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Aire Acondicionado ArtCool - 24000 BTU - 220V

Aire Acondicionado ArtCool - 24000 BTU - 220V

VR242C7
Vista frontal de Aire Acondicionado ArtCool - 24000 BTU - 220V VR242C7
another front view
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Vista frontal de Aire Acondicionado ArtCool - 24000 BTU - 220V VR242C7
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Características principales:

  • Acabado tipo espejo
  • Compresor Dual Inverter
  • Ahorro de energía
  • Enfriamiento rápido
  • Plasmaster Ionizer
  • ThinQ AI
Más

Beneficios de este producto

  • Componentes de alta calidad para una durabilidad excepcional
  • Mantén un ambiente fresco y saludable durante todo el año.
  • Tecnología de vanguardia que supera las expectativas de rendimiento.
  • Ajuste automático de la velocidad del ventilador para una comodidad personalizada.
  • Función de deshumidificación para eliminar el exceso de humedad en el aire.

Descubre más sobre este producto

ArtCool de 24000 BTU - 220v. Su diseño con vidrio tipo espejo no solo refleja tu entorno, sino que también añade un toque de elegancia a cualquier espacio. Gracias a su tecnología Dual Inverter, disfruta de un clima perfecto con un consumo mínimo de energía, mientras que su Plasmaster Ionizer garantiza un aire limpio y saludable. Con una durabilidad excepcional y ajuste automático del ventilador para máximo confort personalizado

Deja los espacios libres de bacterias

Deja los espacios libres de bacterias

Elimina el 99,99% de las bacterias adheridas en el aire y desodoriza
Elegante diseño ArtCool

Elegante diseño ArtCool

Mantega la estética de su hogar con el Vidrio tipo
espejo de LG ARTCOOL que refleja su entorno
Efriamento rápido. Máximo confort

Enfriamento rápido.Máximo confort

Consiga un confort más rápido con el compresor
Dual Inverter de LG

Efriamento rápido. Máximo confort

Enfriamento rápido. Máximo confort

Consiga un confort más rápido con el compresor Dual Inverter de LG
Ahorre en las Facturas de Energía y Cuide el Planeta3

Ahorre en las Facturas de Energía y Cuide el Planeta

Reduzca su consumo de energía y el gasto en su consumo de electricidad con un enfriamiento más eficiente
Ahorre en ls Facturas de Energia y Cuide el Planeta

Ahorre en las Facturas de Energía y Cuide el Planeta

Reduzca su consumo de energía y el gasto en su consumo de electricidad con un enfriamiento más eficiente
El Trabajo Bien Hecho Pasa Desapercibido.1

El Trabajo Bien Hecho Pasa Desapercibido.

No se preocupe y duerma tranquillo con un aire acondicionado que haga menos ruido

*De acuerdo a las pruebas internas de LG, el aire acondicionado LG Dual Inverter tiene menos de 19dBA (Modelo V10API)

Eficiente, Más Rápido, Duradero, Más Silencioso1

Eficiente, Más Rápido, Duradero, Más Silencioso

Con la Tecnologia Dual Inverter CompressorTM de LG

* 10 años de suministro gratuito de repuesto del compresor Inverter (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra

Atrapa el Polvo más Grande desde el Principio
Pre-filtro

Atrapa el Polvo más Grande desde el Principio

Atrapa grandes partículas de polvo y elimina 99,9%** de las bacterias desde el principio
Diseño Simple y Ligero con Pantalla Oculta

Diseño Simple y Ligero con Pantalla Oculta

El diseño delgado y moderno del acondicionador del aire acondicionado LG hace fácil su instalación y limpieza con el filtro deslizante EZ. Además, la pantalla oculta es perfecta para comprobar la visualización del consumo de energía
Limpieza Interna Automática
Alto-Limpieza

Limpieza Interna Automática

Seca automáticamente la humedad del aire acondicionado para que esté siempre limpio
Gold Fin1

Gold Fin

La unidad exterior del aire acondicionado está expuesta a la polución y agentes contaminantes que la pueden corroer causando fallas y reduciendo la vida útil del equipo. La función Gold Fin de LG protege el aire acondicionado gracias al recubrimiento anticorrosivo que repele la humedad e incrementa la vida útil del equipo.
BAJO RUIDO3

BAJO RUIDO

Los aires acondicionados de LG funcionan a bajos niveles de ruido, gracias al exclusivo ventilador de inclinación de LG y al compreso Dual Inverter ™, que eliminan ruidos innecesarios y permiten un funcionamiento silencioso

Conéctate y Contrólalo

La app LG ThinQ te permite conectar fácilmente con tu aire acondicionado de una forma que nunca ante habías podido. Poner en funcionamiento tu aire acondicionado con solo tocar un botón.

Fácil de Controlar

Dígale a su aire acondicionado exactamente lo que necesita, cuando lo necesita. Diga “Enciende/Apaga el aire acondicionado”. T el speaker IA escuchará y encederá/apagará el aire acondicionado.

Mantenimiento Eficiente

La app LG ThinQ monitorea continuamente tu aire acondicionado. Tanto se si trata del seguimiento diario como de otra cosa, la app te permite controlar fácilmente el uso de la energia

* LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS

Consumo de energía fácil de monitorear

La pantalla le mantiene informado que pueda controlar y reducir fácilmente el consumo de energía durante el funcionamiento del aire acondicionado.

Controla el consumo de energía en 4 niveles

Controla el consumo de energía con 4 niveles de función de tus necesidades, ya sea solo o en familia

Fácil y Rápida Instalación

Disfrute más pronto del aire fresco con un aire acondicionado cuya instalación requiere menos tiempo y esfuerzo.

Un Ambiente Más Confortable Para Descansar

Experimente el ambiente de sueño más confortable con las funciones de ajuste automático*.
*Cuando se activa la función de sueño confortable

Seguridad contra las Variaciones de Voltaje

Disfrute de un aire acondicionado duradero con capacidad de soportar variaciones de voltaje*.
*LG ha probado internamente la variación del voltaje nominal +- 30% y puede variar dependiendo del entorno

RESUMEN

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DIMENSIONES

Capacidad de Enfriamiento
24.000
Dimensiones (Ancho/Alto/Profundo) mm
Unidad Interior 998 × 345 × 212 - Unidad Exterior 870 × 650 × 330
Característica Principal 1
Ahorra hasta 70% de energía
Característica Principal 2
Ionizer

Todas las especificaciones

CONVENIENCIA

  • Reinicio automático

  • Modo de ventilador

  • Ruido bajo

  • Reserva On/Off (24 horas)

  • Control remoto

  • Diagnóstico inteligente

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    8806087537871

ENFRIAMIENTO

  • 4 maneras

    Arriba abajo/Izquierda derecha

  • Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)

    Sí (6 pasos)

  • Velocidad del ventilador

    6 pasos

  • Enfriamiento de energía

DESHUMIDIFICACIÓN

  • Deshumidificación

DISEÑO

  • Color (Cuerpo)

    Blanco

  • Color (descarga)

    Negro

  • Pantalla

    LED

AHORRO DE ENERGÍA

  • Grado energético

    C

  • Ahorro de energía (enfriamiento)

FILTRAR

  • Filtro de polvo fino

  • Prefiltro

GENERAL

  • Capacidad de enfriamiento máx. (W)

    7180

  • Capacidad de enfriamiento Nominal/Min (W)

    6450 / 1030

  • Consumo de enfriamiento Potencia nominal/Min (W)

    1980 / 240

  • tipo de HVAC

    C/O

  • Dimensiones de la unidad interior_WxHxD(mm)

    998 × 345 × 212

  • Peso de la unidad interior (kg)

    14,3

  • Dimensiones de la unidad exterior_WxHxD(mm)

    870 × 650 × 330

  • Peso de la unidad exterior (kg)

    42

  • Peso de la unidad exterior (lb.)

    92,6

  • tipo de producto

    Montado en la pared

  • tipo de producto II

    Inverter

  • Volataje nominal de entrada (V, Hz)

    220, 50/60

  • Tipo de refrigerante

    R410A

  • Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    52 / 47 / 42 / 38 / 31

HIGIENE

  • Limpieza automática

UNIDAD EXTERIOR

  • Nombre del modelo de la unidad exterior

    USUQ242KRP0.ANWBCOL

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