La Première Marque De
Gros Électroménagers
Au Canada Pendant Cinq
Années Consécutives*

Il est maintenant temps de vous remercier.

Courez la chance de gagner un électroménager dans

le cadre du concours d’appréciation de LG!

*Première marque d’électroménagers sur le plan des unités et du chiffre d’affaires, enquête trimestrielle auprès des consommateurs menée par OpenBrand, gros appareils électroménagers (AHAM, six catégories principales), de 2021 à 2025.

LG Canada est fière de célébrer cinq années passées à titre de première marque d’appareils électroménagers. Pour vous remercier de votre soutien continu, nous sommes ravis de vous offrir une promotion nationale à durée limitée, des économies instantanées et un concours pour vous donner la chance de gagner des appareils électroménagers LG haut de gamme!

Nous célébrons aujourd’hui cinq années passées à titre de première marque de gros électroménagers au Canada

LG Canada est fière de célébrer cinq années passées à titre de première marque de gros électroménagers.

Pour vous remercier de votre soutien continu, nous sommes ravis de vous offrir une promotion nationale à durée limitée, des économies instantanées et des tirages au sort pour vous donner la chance de gagner de gros électroménagers de LG!

Comment participer
Votre chance de gagner!

Participez à nos tirages au sort hebdomadaires pour courir la chance de gagner de gros électroménagers de LG.

Un nouveau prix est révélé chaque semaine, et cinq gagnants sont sélectionnés chaque semaine pendant toute la durée de l’événement.

Ne ratez pas votre chance de gagner!

Étape 1

Remplissez le formulaire d’inscription pour participer.

Étape 2

Terminez votre inscription en cliquant sur « Soumettre ma participation ».

Étape 3

Installez-vous confortablement et attendez de recevoir le courriel annonçant les gagnants!

*Une seule participation est valide pour tous les tirages à venir. Toutes les participations seront regroupées dans un même bassin, à partir duquel cinq gagnants seront tirés au sort chaque semaine. Les gagnants seront retirés du bassin pour les tirages subséquents.

Début de la période de participation au tirage au sort : 26 février 2026 à 9 h

Fin de la période de participation au tirage au sort : 1er avril 2026 à 23 h 59

Tirages hebdomadaires : Tous les mercredis!

* Le nom des gagnants sera annoncé par courriel.

Prix hebdomadaires

Du 11 mars au 8 avril, chaque mercredi, cinq (5) inscriptions seront sélectionnées au hasard. Le nom des gagnants sera annoncé par courriel.

Découvrez l'armoire à vapeur LG StylerMD

avec technologie TrueSteamMD et Cintre mobile Dynamique MovingHangerMC

Découvrez l'armoire à vapeur LG Styler<sup>MD</sup>
Participez à nos tirages au sort

Soumettez votre adresse courriel ci-dessous,

et nous vous aviserons par courriel si vous gagnez le prix!

Achetez plus, économisez plus

Électroménagers LG.
Conçus pour durer.

Obtenez jusqu’à 25 % de rabais

à l’achat de 2 produits ou plus !

Vous cherchez à économiser encore plus?

Parcourez les promotions actuelles de LG pour économiser encore plus sur les appareils électroménagers admissibles.

Devenir membre LG

Découvrez les avantages exclusifs réservés aux membres de LG.

Devenez membre dès maintenant!

Coupon de bienvenue

Les nouveaux membres de LG peuvent utiliser le coupon de bienvenue pour leur prochain achat de plus de 500 $1.

Installation gratuite

Bénéficiez de services de connexion gratuits pour les produits sélectionnés².

Ramassage gratuit

Nous nous chargeons de ramasser vos vieux électroménagers³.

Devenir un membre de LG

Les membres de LG sont soumis aux conditions d’utilisation du service LGE et à la politique de confidentialité ci-dessous. Par ailleurs, les conditions suivantes s’appliquent aux avantages réservés aux membres décrits sur cette page :

¹En tant que nouveau membre de LG, vous recevrez un coupon de bienvenue unique de 50 $ à échanger sur le magasin en ligne LG.com/ca lorsque vous dépensez 500 $ ou plus avant les taxes et les frais. Un coupon est émis pour chaque nouveau compte de membre de LG enregistré sur LG.com/ca à partir du 14 septembre 2023, conformément à nos conditions générales. Le coupon de bienvenue est valable pour tous les produits et accessoires offerts à l’achat en ligne sur LG.com/ca. Le coupon est valable pendant 90 jours à compter de la date de création. Le coupon de bienvenue ne peut être utilisé qu’une seule fois et ne sera pas émis de nouveau pour quelque raison que ce soit, par exemple en cas de retour partiel ou total ou d’annulation. Le code de réduction doit être appliqué au moment de passer à la caisse pour bénéficier de l’offre. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offres. Les services offerts sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

²Installation de base gratuite pour les membres de LG à l’aide des connecteurs fournis avec les électroménagers, à l’exclusion des modifications apportées à votre domicile, y compris les travaux de menuiserie, de plomberie ou d’électricité. Pour les membres de LG qui achètent une sécheuse, le raccordement à l’évent et à la vapeur sera fourni gratuitement. Pour les membres de LG qui achètent une laveuse, le raccordement au tuyau d’eau sera fourni gratuitement. Cependant, les membres de LG doivent préparer les nouvelles pièces (par exemple, le tuyau d’eau, l’évent) avant la livraison. L’électroménager ne sera pas installé s’il n’y a pas d’alimentation électrique préexistante, de connexion ou de pièces nécessaires au moment de la livraison. L’emballage du produit sera retiré. Le coût de tout service supplémentaire, y compris, mais sans s’y limiter, l’installation d’une nouvelle conduite d’eau, est à la charge du membre de LG. Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez sur nos Conditions générales d’achat. Les services offerts sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

³À la date de livraison, LG accepte de ramasser les vieux électroménagers du membre de LG sans frais supplémentaires (à l’exception des téléviseurs, des micro-ondes, des aspirateurs, des électroménagers commerciaux, des réfrigérateurs d’une largeur supérieure à 36 pouces et des accessoires). Pour bénéficier de ce service, l’ancien électroménager doit être du même type et se trouver au même endroit que le nouvel appareil livré. L’ancien électroménager doit être vide et ne plus être raccordé aux branchements d’électricité, de gaz et/ou d’eau. Aucun obstacle ne doit se trouver sur le chemin du retrait, y compris, mais sans s’y limiter, des meubles, des portes ou des escaliers étroits, des jouets, des animaux de compagnie, de la neige, de la glace, etc. LG peut, à sa seule discrétion, refuser de livrer et/ou de ramasser votre électroménager si elle juge que les conditions sont trop dangereuses. Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez sur nos Conditions générales d’achat. Les services offerts sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous fournir tout l’aide dont vous avez besoin​.

