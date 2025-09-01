We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Términos y Condiciones Actividad Aniversario LG
Vigencia: Del 01 de septiembre del 2025 hasta las 23:59 horas el día 30 de septiembre del 2025
VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:
Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 01 de septiembre del 2025 hasta las 23:59 horas el día 30 de septiembre del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE) de terminar la actividad, lo que primero ocurra.
- Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 650 unidades en total ,disponibles en LG.com/co.
DETALLE DE LA PROMOCIÓN:
Descuentos de hasta un 20% adicional en referencias seleccionadas (el descuento puede variar dependiendo de la referencia seleccionada en promoción) los descuentos aplican exclusivamente para todos los clientes que se inscriban o ya estén inscritos al programa LG Member’s y que compren a través de lg.com/co. durante el “Periodo de la Actividad”.
El cupón de descuento aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago en lg.com/co.
El beneficio de 3, 6 y 12 cuotas sin intereses aplicará cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a cuatro millones de pesos (COP$4.000.000) dentro del “Periodo de la Actividad” y cumpla con los montos mínimos de compra mencionados con anterioridad y pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, Nu compañía de financiamiento, Tuya Compañía de Financiamiento y Scotiabank Colpatria, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado., Para mayor información conoce más en
Durante el periodo de la promoción se realizara la entrega de obsequios por la compra de las referencias seleccionadas de productos LG que les aplique, la cantidad de obsequios es limitada y la entrega estará sujeta a las unidades disponibles o hasta agotar las existencias, en total se entregaran 380 premios para cada una de las referencias que les aplique:
TIPO DE OBSEQUIO
CANTIDAD DE OBSEQUIOS
REFERENCIAS QUE LES APLICA EL OBSEQUIO
MOUSE
50
32U889SA-W.AWC
27US500-W.AWP
34WR55QK-B.AWP
29WQ500-B.AWP
29U511A-B.AWP
29U531A-W.AWP
34U511A-B.AWP
34U530A-W.AWP
AUDÍFONOS
30
24GS50F-B.AWPQ
24GS65F-B.AWP
34GP63A-B.AWP
32GS60QC-B.AWPQ
32GN55R-B.AWP
34GS95QE-B.AWP
27GS60QC-B.AWPQ
27GS95QE-B.AWP
32GS95UE-B.AWP
RECIPIENTES HERMÉTICOS
80
VT34KPM.AEPCCLM
VT40SPYC.APYCCLM
VT34WGPX.APZCCLM
VT22BPY.APYCCLM
VT32KPY.APYCCLM
GS77SPP.APZCCLM
VT40APYC.APYCCLM
VT40SPM.AEPCCLM
GB45SPP.APZCCLM
GM78BGP.APZCCLM
VT40KGYX.APYCCLM
VT45APYC.APYCCLM
GB34WPM.AEPCCLM
GS66BPM.AEPCCLM
VT26WGPX.APZCCLM
CANASTAS DE ROPA
100
WO20EGNTS6P.AEGECOL
WT18DVTB.ASFECOL
WD16EG2S6.AESECOL
WT19MVTB.ABMECOL
WT21VV6.ASSECOL
WT18MVTB.ABMECOL
WT19MV6.ABMECOL
WT19DVTB.ASFECOL
WT16MVTB.ABMECOL
WO16EGNTS6P.AEGECOL
WT13BPB.DBMECOL
WT19DV6.ASFECOL
WT21DV6.ASFECOL
SUSCRIPCIONES T
V
100
65QNED85ASG.AWC
65QNED70ASA.AWC
55NANO80ASA.AWC
55QNED85ASG.AWC
75QNED80ASA.AWC
65NANO80ASA.AWC
65QNED80ASA.AWC
86NANO80ASA.AWC
86QNED80ASA.AWC
43NANO80ASA.AWC
55QNED80ASA.AWC
50NANO80ASA.AWC
43QNED82ASG.AWC
TRÍPODES
20
STAGE301.ACOLLBK
XL7T.DCOLLLK
1. DETALLE DE REFERENCIAS Y DESCUENTOS QUE APLICAN EN LA PROMOCIÓN
CATEGORÍAS Y REFERENCIAS QUE APLICAN:
Producto
Referencia
% Dcto Exclusivo LG Members
% Dcto todos los clientes
TV
75QNED85ASG.AWC
15%
12%
TV
50UA7500PSA.AWC
8%
5%
TV
50UA7300PSB.AWCQ
8%
5%
TV
55UA7300PSB.AWCQ
8%
5%
TV
65UA7300PSB.AWCQ
8%
5%
TV
OLED83C5PSA.AWC
10%
7%
TV
OLED55C5PSA.AWC
8%
5%
TV
65QNED85ASG.AWC
15%
12%
TV
65QNED70ASA.AWC
8%
5%
TV
55NANO80ASA.AWC
10%
7%
TV
65UA8050PSA.AWC
8%
5%
TV
55UA8050PSA.AWC
8%
5%
TV
50UA8050PSA.AWC
8%
5%
TV
86UA8050PSA.AWCQ
8%
5%
TV
55QNED85ASG.AWC
10%
7%
TV
OLED65G5PSA.AWC
8%
5%
TV
OLED77C5PSA.AWC
15%
12%
TV
OLED77B5PSA.AWC
8%
5%
TV
75QNED80ASA.AWC
15%
12%
TV
OLED55B5PSA.AWC
10%
7%
TV
65NANO80ASA.AWC
8%
5%
TV
65QNED80ASA.AWC
10%
7%
TV
86NANO80ASA.AWC
12%
9%
TV
86QNED80ASA.AWC
10%
7%
TV
OLED65B5PSA.AWC
12%
9%
TV
OLED65C5ESA.AWC
12%
9%
TV
OLED77C5ESA.AWC
12%
9%
TV
75NANO80ASA.AWC
15%
12%
TV
43NANO80ASA.AWC
8%
5%
TV
55QNED80ASA.AWC
10%
7%
TV
43LM6370PDB.AWC
8%
5%
TV
OLED42C5PSA.AWC
8%
5%
TV
43UA7300PSB.AWCQ
8%
5%
TV
50NANO80ASA.AWC
8%
5%
TV
55UA7500PSA.AWC
8%
5%
TV
65UA7500PSA.AWC
8%
5%
TV
43QNED82ASG.AWC
8%
5%
TV
43UA7500PSA.AWC
8%
5%
TV
75UA8050PSA.AWC
15%
12%
TV
OLED55C5ESA.AWC
15%
12%
TV
60UA8050PSA.AWC
5%
2%
TV
55QNED70ASA.AWC
5%
2%
TV
60UA7500PSA.AWC
5%
2%
TV
43UA8000PSA.AWC
8%
5%
TV
50UA8000PSA.AWC
8%
5%
TV
55UA8000PSA.AWC
8%
5%
TV
65UA8000PSA.AWC
8%
5%
Producto
Referencia
% Dcto Exclusivo LG Members
Aire Acondicionado
VA092C1
10%
Aire Acondicionado
VR182C7
10%
Aire Acondicionado
VR242C7
10%
Aire Acondicionado
VR122C7
10%
Aire Acondicionado
V24WIN
8%
Aire Acondicionado
VA182C1
8%
Aire Acondicionado
VG122H5
8%
Aire Acondicionado
O122H1
8%
Producto
Referencia
% Dcto Exclusivo LG Members
Parlante Bluetooth
STAGE301.ACOLLBK
10%
Barra de Sonido
S20A.ACOLLLK
5%
Parlante Bluetooth
BOUNCE.ACOLLBK
10%
Parlante Bluetooth
GRAB.ACOLLBK
10%
Parlante Bluetooth
XG8T.DCOLLLK
5%
Barra de Sonido
S70TR.ACOLLLK
5%
Barra de Sonido
SC9S.DCOLLLK
20%
Torre de sonido
RNC9.DCOLLLK
5%
Parlante Bluetooth
XL7T.DCOLLLK
8%
Torre de sonido
RNC7.DCOLLLK
5%
Barra de Sonido
SH5A.DCOLLLK
5%
Barra de Sonido
S40T.DCOLLLK
10%
Parlante Bluetooth
XG2TBK.CCOLLLK
8%
Barra de Sonido
S20A.CCOLLLK
5%
Producto
Referencia
% Dcto Exclusivo LG Members
Centro de Lavado
WK25VS6.ASSECOL
10%
Secadora
DF22VV2R.ASSECOL
10%
Lavadora
WM22VV26R.ASSECOL
10%
Centro de Lavado
WK14BS6R.APBECOL
10%
Lavadora
WO20EGNTS6P.AEGECOL
10%
Lavadora
WT18DVTB.ASFECOL
10%
Lavadora
WD16EG2S6.AESECOL
10%
Lavadora
WT19MVTB.ABMECOL
10%
Lavadora
WD22BV2S6BR.ABLECOL
10%
Lavadora
WD12MVC5S6.AMBECOL
10%
Lavadora
WD14BVC2S6.ABLECOL
10%
Centro de Lavado
WK25BS6.ABLECOL
10%
Centro de Lavado
WK22VS6P.ASSECOL
10%
Lavadora
WD14VVC4S6.APTECOL
10%
Lavadora
WT21VV6.ASSECOL
10%
Lavadora
WD20VV2S6R.ASSECOL
10%
Lavadora
WT18MVTB.ABMECOL
10%
Lavadora
WT19MV6.ABMECOL
10%
Lavadora
WT19DVTB.ASFECOL
10%
Nevecón
GS51MPD.AHBCCLM
10%
Nevecón
GS66SXSC.ABSCCLM
10%
Nevecón
GM22SGT.AMCCCLM
10%
Nevecón
LS77SXTC.AMCCCLM
10%
Nevera
VT34KPM.AEPCCLM
10%
Nevera
VT40SPYC.APYCCLM
10%
Nevecón
GS66SPY.APYCCLM
10%
Nevecón
GM78SGT.AMCCCLM
10%
Nevera
GB37SPV.AEVCCLM
10%
Nevecón
GS66SXTC.AMCCCLM
10%
Nevecón
GS51BPP.AHSCCLM
10%
Nevecón
GM78SGP.APZCCLM
10%
Nevera
GB41WPT.AMCCCLM
10%
Nevera
VT34WGPX.APZCCLM
10%
Nevera
GB41WPP.APZCCLM
10%
Nevera
GB45WPT.AMCCCLM
10%
Nevecón
LM22SGP.APZCCLM
10%
Nevera
VT22BPY.APYCCLM
10%
Nevecón
GS66SPM.AEPCCLM
10%
Estufa
LRGZ5253S.CSTFLGC
10%
Microondas
LDFN3432T.ASTELAT
10%
Nevera
VT32KPY.APYCCLM
5%
Nevecón
GM92SXV.AEVCCLM
10%
Nevecón
GM92SPV.AEVCCLM
10%
Nevecón
GM95SXV.AEVCCLM
10%
Nevecón
GS77SPP.APZCCLM
8%
Nevera
VT40APYC.APYCCLM
5%
Nevera
VT40SPM.AEPCCLM
5%
Nevera
GB45SPP.APZCCLM
8%
Nevecón
GM78BGP.APZCCLM
8%
Nevera
VT40KGYX.APYCCLM
5%
Nevera
VT45APYC.APYCCLM
5%
Nevera
GB34WPM.AEPCCLM
8%
Nevecón
GS66BPM.AEPCCLM
8%
Nevera
VT26WGPX.APZCCLM
5%
Nevecón
GM57SXM.AEPCCLM
8%
Lavadora
WT16MVTB.ABMECOL
8%
Lavadora
WO16EGNTS6P.AEGECOL
8%
Lavadora
WP15BAR.DBMECOL
5%
Lavadora
WT13BPB.DBMECOL
5%
Lavadora
WP8WMR.ABWPCOL
5%
Lavadora
WT23EGTX6.AEGECOL
10%
Lavadora
WT19DV6.ASFECOL
8%
Lavadora
WT21DV6.ASFECOL
8%
Lavadora
WD22VV2S6BR.ASSECOL
10%
Lavadora
WT9ELR.DESECOL
5%
Producto
Referencia
% Dcto Exclusivo LG Members
Monitor
24MS550-B.AWP
15%
Proyector
PF610P.AWC
20%
Monitor
24GS50F-B.AWPQ
18%
Proyector
PF510Q.AWC
20%
Monitor
24GS65F-B.AWP
20%
Monitor
32U889SA-W.AWC
20%
Monitor
27GS65F-B.AWP
20%
Monitor
32MR50C-B.AWPQ
20%
Monitor
27US500-W.AWP
20%
Monitor
34GP63A-B.AWP
20%
Monitor
32GS60QC-B.AWPQ
20%
Monitor
27MR400-B.AWPQ
20%
Monitor
32GN55R-B.AWP
20%
Monitor
34GS95QE-B.AWP
20%
Monitor
34WR55QK-B.AWP
20%
Monitor
29WQ500-B.AWP
20%
Monitor
27GS60QC-B.AWPQ
20%
Monitor
27GS95QE-B.AWP
20%
Monitor
32GS95UE-B.AWP
20%
Proyector
HU710PB.AWC
20%
Monitor
29U511A-B.AWP
20%
Monitor
29U531A-W.AWP
20%
Monitor
34U511A-B.AWP
20%
Monitor
34U530A-W.AWP
20%
ll.TERMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DEL OBSEQUIO
- El despacho del producto se realizará a través de lg.com, a la dirección suministrada por el comprador al momento de la compra.
- Para gestionar el envío del obsequio aplican los siguientes términos y condiciones:
2.1 El cliente deberá dentro de los 30 días hábiles siguientes de realizada la compra de la referencia que le aplica el premio, remitir un correo electrónico para analistaobsas.cb@lgepartner.com, anexando la siguiente documentación:
- Una fotografía legible de la factura de compra del producto.
- Especificar los siguientes datos para entrega del obsequio:
Nombre completo
Ciudad
Dirección
Número de celular
Correo electrónico
2.2 Una vez recibida esta información inicial, LG Electronics remitirá al consumidor el formato de autorización para el tratamiento de datos personales (habeas data). El consumidor deberá diligenciar dicho formato y devolverlo por la misma vía, como requisito indispensable para continuar con el proceso de envío del obsequio.
2.3 Si vencido el plazo establecido en el numeral 2.1. (30 dias), el comprador no remite la anterior documentación o no cumple con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que ha desistido del Obsequio, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LGE.
2.4 Plazo de envío del Obsequio: Remitida la documentación y dentro del plazo establecido en el numeral 2.1. y al correo electrónico señalado (analistaobsas.cb@lgepartner.com), se procederá a la revisión por LGE y de estar correcta la documentación se remitirá un correo electrónico de confirmación para programación del envío del Obsequio en un plazo estimado de 10 a 15 días hábiles, contados a partir de la recepción completa de la documentación e información solicitada, incluyendo el formato de habeas data debidamente diligenciado. Este plazo se establece previendo algunas circunstancias que podrían demorar el proceso de entrega del obsequio, tales como y sin limitarse a: Cierres temporales de carreteras, dirección no encontrada, traslado del destinatario, caso fortuito o fuerza mayor, orden de autoridad competente que impida el envío del obsequio, terremotos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de movilidad en los lugares de cubrimiento, fallas de los servicios públicos o condiciones climáticas inhabitualmente adversas.
2.5 Cubrimiento de entrega del Obsequio: Será realizada dentro de las ciudades de cobertura de https://www.lg.com/co/sales-policy/. Una vez confirmada la información de entrega del Obsequio en el “Formato de habeas data” no se aceptarán cambios de envío de premios a otras ciudades o municipios en la República de Colombia;
2.6 Solamente se hará la entrega del Obsequio al comprador registrado en el “Formato de habeas data”. Motivo por el cual el Obsequio es personal e intransferible.
2.7 La entrega del Obsequio no será realizada en oficinas o puntos de recepción de la empresa de transporte autorizada de LGE o de corresponsales de la transportadora para ciudades o municipios
2.8 En caso de que el Obsequio sea devuelto por la empresa transportadora autorizada de LGE debido a que la información de envió no es la correcta por error directo del comprador registrada en el “Formato de habeas data”, se procederá de la siguiente manera: a) LGE procederá a realizar el reenvió del Obsequio hasta por un (1) intento a la dirección confirmada por el comprador. b) Si vencido el intento de nueva entrega del Obsequio presenta las siguientes novedades: (i) dirección errónea, (ii) el destinatario no atiende personalmente la entrega del Obsequio, (iii) se presenta restricción de ingreso a la transportadora en el lugar de entrega o (iii) cualquier otra novedad informada por la empresa de transporte autorizada por LGE, se entenderá que ha desistido de reclamar el Obsequio, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LGE;
2.9 El Obsequio de LG no será canjeable por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro medio diferente al previamente establecido.
2.10. LG asumirá los costos de envío tanto del producto como del obsequio.
2.11 En caso de que se agoten las unidades, LGE no estará obligada a realizar entregas adicionales ni a sustituir el obsequio por otro bien o valor equivalente.
2.12 La aceptación de estos términos es condición para acceder al beneficio promocional, por lo que el consumidor reconoce que los ha leído, entendido y aceptado al momento de realizar la compra dentro del periodo de vigencia.
2.13 La disponibilidad de los modelos participantes está sujeta a existencias limitadas.
lll. GENERALES:
1. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos
2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/
3. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;
4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.
5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co
6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LGE a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com
7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LGE.
8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .
lV. REGISTRO BASE DE DATOS.
Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LGE, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LGE y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas. Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LGE el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LGE. Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com . Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LGE, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá. De igual forma autorizo LGE para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com . Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/
