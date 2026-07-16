DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los clientes que cuenten con productos de la marca LG, correspondientes a productos de refrigeración, lavado y cocción que requieran instalación de su producto, podrán hacer su solicitud a través de la página de instalaciones en el link www.lg.com/co/soporte/solicitar-instalacion o contactarse con nuestra línea gratuita de atención al cliente 01 8000 910 683.

1. TÉRMINOS Y CONDICIONES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Instalación gratuita para Lavadoras, Secadoras WashTower, Nevecones, Estufas y Lavavajillas LG.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR:

LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA NIT 830065063-4

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO POR PRODUCTO:

La actividad aplica para instalación de Lavadora carga superior, Lavadora carga frontal, secadoras, WashTower, Nevecones, Estufas y Lavavajillas de la marca LG.

Los productos no incluidos en esta Política no contarán con el beneficio.

Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones generales para la instalación de todos los productos:

El producto debe estar en punto cero, es decir que los puntos hidráulicos, eléctricos y de gas no deben estar ubicados a más de un (1) metro de distancia del producto.

El piso debe ser firme y debe estar nivelado.

El espacio de instalación debe contar con áreas de ventilación.

Los daños ocasionados como resultado de la instalación, manipulación, intervención por un tercero no autorizado por LG, aplicará como eximente de la garantía

Los puntos de conexión deben contar con medida de voltaje (115 v) y/o presión de agua (Mínimo 20 psi – Máximo 120 psi). De no contar con estas medidas, el producto no será instalado por seguridad del consumidor.

El servicio no incluye Instalación de dispositivos o accesorios externos a ningún producto. Estos servicios adicionales deben ser acordados entre el cliente y el centro de servicio autorizado de LG que realizará la instalación.

LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA no se hace responsable por accesorios faltantes después de recibido el producto.

Verifique si su producto cuenta con el kit de instalación: Algunos productos incluyen el kit de instalación en su interior desde el momento de la compra. En otros productos, como WashTower y lavavajillas, el kit será entregado por el técnico el día de la instalación de manera que cumpla con las especificaciones técnicas. Verifica las tablas de referencia .

. Verifica que toda instalación provenga del centro de servicio autorizado y que la misma tenga una orden de ejecución autorizada por LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA con su número de designación (iniciado con el protocolo RNN).

3. PRODUCTOS

Cooking:

C&C Modelo Qué incluye el servicio Qué no incluye el servicio Precio RSG314S Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis LRGL5847S.BSTFLGC Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis LRGL5843S.BSTFLGC Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis LRGZ5253S.CSTFLGC Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis

Dishwasher:

Lavavajillas DW Modelo Qué incluye el servicio Qué no incluye el servicio Precio LDTS5552S.ASSELAT Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis LDNPH654S.DSSELAT Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis LFDFD4441T.ASTELAT Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis LDFN3432T.ASTELAT Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis LDNFC33LS.DSSELAT Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis

Refrigeración:

REFRIGERACIÓN SXS - FRENCH DOOR - BOTTON FREEZER - TOP FREEZER Modelo Qué incluye el servicio Qué no incluye el servicio Precio GM95SXV.AEVCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GM92SXV.AEVCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GM57SXM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GM49MPY.APYCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GM78SGT.AMCCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GM78SGP.APZCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GM90WXY.APYCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GM78BGP.APZCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GM90WPY.APYCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GM22SGT.AMCCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis LM22SGP.APZCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis LS77SXTC.AMCCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GS88SXM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GS66SXTC.AMCCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GS66SXSC.ABSCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GS66GPY.APYCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GS77SPP.APZCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GS88SPM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GS66SPM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GS66SPY.APYCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GS66BPM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GS51MPD.AHBCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GS51BPP.AHSCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GS44SPY.APYCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GB45WPT.AMCCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GB45SPP.APZCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GB41WPT.AMCCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GB41WPP.APZCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GB37SPV.AEVCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GB30SPV.AEVCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GB34WPM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT45APYC.APYCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT40APM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT40SPM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT38KPM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT34KPM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT34WGPX.APZCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT32KPM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT32KPY.APYCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GT29WPY.APYCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT26KPM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT26BPY.APYCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT24BPM.AEPCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT24BPY.APYCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis VT22BPY.APYCCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis GC30BGW.ADACCLM Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis

Secadoras:

Para este producto debes tener presente las siguientes adecuaciones para instalación:

Recinto no confinado y con rejillas de ventilación (mínimo 2)

Punto de gas con válvula de corte individual para el producto

Puntos de conexión no mayores a un (1) metro de distancia

SECADORAS (Solo LG.com/Mercado Libre Tienda oficial LG/Puntos Colombia Tienda oficial LG) Modelo Qué incluye el servicio Qué no incluye el servicio Precio DF22BFXS6BK.ABLECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis DF22SFXS6BK.ASSECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis DF22VV2R.ASSECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis DF20VV2W.ASSELAT Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis

Wash Tower:

Para este producto debes tener presente las siguientes adecuaciones para instalación:

Recinto no confinado y con rejillas de ventilación (mínimo 2)

Punto de gas con válvula de corte individual para el producto

Puntos de conexión no mayores a un (1) metro de distancia

TORRES DE LAVADO WASH TOWER Modelo Qué incluye el servicio Qué no incluye el servicio Precio WK25BS6.ABLECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WK25VS6.ASSECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WK22VS6P.ASSECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WK20BS6R.APBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WK14BS6R.APBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WK14BS6R.APBEQOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis

Lavadoras carga superior y carga frontal:

LAVADORAS CARGA FRONTAL - CARGA SUPERIOR Modelo Qué incluye el servicio Qué no incluye el servicio Precio WH25BFXS6B.ABLECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WD22BV2S6BR.ABLECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WD22VV2S6BR.ASSECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WM25BFXS.ABLECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WM25VFXS.ASSECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WM22VV26R.ASSECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WM20VV26W.ASSECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WD20EGNTS6P.AEGECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WD16EGNTS6P.AEGECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WD20EWNTS6P.AGWECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WO20EGNTS6P.AEGECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WO16EGNTS6P.AEGECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WD14BVC2S6.ABLECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WD14VVC4S6.APTECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WD14MSVX.ASSECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WD12MVC5S6.AMBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT25EGTX6.AEGECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT26EGTX6.AEGECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT25MT6HK.ABMECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT26EGTX6P.AEGECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT23EGTX6.AEGECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT23NBTX6.ANBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT23NBTX6P.ANBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT22NBTX6P.ANBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT19MV6.ABMECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT20NBTX6T.ANBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT20PBTX6T.APBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT19MVTB.ABMECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT19OBKM.DNBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT19DVTB.ASFECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT19OVTB.ANBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT19OBKMT.DNBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT18MVTB.ABMECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT18OBKM.DNBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT18OVTB.ANBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT18OBKMT.DNBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT17OVTB.ANBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT17OBKM.DNBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT15OBTX6.DNBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT13BPB.DBMECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT13NVTB.DNBECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WT9ELR.DESECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WP15BAR.DBMECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WP13LGAC.DLGECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WP11DGAXR.DDGECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WP8WMR.ABWPCOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis WP8DGAXR.DDGECOL Mano de obra Mangueras de instalacion (gas) Instalación Gratis

Política de Instalación de Kit de apilamiento (Stacking kit):

Corresponderá a la compra de lavadoras carga frontal y secadoras de la marca LG bajo las siguientes condiciones:

Compra de lavadora carga frontal y secadora reflejados en la factura.

Si el consumidor ya cuenta con una lavadora carga frontal o secadora marca LG y adquiere el electrodoméstico complementario (secadora o lavadora carga frontal, según corresponda), LG Electronics entregará el Stacking Kit, siempre que el consumidor presente la factura y se evidencie que la compra del primer producto no supera 1 (un) año de antigüedad.

Los modelos de productos deben ser compatibles para el apilamiento según las medidas. Esto será determinado al momento de solicitar la instalación.

4. COBERTURA

La cobertura de la actividad aplicará para las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia y su periferia cercana, según el producto correspondiente (Ver tablas), hasta 60 km de distancia por trayecto desde el Centro de Servicio Autorizado de cada ciudad –ASC, ESC, LGC- hasta el domicilio donde será instalado el producto.

4.1 Si el lugar donde se realizará la instalación se ubica a una distancia mayor de 60 km desde el centro de servicio autorizado asignado, el desplazamiento tendrá un costo por cada kilómetro adicional. Este costo será negociado con el centro de servicio y será asumido por el cliente. El precio debe ser confirmado por el cliente antes de agendar la visita del servicio técnico.

4.2 El Servicio de Instalación sin costo podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, motivo por el cual LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. tiene la facultad de negar el servicio técnico si se pone en riesgo la seguridad e integridad del personal técnico.

Cobertura 1.

LAVADORAS CARGA SUPERIOR / LAVADORA CARGA FRONTAL / NEVECONES AGUACHICA CIMITARRA RIOHACHA ARAUCA CÚCUTA SABANA DE TORRES ARMENIA LA DORADA SAN ANDRÉS ISLAS BARRANCABERMEJA FLORENCIA SAN GIL BARRANQUILLA IBAGUE SANTA MARTA BOGOTA MANIZALES SINCELEJO BARBOSA MEDELLÍN TULUÁ BUCARAMANGA MONTERIA VALLEDUPAR BUENAVENTURA NEIVA VILLAVICENCIO CALI PEREIRA YOPAL CARTAGO PITALITO CAUCASIA PUERTO ASIS SOLO PERÍMETRO URBANO (NO POBLACIONES) PASTO QUIBDÓ TUMACO POPAYÁN SOGAMOSO APARTADÓ

Cobertura 2.

WASHTOWER / ESTUFAS / SECADORAS BARRANQUILLA LA DORADA BOGOTÁ MONTERÍA CARTAGENA NEIVA MEDELLÍN PEREIRA BUCARAMANGA PITALITO CALI SANTA MARTA IBAGUÉ VILLAVICENCIO BARRANCABERMEJA SAN GIL CÚCUTA SINCELEJO SOLO PERÍMETRO URBANO (NO POBLACIONES) PASTO POPAYÁN

Cobertura 3.

LAVAVAJILLAS BARRANCABERMEJA NEIVA BARRANQUILLA PEREIRA BOGOTÁ PITALITO BUCARAMANGA SAN ANDRES ISLAS CALI SAN GIL CARTAGENA SANTA MARTA CÚCUTA SINCELEJO MEDELLÍN SABANA DE TORRES SOLO PERÍMETRO URBANO (NO POBLACIONES) PASTO POPAYAN

5. BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD:

Las personas que deseen beneficiarse de los privilegios asociados al Servicio de Instalación gratuito deberán cumplir con los siguientes requisitos:

El consumidor declara que leyó y entendió la presente Política de Instalación de productos LG.

5.1 Condiciones para la prestación del servicio:

5.1.1 Para acceder a este beneficio se debe solicitar el Servicio de Instalación dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega del electrodoméstico y se debe proporcionar factura de compra del producto.

5.1.2 La actividad es válida únicamente en las regiones y territorios descritos de la República de Colombia para los productos importados directamente por LG Electronics Colombia Ltda.

5.1.3 Servicio debe ser realizado únicamente por un centro de servicio autorizado de LG, cumpliendo con los estándares preestablecidos en el manual de usuario y/o instalación que acompaña al producto.

5.1.4 El producto debe estar ubicado en el sitio en el que se realizará la instalación. Cabe señalar que el servicio de instalación básica gratuita para productos descritos estará sujeto al término de disponibilidad de la red de centros de servicio autorizados a nivel nacional.

5.1.5 El servicio de instalación gratuito no incluye:

a) Obra civil, plomería, modificación del punto hidráulico, cambio de gas propano a gas natural (viceversa), accesorios y materiales adicionales, ni desmonte de puertas. b) Actividades extras como: logística de entrega de equipos, provisión de cables, servicios eléctricos (Ejemplo: creación de una toma de corriente, suministro de transformadores, instalación disyuntores y enchufes, etc.).

Servicios hidráulicos, permisos de cualquier tipo para instalación (Ejemplo: condominios, organismos oficiales, ayuntamientos, vecinos, etc.), servicios de acceso a lugares altos o de difícil acceso (Ejemplo: andamios, cuerdas y escaladores industriales).

5.1.6 Si existe la necesidad de integrar el producto instalado con otros equipos, este servicio debe ser negociado entre el Centro de Servicio y el Cliente.

5.2 Costos:

5.2.1 Dado que se generen valores adicionales a la instalación gratuita relacionados a desplazamiento adicional del personal técnico, partes o accesorios faltantes, o demás condiciones que no sean cobijadas por la Política de Garantía, estos deben ser asumidos por el cliente.

5.2.2 LG no otorgará ningún subsidio para la instalación.

5.3 Garantía del servicio:

Artículo 8 de la ley 1480 de 2011 “el servicio técnico tiene garantía de 3 meses contados a partir de la entrega del bien a quien solicito el servicio”.



6. GENERALES





LG Electronics Colombia Ltda. se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la página web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con los canales habilitados por LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA en la página web https://www.lg.com/co/soporte/contactenos/

7. REGISTRO BASE DE DATOS





Con el fin de identificar fácilmente a los compradores de la Actividad Promocional, los compradores deberán diligenciar un formato que estará disponible en la página web www.lg.com/co/soporte/solicitar-instalacion, motivo por el cual los participantes y compradores autorizan expresamente a LG Electronics Colombia Ltda. a usar sus datos para alimentar la base de datos que permitirá identificar fácilmente la entrega de los servicios a los que haya lugar, así como también identificar a los consumidores cuando se comunican con los canales de atención al cliente de LG Electronics Colombia Ltda. Publicados en la página web https://www.lg.com/co/soporte/contactenos/ y de conformidad a los términos de la Ley de Habeas Data y la ley 1581 de 2012 de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics Colombia Ltda.