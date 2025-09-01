Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Términos y Condiciones Actividad Aniversario LG

09/01/2025
Imprimir

    Vigencia: Del 01 de septiembre del 2025 hasta las 23:59 horas el día 30 de septiembre del 2025

     

    VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:

    Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 01 de septiembre del 2025  hasta las 23:59 horas el día 30 de septiembre  del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE) de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

     

    • Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 650 unidades en total ,disponibles en LG.com/co.

    DETALLE DE LA PROMOCIÓN:

    Descuentos de hasta un 20% adicional en referencias seleccionadas (el descuento puede variar dependiendo de la referencia seleccionada en promoción)  los descuentos aplican exclusivamente para todos los clientes que se inscriban o ya estén inscritos al programa LG Member’s y que compren  a través de lg.com/co. durante el “Periodo de la Actividad”.

     El cupón de descuento aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago en lg.com/co.

    El beneficio de 3, 6 y 12 cuotas sin intereses  aplicará cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a cuatro millones de pesos (COP$4.000.000) dentro del “Periodo de la Actividad” y cumpla con los montos mínimos de compra  mencionados con anterioridad y pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Nu compañía de financiamiento, Tuya Compañía de Financiamiento y Scotiabank Colpatria, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado., Para mayor información conoce más en

    https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones

    Durante el periodo de la promoción se realizara la entrega de obsequios por la compra de las referencias seleccionadas de productos LG que les aplique, la cantidad de obsequios es limitada y la entrega estará sujeta a las unidades disponibles o hasta agotar las existencias, en total se entregaran 380 premios para cada una de las referencias que les aplique:

     

    TIPO DE OBSEQUIO

    CANTIDAD DE OBSEQUIOS

    REFERENCIAS QUE LES APLICA EL OBSEQUIO

     

     

     

     

    MOUSE

     

     

     

     

    50

    32U889SA-W.AWC

    27US500-W.AWP

    34WR55QK-B.AWP

    29WQ500-B.AWP

    29U511A-B.AWP

    29U531A-W.AWP

    34U511A-B.AWP

    34U530A-W.AWP

    AUDÍFONOS

    30

    24GS50F-B.AWPQ

    24GS65F-B.AWP

    34GP63A-B.AWP

    32GS60QC-B.AWPQ

    32GN55R-B.AWP

    34GS95QE-B.AWP

    27GS60QC-B.AWPQ

    27GS95QE-B.AWP

    32GS95UE-B.AWP

     

     

     

     

     

     

    RECIPIENTES HERMÉTICOS

     

     

     

     

     

     

    80

    VT34KPM.AEPCCLM

    VT40SPYC.APYCCLM

    VT34WGPX.APZCCLM

    VT22BPY.APYCCLM

    VT32KPY.APYCCLM

    GS77SPP.APZCCLM

    VT40APYC.APYCCLM

    VT40SPM.AEPCCLM

    GB45SPP.APZCCLM

    GM78BGP.APZCCLM

    VT40KGYX.APYCCLM

    VT45APYC.APYCCLM

    GB34WPM.AEPCCLM

    GS66BPM.AEPCCLM

    VT26WGPX.APZCCLM

     

     

     

     

     

    CANASTAS DE ROPA

     

     

     

     

     

    100

    WO20EGNTS6P.AEGECOL

    WT18DVTB.ASFECOL

    WD16EG2S6.AESECOL

    WT19MVTB.ABMECOL

    WT21VV6.ASSECOL

    WT18MVTB.ABMECOL

    WT19MV6.ABMECOL

    WT19DVTB.ASFECOL

    WT16MVTB.ABMECOL

    WO16EGNTS6P.AEGECOL

    WT13BPB.DBMECOL

    WT19DV6.ASFECOL

    WT21DV6.ASFECOL

     

     

     

     

    SUSCRIPCIONES T

     

     

     

     

     

     

     

     

    V

     

     

     

     

    100

    65QNED85ASG.AWC

    65QNED70ASA.AWC

    55NANO80ASA.AWC

    55QNED85ASG.AWC

    75QNED80ASA.AWC

    65NANO80ASA.AWC

    65QNED80ASA.AWC

    86NANO80ASA.AWC

    86QNED80ASA.AWC

    43NANO80ASA.AWC

    55QNED80ASA.AWC

    50NANO80ASA.AWC

    43QNED82ASG.AWC

    TRÍPODES

    20

    STAGE301.ACOLLBK

    XL7T.DCOLLLK


    1. DETALLE DE REFERENCIAS Y DESCUENTOS QUE APLICAN EN LA PROMOCIÓN

     

    • CATEGORÍAS Y REFERENCIAS QUE APLICAN:

    Producto

    Referencia

    % Dcto Exclusivo LG Members

     % Dcto todos los clientes

    TV

    75QNED85ASG.AWC

    15%

    12%

    TV

    50UA7500PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    50UA7300PSB.AWCQ

    8%

    5%

    TV

    55UA7300PSB.AWCQ

    8%

    5%

    TV

    65UA7300PSB.AWCQ

    8%

    5%

    TV

    OLED83C5PSA.AWC

    10%

    7%

    TV

    OLED55C5PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    65QNED85ASG.AWC

    15%

    12%

    TV

    65QNED70ASA.AWC

    8%

    5%

    TV

    55NANO80ASA.AWC

    10%

    7%

    TV

    65UA8050PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    55UA8050PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    50UA8050PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    86UA8050PSA.AWCQ

    8%

    5%

    TV

    55QNED85ASG.AWC

    10%

    7%

    TV

    OLED65G5PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    OLED77C5PSA.AWC

    15%

    12%

    TV

    OLED77B5PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    75QNED80ASA.AWC

    15%

    12%

    TV

    OLED55B5PSA.AWC

    10%

    7%

    TV

    65NANO80ASA.AWC

    8%

    5%

    TV

    65QNED80ASA.AWC

    10%

    7%

    TV

    86NANO80ASA.AWC

    12%

    9%

    TV

    86QNED80ASA.AWC

    10%

    7%

    TV

    OLED65B5PSA.AWC

    12%

    9%

    TV

    OLED65C5ESA.AWC

    12%

    9%

    TV

    OLED77C5ESA.AWC

    12%

    9%

    TV

    75NANO80ASA.AWC

    15%

    12%

    TV

    43NANO80ASA.AWC

    8%

    5%

    TV

    55QNED80ASA.AWC

    10%

    7%

    TV

    43LM6370PDB.AWC

    8%

    5%

    TV

    OLED42C5PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    43UA7300PSB.AWCQ

    8%

    5%

    TV

    50NANO80ASA.AWC

    8%

    5%

    TV

    55UA7500PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    65UA7500PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    43QNED82ASG.AWC

    8%

    5%

    TV

    43UA7500PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    75UA8050PSA.AWC

    15%

    12%

    TV

    OLED55C5ESA.AWC

    15%

    12%

    TV

    60UA8050PSA.AWC

    5%

    2%

    TV

    55QNED70ASA.AWC

    5%

    2%

    TV

    60UA7500PSA.AWC

    5%

    2%

    TV

    43UA8000PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    50UA8000PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    55UA8000PSA.AWC

    8%

    5%

    TV

    65UA8000PSA.AWC

    8%

    5%

     

    Producto

    Referencia

    % Dcto Exclusivo LG Members

    Aire Acondicionado

    VA092C1

    10%

    Aire Acondicionado

    VR182C7

    10%

    Aire Acondicionado

    VR242C7

    10%

    Aire Acondicionado

    VR122C7

    10%

    Aire Acondicionado

    V24WIN

    8%

    Aire Acondicionado

    VA182C1

    8%

    Aire Acondicionado

    VG122H5

    8%

    Aire Acondicionado

    O122H1

    8%

     

    Producto

    Referencia

    % Dcto Exclusivo LG Members

    Parlante Bluetooth

    STAGE301.ACOLLBK

    10%

    Barra de Sonido

    S20A.ACOLLLK

    5%

    Parlante Bluetooth

    BOUNCE.ACOLLBK

    10%

    Parlante Bluetooth

    GRAB.ACOLLBK

    10%

    Parlante Bluetooth

    XG8T.DCOLLLK

    5%

    Barra de Sonido

    S70TR.ACOLLLK

    5%

    Barra de Sonido

    SC9S.DCOLLLK

    20%

    Torre de sonido

    RNC9.DCOLLLK

    5%

    Parlante Bluetooth

    XL7T.DCOLLLK

    8%

    Torre de sonido

    RNC7.DCOLLLK

    5%

    Barra de Sonido

    SH5A.DCOLLLK

    5%

    Barra de Sonido

    S40T.DCOLLLK

    10%

    Parlante Bluetooth

    XG2TBK.CCOLLLK

    8%

    Barra de Sonido

    S20A.CCOLLLK

    5%

     

    Producto

    Referencia

    % Dcto Exclusivo LG Members

    Centro de Lavado

    WK25VS6.ASSECOL

    10%

    Secadora

    DF22VV2R.ASSECOL

    10%

    Lavadora

    WM22VV26R.ASSECOL

    10%

    Centro de Lavado

    WK14BS6R.APBECOL

    10%

    Lavadora

    WO20EGNTS6P.AEGECOL

    10%

    Lavadora

    WT18DVTB.ASFECOL

    10%

    Lavadora

    WD16EG2S6.AESECOL

    10%

    Lavadora

    WT19MVTB.ABMECOL

    10%

    Lavadora

    WD22BV2S6BR.ABLECOL

    10%

    Lavadora

    WD12MVC5S6.AMBECOL

    10%

    Lavadora

    WD14BVC2S6.ABLECOL

    10%

    Centro de Lavado

    WK25BS6.ABLECOL

    10%

    Centro de Lavado

    WK22VS6P.ASSECOL

    10%

    Lavadora

    WD14VVC4S6.APTECOL

    10%

    Lavadora

    WT21VV6.ASSECOL

    10%

    Lavadora

    WD20VV2S6R.ASSECOL

    10%

    Lavadora

    WT18MVTB.ABMECOL

    10%

    Lavadora

    WT19MV6.ABMECOL

    10%

    Lavadora

    WT19DVTB.ASFECOL

    10%

    Nevecón

    GS51MPD.AHBCCLM

    10%

    Nevecón

    GS66SXSC.ABSCCLM

    10%

    Nevecón

    GM22SGT.AMCCCLM

    10%

    Nevecón

    LS77SXTC.AMCCCLM

    10%

    Nevera

    VT34KPM.AEPCCLM

    10%

    Nevera

    VT40SPYC.APYCCLM

    10%

    Nevecón

    GS66SPY.APYCCLM

    10%

    Nevecón

    GM78SGT.AMCCCLM

    10%

    Nevera

    GB37SPV.AEVCCLM

    10%

    Nevecón

    GS66SXTC.AMCCCLM

    10%

    Nevecón

    GS51BPP.AHSCCLM

    10%

    Nevecón

    GM78SGP.APZCCLM

    10%

    Nevera

    GB41WPT.AMCCCLM

    10%

    Nevera

    VT34WGPX.APZCCLM

    10%

    Nevera

    GB41WPP.APZCCLM

    10%

    Nevera

    GB45WPT.AMCCCLM

    10%

    Nevecón

    LM22SGP.APZCCLM

    10%

    Nevera

    VT22BPY.APYCCLM

    10%

    Nevecón

    GS66SPM.AEPCCLM

    10%

    Estufa

    LRGZ5253S.CSTFLGC

    10%

    Microondas

    LDFN3432T.ASTELAT

    10%

    Nevera

    VT32KPY.APYCCLM

    5%

    Nevecón

    GM92SXV.AEVCCLM

    10%

    Nevecón

    GM92SPV.AEVCCLM

    10%

    Nevecón

    GM95SXV.AEVCCLM

    10%

    Nevecón

    GS77SPP.APZCCLM

    8%

    Nevera

    VT40APYC.APYCCLM

    5%

    Nevera

    VT40SPM.AEPCCLM

    5%

    Nevera

    GB45SPP.APZCCLM

    8%

    Nevecón

    GM78BGP.APZCCLM

    8%

    Nevera

    VT40KGYX.APYCCLM

    5%

    Nevera

    VT45APYC.APYCCLM

    5%

    Nevera

    GB34WPM.AEPCCLM

    8%

    Nevecón

    GS66BPM.AEPCCLM

    8%

    Nevera

    VT26WGPX.APZCCLM

    5%

    Nevecón

    GM57SXM.AEPCCLM

    8%

    Lavadora

    WT16MVTB.ABMECOL

    8%

    Lavadora

    WO16EGNTS6P.AEGECOL

    8%

    Lavadora

    WP15BAR.DBMECOL

    5%

    Lavadora

    WT13BPB.DBMECOL

    5%

    Lavadora

    WP8WMR.ABWPCOL

    5%

    Lavadora

    WT23EGTX6.AEGECOL

    10%

    Lavadora

    WT19DV6.ASFECOL

    8%

    Lavadora

    WT21DV6.ASFECOL

    8%

    Lavadora

    WD22VV2S6BR.ASSECOL

    10%

    Lavadora

    WT9ELR.DESECOL

    5%

     

    Producto

    Referencia

    % Dcto Exclusivo LG Members

    Monitor

    24MS550-B.AWP

    15%

    Proyector

    PF610P.AWC

    20%

    Monitor

    24GS50F-B.AWPQ

    18%

    Proyector

    PF510Q.AWC

    20%

    Monitor

    24GS65F-B.AWP

    20%

    Monitor

    32U889SA-W.AWC

    20%

    Monitor

    27GS65F-B.AWP

    20%

    Monitor

    32MR50C-B.AWPQ

    20%

    Monitor

    27US500-W.AWP

    20%

    Monitor

    34GP63A-B.AWP

    20%

    Monitor

    32GS60QC-B.AWPQ

    20%

    Monitor

    27MR400-B.AWPQ

    20%

    Monitor

    32GN55R-B.AWP

    20%

    Monitor

    34GS95QE-B.AWP

    20%

    Monitor

    34WR55QK-B.AWP

    20%

    Monitor

    29WQ500-B.AWP

    20%

    Monitor

    27GS60QC-B.AWPQ

    20%

    Monitor

    27GS95QE-B.AWP

    20%

    Monitor

    32GS95UE-B.AWP

    20%

    Proyector

    HU710PB.AWC

    20%

    Monitor

    29U511A-B.AWP

    20%

    Monitor

    29U531A-W.AWP

    20%

    Monitor

    34U511A-B.AWP

    20%

    Monitor

    34U530A-W.AWP

    20%

     

     ll.TERMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DEL OBSEQUIO

     

    1. El despacho del producto se realizará a través de lg.com, a la dirección suministrada por el comprador al momento de la compra.
    2. Para gestionar el envío del obsequio aplican los siguientes términos y condiciones:

      2.1 El cliente deberá dentro de los 30 días hábiles siguientes de realizada la compra de la referencia que le aplica el premio, remitir un correo electrónico para analistaobsas.cb@lgepartner.com, anexando la siguiente documentación:

     

    • Una fotografía legible de la factura de compra del producto.
    • Especificar los siguientes datos para entrega del obsequio:

     

    Nombre completo

    Ciudad

    Dirección

    Número de celular

    Correo electrónico
     

     2.2 Una vez recibida esta información inicial, LG Electronics remitirá al consumidor el formato de autorización para el tratamiento de datos personales (habeas data). El consumidor deberá diligenciar dicho formato y devolverlo por la misma vía, como requisito indispensable para continuar con el proceso de envío del obsequio.

     2.3 Si vencido el plazo establecido en el numeral 2.1. (30 dias), el comprador no remite la anterior documentación o no cumple con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que ha desistido del Obsequio, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LGE.

     2.4 Plazo de envío del Obsequio: Remitida la documentación y dentro del plazo establecido en el numeral 2.1. y al correo electrónico señalado (analistaobsas.cb@lgepartner.com), se procederá a la revisión por LGE y de estar correcta la documentación se remitirá un correo electrónico de confirmación para programación del envío del Obsequio en un plazo estimado de 10 a 15 días hábiles, contados a partir de la recepción completa de la documentación e información solicitada, incluyendo el formato de habeas data debidamente diligenciado. Este plazo se establece previendo algunas circunstancias que podrían demorar el proceso de entrega del obsequio, tales como y sin limitarse a: Cierres temporales de carreteras, dirección no encontrada, traslado del destinatario, caso fortuito o fuerza mayor, orden de autoridad competente que impida el envío del obsequio, terremotos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de movilidad en los lugares de cubrimiento, fallas de los servicios públicos o condiciones climáticas inhabitualmente adversas.

     2.5 Cubrimiento de entrega del Obsequio: Será realizada dentro de las ciudades de cobertura de https://www.lg.com/co/sales-policy/. Una vez confirmada la información de entrega del Obsequio en el “Formato de habeas data” no se aceptarán cambios de envío  de premios a otras ciudades o municipios en la República de Colombia;

     2.6 Solamente se hará la entrega del Obsequio al comprador registrado en el “Formato de habeas data”. Motivo por el cual el Obsequio es personal e intransferible.

     2.7 La entrega del Obsequio no será realizada en oficinas o puntos de recepción de la empresa de transporte autorizada de LGE o de corresponsales de la transportadora para ciudades o municipios

     2.8 En caso de que el Obsequio sea devuelto por la empresa transportadora autorizada de LGE debido a que la información de envió no es la correcta por error directo del comprador registrada en el “Formato de habeas data”, se procederá de la siguiente manera: a) LGE procederá a realizar el reenvió del Obsequio hasta por un (1) intento a la dirección confirmada por el comprador. b) Si vencido el intento de nueva entrega del Obsequio presenta las siguientes novedades: (i) dirección errónea, (ii) el destinatario no atiende personalmente la entrega del Obsequio, (iii) se presenta restricción de ingreso a la transportadora en el lugar de entrega o (iii) cualquier otra  novedad informada por la empresa de transporte autorizada por LGE, se entenderá que ha desistido de reclamar el Obsequio,  sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LGE;

    2.9 El Obsequio de LG no será canjeable por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro medio diferente al previamente establecido.

    2.10. LG asumirá los costos de envío tanto del producto como del obsequio.

    2.11 En caso de que se agoten las unidades, LGE no estará obligada a realizar entregas adicionales ni a sustituir el obsequio por otro bien o valor equivalente.

    2.12 La aceptación de estos términos es condición para acceder al beneficio promocional, por lo que el consumidor reconoce que los ha leído, entendido y aceptado al momento de realizar la compra dentro del periodo de vigencia.

    2.13 La disponibilidad de los modelos participantes está sujeta a existencias limitadas.

     lll. GENERALES:
     

     1. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

     2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

     3. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

     4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

    5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

    6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LGE a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

    7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG  son definidos directamente por LGE.

    8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

     
    lV. REGISTRO BASE DE DATOS    .
     

    Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LGE, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LGE y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas. Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LGE el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LGE. Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com . Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LGE, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá. De igual forma autorizo LGE para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com . Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/

     

