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Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ

Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ

WK22VS6P
Vista frontal de Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ WK22VS6P
WashTower encaje perfecto, en espacio de lavado WK22VS6P
Torre de lavado LG con puertas abiertas, vista frontal. WK22VS6P
Vista frontal derecha de la torre de lavado LG. WK22VS6P
Vista frontal izquierda puertas abiertas de la torre de lavado LG WK22VS6P.
Acercamiento al dispensador de jabón en torre de lavado LG.
Acercamiento al tanque de secado en torre de lavado LG.
Acercamiento al tanque de lavado en torre de lavado LG.
Detalle de rendijas en tanque de lavado de torre LG.
Acercamiento del panel de control en torre de lavado LG.
Acercamiento del panel de control en torre de lavado LG.
"Vista frontal derecha de la torre de lavado LG.
Vista frontal de Washtower LG 22Kg/22Kg Plata AIDD ThinQ WK22VS6P
WashTower encaje perfecto, en espacio de lavado WK22VS6P
Torre de lavado LG con puertas abiertas, vista frontal. WK22VS6P
Vista frontal derecha de la torre de lavado LG. WK22VS6P
Vista frontal izquierda puertas abiertas de la torre de lavado LG WK22VS6P.
Acercamiento al dispensador de jabón en torre de lavado LG.
Acercamiento al tanque de secado en torre de lavado LG.
Acercamiento al tanque de lavado en torre de lavado LG.
Detalle de rendijas en tanque de lavado de torre LG.
Acercamiento del panel de control en torre de lavado LG.
Acercamiento del panel de control en torre de lavado LG.
"Vista frontal derecha de la torre de lavado LG.

Características principales:

  • Todo en un solo cuerpo (Lavadora y Secadora)
  • Panel de control central
  • AI DD, AI Sensor Dry
  • AI Assistant + ThinQ
Más

Características destacadas

  • Todo en un solo cuerpo: Solución integrada lavado y secado
  • HouseFit: Menor altura, encaje perfecto en tu espacio
  • AIDD: Identifica ciclos óptimos de lavado
  • Panel de control central: conveniente acceso a todas las funciones
  • ThinQ: Controla o monitorea la lavadora a distancia

Resumen del producto

¡Redefine tu forma de Lavar! Con el WashTower desde el lavado hasta el secado, todo hecho de forma perfecta e inteligente. Mayor capacidad de lavado 22Kg, capacidad en el secado 22Kg sin ocupar más espacio en un solo cuerpo, una solución completa con diseño Premium y minimalista que son todo conveniencia y optimización, una nueva innovación con su avanzada tecnología de Inteligencia Artificial AIDD que identifica los tipos de tela para ejecutar patrones y procesos optimizados en el lavado minimizando el daño de las prendas. Monitorea la lavadora y descargue nuevos ciclos desde su dispositivo móvil solo descargando la App LG ThinQ ¡Compra Ahora!

 

 

LG Máximo desempeño en un solo lugar LG WashTower unificada.

LG Máximo desempeño en un solo lugar LG WashTower unificada.

LG Virtual Showroom con zona de lavado LG WashTower unificada.

LG Virtual Showroom con zona de lavado LG WashTower unificada.

Entra al SHOWROOM VIRTUAL de LG y

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Sorpréndete Inicia Recorrido

Nueva solución de lavado integrada en UN SOLO EQUIPO

La torre de lavado LG WashTower™ es la primera lavadora y secadora integradas en un solo equipo que ofrece la solución perfecta a lo que necesita en la vida: rapidez de lavado, practicidad, funciones inteligentes y diseño con estilo.

 

LG WashTower integrada en un solo cuerpo para lavado y secado.

HouseFit

Encaje perfecto en tu hogar

HouseFit, Mas capacidad que encaja con la altura de tu espacio "Recomendada para espacios de altura reducida". Que garantiza un diseño que maximiza el uso del espacio sin comprometer el rendimiento. Este concepto combina dimensiones compactas con tecnología avanzada, asegurando que la lavadora encaje perfectamente en el ambiente del hogar mientras ofrece una capacidad sobresaliente y un lavado eficiente. Ideal para quienes buscan aprovechar cada rincón sin renunciar a estilo y funcionalidad.

Torre de Lavado LG con luz azul, tecnología AI y conexión.

Torre de Lavado LG con luz azul, tecnología AI y conexión.

Una torre de innovación para el lavado

Su tecnología de inteligencia incorporada AI DD, identifica los ciclos óptimos de lavado y secado para las prendas.

Tome el control con su panel de control central

Un panel de control todo en uno, en el lugar y alcance ideal, tan intuitivo que se preguntará por qué no existía antes.

Control central de la LG WashTower para fácil acceso a funciones.
Acceso fácil a funciones con control central de LG WashTower.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Menos suposiciones a la hora de Lavar

Disfruta de un asistente que sabe lo mejor de lavado

* LG ThinQ® App está disponible para Android y IOS.

Fondo gris con logotipos de Inverter DirectDrive y garantía de 10 años.

Mayor durabilidad, menos vibración, menos ruido

El Motor LG Inverter Direct Drive de alta eficiencia mejora el rendimiento de lavado y la durabilidad del equipo, pero sin el ruido y sin vibración. Además, el motor Inverter DD disipa menos energía, reduciendo el consumo de electricidad. Cuenta con 10 Años de Garantía.

* 10 años de suministro gratuito de repuesto de motor Inverter Direct Drive (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra

RESUMEN

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DIMENSIONES

WK22VS6P_Dimention_D
CAPACIDAD
22 Kg
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDO)
189 x 70 x 77

Todas las especificaciones

CAPACIDAD

  • Capacidad (Kg)

    22kg/22kg

ESPECIFICACIONES

  • Tipo

    Lavadora y Secadora

  • Tipo de carga

    Carga Frontal

SISTEMA DE LAVADO Y TECNOLOGÍA

  • Sistema ECO Hybrid

    NO

  • Motor LG Inverter AI Direct Drive™

    Si

  • Sistema anti vibración True Balance™

    Si

  • Sistema de lavado 6 Motion DD™

    Si

  • Función TurboWash (lavado rápido)

    No

FUNCIONES

  • Autodiagnóstico con Smart Diagnosis™

    Si

  • NFC Tag on

    NO

  • LG ThinQ Conectividad Wi-Fi

    Si

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Dimensiones mm(Ancho x Profundo x Alto)

    700 x 770 x 1,890

  • Peso (Kg)

    141,6

PROGRAMAS DE LAVADO

  • Programas de lavado

    6

  • Ciclos con vapor Steam™

    No

  • Ciclo anti alergias

    No

  • Cold Wash™

    No

  • Función auto limpieza de tina

    Si

SEGURIDAD Y OTRAS FUNCIONES

  • Seguro para niños

    Si

PROGRAMAS DE SECADO

  • Sistema de secado

    Si

  • Número de programas de secado

    6

DISEÑO

  • Color

    Plata

  • Tipo de panel

    LED

  • Pedestal

    No

  • Tipo de puerta

    Vidrio templado

  • Tipo de tina

    Alcosta

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