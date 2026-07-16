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TERMINOS Y CONDICIONES POLITICA DE INSTALACIÓN GRATIS LG 2026 – CATEGORIA HS

Aviso07/16/2026
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    Vigencia: Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.

    DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

    Los clientes que cuenten con productos de la marca LG, correspondientes a productos de refrigeración, lavado y cocción que requieran instalación de su producto, podrán hacer su solicitud a través de la página de instalaciones en el link www.lg.com/co/soporte/solicitar-instalacion o contactarse con nuestra línea gratuita de atención al cliente 01 8000 910 683.

     

    1. TÉRMINOS Y CONDICIONES

     

    NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

    Instalación gratuita para Lavadoras, Secadoras WashTower, Nevecones, Estufas y Lavavajillas LG.

    IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR:

    LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA NIT 830065063-4

     

    2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO POR PRODUCTO:

    La actividad aplica para instalación de Lavadora carga superior, Lavadora carga frontal, secadoras, WashTower, Nevecones, Estufas y Lavavajillas de la marca LG.

     

    Los productos no incluidos en esta Política no contarán con el beneficio.

    Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones generales para la instalación de todos los productos:

    • El producto debe estar en punto cero, es decir que los puntos hidráulicos, eléctricos y de gas no deben estar ubicados a más de un (1) metro de distancia del producto.
    • El piso debe ser firme y debe estar nivelado.
    • El espacio de instalación debe contar con áreas de ventilación.
    • Los daños ocasionados como resultado de la instalación, manipulación, intervención por un tercero no autorizado por LG, aplicará como eximente de la garantía
    • Los puntos de conexión deben contar con medida de voltaje (115 v) y/o presión de agua (Mínimo 20 psi – Máximo 120 psi). De no contar con estas medidas, el producto no será instalado por seguridad del consumidor.
    • El servicio no incluye Instalación de dispositivos o accesorios externos a ningún producto. Estos servicios adicionales deben ser acordados entre el cliente y el centro de servicio autorizado de LG que realizará la instalación.
    • LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA no se hace responsable por accesorios faltantes después de recibido el producto.
    • Verifique si su producto cuenta con el kit de instalación: Algunos productos incluyen el kit de instalación en su interior desde el momento de la compra. En otros productos, como WashTower y lavavajillas, el kit será entregado por el técnico el día de la instalación de manera que cumpla con las especificaciones técnicas. Verifica las tablas de referencia.
    • Verifica que toda instalación provenga del centro de servicio autorizado y que la misma tenga una orden de ejecución autorizada por LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA con su número de designación (iniciado con el protocolo RNN).

     

    3. PRODUCTOS

    Cooking:

    C&C

    Modelo

    Qué incluye el servicio

    Qué no incluye el servicio

    Precio

    RSG314S

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    LRGL5847S.BSTFLGC

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    LRGL5843S.BSTFLGC

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    LRGZ5253S.CSTFLGC

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

     

    Dishwasher:

    Lavavajillas DW

    Modelo

    Qué incluye el servicio

    Qué no incluye el servicio

    Precio

    LDTS5552S.ASSELAT

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    LDNPH654S.DSSELAT

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    LFDFD4441T.ASTELAT

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    LDFN3432T.ASTELAT

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    LDNFC33LS.DSSELAT

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

     

    Refrigeración:

    REFRIGERACIÓN SXS - FRENCH DOOR - BOTTON FREEZER - TOP FREEZER

    Modelo

    Qué incluye el servicio

    Qué no incluye el servicio

    Precio

    GM95SXV.AEVCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GM92SXV.AEVCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GM57SXM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GM49MPY.APYCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GM78SGT.AMCCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GM78SGP.APZCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GM90WXY.APYCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GM78BGP.APZCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GM90WPY.APYCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GM22SGT.AMCCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    LM22SGP.APZCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    LS77SXTC.AMCCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GS88SXM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GS66SXTC.AMCCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GS66SXSC.ABSCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GS66GPY.APYCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GS77SPP.APZCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GS88SPM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GS66SPM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GS66SPY.APYCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GS66BPM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GS51MPD.AHBCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GS51BPP.AHSCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GS44SPY.APYCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GB45WPT.AMCCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GB45SPP.APZCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GB41WPT.AMCCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GB41WPP.APZCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GB37SPV.AEVCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GB30SPV.AEVCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GB34WPM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT45APYC.APYCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT40APM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT40SPM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT38KPM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT34KPM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT34WGPX.APZCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT32KPM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT32KPY.APYCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GT29WPY.APYCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT26KPM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT26BPY.APYCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT24BPM.AEPCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT24BPY.APYCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    VT22BPY.APYCCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    GC30BGW.ADACCLM

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

     

    Secadoras:

    Para este producto debes tener presente las siguientes adecuaciones para instalación:

    • Recinto no confinado y con rejillas de ventilación (mínimo 2)
    • Punto de gas con válvula de corte individual para el producto
    • Puntos de conexión no mayores a un (1) metro de distancia

     

    SECADORAS

    (Solo LG.com/Mercado Libre Tienda oficial LG/Puntos Colombia Tienda oficial LG)

    Modelo

    Qué incluye el servicio

    Qué no incluye el servicio

    Precio

    DF22BFXS6BK.ABLECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    DF22SFXS6BK.ASSECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    DF22VV2R.ASSECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    DF20VV2W.ASSELAT

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

     

     

    Wash Tower:

    Para este producto debes tener presente las siguientes adecuaciones para instalación:

    • Recinto no confinado y con rejillas de ventilación (mínimo 2)
    • Punto de gas con válvula de corte individual para el producto
    • Puntos de conexión no mayores a un (1) metro de distancia

     

    TORRES DE LAVADO WASH TOWER

    Modelo

    Qué incluye el servicio

    Qué no incluye el servicio

    Precio

    WK25BS6.ABLECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WK25VS6.ASSECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WK22VS6P.ASSECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WK20BS6R.APBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WK14BS6R.APBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WK14BS6R.APBEQOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

     

    Lavadoras carga superior y carga frontal:

    LAVADORAS CARGA FRONTAL - CARGA SUPERIOR

    Modelo

    Qué incluye el servicio

    Qué no incluye el servicio

    Precio

    WH25BFXS6B.ABLECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WD22BV2S6BR.ABLECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WD22VV2S6BR.ASSECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WM25BFXS.ABLECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WM25VFXS.ASSECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WM22VV26R.ASSECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WM20VV26W.ASSECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WD20EGNTS6P.AEGECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WD16EGNTS6P.AEGECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WD20EWNTS6P.AGWECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WO20EGNTS6P.AEGECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WO16EGNTS6P.AEGECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WD14BVC2S6.ABLECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WD14VVC4S6.APTECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WD14MSVX.ASSECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WD12MVC5S6.AMBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT25EGTX6.AEGECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT26EGTX6.AEGECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT25MT6HK.ABMECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT26EGTX6P.AEGECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT23EGTX6.AEGECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT23NBTX6.ANBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT23NBTX6P.ANBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT22NBTX6P.ANBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT19MV6.ABMECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT20NBTX6T.ANBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT20PBTX6T.APBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT19MVTB.ABMECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT19OBKM.DNBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT19DVTB.ASFECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT19OVTB.ANBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT19OBKMT.DNBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT18MVTB.ABMECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT18OBKM.DNBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT18OVTB.ANBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT18OBKMT.DNBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT17OVTB.ANBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT17OBKM.DNBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT15OBTX6.DNBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT13BPB.DBMECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT13NVTB.DNBECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WT9ELR.DESECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WP15BAR.DBMECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WP13LGAC.DLGECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WP11DGAXR.DDGECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WP8WMR.ABWPCOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

    WP8DGAXR.DDGECOL

    Mano de obra

    Mangueras de instalacion (gas)

    Instalación Gratis

     

     

    Política de Instalación de Kit de apilamiento (Stacking kit):

    Corresponderá a la compra de lavadoras carga frontal y secadoras de la marca LG bajo las siguientes condiciones:

    • Compra de lavadora carga frontal y secadora reflejados en la factura.
    • Si el consumidor ya cuenta con una lavadora carga frontal o secadora marca LG y adquiere el electrodoméstico complementario (secadora o lavadora carga frontal, según corresponda), LG Electronics entregará el Stacking Kit, siempre que el consumidor presente la factura y se evidencie que la compra del primer producto no supera 1 (un) año de antigüedad.
    • Los modelos de productos deben ser compatibles para el apilamiento según las medidas. Esto será determinado al momento de solicitar la instalación.

     

    4. COBERTURA

    La cobertura de la actividad aplicará para las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia y su periferia cercana, según el producto correspondiente (Ver tablas), hasta 60 km de distancia por trayecto desde el Centro de Servicio Autorizado de cada ciudad –ASC, ESC, LGC- hasta el domicilio donde será instalado el producto.

     

    4.1 Si el lugar donde se realizará la instalación se ubica a una distancia mayor de 60 km desde el centro de servicio autorizado asignado, el desplazamiento tendrá un costo por cada kilómetro adicional. Este costo será negociado con el centro de servicio y será asumido por el cliente. El precio debe ser confirmado por el cliente antes de agendar la visita del servicio técnico.

     

    4.2 El Servicio de Instalación sin costo podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, motivo por el cual LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. tiene la facultad de negar el servicio técnico si se pone en riesgo la seguridad e integridad del personal técnico.

     

    Cobertura 1.

    LAVADORAS CARGA SUPERIOR / LAVADORA CARGA FRONTAL / NEVECONES

    AGUACHICA

    CIMITARRA

    RIOHACHA

    ARAUCA

    CÚCUTA

    SABANA DE TORRES

    ARMENIA

    LA DORADA

    SAN ANDRÉS ISLAS 

    BARRANCABERMEJA

    FLORENCIA

    SAN GIL

    BARRANQUILLA

    IBAGUE

    SANTA MARTA

    BOGOTA

    MANIZALES 

    SINCELEJO

    BARBOSA

    MEDELLÍN

    TULUÁ

    BUCARAMANGA

    MONTERIA

    VALLEDUPAR

    BUENAVENTURA

    NEIVA

    VILLAVICENCIO

    CALI

    PEREIRA

    YOPAL

    CARTAGO

    PITALITO

     

    CAUCASIA

    PUERTO ASIS

     

    SOLO PERÍMETRO URBANO (NO POBLACIONES)

    PASTO

    QUIBDÓ

    TUMACO

    POPAYÁN

    SOGAMOSO

    APARTADÓ

     

    Cobertura 2.

    WASHTOWER / ESTUFAS / SECADORAS

    BARRANQUILLA

    LA DORADA

    BOGOTÁ

    MONTERÍA

    CARTAGENA

    NEIVA

    MEDELLÍN

    PEREIRA

    BUCARAMANGA

    PITALITO

    CALI

    SANTA MARTA

    IBAGUÉ

    VILLAVICENCIO

    BARRANCABERMEJA

    SAN GIL

    CÚCUTA

    SINCELEJO

    SOLO PERÍMETRO URBANO (NO POBLACIONES)

    PASTO

    POPAYÁN

     

    Cobertura 3.

    LAVAVAJILLAS

    BARRANCABERMEJA

    NEIVA

    BARRANQUILLA

    PEREIRA

    BOGOTÁ

    PITALITO

    BUCARAMANGA

    SAN ANDRES ISLAS 

    CALI

    SAN GIL

    CARTAGENA

    SANTA MARTA

    CÚCUTA

    SINCELEJO

    MEDELLÍN

    SABANA DE TORRES

    SOLO PERÍMETRO URBANO (NO POBLACIONES)

    PASTO

    POPAYAN

     

    5. BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD:

    Las personas que deseen beneficiarse de los privilegios asociados al Servicio de Instalación gratuito deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    El consumidor declara que leyó y entendió la presente Política de Instalación de productos LG.

     

     

    5.1 Condiciones para la prestación del servicio:

     

     

    5.1.1 Para acceder a este beneficio se debe solicitar el Servicio de Instalación dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega del electrodoméstico y se debe proporcionar factura de compra del producto.

     

    5.1.2 La actividad es válida únicamente en las regiones y territorios descritos de la República de Colombia para los productos importados directamente por LG Electronics Colombia Ltda.

     

    5.1.3 Servicio debe ser realizado únicamente por un centro de servicio autorizado de LG, cumpliendo con los estándares preestablecidos en el manual de usuario y/o instalación que acompaña al producto.

     

    5.1.4 El producto debe estar ubicado en el sitio en el que se realizará la instalación. Cabe señalar que el servicio de instalación básica gratuita para productos descritos estará sujeto al término de disponibilidad de la red de centros de servicio autorizados a nivel nacional.

     

    5.1.5 El servicio de instalación gratuito no incluye:

    1. a) Obra civil, plomería, modificación del punto hidráulico, cambio de gas propano a gas natural (viceversa), accesorios y materiales adicionales, ni desmonte de puertas.
    2. b) Actividades extras como: logística de entrega de equipos, provisión de cables, servicios eléctricos (Ejemplo: creación de una toma de corriente, suministro de transformadores, instalación disyuntores y enchufes, etc.).

    Servicios hidráulicos, permisos de cualquier tipo para instalación (Ejemplo: condominios, organismos oficiales, ayuntamientos, vecinos, etc.), servicios de acceso a lugares altos o de difícil acceso (Ejemplo: andamios, cuerdas y escaladores industriales).

    5.1.6 Si existe la necesidad de integrar el producto instalado con otros equipos, este servicio debe ser negociado entre el Centro de Servicio y el Cliente.

     

     

    5.2 Costos:

    5.2.1 Dado que se generen valores adicionales a la instalación gratuita relacionados a desplazamiento adicional del personal técnico, partes o accesorios faltantes, o demás condiciones que no sean cobijadas por la Política de Garantía, estos deben ser asumidos por el cliente.

    5.2.2 LG no otorgará ningún subsidio para la instalación.

     

    5.3 Garantía del servicio:

    Artículo 8 de la ley 1480 de 2011 “el servicio técnico tiene garantía de 3 meses contados a partir de la entrega del bien a quien solicito el servicio”.


    6. GENERALES

    LG Electronics Colombia Ltda. se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la página web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con los canales habilitados por LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA en la página web https://www.lg.com/co/soporte/contactenos/

     

    7. REGISTRO BASE DE DATOS

    Con el fin de identificar fácilmente a los compradores de la Actividad Promocional, los compradores deberán diligenciar un formato que estará disponible en la página web www.lg.com/co/soporte/solicitar-instalacion, motivo por el cual los participantes y compradores autorizan expresamente a LG Electronics Colombia Ltda. a usar sus datos para alimentar la base de datos que permitirá identificar fácilmente la entrega de los servicios a los que haya lugar, así como también identificar a los consumidores cuando se comunican con los canales de atención al cliente de LG Electronics Colombia Ltda. Publicados en la página web https://www.lg.com/co/soporte/contactenos/ y de conformidad a los términos de la Ley de Habeas Data y la ley 1581 de 2012 de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics Colombia Ltda.

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