Actualizaciones a la Política de privacidad del servicio de LG Electronics (25/09/2025)
Actualizaciones al Servicio de LG Electronics.
Agradecemos sinceramente a nuestros clientes por utilizar el Servicio de LG Electronics.
Estamos actualizando nuestra Política de privacidad, a partir del [25/09/2025].
Puede leer la versión actualizada de nuestra Política de privacidad aquí.
Actualizaciones clave:
- Actualizaciones sobre Información acerca de su uso de nuestros servicios (Información Audiovisual, Información de notificaciones push Web), cómo usamos la información, y sus opciones.
Próximos pasos:
Se le invitará a aceptar la versión actualizada de nuestra Política de privacidad a partir del [25/09/2025].
Si no está de acuerdo con los cambios, podrá cancelar su cuenta LG en cualquier momento.
Gracias por continuar utilizando el Servicio de LG Electronics.
