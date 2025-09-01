VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:

Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 01 de septiembre del 2025 hasta las 23:59 horas el día 30 de septiembre del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE) de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 650 unidades en total ,disponibles en LG.com/co.





DETALLE DE LA PROMOCIÓN:



Descuentos de hasta un 20% adicional en referencias seleccionadas (el descuento puede variar dependiendo de la referencia seleccionada en promoción) los descuentos aplican exclusivamente para todos los clientes que se inscriban o ya estén inscritos al programa LG Member’s y que compren a través de lg.com/co. durante el “Periodo de la Actividad”.

El cupón de descuento aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago en lg.com/co.

El beneficio de 3, 6 y 12 cuotas sin intereses aplicará cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a cuatro millones de pesos (COP$4.000.000) dentro del “Periodo de la Actividad” y cumpla con los montos mínimos de compra mencionados con anterioridad y pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Nu compañía de financiamiento, Tuya Compañía de Financiamiento y Scotiabank Colpatria, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado., Para mayor información conoce más en

https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones

Durante el periodo de la promoción se realizara la entrega de obsequios por la compra de las referencias seleccionadas de productos LG que les aplique, la cantidad de obsequios es limitada y la entrega estará sujeta a las unidades disponibles o hasta agotar las existencias, en total se entregaran 380 premios para cada una de las referencias que les aplique:

TIPO DE OBSEQUIO CANTIDAD DE OBSEQUIOS REFERENCIAS QUE LES APLICA EL OBSEQUIO MOUSE 50 32U889SA-W.AWC 27US500-W.AWP 34WR55QK-B.AWP 29WQ500-B.AWP 29U511A-B.AWP 29U531A-W.AWP 34U511A-B.AWP 34U530A-W.AWP AUDÍFONOS 30 24GS50F-B.AWPQ 24GS65F-B.AWP 34GP63A-B.AWP 32GS60QC-B.AWPQ 32GN55R-B.AWP 34GS95QE-B.AWP 27GS60QC-B.AWPQ 27GS95QE-B.AWP 32GS95UE-B.AWP RECIPIENTES HERMÉTICOS 80 VT34KPM.AEPCCLM VT40SPYC.APYCCLM VT34WGPX.APZCCLM VT22BPY.APYCCLM VT32KPY.APYCCLM GS77SPP.APZCCLM VT40APYC.APYCCLM VT40SPM.AEPCCLM GB45SPP.APZCCLM GM78BGP.APZCCLM VT40KGYX.APYCCLM VT45APYC.APYCCLM GB34WPM.AEPCCLM GS66BPM.AEPCCLM VT26WGPX.APZCCLM CANASTAS DE ROPA 100 WO20EGNTS6P.AEGECOL WT18DVTB.ASFECOL WD16EG2S6.AESECOL WT19MVTB.ABMECOL WT21VV6.ASSECOL WT18MVTB.ABMECOL WT19MV6.ABMECOL WT19DVTB.ASFECOL WT16MVTB.ABMECOL WO16EGNTS6P.AEGECOL WT13BPB.DBMECOL WT19DV6.ASFECOL WT21DV6.ASFECOL SUSCRIPCIONES T V 100 65QNED85ASG.AWC 65QNED70ASA.AWC 55NANO80ASA.AWC 55QNED85ASG.AWC 75QNED80ASA.AWC 65NANO80ASA.AWC 65QNED80ASA.AWC 86NANO80ASA.AWC 86QNED80ASA.AWC 43NANO80ASA.AWC 55QNED80ASA.AWC 50NANO80ASA.AWC 43QNED82ASG.AWC TRÍPODES 20 STAGE301.ACOLLBK XL7T.DCOLLLK



1. DETALLE DE REFERENCIAS Y DESCUENTOS QUE APLICAN EN LA PROMOCIÓN

CATEGORÍAS Y REFERENCIAS QUE APLICAN:

Producto Referencia % Dcto Exclusivo LG Members % Dcto todos los clientes TV 75QNED85ASG.AWC 15% 12% TV 50UA7500PSA.AWC 8% 5% TV 50UA7300PSB.AWCQ 8% 5% TV 55UA7300PSB.AWCQ 8% 5% TV 65UA7300PSB.AWCQ 8% 5% TV OLED83C5PSA.AWC 10% 7% TV OLED55C5PSA.AWC 8% 5% TV 65QNED85ASG.AWC 15% 12% TV 65QNED70ASA.AWC 8% 5% TV 55NANO80ASA.AWC 10% 7% TV 65UA8050PSA.AWC 8% 5% TV 55UA8050PSA.AWC 8% 5% TV 50UA8050PSA.AWC 8% 5% TV 86UA8050PSA.AWCQ 8% 5% TV 55QNED85ASG.AWC 10% 7% TV OLED65G5PSA.AWC 8% 5% TV OLED77C5PSA.AWC 15% 12% TV OLED77B5PSA.AWC 8% 5% TV 75QNED80ASA.AWC 15% 12% TV OLED55B5PSA.AWC 10% 7% TV 65NANO80ASA.AWC 8% 5% TV 65QNED80ASA.AWC 10% 7% TV 86NANO80ASA.AWC 12% 9% TV 86QNED80ASA.AWC 10% 7% TV OLED65B5PSA.AWC 12% 9% TV OLED65C5ESA.AWC 12% 9% TV OLED77C5ESA.AWC 12% 9% TV 75NANO80ASA.AWC 15% 12% TV 43NANO80ASA.AWC 8% 5% TV 55QNED80ASA.AWC 10% 7% TV 43LM6370PDB.AWC 8% 5% TV OLED42C5PSA.AWC 8% 5% TV 43UA7300PSB.AWCQ 8% 5% TV 50NANO80ASA.AWC 8% 5% TV 55UA7500PSA.AWC 8% 5% TV 65UA7500PSA.AWC 8% 5% TV 43QNED82ASG.AWC 8% 5% TV 43UA7500PSA.AWC 8% 5% TV 75UA8050PSA.AWC 15% 12% TV OLED55C5ESA.AWC 15% 12% TV 60UA8050PSA.AWC 5% 2% TV 55QNED70ASA.AWC 5% 2% TV 60UA7500PSA.AWC 5% 2% TV 43UA8000PSA.AWC 8% 5% TV 50UA8000PSA.AWC 8% 5% TV 55UA8000PSA.AWC 8% 5% TV 65UA8000PSA.AWC 8% 5%

Producto Referencia % Dcto Exclusivo LG Members Aire Acondicionado VA092C1 10% Aire Acondicionado VR182C7 10% Aire Acondicionado VR242C7 10% Aire Acondicionado VR122C7 10% Aire Acondicionado V24WIN 8% Aire Acondicionado VA182C1 8% Aire Acondicionado VG122H5 8% Aire Acondicionado O122H1 8%

Producto Referencia % Dcto Exclusivo LG Members Parlante Bluetooth STAGE301.ACOLLBK 10% Barra de Sonido S20A.ACOLLLK 5% Parlante Bluetooth BOUNCE.ACOLLBK 10% Parlante Bluetooth GRAB.ACOLLBK 10% Parlante Bluetooth XG8T.DCOLLLK 5% Barra de Sonido S70TR.ACOLLLK 5% Barra de Sonido SC9S.DCOLLLK 20% Torre de sonido RNC9.DCOLLLK 5% Parlante Bluetooth XL7T.DCOLLLK 8% Torre de sonido RNC7.DCOLLLK 5% Barra de Sonido SH5A.DCOLLLK 5% Barra de Sonido S40T.DCOLLLK 10% Parlante Bluetooth XG2TBK.CCOLLLK 8% Barra de Sonido S20A.CCOLLLK 5%

Producto Referencia % Dcto Exclusivo LG Members Centro de Lavado WK25VS6.ASSECOL 10% Secadora DF22VV2R.ASSECOL 10% Lavadora WM22VV26R.ASSECOL 10% Centro de Lavado WK14BS6R.APBECOL 10% Lavadora WO20EGNTS6P.AEGECOL 10% Lavadora WT18DVTB.ASFECOL 10% Lavadora WD16EG2S6.AESECOL 10% Lavadora WT19MVTB.ABMECOL 10% Lavadora WD22BV2S6BR.ABLECOL 10% Lavadora WD12MVC5S6.AMBECOL 10% Lavadora WD14BVC2S6.ABLECOL 10% Centro de Lavado WK25BS6.ABLECOL 10% Centro de Lavado WK22VS6P.ASSECOL 10% Lavadora WD14VVC4S6.APTECOL 10% Lavadora WT21VV6.ASSECOL 10% Lavadora WD20VV2S6R.ASSECOL 10% Lavadora WT18MVTB.ABMECOL 10% Lavadora WT19MV6.ABMECOL 10% Lavadora WT19DVTB.ASFECOL 10% Nevecón GS51MPD.AHBCCLM 10% Nevecón GS66SXSC.ABSCCLM 10% Nevecón GM22SGT.AMCCCLM 10% Nevecón LS77SXTC.AMCCCLM 10% Nevera VT34KPM.AEPCCLM 10% Nevera VT40SPYC.APYCCLM 10% Nevecón GS66SPY.APYCCLM 10% Nevecón GM78SGT.AMCCCLM 10% Nevera GB37SPV.AEVCCLM 10% Nevecón GS66SXTC.AMCCCLM 10% Nevecón GS51BPP.AHSCCLM 10% Nevecón GM78SGP.APZCCLM 10% Nevera GB41WPT.AMCCCLM 10% Nevera VT34WGPX.APZCCLM 10% Nevera GB41WPP.APZCCLM 10% Nevera GB45WPT.AMCCCLM 10% Nevecón LM22SGP.APZCCLM 10% Nevera VT22BPY.APYCCLM 10% Nevecón GS66SPM.AEPCCLM 10% Estufa LRGZ5253S.CSTFLGC 10% Microondas LDFN3432T.ASTELAT 10% Nevera VT32KPY.APYCCLM 5% Nevecón GM92SXV.AEVCCLM 10% Nevecón GM92SPV.AEVCCLM 10% Nevecón GM95SXV.AEVCCLM 10% Nevecón GS77SPP.APZCCLM 8% Nevera VT40APYC.APYCCLM 5% Nevera VT40SPM.AEPCCLM 5% Nevera GB45SPP.APZCCLM 8% Nevecón GM78BGP.APZCCLM 8% Nevera VT40KGYX.APYCCLM 5% Nevera VT45APYC.APYCCLM 5% Nevera GB34WPM.AEPCCLM 8% Nevecón GS66BPM.AEPCCLM 8% Nevera VT26WGPX.APZCCLM 5% Nevecón GM57SXM.AEPCCLM 8% Lavadora WT16MVTB.ABMECOL 8% Lavadora WO16EGNTS6P.AEGECOL 8% Lavadora WP15BAR.DBMECOL 5% Lavadora WT13BPB.DBMECOL 5% Lavadora WP8WMR.ABWPCOL 5% Lavadora WT23EGTX6.AEGECOL 10% Lavadora WT19DV6.ASFECOL 8% Lavadora WT21DV6.ASFECOL 8% Lavadora WD22VV2S6BR.ASSECOL 10% Lavadora WT9ELR.DESECOL 5%

Producto Referencia % Dcto Exclusivo LG Members Monitor 24MS550-B.AWP 15% Proyector PF610P.AWC 20% Monitor 24GS50F-B.AWPQ 18% Proyector PF510Q.AWC 20% Monitor 24GS65F-B.AWP 20% Monitor 32U889SA-W.AWC 20% Monitor 27GS65F-B.AWP 20% Monitor 32MR50C-B.AWPQ 20% Monitor 27US500-W.AWP 20% Monitor 34GP63A-B.AWP 20% Monitor 32GS60QC-B.AWPQ 20% Monitor 27MR400-B.AWPQ 20% Monitor 32GN55R-B.AWP 20% Monitor 34GS95QE-B.AWP 20% Monitor 34WR55QK-B.AWP 20% Monitor 29WQ500-B.AWP 20% Monitor 27GS60QC-B.AWPQ 20% Monitor 27GS95QE-B.AWP 20% Monitor 32GS95UE-B.AWP 20% Proyector HU710PB.AWC 20% Monitor 29U511A-B.AWP 20% Monitor 29U531A-W.AWP 20% Monitor 34U511A-B.AWP 20% Monitor 34U530A-W.AWP 20%

ll.TERMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DEL OBSEQUIO

El despacho del producto se realizará a través de lg.com, a la dirección suministrada por el comprador al momento de la compra. Para gestionar el envío del obsequio aplican los siguientes términos y condiciones:



2.1 El cliente deberá dentro de los 30 días hábiles siguientes de realizada la compra de la referencia que le aplica el premio, remitir un correo electrónico para analistaobsas.cb@lgepartner.com, anexando la siguiente documentación:

Una fotografía legible de la factura de compra del producto.

Especificar los siguientes datos para entrega del obsequio:

Nombre completo

Ciudad

Dirección

Número de celular

Correo electrónico



2.2 Una vez recibida esta información inicial, LG Electronics remitirá al consumidor el formato de autorización para el tratamiento de datos personales (habeas data). El consumidor deberá diligenciar dicho formato y devolverlo por la misma vía, como requisito indispensable para continuar con el proceso de envío del obsequio.

2.3 Si vencido el plazo establecido en el numeral 2.1. (30 dias), el comprador no remite la anterior documentación o no cumple con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que ha desistido del Obsequio, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LGE.

2.4 Plazo de envío del Obsequio: Remitida la documentación y dentro del plazo establecido en el numeral 2.1. y al correo electrónico señalado (analistaobsas.cb@lgepartner.com), se procederá a la revisión por LGE y de estar correcta la documentación se remitirá un correo electrónico de confirmación para programación del envío del Obsequio en un plazo estimado de 10 a 15 días hábiles , contados a partir de la recepción completa de la documentación e información solicitada, incluyendo el formato de habeas data debidamente diligenciado. Este plazo se establece previendo algunas circunstancias que podrían demorar el proceso de entrega del obsequio, tales como y sin limitarse a: Cierres temporales de carreteras, dirección no encontrada, traslado del destinatario, caso fortuito o fuerza mayor, orden de autoridad competente que impida el envío del obsequio, terremotos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de movilidad en los lugares de cubrimiento, fallas de los servicios públicos o condiciones climáticas inhabitualmente adversas.

2.5 Cubrimiento de entrega del Obsequio: Será realizada dentro de las ciudades de cobertura de https://www.lg.com/co/sales-policy/. Una vez confirmada la información de entrega del Obsequio en el “Formato de habeas data” no se aceptarán cambios de envío de premios a otras ciudades o municipios en la República de Colombia;

2.6 Solamente se hará la entrega del Obsequio al comprador registrado en el “Formato de habeas data”. Motivo por el cual el Obsequio es personal e intransferible.

2.7 La entrega del Obsequio no será realizada en oficinas o puntos de recepción de la empresa de transporte autorizada de LGE o de corresponsales de la transportadora para ciudades o municipios

2.8 En caso de que el Obsequio sea devuelto por la empresa transportadora autorizada de LGE debido a que la información de envió no es la correcta por error directo del comprador registrada en el “Formato de habeas data”, se procederá de la siguiente manera: a) LGE procederá a realizar el reenvió del Obsequio hasta por un (1) intento a la dirección confirmada por el comprador. b) Si vencido el intento de nueva entrega del Obsequio presenta las siguientes novedades: (i) dirección errónea, (ii) el destinatario no atiende personalmente la entrega del Obsequio, (iii) se presenta restricción de ingreso a la transportadora en el lugar de entrega o (iii) cualquier otra novedad informada por la empresa de transporte autorizada por LGE, se entenderá que ha desistido de reclamar el Obsequio, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LGE;

2.9 El Obsequio de LG no será canjeable por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro medio diferente al previamente establecido.

2.10. LG asumirá los costos de envío tanto del producto como del obsequio.

2.11 En caso de que se agoten las unidades, LGE no estará obligada a realizar entregas adicionales ni a sustituir el obsequio por otro bien o valor equivalente.

2.12 La aceptación de estos términos es condición para acceder al beneficio promocional, por lo que el consumidor reconoce que los ha leído, entendido y aceptado al momento de realizar la compra dentro del periodo de vigencia.

2.13 La disponibilidad de los modelos participantes está sujeta a existencias limitadas.





lll. GENERALES:



1. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

3. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LGE a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LGE.

8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .



lV. REGISTRO BASE DE DATOS.



Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LGE, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LGE y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas. Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LGE el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LGE. Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com . Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LGE, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá. De igual forma autorizo LGE para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com . Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/