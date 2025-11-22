Aire acondicionado LG Dual Inverter Winner Plus 12000 BTU - WIFI - 220V

8)Gold Fin™
TÜV ha verificado que el área de corrosión de Gold Fin no supera el 0.05 % (por encima de RN 9.5).
Fecha de prueba: 2019.06–2022.02
Norma de prueba: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B117 Salt Spray Test
Muestra de prueba: Lámina de aleta de aluminio (100 μm, 70 × 150 mm), revestimiento orgánico (15 g/5 m²).
Condiciones de ajuste: (35 ± 2) °C, pH 6.5–7.2, (5 ± 1) % niebla salina NaCl, 5000 h.
Resultado de prueba: No más de 0.05 % de área de corrosión (superior a RN 9.5).
9)Protección de voltaje
Fecha de prueba: 2006-06-08, laboratorio de aires acondicionados LG.
Condiciones de prueba: Interior 26 °C / 32 °C, exterior 48 °C / HE 29 °C, configuración en modo de enfriamiento. Esta condición se probó aplicando alto y bajo voltaje (187 / 276 V) para operar el producto.
Método de prueba: Basado en los estándares de prueba LG (LG/CT/F-60:637), el intercambiador de calor exterior fue cubierto en un 30 % bajo las condiciones de temperatura mencionadas, y el producto se probó en operación continua durante 4 horas cambiando el voltaje y los modos de operación.
Modelos de prueba: S3-Q09AA32, S3-Q12JA32, S3-Q18KL332, S3-Q24K232.
Resultado de prueba: Se confirmó que todos los productos probados bajo las condiciones propuestas funcionaron normalmente y de forma continua.
Los resultados de rendimiento pueden variar según las condiciones reales de uso.
La operación continua es posible dentro del rango de voltaje probado, pero el rendimiento del producto puede degradarse.