de livraison. D’autres conditions s’appliquent; consultez les modalités ci-dessous ou visitez l’URL.

MODALITÉS ET CONDITIONS

Cette offre s'adresse uniquement aux résidents autorisés du Canada ayant atteint l'âge de la majorité dans leur province de résidence et qui choisissent de participer (« Participant ») à la promotion des téléviseurs LG à grand écran (« Promotion »). En participant à cette Promotion, les Participants acceptent inconditionnellement de se conformer et de se soumettre à ces modalités et conditions (« Conditions de la promotion »), lesquelles sont finales et exécutoires pour tout ce qui concerne la Promotion. L'obtention du cadeau avec achat par un Participant est conditionnelle au respect de toutes les exigences énoncées dans les présentes.

DESCRIPTION DE LA PROMOTION :



LG Electronics Canada, Inc. (« LG Canada ») propose une offre promotionnelle d'une durée limitée à l'achat d'un nouveau téléviseur intelligent LG OLED 4K admissible (« Produit admissible ») figurant au Tableau 1 ci-dessous, soit en ligne ou en magasin, auprès d'un détaillant canadien figurant au Tableau 1 (« Détaillant canadien autorisé ») ou directement auprès de LG Canada (sur lg.com/ca), selon le cas.

Sous réserve des présentes Conditions de la promotion, tous les achats de Produits admissibles doivent être effectués durant la période promotionnelle indiquée au Tableau 1 ci-dessous (« Période promotionnelle »). À des fins de précision, la date d'achat sera déterminée selon la date imprimée sur la facture payée ou le reçu.

Cette Promotion est offerte uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Aucun bon de réduction différée (rain check) ne sera offert. Cette Promotion n'est pas valide en combinaison avec toute autre offre ou promotion.

LG Canada se réserve le droit de modifier ou d'annuler cette Promotion à tout moment, sans préavis.

Pour tout achat d'un Produit Admissible pendant la Période Promotionnelle effectué directement auprès de LG Canada (sur lg.com/ca), le cadeau offert avec achat (« Cadeau ») sera inclus.

Pour les achats d'un Produit admissible durant la Période promotionnelle effectués auprès d'un Détaillant canadien autorisé, les Participants doivent suivre les étapes détaillées ci-dessous dans la section Processus de réclamation pour obtenir leur Cadeau. Si la réclamation d'un Participant pour un Cadeau est valide et effectuée conformément aux présentes Conditions de la promotion, le Cadeau sera envoyé au Participant.

Il n'y aura aucune limite par foyer, ce qui signifie qu'un Cadeau sera offert pour chaque téléviseur acheté. Seules les réclamations validées recevront un Cadeau.

Tableau 1 - Produits admissibles, détaillants canadiens autorisés et périodes de promotion.

Produits admissibles Cadeau Sur lg.com/ca et chez les détaillants canadiens autorisés: (See Below) Type 1 : Garantie supplémentaire de 3 ans (série OLED C6)

Type 2 : Carte-cadeau de 1 000 $ (série OLED W6)

Séries Modèle MAP GC Garantie W6 OLED83W6PUA.ACC 9999.99 1000 - OLED77W6PUA.ACC 7999.99 1000 C6 OLED83C6HUP.ACC 6499.99 0 Couverture totale de 4 ans

(1 an de garantie du fabricant

+ 3 ans de prolongation) OLED77C6HUP.ACC 4499.99 0 OLED65C6PUA.ACC 2999.99 0 OLED55C6PUA.ACC 2299.99 0 OLED48C6PUA.ACC 1799.99 0 OLED42C6PUA.ACC 1699.99 0

LG Canada Période de promotion LG Canada (lg.com/ca) 1er juin 2026 au 30 juin 2026

Détaillants canadiens autorisés

Type 1 : Garantie supplémentaire de 3 ans (série OLED C6) Période de promotion LG.ca 1er juin 2026 au 30 juin 2026 Best Buy Costco Leon's Brick Walmart Visions London Drugs BMTC CHF 2001 AV Meubles RD Indy accounts: (APPLIANCE JUNCTION AUDIO ONE BOSS SOUND AND COMMUNICATION CANADA COMPUTERS DIXIE ELECTRONICS OUTLET INC EASTPORTERS EASTVIEW APPLIANCES, KITCHENS & TILES (NEW) EPIC LUXURY SYSTEMS INC GENTEC INTERNATIONAL HOMETECH TV & APPLIANCES INC (NEW) LEO ELECTRONICS TEKSAVVY ELECTRONICS (NEW) TELE CITY ELECTRONICS TELETIME SUPERSTORES TOP CHOICE ELECTRONICS INC TRUTONE ELECTRONICS UNIONVILLE APPLIANCE PARTS AND SERVICE INC. (NEW) UNITED CANADA FURNITURE (NEW) UPDATE T.V. & STEREO SALES & REPAIRS LTD ABC OFFICE EQUIPMENT AMG SHOP KOREA INC. AUTOMATED INTERIORS INC LAMBTON GALLERIES INC LIBRATEL INC MASTER COM INC. TG APPLIANCE GROUP INC (BUILDER) INGRAM MICRO INC MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT LTD. MARROW INTERNATIONAL INC MDG COMPUTERS CANADA INC (C$) ROGERS WIRELESS INC TD SYNNEX CANADA ULC 1547783 ONTARIO INC d.b.a. DENOMY'S AVU 392213 ONTARIO LIMITED d.b.a. NATURAL SOUND BANGHART HOME FURNISHINGS INC CANADIAN APPLIANCE SOURCE LP CHISHOLM T.V. LTD EARL KENNEDY ELECTRIC LTD FULL LINE ELECTRONICS INC GIBBY'S ELECTRONIC SUPERMARKET H. J. BROOKS AND SONS LIMITED (LEON'S) JOICE-SWEANOR APPLIANCES (PORT HOPE) LIMITED K.G. ELECTRONICS LEEALAN HOLDINGS LIMITED (LEON'S) MCKERCHER KINGSTON LIMITED P MACDONALD FAMILY FURNISHINGS INC (LEON'S) PLB FURNITURE LTD. POWER LINE ELECTRONICS RANDY'S TV LIMITED SINCLAIR T.V. & APPLIANCES (SALES) STRATHROY AUDIO VIDEO TEPPERMAN, N. LIMITED THOMAS D. REBURN LTD (LEON'S) TOM & AL'S QUALITY HOME FURNISHINGS & APPLIANCES LTD WARDELL'S FACTORY WAREHOUSE WIN-LEADER CORP MCNAIN TV & ELECTRONICS AURORA TV & RADIO LTD CITY FURNITURE QUESNEL KONDOLAS FURNITURE TERRACE LTD. KRAZY KILEY'S (SASKATOON) BIANCO'S SUPERCENTER THE NORTH WEST COMPANY LP THE POWER CENTRE CITY FURNITURE & APPLIANCES SALMON ARM CITY FURNITURE KAMLOOPS CITY FURNITURE FORT NELSON CITY FURNITURE (2005) LTD - PRINCE GEORGE MODERN HOME FURNITURE (LEON'S) CITY FURNITURE AND APPLIANCES (PEACE RIVER) LTD #110880 DOUBLE DIAMOND ELECTRONICS LTD (14530) CITY FURNITURE LTD. DAWSON CREEK #250035 ERIK'S AVU TOTEM AUDIO VIDEO LTD ANDRE'S ELECTRONIC EXPERTS CITY FURNITURE & APPLIANCES (PRINCE RUPERT) SIGHT AND SOUND HOWARTH'S HOME CENTRE (LEON'S) HOMETOWN FURNITURE & APPLIANCE 4620390 MANITOBA LTD d.b.a. EXTREME ELECTRONICS (14994) TERRACE FURNITURE MART LTD. MIKE'S AUDIO VIDEO UNLIMITED RED INCENTIVES INC HANEY SEWING & SOUND (1994) LTD. SOUND CITY AVU ATLAS AUDIO VIDEO UNLIMITED SHOPRITE STORES BACKSTAGE MUSIC LTD MCMURRAY T.V. CENTRE LTD CO-OP@HOME CITY FURNITURE CASTLEGAR THE ONLY STEREO WAREHOUSE (1990) LTD CITY FURNITURE & APPLIANCES (W.KELOWNA) LTD. SIGNATURE AUDIO VIDEO LTD (40580) AUDIO WAREHOUSE LTD AMEUBLEMENT VEILLEUX FURNITURE LTD SOLOMON'S FURNITURE & APPLIANCES CITY FURNITURE LLOYD LTD P A SOUND WORKS INC NSIXTY TRADING COMPANY LTD SMILEY'S RICHARDSON HOME HARDWARE CFA FM LTD ROSSBURN HOME HARDWARE RAWLINGS FURNITURE EPLS STORE LTD LRT INVESTMENTS LTD NATIONAL AUDIO VIDEO LTD CITY FURNITURE & APPLIANCES GEEK'N OUT TODAY'S ENTERPRISES LTD. KONDOLAS FURNITURE (WILLIAMS LAKE) LTD. GLASSER'S T.V. SERVICE LTD CITY FURNITURE & APPLIANCES ALTRONICS LIMITED CLEAR VIEW HOME FURNISHINGS LTD (LEON'S) M & M FURNITURE LTD NORTHRUP AND SONS INC (LEON'S) PLB FURNITURE LTD. ASHKYLE LTD (LEON'S) BAINE JOHNSTON FURNITURE LIMITED (LEON'S) HOME ZONE ELECTRONICS LTD SHELBURNE FURNITURE & APPLIANCES LTD (20031) CANFLOR HOLDINGS LTD d.b.a. GLUBES AVU (16200) FURNITURE GALLERY INC. HOUSE OF FIXTURES LTD (LEON'S) LOUNSBURY FURNITURE LTD WILSON'S SHOPPING CENTRE LIMITED KELLY'S CUSTOM HOME ENTERTAINMENT LTD SOUNDS FANTASTIC LTD (59222) GOW'S HARDWARE LIMITED MAISON ADAM CANEX GERMAIN LARIVIERE (1970) LTEE LA CLEF DE SOL INC KAWARTHA TV AND STEREO NORMAND NADEAU TV INC SYSTEME ELECTRONIQUE LARIVIERE INC 9104-4925 QUEBEC INC d.b.a. CENTRE HI-FI ROBERVAL STEREO PLUS ROUSSEL INFORMATIQUE - CHICOUTIMI LE GROUPE KEBECSON INC STEREO PLUS SENNETERRE GROUPE SON X PLUS INC 9358-6568 QUEBEC INC d.b.a. CENTRE HIFI SONXPLUS SAINT-SAUVEUR)

Détaillants canadiens autorisés

Type 2 : Carte-cadeau de 1 000 $ (série OLED W6) Période de promotion LG.ca 1er juin 2026 au 30 juin 2026 Best Buy Costco Leon's Brick Walmart Visions London Drugs BMTC CHF 2001 AV Meubles RD Indy accounts: (APPLIANCE JUNCTION AUDIO ONE BOSS SOUND AND COMMUNICATION CANADA COMPUTERS DIXIE ELECTRONICS OUTLET INC EASTPORTERS EASTVIEW APPLIANCES, KITCHENS & TILES (NEW) EPIC LUXURY SYSTEMS INC GENTEC INTERNATIONAL HOMETECH TV & APPLIANCES INC (NEW) LEO ELECTRONICS TEKSAVVY ELECTRONICS (NEW) TELE CITY ELECTRONICS TELETIME SUPERSTORES TOP CHOICE ELECTRONICS INC TRUTONE ELECTRONICS UNIONVILLE APPLIANCE PARTS AND SERVICE INC. (NEW) UNITED CANADA FURNITURE (NEW) UPDATE T.V. & STEREO SALES & REPAIRS LTD ABC OFFICE EQUIPMENT AMG SHOP KOREA INC. AUTOMATED INTERIORS INC LAMBTON GALLERIES INC LIBRATEL INC MASTER COM INC. TG APPLIANCE GROUP INC (BUILDER) INGRAM MICRO INC MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT LTD. MARROW INTERNATIONAL INC MDG COMPUTERS CANADA INC (C$) ROGERS WIRELESS INC TD SYNNEX CANADA ULC 1547783 ONTARIO INC d.b.a. DENOMY'S AVU 392213 ONTARIO LIMITED d.b.a. NATURAL SOUND BANGHART HOME FURNISHINGS INC CANADIAN APPLIANCE SOURCE LP CHISHOLM T.V. LTD EARL KENNEDY ELECTRIC LTD FULL LINE ELECTRONICS INC GIBBY'S ELECTRONIC SUPERMARKET H. J. BROOKS AND SONS LIMITED (LEON'S) JOICE-SWEANOR APPLIANCES (PORT HOPE) LIMITED K.G. ELECTRONICS LEEALAN HOLDINGS LIMITED (LEON'S) MCKERCHER KINGSTON LIMITED P MACDONALD FAMILY FURNISHINGS INC (LEON'S) PLB FURNITURE LTD. POWER LINE ELECTRONICS RANDY'S TV LIMITED SINCLAIR T.V. & APPLIANCES (SALES) STRATHROY AUDIO VIDEO TEPPERMAN, N. LIMITED THOMAS D. REBURN LTD (LEON'S) TOM & AL'S QUALITY HOME FURNISHINGS & APPLIANCES LTD WARDELL'S FACTORY WAREHOUSE WIN-LEADER CORP MCNAIN TV & ELECTRONICS AURORA TV & RADIO LTD CITY FURNITURE QUESNEL KONDOLAS FURNITURE TERRACE LTD. KRAZY KILEY'S (SASKATOON) BIANCO'S SUPERCENTER THE NORTH WEST COMPANY LP THE POWER CENTRE CITY FURNITURE & APPLIANCES SALMON ARM CITY FURNITURE KAMLOOPS CITY FURNITURE FORT NELSON CITY FURNITURE (2005) LTD - PRINCE GEORGE MODERN HOME FURNITURE (LEON'S) CITY FURNITURE AND APPLIANCES (PEACE RIVER) LTD #110880 DOUBLE DIAMOND ELECTRONICS LTD (14530) CITY FURNITURE LTD. DAWSON CREEK #250035 ERIK'S AVU TOTEM AUDIO VIDEO LTD ANDRE'S ELECTRONIC EXPERTS CITY FURNITURE & APPLIANCES (PRINCE RUPERT) SIGHT AND SOUND HOWARTH'S HOME CENTRE (LEON'S) HOMETOWN FURNITURE & APPLIANCE 4620390 MANITOBA LTD d.b.a. EXTREME ELECTRONICS (14994) TERRACE FURNITURE MART LTD. MIKE'S AUDIO VIDEO UNLIMITED RED INCENTIVES INC HANEY SEWING & SOUND (1994) LTD. SOUND CITY AVU ATLAS AUDIO VIDEO UNLIMITED SHOPRITE STORES BACKSTAGE MUSIC LTD MCMURRAY T.V. CENTRE LTD CO-OP@HOME CITY FURNITURE CASTLEGAR THE ONLY STEREO WAREHOUSE (1990) LTD CITY FURNITURE & APPLIANCES (W.KELOWNA) LTD. SIGNATURE AUDIO VIDEO LTD (40580) AUDIO WAREHOUSE LTD AMEUBLEMENT VEILLEUX FURNITURE LTD SOLOMON'S FURNITURE & APPLIANCES CITY FURNITURE LLOYD LTD P A SOUND WORKS INC NSIXTY TRADING COMPANY LTD SMILEY'S RICHARDSON HOME HARDWARE CFA FM LTD ROSSBURN HOME HARDWARE RAWLINGS FURNITURE EPLS STORE LTD LRT INVESTMENTS LTD NATIONAL AUDIO VIDEO LTD CITY FURNITURE & APPLIANCES GEEK'N OUT TODAY'S ENTERPRISES LTD. KONDOLAS FURNITURE (WILLIAMS LAKE) LTD. GLASSER'S T.V. SERVICE LTD CITY FURNITURE & APPLIANCES ALTRONICS LIMITED CLEAR VIEW HOME FURNISHINGS LTD (LEON'S) M & M FURNITURE LTD NORTHRUP AND SONS INC (LEON'S) PLB FURNITURE LTD. ASHKYLE LTD (LEON'S) BAINE JOHNSTON FURNITURE LIMITED (LEON'S) HOME ZONE ELECTRONICS LTD SHELBURNE FURNITURE & APPLIANCES LTD (20031) CANFLOR HOLDINGS LTD d.b.a. GLUBES AVU (16200) FURNITURE GALLERY INC. HOUSE OF FIXTURES LTD (LEON'S) LOUNSBURY FURNITURE LTD WILSON'S SHOPPING CENTRE LIMITED KELLY'S CUSTOM HOME ENTERTAINMENT LTD SOUNDS FANTASTIC LTD (59222) GOW'S HARDWARE LIMITED MAISON ADAM CANEX GERMAIN LARIVIERE (1970) LTEE LA CLEF DE SOL INC KAWARTHA TV AND STEREO NORMAND NADEAU TV INC SYSTEME ELECTRONIQUE LARIVIERE INC 9104-4925 QUEBEC INC d.b.a. CENTRE HI-FI ROBERVAL STEREO PLUS ROUSSEL INFORMATIQUE - CHICOUTIMI LE GROUPE KEBECSON INC STEREO PLUS SENNETERRE GROUPE SON X PLUS INC 9358-6568 QUEBEC INC d.b.a. CENTRE HIFI SONXPLUS SAINT-SAUVEUR)

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les offres disponibles pour chaque modèle.

Série Modèle Offre W6 OLED83W6PUA Carte Visa prépayée de 1 000 $ OLED77W6PUA C6 OLED83C6HUP Couverture totale de 4 ans

(garantie du fabricant de 1 an + couverture prolongée de 3 ans) OLED77C6HUP OLED65C6PUA OLED55C6PUA OLED48C6PUA OLED42C6PUA G6 OLED97G6WUA Installation gratuite OLED83G6WUA OLED77G6WUA OLED65G6WUA OLED55G6WUA OLED65G6SUB OLED55G6SUB

*Pour les achats effectués sur LG.ca, les offres de carte‑cadeau et d’installation sont vérifiées automatiquement. Seul l’enregistrement de la garantie est requis.

PROCESSUS DE RÉCLAMATION :



Le processus de réclamation doit être effectué en ligne, conformément aux étapes énoncées ci-dessous.

À la suite de l'achat (auprès d'un détaillant canadien autorisé) d'un produit admissible durant la période promotionnelle, les participants doivent se rendre sur la page de réclamation de produit de LG Canada pour la télécommande gift. Les participants devront fournir les renseignements suivants lors du processus de réclamation du cadeau : nom, adresse de livraison (aucune livraison ne sera effectuée à une case postale), numéro de téléphone, adresse courriel, le produit admissible, le numéro de série du produit admissible et certains détails concernant l'achat du produit admissible (plus précisément, le détaillant canadien autorisé où le produit admissible a été acheté, la date d'achat et une photo lisible de la preuve d'achat).

Si des renseignements requis pour compléter le processus de réclamation du cadeau sont manquants, cela pourrait retarder ou interrompre le traitement de la réclamation du participant et pourrait entraîner l'inadmissibilité de ce dernier à recevoir le cadeau. Les participants qui reçoivent un courriel indiquant que des renseignements supplémentaires sont requis doivent fournir les informations demandées dans les sept (7) jours suivant l'envoi dudit courriel. Le défaut de fournir ces renseignements conformément aux instructions fournies dans le courriel et dans le délai précisé ci-dessus peut, à la seule discrétion de LG Canada, entraîner le rejet de la réclamation du cadeau, et aucun cadeau ne sera dû au participant.

Les participants auront jusqu'au 31 août 2026 (23 h 59 HE), ou jusqu'à épuisement des stocks du cadeau, selon la première éventualité, pour visiter la page de réclamation du produit et soumettre leur demande pour obtenir leur cadeau (« Période de réclamation »).

Réclamer – avec le numéro de série de votre produit et votre preuve d'achat.

Réclamation de la promotion : Une fois votre demande de réclamation validée, vous recevrez un courriel de confirmation de [lg.homeentertainment@lgepartner.com] contenant des rappels et des instructions.

RESTRICTIONS DE LA PROMOTION :



Cette promotion s'applique uniquement aux produits admissibles neufs (énumérés au Tableau 1) qui sont achetés auprès d'un détaillant canadien autorisé (énuméré au Tableau 1) conformément aux présentes conditions de la promotion. Les achats en ligne sur des sites d'enchères Internet ou les achats d'articles de type « boîte ouverte », de modèles remis à neuf ou remis à neuf, et/ou d'unités de démonstration ne sont pas admissibles à cette promotion. Pour éviter tout doute, cela exclut également les achats effectués sur eBay, Amazon Marketplace, Best Buy Marketplace ou tout autre marché tiers similaire. De plus, cette promotion n'est pas valide sur les marchandises promotionnelles gratuites ou offertes en prime, même si ces marchandises seraient autrement considérées comme un produit admissible.

Les participants à la promotion doivent être des particuliers qui achètent les produits admissibles pour leur usage personnel. Cette promotion ne s'applique pas aux ventes commerciales. Aucune réclamation de cadeau effectuée par une entreprise, un groupe, une organisation ou toute autre partie de ce type ne sera honorée.

Tout produit admissible acheté dans le cadre de la réclamation du cadeau ne doit pas être retourné, faute de quoi le cadeau sera sujet à confiscation.

Les soumissions de réclamation de cadeau en double utilisant les mêmes produits admissibles ou des preuves d'achat identiques ne seront pas acceptées et toutes les réclamations de cadeau associées seront considérées comme nulles.

Sous réserve de la validité de la réclamation du cadeau, les participants recevront leur cadeau dès que commercialement possible après la validation. Néanmoins, en raison d'une demande accrue et de retards d'approvisionnement mondiaux, il est difficile de garantir les dates de livraison.

Les preuves d'achat illisibles, altérées ou reproduites mécaniquement/électroniquement ne sont pas admissibles et ne seront pas acceptées dans le cadre d'une réclamation de cadeau. Toutes les réclamations de cadeau deviennent la propriété exclusive de LG Canada. Plusieurs tentatives de réclamation de cadeau par la même personne peuvent entraîner la disqualification de cette personne et de ses réclamations associées de la promotion et éventuellement de promotions futures. Les réclamations de cadeau seront jugées invalides si elles sont tardives, illisibles, incomplètes, endommagées, irrégulières, mutilées, forgées, falsifiées ou altérées. Les réclamations de masse ou les réclamations de cadeaux générées par un script, une macro, reproduites mécaniquement ou électroniquement, automatisées ou provenant d'un service de participation à une promotion ou d'un appareil automatisé, ou altérées de quelque manière que ce soit, seront disqualifiées et signalées aux autorités compétentes.

Toute dépense supplémentaire engagée en rapport avec la réception ou l'utilisation d'une réclamation de cadeau est la responsabilité du participant réclamant. Une réclamation de cadeau ne peut être transférée, substituée ou rachetée contre de l'argent.

Pour joindre le support de la promotion, veuillez composer le 1 888 542-2623 de 8 h 00 à 18 h 00 (HE) du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés canadiens.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ :

En participant à la présente promotion, chaque participant consent à la collecte, à l’utilisation et à la distribution de leurs renseignements personnels par LG Canada aux fins de la mise en oeuvre, de l’administration et de l’exécution de la présente promotion. La politique de confidentialité de LG Canada est intégrée aux présentes et peut être consultée à https://www.lg.com/ca_fr/privacy. La participation à la présente promotion par le participant constitue son acceptation de la politique de confidentialité, aux modalités de la présente promotion et de communiqués concernant ladite promotion par courriel, appels téléphoniques, poste ou autres. Toute question concernant les renseignements personnels retenus par LG Canada devrait être dirigée à canada.privacy@lge.com.

MODIFICATIONS OU RÉSILIATION DE LA PROMOTION :

LG Canada se réserve le droit de modifier les modalités de la promotion établies dans la présente et ce, en tout temps et, notamment mais non de façon limitative, la durée de la période de promotion, ou de résilier la promotion en tout temps, sans avis préalable.

LG Canada se réserve le droit de suspendre les privilèges de participation de tout participant (à cette promotion ou possiblement à des promotions futures) qui s’engage à des activités frauduleuses ou utilise la promotion d’une manière incompatible avec les présentes modalités de la promotion ou en infraction de toute loi fédérale, provinciale ou municipale. En outre, LG Canada aura le droit de prendre toute action administrative et / ou légale appropriée, notamment de rapporter de telles activités aux autorisées compétentes, si elle le juge nécessaire et à sa discrétion seule.

INDEMNISATION :

En soumettant une réclamation de cadeau dans le cadre de la présente promotion, chaque participant confirme comprendre les présentes modalités de la promotion et accepter de s’y conformer. Par la présente, chaque participant et ses représentants, héritiers, proches parents ou ayants droit (les « représentants du participant »), libèrent et tiennent quitte LG Canada de toute responsabilité concernant les blessures, la perte ou les dommages de toutes sortes aux participants, aux représentants du participant ou à toute autre personne, notamment les blessures corporelles, la mort ou les dommages à la propriété, résultant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l’acceptation, de la possession, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation d’un cadeau, de la participation à la promotion, de toute infraction aux présentes modalités de la promotion ou de toute autre activité liée au cadeau. Le participant et les représentants du participant acceptent d’indemniser pleinement LG Canada pour toute réclamation de tiers liées à la présente promotion et ce, sans limite aucune.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ :

LG Canada n’assume aucune responsabilité concernant les renseignements inexacts ou incorrects, que cela soit causé par les utilisateurs du site Web ou par tout autre équipement ou toute programmation liés ou utilisés dans la présente promotion, ou par toute erreur humaine ou technique que ce soit lors du traitement des réclamations de cadeau dans le cadre de la présente promotion, ou par toute erreur d’impression ou autre dans les documents liés à la présente promotion. LG Canada n'assume aucune responsabilité pour toute erreur, omission, falsification, interruption, suppression, défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, défaillance de la ligne de communication, vol ou destruction ou accès non autorisé ou modification des réclamations de cadeau. LG Canada ne peut être tenu responsable de quelque problème, virus ou difficulté technique liés aux lignes de réseau ou téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs ou fournisseurs, au matériel ou logiciel, aux problèmes avec le courriel ou la messagerie directe, à la congestion de traffic sur Internet ou un site Web, ou toute combinaison de ces éléments, notamment tout dommage à l’ordinateur d’un participant ou de toute autre personne lié ou résultant de la participation à la présente promotion ou du téléchargement de documents de la présente promotion.

LG Canada n'assume aucune responsabilité pour toute blessure personnelle ou dommage matériel ou perte de quelque nature que ce soit, notamment mais non de façon limitative, les dommages directs, indirects, consécutifs, accessoires ou punitifs qui pourraient être subis par l'équipement informatique d'un participant ou de toute autre personne résultant de la tentative d'un participant de participer à la présente promotion, ou de télécharger toute information relative à la participation à la présente promotion, ou à l'utilisation de tout site Web.

Les présentes modalités de la promotion seront régies par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables. Les tribunaux du district judiciaire de Toronto auront la compétence exclusive sur tous les litiges ou désaccords découlant des présentes modalités de la promotion.

LANGUE :

Advenant un conflit entre la version française et la version anglaise des présentes modalités de la promotion, la version anglaise des présentes modalités prévaudra.