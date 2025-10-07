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Lavadora LG Carga Frontal 25Kg Negro AIDD™ TurboWash™ Steam™

Lavadora LG Carga Frontal 25Kg Negro AIDD™ TurboWash™ Steam™

WM25BV2S6BR
Vista frontal de Lavadora LG Carga Frontal 25Kg Negro AIDD™ TurboWash™ Steam™ WM25BV2S6BR
Lavadora carga frontal LG wm25bv2s6br, vista frontal puerta abierta.
Lavadora LG wm25bv2s6br, acercamiento tanque puerta abierta.
Lavadora LG wm25bv2s6br, vista izquierda desde arriba acercamiento.
Lavadora LG wm25bv2s6br, vista frontal izquierda desde arriba.
Lavadora LG wm25bv2s6br, vista frontal desde arriba.
Lavadora LG wm25bv2s6br, vista contenedor de jabón desde arriba.
Lavadora LG wm25bv2s6br, vista lateral.
Lavadora LG wm25bv2s6br, vista trasera.
Lavadora LG wm25bv2s6br, tarjeta de consumo energético.
Vista frontal de Lavadora LG Carga Frontal 25Kg Negro AIDD™ TurboWash™ Steam™ WM25BV2S6BR
Lavadora carga frontal LG wm25bv2s6br, vista frontal puerta abierta.
Lavadora LG wm25bv2s6br, acercamiento tanque puerta abierta.
Lavadora LG wm25bv2s6br, vista izquierda desde arriba acercamiento.
Lavadora LG wm25bv2s6br, vista frontal izquierda desde arriba.
Lavadora LG wm25bv2s6br, vista frontal desde arriba.
Lavadora LG wm25bv2s6br, vista contenedor de jabón desde arriba.
Lavadora LG wm25bv2s6br, vista lateral.
Lavadora LG wm25bv2s6br, vista trasera.
Lavadora LG wm25bv2s6br, tarjeta de consumo energético.

Características principales:

  • TurboWash, lavado hasta en 29 minutos
  • AI DD, cuidado inteligente
  • Steam, viste tus prendas con confianza
  • 6Motion DD, movimientos óptimos
  • Vidrio tempaldo "Puerta lavadora"
  • ThinQ,
Más

RESUMEN

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DIMENSIONES

WM25BV2S6BR
Capacidad máxima de lavado (kg)
25
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700 x 990 x 830
TurboWash
BENEFICIO ADICIONAL
AI Inverter Direct Drive™

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color exterior

    Acero inoxidable negro

  • Tipo de puerta

    Cubierta de cristal templado en color negro

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    25

CONTROL Y PANTALLA

  • Temporizador de inicio

    1-19 horas

  • Tipo de pantalla

    Dial + LED + botones firmes

  • Indicador de bloqueo de puerta

CARACTERÍSTICAS

  • 6 Motion DD

  • Opción añadir más prendas

  • Inteligencia Artificial: AI DD

  • Reinicio automático

    No

  • Sistema Centum

    No

  • Elevador de tambor

    Elevador delgado de acero inoxidable

  • Luz en el tambor

    No

  • Dual Dry

    No

  • Tambor texturizado

  • Señal de ciclo finalizado

  • ezDispense

    No

  • TurboWash

  • Detección de espuma

  • Inverter DirectDrive

  • Patas niveladoras

  • Sensor de carga "LoadSense"

  • Tambor de acero inoxidable

  • Vapor

  • Steam+

    No

  • TurboWash360˚

  • Tipo de lavadora

    Lavadora de carga frontal

  • Sensor de vibración

  • Suministro de agua (caliente/fría)

    Calor y frío

  • Nivel de agua

    Auto/Manual

PROGRAMAS

  • Ropa de Bebe.

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Ciclos adicionales descargables

  • Monitoreo de energía

  • Arranque remoto y monitoreo de ciclo

  • Diagnóstico inteligente

  • Conectividad y Smart IoT: ThinQ (Wi-Fi)

  • Asistente de Limpieza de tina

  • Emparejamiento Inteligente

DIMENSIONES Y PESOS

  • Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm)

    990

  • Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)

    1 460

  • Dimensiones del producto(An. x AI. x Prof. mm)

    700 x 990 x 830

  • Peso (kg)

    92,0

OPCIONES/ACCESORIOS

  • LG TWINWash compatible

Qué opina la gente

Preguntas frecuentes

Q.

¿Qué es una lavadora de tamaño estándar?

A.

Todas las lavadoras LG tienen una altura y un ancho estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar dependiendo del tamaño / capacidad del tambor.

Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm.

Q.

¿Cuál es la mejor capacidad de peso para una lavadora?

A.

LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8-9 kg para un hogar de tamaño medio. Considere un modelo más grande de 11-13 kg para una familia numerosa o si genera cargas de ropa especialmente grandes. Los modelos más grandes también pueden hacer frente a un edredón de hasta tamaño king-size. Recuerde que la innovadora tecnología de LG permite que nuestros electrodomésticos ofrezcan una mayor capacidad con el mismo tamaño de lavadora.

Q.

¿Cómo puedo elegir la lavadora con alta eficiencia energética?

A.

Compruebe en la etiqueta energética de su lavadora la clasificación de la A (mejor) a la G (peor). Algunas lavadoras LG tienen clasificación Triple A* en energía, centrifugado y niveles de ruido. La IA de las lavadoras LG también le permite beneficiarse de los movimientos de lavado más apropiados para su carga de ropa, manteniendo así el gasto de energía al mínimo.

 

*Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Las calificaciones de energía, centrifugado y ruido son según EU 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso.

Q.

¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?

A.

En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente su ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia. Si conecta su lavadora y secadora LG, pueden cooperar para garantizar que se selecciona el ciclo correcto sin que usted tenga que preocuparse de pulsar el dial.

Q.

¿Cómo puedo reducir el ruido que hace mi lavadora?

A.

Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG, que cuenta con la clasificación Triple A* en cuanto a niveles de energía, centrifugado y ruido. La innovadora tecnología de motor DirectDrive™ de LG reduce el número de piezas móviles en el interior del electrodoméstico, lo que disminuye el ruido generado (además de prolongar su vida útil gracias a un menor desgaste).Cuando instale la lavadora, asegúrese de que está sobre una superficie nivelada y compruébela con regularidad. Una unidad desequilibrada puede desplazarse o dar tumbos, aumentando la emisión de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de la lavadora también puede ayudar a reducir el ruido.

 

*Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, centrifugado y ruido son según la UE 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso.

Q.

¿Cómo Deep-learning AI DD™ beneficia mi lavado?

A.

Las máquinas Deep-learning AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado por parte de la lavadora mejora la protección de los tejidos, lo que permite que tus prendas conserven su mejor aspecto durante más tiempo. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un aparato más duradero y eficiente energéticamente.

Q.

¿Qué es la función de LG Quick Wash?

A.

La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona una limpieza a fondo de la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a tus necesidades. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un equilibrio óptimo entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo que te ahorra tu valioso tiempo sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es un lavado rápido que proporciona una limpieza perfecta en un tiempo récord.La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona una limpieza a fondo de la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a tus necesidades. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un equilibrio óptimo entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo que te ahorra tu valioso tiempo sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es un lavado rápido que proporciona una limpieza perfecta en un tiempo récord.

Q.

¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?

A.

Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado de cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente características de los tejidos como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10%* más de protección de los tejidos, para que tu ropa luzca mejor durante más tiempo.También puedes acceder a las lavadoras inteligentes con WiFi de LG y controlarlas mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Arranca tu electrodoméstico a distancia pulsando un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada se haya completado, realiza un diagnóstico SmartDiagnosis y descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo ello a través de la aplicación ThinQ™.

 

* Probado por Intertek en enero de 2023.

Ciclo Al Wash con 3kg de carga comparado con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.

* La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.

Q.

Que es función de vapor en lavadora de LG?

A.

La tecnología Steam™ patentada por LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y el polvo.

Q.

¿Las lavadoras vienen en colores diferentes?

A.

LG ofrece una gama de modernos colores neutros para que pueda encontrar una lavadora que combine con los electrodomésticos que ya tiene o que contraste con estilo. Elija entre la siguiente selección de colores: Blanco, o Negro mate o brillante.

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