Cupón de compensación posventa LG.com/co (TV) | Hasta 20% Dcto acumulable

1. Vigencia de la actividad:



La presente actividad estará vigente del 1 de agosto al 31 de octubre de 2025. El cupón únicamente podrá redimirse entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2025. Vencido este plazo, perderá automáticamente su validez, sin posibilidad de prórroga, sustitución ni reembolso en dinero.

2. Productos aplicables:



El cupón será válido exclusivamente para la compra de televisores marca LG, disponibles en el portal oficial de ventas: www.lg.com/co. El beneficio no aplica para accesorios, repuestos ni otros productos distintos a televisores.

3. Punto de venta habilitado:



Este beneficio es válido únicamente para compras realizadas a través del sitio web oficial de LG Electronics Colombia: www.lg.com/co. No aplica en tiendas físicas ni en otros canales de distribución.

4. Cobertura:



El uso del cupón está disponible para todos los clientes cuya dirección de entrega se encuentre dentro de la cobertura geográfica vigente ofrecida por LG.com/co, la cual puede ser consultada en el mismo sitio web.

5. Beneficiarios del cupón:



Este cupón podrá ser entregado únicamente por el equipo del Contact Center de LG Electronics Colombia, a través del canal de contacto utilizado por el cliente para la comunicación, previa validación de los siguientes criterios:

El cliente debe encontrarse en un proceso activo de atención técnica posventa con un número de caso registrado.

con un número de caso registrado. El equipo técnico de LG debe haber emitido un diagnóstico de reparación compleja o que implique una espera superior al tiempo legal establecido por normativa para la llegada de un repuesto.

o que implique una por normativa para la llegada de un repuesto. El repuesto requerido debe representar un costo igual o superior al 25% del valor total del televisor adquirido (según precio oficial de venta en LG.com/co).

(según precio oficial de venta en LG.com/co). El cliente debe haber presentado una reclamación activa en el sistema de voz del cliente (VOC) relacionada con el producto objeto de reparación.

Importante: La activación del cupón no es automática. Su entrega será evaluada y autorizada caso por caso, según el cumplimiento de los criterios previamente descritos. Cada cupón es único, de un solo uso y personal e intransferible.

6. Beneficio del cupón:



El cupón otorga un 20% de descuento sobre el valor del televisor en LG.com/co.



Este beneficio puede ser acumulable con otras promociones o cupones activos en el sitio web al momento de la compra, siempre que el sistema lo permita y no se excedan los límites de combinabilidad establecidos por el ecommerce.

7. Protección de datos personales:



Los datos personales recolectados durante esta actividad serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales de LG Electronics Colombia, disponible en https://www.lg.com/co/legal/aviso-de-privacidad. El consumidor puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, actualización o supresión conforme a la Ley 1581 de 2012.



El cliente, al aceptar el cupón, autoriza expresamente el tratamiento de su información para fines de verificación, validación y contacto en el marco de esta actividad.

8. Disposiciones generales: