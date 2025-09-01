

1. Descripción de la actividad promocional y productos participantes:

Por la compra de las referencias establecidas, dentro del ¨periodo de la actividad¨ y en el **Punto de Venta Autorizado **.





2. Vigencia de la actividad (*Referencias Seleccionadas):



La actividad iniciará a las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 1 de septiembre de 2025 y culminará a las 11:59 horas del día 05 de octubre de 2025 (En adelante el Periodo de la Actividad), y/o hasta agotar existencias, o por decisión unilateral de LGE, lo que ocurra primero. No obstante, se aclara que cualquier modificación o terminación anticipada no afectará a quienes ya hayan adquirido el producto cumpliendo requisitos antes del cambio.

Durante este periodo, por compras presenciales o virtuales de un Smart TV 8K o 4K , StanbyME, adquiridos en los puntos de venta físicos y virtuales mencionados en el punto 3, el comprador podrá acceder a ser beneficiarios de suscripciones y descuentos en las siguientes plataformas de streaming: Apple TV, iQIYI,DGO, Crunchyroll, MUBI,STAGE+,Kanto, Baby Shark World



3. **PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS:

Los punto de ventas autorizados son en la tienda virtual de LG - lg.com/co, tiendas físicas, y virtuales de: **Almacenes ALKOSTO, KTRONIX, ALKOMPRAR, ÉXITO, OLIMPICA , JUMBO, METRO, FALABELLA, AGAVAL S.A., ALCA, ALMACEN BC, ARPESOD, ASYCO, BENJAMIN ESTEBAN, CEVECO, COLOMBIA G.C, COLSUBSIDIO, COMERCIAL ELECTROMUEBLES LTDA., COMERCIALIZADORA BEST BUY S.A.S., COOMULTRASAN, CREDIOFERTAS, DISTRIBUIDORA ELECTROJAPONES S, ELECTRO A.O., ELECTROBELLO, ELECTROCOL, ELECTROFERIA, ELECTROJAPONESA, FANTASIA ELECTRONICA S.A.S, FLAMINGO, GELMAR, GMJ HOGAR S.A.S., HICEL, HOGAR Y MODA, HVC, IBG, INNOVAR, INVERSIONES DUQUIN S.A.S., INVERSIONES MERPES, JAD COMERCIALIZADORA S.A.S., JALBOR, JL Y RB S.A.S., LA PIPA COMERCIALIZADORA S.A.S., LAGOBO, MEICO, MERCALDAS, MULTIELECTRO, NAVARRO OSPINA, RESTREPO GONZALEZ, SED, SOCOL, SUPERMERCADOS MERCACENTRO, SURTICREDITOS, TEXCOMERCIAL - TEXCO S.A.S.



4.Cubrimiento



La cobertura de la Actividad aplicará para todas las ciudades principales y periferia donde se encuentren ubicados los **Puntos De Venta Autorizados detallados en el numeral 3 y para todas las compras realizadas en los respectivos canales virtuales de los puntos de venta autorizados



5. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE “INCENTIVOS” POR COMPRA DE LAS *REFERENCIAS ESTABLECIDAS

Las personas que adquieran dentro del “Periodo de la Actividad”, en la República de Colombia en los puntos de ventas autorizados y las referencias seleccionadas, podrán ser beneficiarios de suscripciones y descuentos en las siguientes plataformas de streaming: Apple TV, iQIYI,DGO, , Crunchyroll, MUBI,STAGE+,Kanto, Baby Shark World.

Paso a paso Para acceder y reclamar incentivo, la persona participante deberá:

5.1 Después de instalar el producto adquirido y completar la configuración inicial del televisor, ingresa a webOS Home.

5.2 Haz clic en el banner, app o Q-card dedicado a LG Streaming Week que te llevará a la página de Ofertas Especiales.

5.3 Selecciona el beneficio que desees, sigue las instrucciones en pantalla y regístrate para completar tu redención. (Puedes elegir redimir todas las ofertas disponibles).



6. Incentivos de la promoción:



6.1 Durante la promoción, se activarán varios beneficios, se comunicarán a través de los canales de social media oficiales de LG y en lg.com y estarán disponibles en las referencias seleccionadas de TV LG.

6.2 La promoción de películas y series de LG es un beneficio que cada plataforma streaming le ofrece al cliente o usuario durante el periodo de la actividad. Si el cliente o usuario adquiere un TV LG de las referencias seleccionadas dentro del periodo de la actividad podrá acceder a los beneficios de las plataformas Apple TV, iQIYI,DGO , Crunchyroll, MUBI,STAGE+,Kanto, Baby Shark World.

6.3 La siguiente tabla detalla las promociones aplicables durante la vigencia de la actividad. Cada plataforma de streaming incluida en la promoción Películas y Series de LG cuenta con un precio comercial de referencia. Para el caso de Colombia, dichos valores fueron calculados con base en una TRM promedio de COP $4.200.



APP iQIYI DGO Crunchyroll MUBI STAGE+ Kanto Baby TOTAL Shark World Beneficio 30% de descuento en plan premium anual 20% de descuento por 2 meses 30 días gratis 3 meses gratis 3 meses gratis 1 mes gratis 1 mes gratis $ 480.186 Valor percibido $ 113.400 $ 14.028 $ 13.020 $ 87.318 $ 189.000 $ 30.156 $ 33.264





**Los valores fueron calculados con una TRM promedio de COP $4.200.



7. Vigencia de las actividades de acuerdo con la Alianza



7.1 Alianza Apple TV (Beneficio): Disponible desde 01/09/2025 para pantallas Smart TV 4K y 8K de LG (modelos 2018 a 2025), así como modelos StandbyME, en la app Apple TV. Válida únicamente para nuevas suscripciones o reactivadas a Apple TV+ en tu región. La oferta termina el 05/10/2025. El plan se renovará automáticamente al precio mensual de tu región hasta que se cancele, por lo que es responsabilidad del consumidor tramitar la cancelación correspondiente, so pena de pagar el valor de la suscripción una vez termine el periodo de la actividad.

7.2 iQIYI (30% de descuento en plan premium anual): Disponible desde 01/09/2025 para pantallas Smart TV 4K y 8K de LG (modelos 2018 a 2025), así como modelos StandbyME, en la app iQIYI . Válida únicamente para nuevas suscripciones o reactivadas a iQIYI en tu región. La oferta termina el 05/10/2025. El plan se renovará automáticamente al precio mensual de tu región hasta que se cancele, por lo que es responsabilidad del consumidor tramitar la cancelación correspondiente, so pena de pagar el valor de la suscripción una vez termine el periodo de la actividad.

7.3 DGO (20% de descuento por 2 meses): Disponible desde 01/09/2025 para pantallas Smart TV 4K y 8K de LG (modelos 2018 a 2025), así como modelos StandbyME, en la app DGO. Válida únicamente para nuevas suscripciones o reactivadas a DGO en tu región. La oferta termina el 05/10/2025. El plan se renovará automáticamente al precio mensual de tu región hasta que se cancele, por lo que es responsabilidad del consumidor tramitar la cancelación correspondiente, so pena de pagar el valor de la suscripción una vez termine el periodo de la actividad.

7.4 crunchyroll (1 mes gratis): Disponible desde 01/09/2025 para pantallas Smart TV 4K y 8K de LG (modelos 2018 a 2025), así como modelos StandbyME. Válido solo para nuevos suscriptores. La oferta termina el 05/10/2025. El plan se renovará automáticamente al precio mensual de tu región hasta que se cancele, por lo que es responsabilidad del consumidor tramitar la cancelación correspondiente, so pena de pagar el valor de la suscripción una vez termine el periodo de la actividad.

7.5 MUBI (3 meses gratis): Disponible desde 01/09/2025 para pantallas Smart TV 4K y 8K de LG (modelos 2018 a 2025), así como modelos StandbyME. Válido solo para nuevos suscriptores. La oferta termina el 05/10/2025. El plan se renovará automáticamente al precio mensual de tu región hasta que se cancele, por lo que es responsabilidad del consumidor tramitar la cancelación correspondiente, so pena de pagar el valor de la suscripción una vez termine el periodo de la actividad.

7.6 STAGE + (3 meses gratis): Disponible desde 01/09/2025 para pantallas Smart TV 4K y 8K de LG (modelos 2018 a 2025), así como modelos StandbyME. Válido solo para nuevos suscriptores. La oferta termina el 05/10/2025. El plan se renovará automáticamente al precio mensual de tu región hasta que se cancele, por lo que es responsabilidad del consumidor tramitar la cancelación correspondiente, so pena de pagar el valor de la suscripción una vez termine el periodo de la actividad.

7.7 Kanto (1 mes gratis): Disponible desde 01/09/2025 para pantallas Smart TV 4K y 8K de LG (modelos 2018 a 2025), así como modelos StandbyME. Válido solo para nuevos suscriptores. La oferta termina el 05/10/2025. El plan se renovará automáticamente al precio mensual de tu región hasta que se cancele, por lo que es responsabilidad del consumidor tramitar la cancelación correspondiente, so pena de pagar el valor de la suscripción una vez termine el periodo de la actividad.

7.8 Baby Shark World (1 mes gratis): Disponible desde 01/09/2025 para pantallas Smart TV 4K y 8K de LG (modelos 2018 a 2025), así como modelos StandbyME. Válido solo para nuevos suscriptores. La oferta termina el 05/10/2025. El plan se renovará automáticamente al precio mensual de tu región hasta que se cancele, por lo que es responsabilidad del consumidor tramitar la cancelación correspondiente, so pena de pagar el valor de la suscripción una vez termine el periodo de la actividad.





8. Generalidades





8.1 En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

8.2 Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con la línea nacional 01 8000 910 683 o al correo electrónico laura.pinerosperez@lge.com

8.3 La participación en esta actividad implica la aceptación plena de los presentes Términos y Condiciones. El beneficio promocional no es redimible en dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto distinto al establecido.

LG no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.

LG se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG: 018000910683.

9. REGISTRO BASE DE DATOS

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/