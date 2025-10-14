1. Desde las 00:00 horas del 23 de octubre de 2025 hasta las 23:59 horas del 23 de octubre de 2025 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), LG Electronics Colombia Ltda. (en adelante, “LGE”) llevará a cabo la actividad “Cotelco Capítulo Nacional” (en adelante, la “Rifa DINAMICA “LA SILLA GANADORA LG”). Esta será válida exclusivamente dentro del territorio de la República de Colombia y aplicará únicamente en el Centro de Convenciones Expofuturo, Pereira.

1.1.1 ELEGIBILIDAD

Podrán participar todas las personas naturales mayores de edad (18 años o más), residentes en Colombia. Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia Ltda. (“LGE”), sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción.

1.1.2 CONDICIONES TÉCNICAS

Es requisito ser asistente al evento Cotelco Capítulo Nacional y estar dentro de las instalaciones del centro de convenciones al momento del anuncio de la rifa.

1.1.3 ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

La participación implica la aceptación plena e incondicional de estos términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.

2. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Para participar en la actividad promocional, el participante deberá:

Ser asistente en el evento de Cotelco Capitulo Nacional

Estar presente dentro del auditorio escuchando la charla de los presentadores.

Estar pendiente de la dinámica que se anunciara ese día para la rifa de los respectivos premios.

autorizar el tratamiento de sus datos personales por parte de personal de LG Electronics para poder entregar el obsequio al ganador y solicitarle fotos y acta del obsequio entregado.

3. REFERENCIAS PARTICIPANTES Y PUNTO AUTORIZADO

3.1 REFERENCIAS PARTICIPANTES

La lista de modelos participantes se encuentra detallada en la siguiente tabla:

DIVISIÓN MODELO B2B-ID 55UA751C0SA.AWC B2B-ID 55UA751C0SA.AWC

3.2 LOCACION

La Rifa deberá efectuarse exclusivamente a través del Congreso Cotelco Capitulo Nacional

Aplicará únicamente en el centro de convenciones Expofuturo Pereira

4. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES

4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN

El día jueves 23 de octubre serán seleccionados (2) ganadores, para un total de dos (2) ganadores durante el evento Cotelco Capitulo Nacional 2025. La elección será realizada por personal de Cotelco, donde el día miércoles 22 de octubre el equipo de producción pegara 2 stickers con el logo de LG en la parte inferior de 2 sillas seleccionadas al azar dentro del salón principal. Esta actividad se realiza cuando no hay público para garantizar el factor sorpresa.

Antes de la charla programada de LG, la presentadora tomará el micrófono y anunciará la activación: “¡Atención! Vamos a descubrir quiénes son los afortunados ganadores de los televisores LG gracias a nuestra dinámica ‘La Silla Ganadora’. Revisen debajo de sus sillas donde si encuentran un sticker de LG, levanten la mano y vengan al escenario.” (Se da 1 minuto para que los asistentes revisen.)

Una vez identificados los ganadores, se les invita al escenario para la entrega simbólica de los premios, donde se toman fotografías oficiales y se agradece públicamente a LG por su participación y los obsequios serán entregados al finalizar el evento.

5. PREMIOS Y REDENCIÓN

5.1. El premio consiste en 1 unidad de un Commercial TV 55UA751C valorado en cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos colombianos (COP $5.255.650). El premio podrá ser redimido únicamente de forma presencial al finalizar el evento, el jueves 23 de octubre. En dicho momento, el KAM Elkin Oliveros hará la entrega del obsequio al ganador, quien deberá autorizar la toma de una fotografía como registro de la entrega y firmar un acta de aceptación del premio.

Importante:

La participación solo aplica durante el día 23 de octubre de 2025.Los premios son intransferibles y no redimibles por dinero en efectivo.





5.2 Condiciones adicionales del premio:





LGE se reserva el derecho de sustituir el Televisor por otro de igual o mayor valor, si lo considera necesario.

La participación implica aceptación plena de estos términos.

6. CONTACTO Y VALIDACIÓN DEL GANADOR

Antes de la charla programada de LG, la presentadora tomará el micrófono y anunciará la activación donde las 2 personas que tengas el sticker de LG debajo de la silla subirán al escenario donde se identificaran los ganadores y al finalizar el evento se les entregara el obsequio del televisor directamente por personal de LG.

Una vez notificado, deberá esperar al final de evento para reclamar el obsequio y deberá firmar los siguientes documentos una vez se realice la entrega.

Formulario de autorización para tratamiento de datos personales (Habeas Data) , debidamente diligenciado y firmado.

, debidamente diligenciado y firmado. Copia legible del formato de entrega de obsequios

Registro fotográfico del obsequio entregado.





7. CONDICIONES GENERALES





Cada participante podrá ganar una sola vez durante el período de la actividad.

durante el período de la actividad. El televisor no podrá ser reemplazado por dinero en efectivo ni será transferible a terceros.

ni será transferible a terceros. LG Electronics Colombia no se hace responsable por pérdidas, robos, daños o mal uso del televisor una vez entregado al ganador.

del televisor una vez entregado al ganador. La participación en esta actividad implica la aceptación total de estos Términos y Condiciones.

Cualquier intento de fraude o incumplimiento de las condiciones dará lugar a la descalificación inmediata del participante.

8. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN



LG Electronics Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o dar por terminada anticipadamente la promoción en cualquier momento, sin previo aviso, en los siguientes casos:

Por decisión propia, siempre que se garantice el respeto de los derechos adquiridos hasta ese momento.

Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción

En cualquiera de estos escenarios, LG Electronics Colombia no estará obligada a indemnizar o compensar a los participantes.





9. REGISTRÓ BASE DE DATOS.





Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/