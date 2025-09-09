VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:

Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 10 de septiembre del 2025 hasta las 23:59 horas el día 31 de diciembre del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 50 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.





DETALLE DE LA PROMOCIÓN:

, aplica únicamente por la compra de referencias seleccionadas de nevecones LG Instaview. El parlante LG XBOOM Bounce se entregará con valor preferencial igual o menor a $10.000 COP. Válido hasta agotar existencias o hasta la fecha límite definida por LG Electronics. El valor indicado corresponde únicamente al parlante en la promoción y no representa su precio comercial real. LG Electronics se reserva el derecho de modificar o finalizar la promoción sin previo aviso.

El beneficio de 3, 6 y 12 cuotas sin intereses aplicará cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a cuatro millones de pesos (COP$4.000.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra mencionados con anterioridad y pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Un Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Nu compañía de financiamiento, Tuya Compañía de Financiamiento y Scotiabank Colpatria, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado., Para mayor información conoce más en

https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones

DETALLE DE REFERENCIAS QUE APLICAN EN LA PROMOCIÓN





CATEGORÍAS Y REFERENCIAS QUE APLICAN:





Categoría Referencia Producto con dcto Nevecón GM95SXV.AEVCCLM Parlante LG Xboom Bounce Nevecón GM92SXV.AEVCCLM Nevecón GM92SPV.AEVCCLM Nevecón GM57SXM.AEPC

La aceptación de estos términos es condición para acceder al beneficio promocional, por lo que el consumidor reconoce que los ha leído, entendido y aceptado al momento de realizar la compra dentro del periodo de vigencia. La disponibilidad de los modelos participantes está sujeta a existencias limitadas. LG ELECTRONIC COLOMBIA LIMITADA no asumirá ningún costo, gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.





PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS:





La tienda virtual de LG – lg.com/co

CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co.





GENERALES:





6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

6.3. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

6.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

6.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

6.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

6.7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

6.8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .







7. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/